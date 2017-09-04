Написал, что сегодня я впервые в жизни услышал песню про третье сентября, и мне в комментах пришел вопрос - Аркадий, как вы пропустили, в девяностых из каждого утюга звучало.
В девяностых я слушал другой шансон. Полез сейчас пересматривать. "Чечня, Червленая", "В Моздок я больше не ездок", "Две вертушки на Моздок", и, конечно, Алимсулатанов - "Нависла туча над Гунибом".
Вы знаете, у меня нет претензий к этим пацанам. К этим тощим долговязым мальчишкам, с торчащими из бушлатов шеями. Они тогда действительно были преданы, проданы, прокляты и убиты. У меня нет особых претензий даже к стране - страна тогда не приняла эту войну. Никто не хотел воевать. Никто не хотел отправлять своих детей гореть в танках непонятно за что. Первое настоящее антивоенное движение появилось именно тогда. Солдатские матери. Телевидение. Миллион подписей Немцова. Шок. Чернушное тошнотворное ощущение бессмысленности этой войны. Смертей своих и убийств иных.
Но, блядь... Двадцать один год прошел. И - что?
Могли же построить нормальную страну. Без смертей. Без убийств. Ну уж так на своей шкуре научили, что понятней некуда.
Не. Ни фига. Так и не дошло.
Вы так ни хера и не поняли, друзья мои. Вам одной войны оказалось мало? Двух? Трех?
И теперь из этого ебаного Мордора орки ползут воевать уже добровольно. Убивать, захватывать, жечь, утюжить танками, пытать...
Что с вами произошло? Ведь было же по-другому - было же, я же помню!
Нет. Опять.
Не в коня корм.
Необучаемые, сука.
А, ладно, хрен там говорить-то уже...
starshinazapasa
Журнал Аркадия Бабченко
Продолжаем проект "Журналистика без посредников". Новоприбывшим френдам пару слов о сути. Предлагаю простую схему, работающую уже во всем мире. Которую вкратце можно охарактеризовать так: "я пишу что вижу, вы переводите, сколько считаете нужным", То есть, я пишу свои…
Повторюсь для ажиотажу:
Я, человек 90-х годов рождения, у себя в провинции живя отмечаю все чаще, что позиция 85% 40-50 летних индивидов от 70 года рождения имеет два основных тезиса:
-Мы счастливо не жили, И ВАМ НЕ ДАДИМ
-Нет альтернативы ЦАРЮ
Благо, мое поколение, уже не такое тупое, встречаются, конечно, долбанутые, котопым мамки с папками привили жлобосовковый взгляд на мир, но это уже другое поколение, свободномыслящее. И чем ближе год рождения к 2000 тем свободнее.
Надеюсь что то да изменится, но скорее всего нет...
Потому, что, столько шансов проебали уже...
Но отличие в том, что те, кто их проебывал не имели свободного доступа к информации (и до сих пор не хотят даже учиться, для них интернет зло, а телевизер это правда)
Проебут, не?
Расклад то поменялся
Как думаете?
Неужели наши тоже его слушали?
Иначе так и будем жить в дерьме :(
Лавров в чем то прав.)
Естественный отбор.
Торчки-наркоманы почти вымерли.
Гопники-крымнашисты тоже вымрут, кто в Сирии, кто в Лугандоне.
Вы так это говорите, как будто это что-то плохое. А это естественная экспансия, заложенная в генах этноса. Любой здоровый пассионарный этнос всегда лезет к соседям, всегда стремится максимально расширить свою зону влияния. Вспомните например испанских конкистадоров. Или англичан, захвативших в свое время пол-мира.
Давно сюда не заходил
Допустим, Путин умрет, воцарится настоящая демократия, и встанет вопрос с Чечней и Кадыровым, который не захочет ни уходить, ни выходить. Пойдете?
Да, миллион подписей. В стране, где 100 млн. взрослого населения. Один процент. Просто тогда этот процент пускали в телевизор, и казалось, что его много. А сейчас телевизор отражает 97% русских вполне адекватно.
Помните сцену в "Списке Шинлдера", где Шиндлер убеждает коменданта концлагеря, как это круто - не убивать? Вот можешь убить, а вместо этого даришь жизнь!
Комендант попробовал. Ему не понравилось. Вот точно так же и русские в 1990-е.
Юрий Нестеренко
* * *
Нет, русские, вы даже не скоты!
Скоты тупы, но редко тупо злобны.
Скоты принуждены терпеть кнуты,
Но радоваться оным неспособны.
Скоты порою могут забодать
И не поддержат умную беседу,
Но вряд ли согласятся голодать
С одной лишь целью - навредить соседу.
Скоты, не воротя свои носы,
Порою тоже роются в компосте,
Но не пойдут выстаивать часы,
Чтоб поклониться старой мертвой кости.
Скоты не знают подлости и лжи
И, даже стадной следуя природе,
Не покидая хлева рубежи,
Не ненавидят тех, кто на свободе.
От скотоводства польза велика,
От вас же людям никакого толка:
Ни шерсти нет от вас, ни молока,
И даже мясо - пушечное только.
Зато вреда от вас - как от чумы,
Холеры, СПИДа, бешенства и рака!
Вы - воплощение тюрьмы и тьмы,
Густого мрака рабского барака.
Нет, вы не свиньи и не псы. К чему
Животных оскорблять таким сравненьем?
Вы - выродки, с талантом к одному:
Все портить, но зато с остервененьем!
Вы - чистое, беспримесное зло,
От вас же всем - включая вас же! - хуже!
И пусть мне даже так не повезло
Родиться в самом центре вашей лужи,
Я вырвался! Я не один из вас!
Но лучше прочих знаю ваши рожи,
И оттого, наверно, нет сейчас
Судьи вам беспощаднее и строже.
Ни просвещенье, ни добро, ни труд,
Ни даже оккупация не в силах
Исправить вас. Пословицы не врут -
Такое исправляют лишь в могилах.
И пусть не восклицает демагог -
Мол, "Гитлер так же думал о евреях!"
Вы - не евреи. Вы - народ Магог,
И вы должны исчезнуть. Чем скорее,
Тем лучше. И хоть в мире нет числа
Другим убийцам, бедам и ненастьям,
Но гаже вас на свете нету зла,
И ваша гибель будет общим счастьем!
2017
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Примечание. Народ Магог, упоминаемый в Ветхом Завете в
качестве агрессоров с севера, которые придут, чтобы уничтожить
евреев (а в широком смысле - цивилизацию), но в результате
будут уничтожены сами, многие комментаторы, начиная с античных
времен, ассоциировали со скифами, а позже, соответственно -
с русскими.
Edited at 2017-09-04 11:31 pm (UTC)