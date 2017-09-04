starshinazapasa

Журнал Аркадия Бабченко

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Шарики, шарики...
starshinazapasa
September 4th, 14:46
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Это все снова к вопросу, почему триста православных сталинистов, готовых вешать и жечь, представляют собой большую силу, чем сто пятьдесят тысяч прекраснодушных либералов, но готовых лишь махать шариками.
В Екатеринбурге мужик на начиненной газовыми баллонами и бочкой с бензином "буханке" протаранил и практически полностью сжег кинотеатр, чтобы там не показывли "Матильду".
Как там, у Ремарка-то, про захват власти гитлеровцами?

"Слова, слова… А другие действовали. Они не были сильнее, они были решительнее. Они не были смелее, они лишь знали, что другие не станут сопротивляться".
Еще семьдесят лет назад сказано. Читайте классику.
Здесь будет одна большая ДНР. От моря и до моря.
Ах, какой теплый декабрь был в две тысячи одиннадцатом году...


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Продолжаем проект "Журналистика без посредников". Новоприбывшим френдам пару слов о сути. Предлагаю простую схему, работающую уже во всем мире. Которую вкратце можно охарактеризовать так: "я пишу что вижу, вы переводите, сколько считаете нужным", То есть, я пишу свои…
32 comments :
( 32 comments Leave a comment )
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Что-то ни Няшмяшка, ни Нечарли Чаплин...

pups_alik
2017-09-04 12:35 pm (UTC)
...ни "отец Пигидий" Милонов так ничего и не вякнули. Молчат аки партизаны на допросе. Один дьяк Кураев выходку дегенерата недвусмысленно осудил.
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Re: Что-то ни Няшмяшка, ни Нечарли Чаплин...

staryj_kon
2017-09-04 02:23 pm (UTC)
Они щас начнут отмазываться: "Это не православный, это псих-сектант, а мы вовсе ни к чему такому не призывали!"
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Re: Что-то ни Няшмяшка, ни Нечарли Чаплин...

pups_alik
2017-09-04 02:30 pm (UTC)
А уже его психом и объявили... в дурке-де состоял на учете. Причем тут "антиматильдовская" кампания и сюрреалистическое насаждение "духовных скреп" в целом, просто шарики за ролики зашли у чувака.
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Re: Что-то ни Няшмяшка, ни Нечарли Чаплин...

staryj_kon
2017-09-04 02:37 pm (UTC)


"Весь день был в Храме-На-Крови, потом поехал в кино..."
Учитывая, что этот храм посвящён царской семье - нее, "Матильда" тут вовсе ни при чём, ага...
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Re: Что-то ни Няшмяшка, ни Нечарли Чаплин...

pups_alik
2017-09-04 02:44 pm (UTC)
Ага, видел уже этот дивный ролик.
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Re: Что-то ни Няшмяшка, ни Нечарли Чаплин...

xmiha
2017-09-04 06:34 pm (UTC)
Во всяком случае психически он здоровей любого нашего депутата.
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max_andriyahov
2017-09-04 12:51 pm (UTC)
Хрен ли декабрь, могли выиграть выборы мэра Москвы. Мааасквичи - ебаные бараны. С вас и начнут, по традиции.
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В Белокаменной уже был несанкционированный митинг...

pups_alik
2017-09-04 12:55 pm (UTC)
...который никакой ОМОН отчего-то не разгонял. Странно, да? чего-то там про Аллаха и про джихад орали, за это, по идее, влет должны были винтить... ан нет, ОМОН отчего-то ветошью прикинулся. Это ж не "Россия без Путина"... не хомячки Навального.

Edited at 2017-09-04 12:57 pm (UTC)
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dim_king
2017-09-04 04:22 pm (UTC)
А что должен был делать ОМОН?
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Ну как-то на Маршах Несогласных...

pups_alik
2017-09-04 04:30 pm (UTC)
...на белоленточных митингах, на теперешних навальнингах с уточками Он-вам-не-Димона ОМОН не впадал в задумчивость на предмет того, что ему делать.

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Re: Ну как-то на Маршах Несогласных...

sawely3
2017-09-04 05:39 pm (UTC)
сильно сказали.
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thunderozzz
2017-09-04 01:00 pm (UTC)
Жаль что далбайоб не сгорел.
Чем больше дебилов сдохнет, тем лучше.
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vitard
2017-09-04 01:06 pm (UTC)
Ага - мало того, что не будут сопротивляться, а рукоплескать будут, когда Кадыров станет новым президентом РФ!
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Иван Варенуха
2017-09-04 01:36 pm (UTC)
Поклонской нужно медаль дать, я считаю.
Или орден. Святого Георгия.
Или два разных.
Или тупо заставитъ оплатить расходы кинотеатру в Екатеринбурге, а орден не давать.
Два варианта два.
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Константин
2017-09-04 02:29 pm (UTC)
...позже выяснится , что кадровый сотрудник (в ранге советника юстиции)прокуратуры Украины , Поклонская , просто выполняла задачу по розвалу РФ изнутри ...
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Брависсимо...

pups_alik
2017-09-04 02:34 pm (UTC)
...пупс валяется.
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сенк ю....

Константин
2017-09-04 02:46 pm (UTC)
Но ведь это же очевидно !
Погуглите - ещё 4 года назад , пани Поклонская , защищала законы Украины и во всю щемила проросийских казаков в Крыму , а потом так резко стала суперпровославнорусскоскрепной патриоткой ?
И никто не поинтересовался - а что за WTF собственноговоря ?! ...))
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Re: сенк ю....

pups_alik
2017-09-04 04:39 pm (UTC)
Любой путинский чиновник для сохранения места у корыта без малейших колебаний задекларирует себя хоть патриотом, хоть демократом, хоть коммунистом, хоть, если потребуется, кришнаитом... "колебался вместе с линией партии" ©; в Украине при шапкокраде с этим, надо думать, дело обстояло так же. Но Няшмяша, по ходу, реально феерическая дура... она режим плешивого дискредитирует так, как не смогла бы вся оппозиция совокупно взятая, даже если бы очень старалась.

За что ей, впрочем, спасибо... чем раньше этот режим навернется, тем меньше будет катастрофических последствий.
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Re: сенк ю....

Константин
2017-09-04 06:17 pm (UTC)
Г-г-г ... ВВХ никогда бы не подумал , что "полезные идиоты" могут работать и против него ! ..))
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Ваши документики!
2017-09-04 01:48 pm (UTC)
Да куда уж там. Супротив одного либераса даже триста сталинистов - стая мошкары. Один либерас накрывает своим визгом площадь городского района.
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maxzo
2017-09-04 02:27 pm (UTC)
"протаранил и практически полностью сжег кинотеатр" - вы лжёте.
Там даже крыльцо не целиком выгорело. И не кинотеатр это был, а киноконцертный зал.

По мелочам врать легко и приятно?
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maxzo
2017-09-04 02:37 pm (UTC)
Да и про Матильду - в сочинили. Это ваш журналистский стиль - привирать и придумывать?
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vasha_rasha
2017-09-04 03:32 pm (UTC)
поклонскую судить за призыв к терроризму.
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malkavae
2017-09-04 08:56 pm (UTC)
Еще одно доказательство, что либералы - срань импотентная. Но наплюй на это. Главное - чтоб они тебе на кошелек деньги кидали.
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http://yun.complife.info/miscell/idiots.htm

yury_nesterenko
2017-09-04 11:19 pm (UTC)
Это (ссылка в заголовке) я писал в том самом вашем "теплом декабре". А свой ставший знаменитым "Исход" - еще на год раньше.
Ни малейших шансов у русской биомассы не было никогда. Ибо биомасса. Что ватная (97%), что либеральная. Единичные исключения ничего изменить не могут в принципе. Эмиграция - единственный адекватный выход.

Ватникам - сдохнуть в мучениях.
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Re: http://yun.complife.info/miscell/idiots.htm

pticekrolik
2017-09-07 05:29 am (UTC)
Юрочка, пока что сдыхаешь в мучениях ты, бггг. И насчет биомассы ты тупишь - у нас нет цели что-то изменить в том смысле, который люб тебе. У нас есть цель не дать изменить то, что сейчас делается правильно. И вот ради этого, если понадобится - зубами рвать будем. Увидишь тогда "биомассу"
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steblya_kam
2017-09-05 07:22 am (UTC)
Ничего, ща наши либералы быстренько найдут в Яндексе сведения о том, что у мужика из Екатеринбурга была прабабушка-татарка, докажут, что он на самом деле мусульманин, повоют на тему "выслать всех понаехавших из Европы" и успокоятся.
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vasjad
2017-09-05 09:44 am (UTC)
Есть Конституция. По ней РФ является государством и т.д. Кто не признаёт территориальную целостность России - тот террорист и сепаратист. Т.к Сбербанк не открыл в Крыму отделений, то он выступает против территориальной целостности РФ, против Конституции РФ. Ведь РФ по своим законам, по своей конституции, Крым сделала российским. И все, кто не признают это - против конституции. Но одно дело, если кто просто сказал против Крыма в составе РФ. И другое дело - действия, направленные на то, чтобы отделять Крым от России. И третье дело, если сепаратизмом реальным занимаются государственные люди!!! Т.е. Грефф - сепаратист и изменник. Его надо не просто снимать с руководства а судить зва терроризм. Потому что он страшнее, чем ДАИШ. Те далеко. И ничего про Крым не знают даже. И целостность РФ не нарушают. Не подключаются к западным санкциям против РФ. Грефф нарушил целостность России! Он признаёт Крым российским. И отделяет Крым от РФ, не открывая в Крыму отделения Сбера. Как и прочие фирмы и предприятия РФ, не открывающие в Крыму свои представительства под официальными брендами своими. А сам Сбер надо лишить лицензии на банковскую деятельность и закрыть. Ликвидировать. За антиконституционную деятельность против РФ.
Но самое смешное, что такому Сберу разрешили выдавать паспорта. Не Украины. А России. Можно ещё Брюсселю и Вашингтону - в Госдепе паспорта РФ выдавать разрешить официально!


Edited at 2017-09-05 09:56 am (UTC)
(Reply) (Thread)
Pavel Zaytsev
2017-09-05 09:52 am (UTC)
ДНР от моря до моря уже был в 18-19-м годах. Как показывает опыт, это быстро заканчивается тем, что некая маргинальная сила берет власть на бандитскими анклавами, оперируя хитро и жестоко.

Разумеется, это будут не либералы с шариками. В лучшем случае победят русские националисты, грубо говоря, дацики. Но, скорее всего, таких сил будет несколько вплоть до китайских "шахтеров и трактористов".

Edited at 2017-09-05 10:02 am (UTC)
(Reply) (Thread)
poulsam
2017-09-06 11:59 pm (UTC)
А я знаешь, интересную мысль встретил
Е.Шульман:
- Люди разные бывают в разном возрасте. Я сейчас не о том. А я о том, что как бы вы ни влюбили в себя молодежь, добиться ее эмоционального отклика, лайков и даже миллионов просмотров вас в YouTube, это одно, а затащить их на избирательные участки – это совершенно другое. А что бы там ни говорилось, вопрос о власти решается у нас, все-таки, в процессе вот таких вот легальных политических действий. Мы все находимся немножко еще в обаянии понятия XX-го века и в ожидании того, что вот сейчас вот миллион как выйдет на улицу, так он, значит… И всё на свете переменится.

Массовые акции – это один из элементов политического процесса. Сами по себе они ни власть не меняют, ни, в общем, режимной трансформации не способствуют. Я вам тут приведу пример несчастной Венесуэлы, очень родственного нам политического режима, в которой происходят постоянные массовые акции с применением насилия и без применения насилия, с жертвами, без жертв. Ничего не происходит. Раз, два, три, ничего не произошло.

Соответственно, не стоит преувеличивать значимость митингов при том, что ходить на них надо. Просто не надо думать, что от одних митингов чего-то произойдет.
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vasjad
2017-09-08 07:51 am (UTC)
Дебилы необучаемые. Они не соображают ничего. А их делают вообще придурками. Закупили на огромные деньги планшетники. "Союз-Аполлон", ой, российские. Ерунда, что в разы дороже, чем те стоят. Хотя, а вы найдите устаревшие американские планшетники в таких количествах? Это можно единичные экземпляры найти по дешёвке! Тут надо по новой завод по производству новых-старых планшетников открывать. Не беда, что они тяжёлые. Детки сильнее станут. Потягай 1,7 кг дополнительно к нескольким кг книг. Да и считай, это не планшетник, а гантелька на 1,5 кг. Из двух частей - для обоих рук. Можно соревнования по метанию на дальность проводит. Ими же. Спортсменов готовить.
Беда в том, что они загружаются 3 минуты. А зачем быстрый Интернет в школах, если у учеников он медленны? Значит, можно для школ экономию - медленный интернет. Пусть только школьными делами в школе все занимаются. Знания добывать надо. Но проблема в том, что если в некоторых школах такие планшетники медленные есть, то ученики других школ - без таких девайсов, будут учиться лучше. Ведь у них всё скорее. И они не теряют время на загрузку планшетников по 3 минуты. И получается, что те, кто обучается по этим планшетам, будут ЕГЭ сдавать хуже. И что обучение неравномерное. Значит, надо поставить всех в одинаковое положение. А т.к. умные люди заказывали и придумывали это всё. Т.к. потрачены деньги, то нельзя эти планшетники списать. Значит, надо всех - все школы переводить в медленное обучение. В замедленное. Таким образом, быстрый и современный интернет России не нужен для образования. А т.к. школьники это будущее страны, то и стране не нужен быстрый интернет. В будущем. А если в будущем он не нужен, то и в прошлом - т.е. в нашем настоящем, Интернет быстрый так же не нужен. И никакие "чебурашки-файерволы" не нужны. А просо в него никто и так не войдёт. Самая быстрая скорость - каких 2 МБ в минуту. И то - для самых лучших школ и людей. Остальным - раз в 10 медленнее.
И кстати, пользование быстрейшими планшетниками, чем эти инновационные - это оскорбление учебных чувств пользующихся ими учеников и родителей! Так что, быстрые планшетники надо запретить продавать и использовать в стране всем. И более быстрый интернет так же запретить. Пусть появится защитник прав верующих в медленный Интернет учеников! Ведь все обязаны быть одинаковыми. И вечным всё. Одна власти партия. 1 несменяемая медленнейшая скорость интернета. Как и 1 лидер несменяемый. И сажать тех, у кого быстрый интернет. И будут поджигать провайдеров, которые предлагают быстрейший Интернет!
Или это есть хитрый план? Чтобы все стали одинаковыми. Чтоб как в КНДР!!! Дети молились на президента! И рука не поднялась написать, что он чмуйло!

Edited at 2017-09-08 07:53 am (UTC)
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