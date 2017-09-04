starshinazapasa

Журнал Аркадия Бабченко

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Необучаемые
starshinazapasa
September 4th, 14:48
Написал, что сегодня я впервые в жизни услышал песню про третье сентября, и мне в комментах пришел вопрос - Аркадий, как вы пропустили, в девяностых из каждого утюга звучало.
В девяностых я слушал другой шансон. Полез сейчас пересматривать. "Чечня, Червленая", "В Моздок я больше не ездок", "Две вертушки на Моздок", и, конечно, Алимсулатанов - "Нависла туча над Гунибом".
Вы знаете, у меня нет претензий к этим пацанам. К этим тощим долговязым мальчишкам, с торчащими из бушлатов шеями. Они тогда действительно были преданы, проданы, прокляты и убиты. У меня нет особых претензий даже к стране - страна тогда не приняла эту войну. Никто не хотел воевать. Никто не хотел отправлять своих детей гореть в танках непонятно за что. Первое настоящее антивоенное движение появилось именно тогда. Солдатские матери. Телевидение. Миллион подписей Немцова. Шок. Чернушное тошнотворное ощущение бессмысленности этой войны. Смертей своих и убийств иных.
Но, блядь... Двадцать один год прошел. И - что?
Могли же построить нормальную страну. Без смертей. Без убийств. Ну уж так на своей шкуре научили, что понятней некуда.
Не. Ни фига. Так и не дошло.


Вы так ни хера и не поняли, друзья мои. Вам одной войны оказалось мало? Двух? Трех?

И теперь из этого ебаного Мордора орки ползут воевать уже добровольно. Убивать, захватывать, жечь, утюжить танками, пытать...

Что с вами произошло? Ведь было же по-другому - было же, я же помню!

Нет. Опять.

Не в коня корм.

Необучаемые, сука.

А, ладно, хрен там говорить-то уже...
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Продолжаем проект "Журналистика без посредников". Новоприбывшим френдам пару слов о сути. Предлагаю простую схему, работающую уже во всем мире. Которую вкратце можно охарактеризовать так: "я пишу что вижу, вы переводите, сколько считаете нужным", То есть, я пишу свои…
82 comments :
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v_inete_s_99
2017-09-04 12:04 pm (UTC)

Повторюсь для ажиотажу:


Я, человек 90-х годов рождения, у себя в провинции живя отмечаю все чаще, что позиция 85% 40-50 летних индивидов от 70 года рождения имеет два основных тезиса: 
-Мы счастливо не жили, И ВАМ НЕ ДАДИМ 
-Нет альтернативы ЦАРЮ


Благо, мое поколение, уже не такое тупое, встречаются, конечно, долбанутые, котопым мамки с папками привили жлобосовковый взгляд на мир, но это уже другое поколение, свободномыслящее. И чем ближе год рождения к 2000 тем свободнее.


Надеюсь что то да изменится, но скорее всего нет... 
Потому, что, столько шансов проебали уже... 
Но отличие в том, что те, кто их проебывал не имели свободного доступа к информации (и до сих пор не хотят даже учиться, для них интернет зло, а телевизер это правда) 
Проебут, не? 
Расклад то поменялся
Как думаете?

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saferprim
2017-09-04 01:08 pm (UTC)
Факт, я сам 70-года, большинство моих сверстников, редкостные злобные идиоты. А все потому что мы уже пролюбили свое время, ничего не достигли и не достигнем, обозленное поколение неудачников. Нам даже придумать нечего, чтобы даже условно гордится можно было, ни "Гагарина", ни новых открытий и условных достижений хотя бы как у СССР после войны, НИЧЕГО, в России за последние 25 лет не сделано, только деградация с разной степенью ускорения.
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skvoznyack
2017-09-04 12:04 pm (UTC)
Если бы не отец русского народа Путин, то НАТО бы растоплал Россию и запустил бы в Россию миллионы диких арабов, негаров и других вредителей.
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ltndan74
2017-09-04 12:46 pm (UTC)
послушал "Нависла туча над Гунибом". Сильно, конечно.
Неужели наши тоже его слушали?
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apopovv
2017-09-04 03:20 pm (UTC)
Врага - противника надо ценить и уважать. Понимать.
Иначе так и будем жить в дерьме :(
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olma2000
2017-09-04 02:04 pm (UTC)

Лавров в чем то прав.)

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Естественный отбор.

avtutaev
2017-09-04 03:42 pm (UTC)
Тараканы вымерли.
Торчки-наркоманы почти вымерли.
Гопники-крымнашисты тоже вымрут, кто в Сирии, кто в Лугандоне.
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bidon_s_govnom
2017-09-04 04:07 pm (UTC)
Рашка получает то, что она несёт соседним народам - кровь, говно, война и безысходность. Заслужили.
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Denis Voronov
2017-09-04 04:14 pm (UTC)
>И теперь из этого ебаного Мордора орки ползут воевать уже добровольно. Убивать, захватывать, жечь, утюжить танками, пытать...

Вы так это говорите, как будто это что-то плохое. А это естественная экспансия, заложенная в генах этноса. Любой здоровый пассионарный этнос всегда лезет к соседям, всегда стремится максимально расширить свою зону влияния. Вспомните например испанских конкистадоров. Или англичан, захвативших в свое время пол-мира.
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jon_jonovich
2017-09-04 04:38 pm (UTC)
Испанских конкистадоров сплавили подальше от только что закончившей реконкисту Испании,дабы они с собой утянули сотни воинственных идальго,которые признавали один вид деятельности-войну,а работать на земле не желали.
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Давно сюда не заходил

yazuchy
2017-09-04 05:06 pm (UTC)
А где попрошайческая шапка? Что случилось? Аркадий сел на вэлфер где-то?
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alfa_2384
2017-09-04 05:25 pm (UTC)
Времена интересные настали.
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xmiha
2017-09-04 06:27 pm (UTC)
Верно Бабченко пишет. Сегодня бернесовская "хотят ли русские войны" звучит как насмешка. И это без насмешек. Скурвились в двадцать первом-то веке. Только нужно помнить, как заканчивали желающие повоевать. Люди не хотят понять одной простой истины - власть за войной прячет свою экономическую импотенцию, и во-вторых, навоевала уже настолько, что без войны можно в какой-нибудь Гааге оказаться. Но зачем война большинству населения, вот это загадка, ведь, всех же блядей поголовно воспитывали так, что война, это плохо. Причем не только семья и школа воспитывали, но и сама жизнь.
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fly_yorik
2017-09-05 05:54 am (UTC)
Так у большинства населения войны-то нет
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(Deleted comment)
lasth
2017-09-04 10:16 pm (UTC)
Аркадий, а на какую бы войну вы сейчас пошли?
Допустим, Путин умрет, воцарится настоящая демократия, и встанет вопрос с Чечней и Кадыровым, который не захочет ни уходить, ни выходить. Пойдете?
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yury_nesterenko
2017-09-04 11:30 pm (UTC)
Нет, не могли. Не было никаких шансов.
Да, миллион подписей. В стране, где 100 млн. взрослого населения. Один процент. Просто тогда этот процент пускали в телевизор, и казалось, что его много. А сейчас телевизор отражает 97% русских вполне адекватно.
Помните сцену в "Списке Шинлдера", где Шиндлер убеждает коменданта концлагеря, как это круто - не убивать? Вот можешь убить, а вместо этого даришь жизнь!
Комендант попробовал. Ему не понравилось. Вот точно так же и русские в 1990-е.

Юрий Нестеренко

* * *

Нет, русские, вы даже не скоты!
Скоты тупы, но редко тупо злобны.
Скоты принуждены терпеть кнуты,
Но радоваться оным неспособны.

Скоты порою могут забодать
И не поддержат умную беседу,
Но вряд ли согласятся голодать
С одной лишь целью - навредить соседу.

Скоты, не воротя свои носы,
Порою тоже роются в компосте,
Но не пойдут выстаивать часы,
Чтоб поклониться старой мертвой кости.

Скоты не знают подлости и лжи
И, даже стадной следуя природе,
Не покидая хлева рубежи,
Не ненавидят тех, кто на свободе.

От скотоводства польза велика,
От вас же людям никакого толка:
Ни шерсти нет от вас, ни молока,
И даже мясо - пушечное только.

Зато вреда от вас - как от чумы,
Холеры, СПИДа, бешенства и рака!
Вы - воплощение тюрьмы и тьмы,
Густого мрака рабского барака.

Нет, вы не свиньи и не псы. К чему
Животных оскорблять таким сравненьем?
Вы - выродки, с талантом к одному:
Все портить, но зато с остервененьем!

Вы - чистое, беспримесное зло,
От вас же всем - включая вас же! - хуже!
И пусть мне даже так не повезло
Родиться в самом центре вашей лужи,

Я вырвался! Я не один из вас!
Но лучше прочих знаю ваши рожи,
И оттого, наверно, нет сейчас
Судьи вам беспощаднее и строже.

Ни просвещенье, ни добро, ни труд,
Ни даже оккупация не в силах
Исправить вас. Пословицы не врут -
Такое исправляют лишь в могилах.

И пусть не восклицает демагог -
Мол, "Гитлер так же думал о евреях!"
Вы - не евреи. Вы - народ Магог,
И вы должны исчезнуть. Чем скорее,

Тем лучше. И хоть в мире нет числа
Другим убийцам, бедам и ненастьям,
Но гаже вас на свете нету зла,
И ваша гибель будет общим счастьем!

2017
-----------------
Примечание. Народ Магог, упоминаемый в Ветхом Завете в
качестве агрессоров с севера, которые придут, чтобы уничтожить
евреев (а в широком смысле - цивилизацию), но в результате
будут уничтожены сами, многие комментаторы, начиная с античных
времен, ассоциировали со скифами, а позже, соответственно -
с русскими.

Edited at 2017-09-04 11:31 pm (UTC)
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pticekrolik
2017-09-06 04:15 pm (UTC)
О, Юрик, жив курилка! Ты страдаешь? Вижу, что страдаешь, иначе бы так не бесновался. Это хорошо. Я очень рад, что ты мучаешься. Это правильно. Так и должно быть.
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