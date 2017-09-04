Шарики, шарики...

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Это все снова к вопросу, почему триста православных сталинистов, готовых вешать и жечь, представляют собой большую силу, чем сто пятьдесят тысяч прекраснодушных либералов, но готовых лишь махать шариками. Это все снова к вопросу, почему триста православных сталинистов, готовых вешать и жечь, представляют собой большую силу, чем сто пятьдесят тысяч прекраснодушных либералов, но готовых лишь махать шариками.

В Екатеринбурге мужик на начиненной газовыми баллонами и бочкой с бензином "буханке" протаранил и практически полностью сжег кинотеатр, чтобы там не показывли "Матильду".

Как там, у Ремарка-то, про захват власти гитлеровцами?



"Слова, слова… А другие действовали. Они не были сильнее, они были решительнее. Они не были смелее, они лишь знали, что другие не станут сопротивляться".

Еще семьдесят лет назад сказано. Читайте классику.

Здесь будет одна большая ДНР. От моря и до моря.

Ах, какой теплый декабрь был в две тысячи одиннадцатом году...





