Ночь, улица, фонарь, аптека

Ленька, злоумышленник из Тумского района Московской области, юноша – житель глухого московского села, совершивший то же преступление, что и чеховский злоумышленник, – отвинчивал гайки от рельс железной дороги на грузила. Ленькино следствие длилось долго. Его обвинили во вредительстве, по пятьдесят восьмой статье, пункт 7, Ленька молился на тюрьму. Бутырская камера показала ему свет, была лучшим временем его жизни.

Варлам Шаламов, 1966

И в Чечне таких людей было дофигища. Просто дофигища. Кругом говно, смерть, живет в крысиной норе под обстрелом, месяцами солнца не видит, на роже уже пять сантиметров грязи, а - доволен. Спрашиваешь его - чего ты лыбишься, дурак? А он: слава Богу в армию попал, хоть мир посмотрел. Когда бы я еще горы увидел?

И понимаешь, что да. Что в своей деревне где-нибудь под Липецком - никогда. Что эта крысиная дыра в Чечне - для него и вправду "посмотреть мир".

Аркадий Бабченко, 2017







Я ж вам говорю, в этой стране никогда ничего не меняется.

Если бы мы с Шаламовым и Астафьевым сели сейчас за бутылкой водки, нам, собственно, было бы не о чем разговаривать - мы бы понимали друг друга молча, не то, что с полсуслова - с полувзгляда.

- Ну, что, как у вас там, в будущем?

- Блядь. Да все так же. Врагов народа сажаем, пытками признания выбиваем, пушечным мясом Бесарабию опять завоевываем, политруки, особисты и писатель Бонч-Бруевич... Да хер там говорить-то, давай, наливай уже.

Доброе утро.