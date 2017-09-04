Написал, что сегодня я впервые в жизни услышал песню про третье сентября, и мне в комментах пришел вопрос - Аркадий, как вы пропустили, в девяностых из каждого утюга звучало.

В девяностых я слушал другой шансон. Полез сейчас пересматривать. "Чечня, Червленая", "В Моздок я больше не ездок", "Две вертушки на Моздок", и, конечно, Алимсулатанов - "Нависла туча над Гунибом".

Вы знаете, у меня нет претензий к этим пацанам. К этим тощим долговязым мальчишкам, с торчащими из бушлато

в шеями. Они тогда действительно были преданы, проданы, прокляты и убиты. У меня нет особых претензий даже к стране - страна тогда не приняла эту войну. Никто не хотел воевать. Никто не хотел отправлять своих детей гореть в танках непонятно за что. Первое настоящее антивоенное движение появилось именно тогда. Солдатские матери. Телевидение. Миллион подписей Немцова. Шок. Чернушное тошнотворное ощущение бессмысленности этой войны. Смертей своих и убийств иных.

Но, блядь... Двадцать один год прошел. И - что?

Могли же построить нормальную страну. Без смертей. Без убийств. Ну уж так на своей шкуре научили, что понятней некуда.

Не. Ни фига. Так и не дошло.

Вы так ни хера и не поняли, друзья мои. Вам одной войны оказалось мало? Двух? Трех?

И теперь из этого ебаного Мордора орки ползут воевать уже добровольно. Убивать, захватывать, жечь, утюжить танками, пытать...

Что с вами произошло? Ведь было же по-другому - было же, я же помню!

Нет. Опять.

Не в коня корм.

Необучаемые, сука.

А, ладно, хрен там говорить-то уже...