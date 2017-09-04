Шарики, шарики...

Это все снова к вопросу, почему триста православных сталинистов, готовых вешать и жечь, представляют собой большую силу, чем сто пятьдесят тысяч прекраснодушных либералов, но готовых лишь махать шариками.
В Екатеринбурге мужик на начиненной газовыми баллонами и бочкой с бензином "буханке" протаранил и практически полностью сжег кинотеатр, чтобы там не показывли "Матильду".
Как там, у Ремарка-то, про захват власти гитлеровцами?
"Слова, слова… А другие действовали. Они не были сильнее, они были решительнее. Они не были смелее, они лишь знали, что другие не станут сопротивляться".
Еще семьдесят лет назад сказано. Читайте классику.
Здесь будет одна большая ДНР. От моря и до моря.
Ах, какой теплый декабрь был в две тысячи одиннадцатом году...
Что-то ни Няшмяшка, ни Нечарли Чаплин...
Re: Что-то ни Няшмяшка, ни Нечарли Чаплин...
Re: Что-то ни Няшмяшка, ни Нечарли Чаплин...
Re: Что-то ни Няшмяшка, ни Нечарли Чаплин...
"Весь день был в Храме-На-Крови, потом поехал в кино..."
Учитывая, что этот храм посвящён царской семье - нее, "Матильда" тут вовсе ни при чём, ага...
Re: Что-то ни Няшмяшка, ни Нечарли Чаплин...
Re: Что-то ни Няшмяшка, ни Нечарли Чаплин...
В Белокаменной уже был несанкционированный митинг...
Edited at 2017-09-04 12:57 pm (UTC)
Ну как-то на Маршах Несогласных...
Re: Ну как-то на Маршах Несогласных...
Чем больше дебилов сдохнет, тем лучше.
Или орден. Святого Георгия.
Или два разных.
Или тупо заставитъ оплатить расходы кинотеатру в Екатеринбурге, а орден не давать.
Два варианта два.
Брависсимо...
сенк ю....
Погуглите - ещё 4 года назад , пани Поклонская , защищала законы Украины и во всю щемила проросийских казаков в Крыму , а потом так резко стала суперпровославнорусскоскрепной патриоткой ?
И никто не поинтересовался - а что за WTF собственноговоря ?! ...))
Re: сенк ю....
За что ей, впрочем, спасибо... чем раньше этот режим навернется, тем меньше будет катастрофических последствий.
Re: сенк ю....
Там даже крыльцо не целиком выгорело. И не кинотеатр это был, а киноконцертный зал.
По мелочам врать легко и приятно?
http://yun.complife.info/miscell/idiots.htm
Ни малейших шансов у русской биомассы не было никогда. Ибо биомасса. Что ватная (97%), что либеральная. Единичные исключения ничего изменить не могут в принципе. Эмиграция - единственный адекватный выход.
Ватникам - сдохнуть в мучениях.
Re: http://yun.complife.info/miscell/idiots.htm
Но самое смешное, что такому Сберу разрешили выдавать паспорта. Не Украины. А России. Можно ещё Брюсселю и Вашингтону - в Госдепе паспорта РФ выдавать разрешить официально!
Edited at 2017-09-05 09:56 am (UTC)
Разумеется, это будут не либералы с шариками. В лучшем случае победят русские националисты, грубо говоря, дацики. Но, скорее всего, таких сил будет несколько вплоть до китайских "шахтеров и трактористов".
Edited at 2017-09-05 10:02 am (UTC)
Е.Шульман:
- Люди разные бывают в разном возрасте. Я сейчас не о том. А я о том, что как бы вы ни влюбили в себя молодежь, добиться ее эмоционального отклика, лайков и даже миллионов просмотров вас в YouTube, это одно, а затащить их на избирательные участки – это совершенно другое. А что бы там ни говорилось, вопрос о власти решается у нас, все-таки, в процессе вот таких вот легальных политических действий. Мы все находимся немножко еще в обаянии понятия XX-го века и в ожидании того, что вот сейчас вот миллион как выйдет на улицу, так он, значит… И всё на свете переменится.
Массовые акции – это один из элементов политического процесса. Сами по себе они ни власть не меняют, ни, в общем, режимной трансформации не способствуют. Я вам тут приведу пример несчастной Венесуэлы, очень родственного нам политического режима, в которой происходят постоянные массовые акции с применением насилия и без применения насилия, с жертвами, без жертв. Ничего не происходит. Раз, два, три, ничего не произошло.
Соответственно, не стоит преувеличивать значимость митингов при том, что ходить на них надо. Просто не надо думать, что от одних митингов чего-то произойдет.
Беда в том, что они загружаются 3 минуты. А зачем быстрый Интернет в школах, если у учеников он медленны? Значит, можно для школ экономию - медленный интернет. Пусть только школьными делами в школе все занимаются. Знания добывать надо. Но проблема в том, что если в некоторых школах такие планшетники медленные есть, то ученики других школ - без таких девайсов, будут учиться лучше. Ведь у них всё скорее. И они не теряют время на загрузку планшетников по 3 минуты. И получается, что те, кто обучается по этим планшетам, будут ЕГЭ сдавать хуже. И что обучение неравномерное. Значит, надо поставить всех в одинаковое положение. А т.к. умные люди заказывали и придумывали это всё. Т.к. потрачены деньги, то нельзя эти планшетники списать. Значит, надо всех - все школы переводить в медленное обучение. В замедленное. Таким образом, быстрый и современный интернет России не нужен для образования. А т.к. школьники это будущее страны, то и стране не нужен быстрый интернет. В будущем. А если в будущем он не нужен, то и в прошлом - т.е. в нашем настоящем, Интернет быстрый так же не нужен. И никакие "чебурашки-файерволы" не нужны. А просо в него никто и так не войдёт. Самая быстрая скорость - каких 2 МБ в минуту. И то - для самых лучших школ и людей. Остальным - раз в 10 медленнее.
И кстати, пользование быстрейшими планшетниками, чем эти инновационные - это оскорбление учебных чувств пользующихся ими учеников и родителей! Так что, быстрые планшетники надо запретить продавать и использовать в стране всем. И более быстрый интернет так же запретить. Пусть появится защитник прав верующих в медленный Интернет учеников! Ведь все обязаны быть одинаковыми. И вечным всё. Одна власти партия. 1 несменяемая медленнейшая скорость интернета. Как и 1 лидер несменяемый. И сажать тех, у кого быстрый интернет. И будут поджигать провайдеров, которые предлагают быстрейший Интернет!
Или это есть хитрый план? Чтобы все стали одинаковыми. Чтоб как в КНДР!!! Дети молились на президента! И рука не поднялась написать, что он чмуйло!
Edited at 2017-09-08 07:53 am (UTC)