Ночь, улица, фонарь, аптека

Ленька, злоумышленник из Тумского района Московской области, юноша – житель глухого московского села, совершивший то же преступление, что и чеховский злоумышленник, – отвинчивал гайки от рельс железной дороги на грузила. Ленькино следствие длилось долго. Его обвинили во вредительстве, по пятьдесят восьмой статье, пункт 7, Ленька молился на тюрьму. Бутырская камера показала ему свет, была лучшим временем его жизни.
Варлам Шаламов, 1966
И в Чечне таких людей было дофигища. Просто дофигища. Кругом говно, смерть, живет в крысиной норе под обстрелом, месяцами солнца не видит, на роже уже пять сантиметров грязи, а - доволен. Спрашиваешь его - чего ты лыбишься, дурак? А он: слава Богу в армию попал, хоть мир посмотрел. Когда бы я еще горы увидел?
И понимаешь, что да. Что в своей деревне где-нибудь под Липецком - никогда. Что эта крысиная дыра в Чечне - для него и вправду "посмотреть мир".
Аркадий Бабченко, 2017
Я ж вам говорю, в этой стране никогда ничего не меняется.
Если бы мы с Шаламовым и Астафьевым сели сейчас за бутылкой водки, нам, собственно, было бы не о чем разговаривать - мы бы понимали друг друга молча, не то, что с полсуслова - с полувзгляда.
- Ну, что, как у вас там, в будущем?
- Блядь. Да все так же. Врагов народа сажаем, пытками признания выбиваем, пушечным мясом Бесарабию опять завоевываем, политруки, особисты и писатель Бонч-Бруевич... Да хер там говорить-то, давай, наливай уже.
Доброе утро.
Мой телеграм-канал: https://t.me/babchenko77
Да хер там говорить-то...
Re: Да хер там говорить-то...
http://yun.complife.info/verses/contrall.txt
Клубится дым пожаров. Тишина.
Здесь замкнуты и время, и пространство,
Все перемены - видимость одна,
Как будто здесь часы остановили,
Мешаются фигуры у руля:
Иван Четвертый или Джугашвили
Дрожит в ночи за стенами Кремля?
И снова ты, устав без власти лютой
(Хотя любая власть твоя люта)
Призывно кличешь Берию с Малютой
И предвкушаешь прелести кнута.
Через два года или через сорок
Они опять окажутся у дел?
Что будет дальше? Тот же гиблый морок,
Бессмысленный бездарный беспредел.
О нет! Тебе вовеки не добиться,
Чтоб влился голос мой в хвалебный хор!
По всем статьям страна-детоубийца
Виновна. Да свершится приговор.
Юрий Нестеренко, 1995
А вообще, с 1988 г. об этом пишу. С 16-летнего возраста. И неизменно оказываюсь прав, что характерно.
Ватникам, естественно - сдохнуть в мучениях.
Re: http://yun.complife.info/verses/contrall.txt
Re: http://yun.complife.info/verses/contrall.txt
летнего возраста. И неизменно оказываюсь
прав, что характерно.
Так и остался на всю жизнь подростком. А всего-то - в школе чморили и одноклассница дала не тебе
В Голландской тюрьме живут лучше чем средний класс в России, это уже посчитали.
Жестко, очень жестко.
Я, человек 90-х годов рождения, у себя в провинции живя отмечаю все чаще, что позиция 85% 40-50 летних индивидов от 70 года рождения имеет два основных тезиса:
-Мы счастливо не жили, И ВАМ НЕ ДАДИМ
-Нет альтернативы ЦАРЮ
Благо, мое поколение, уже не такое тупое, встречаются, конечно, долбанутые, котопым мамки с папками привили жлобосовковый взгляд на мир, но это уже другое поколение, свободномыслящее. И чем ближе год рождения к 2000 тем свободнее.
Надеюсь что то да изменится, но скорее всего нет...
Потому, что, столько шансов проебали уже...
Но отличие в том, что те, кто их проебывал не имели свободного доступа к информации (и до сих пор не хотят даже учиться, для них интернет зло, а телевизер это правда)
Проебут, не?
Расклад то поменялся
По-моему более распространена версия чуть помягче - нЕ жили хорошо нЕ хуй и начинать.
Говно оказалось то ещё.
И это окажется.
Эти брошенные на произвол судьбы люди - дети, внуки и правнуки русских солдат, строителей, врачей, учителей, рабочих, инженеров, посланных своей же Родиной куда подальше, которая теперь их потомков не признаёт своими гражданами, над которыми открыто издеваются российские чиновники во всяких там ФМС (это помимо издевательств со стороны азиатов). Так-то мы чтим память ветеранов? Нам гораздо проще налепить бумажку с портретом ветерана и полчаса прошагать по улице, чем решать реальные проблемы детей и внуков этих же ветеранов (если бы ветераны были живы - они поклонились бы вам в ножки за помощь их потомству; а мы плюём в потомков ветеранов). Нам гораздо проще казаться высоко-духовными, чем быть таковыми. Геноцид русского народа в бывших союзных республиках откровенно игнорируется и даже отрицается российской властью, да что там далеко ходить, замалчивается даже геноцид русских в Чечне, в лихие девяностые.
Мигранты-азиаты взятками и подкупом получают гражданство РФ, а многие этнические русские пытаясь пройти этот ад честным путём - получают отказ. Страной управляют еврейские олигархи (окружённые сонмом либеральных ублюдков-толерастов всех мастей), уголовные "авторитеты" и этнические хачовско-чучмекские кавказо-монголоидные мафиозные кланы (поддерживаемые местными мерзавцами из властных структур, в том числе финансово-экономических), не давая даже вздохнуть свободно русским людям; организуют завоз в Россию своих сородичей сотнями тысяч, снабжая их документами нелегальным путём. Российские города на наших глазах превращаются в замусоренные цыганские таборы-помойки и азиатские гетто.
Организованная Преступная Группа, выдающая себя за законную Российскую Власть, осуществляет политику уничтожения славянского населения при полном попустительстве тех, кто должен защищать свой народ!
Почему в своё время не нашлось ни одного мужчины-воина в рядах "прославленного" и "легендарного" КГБ, который мог бы спасти страну, пустив пулю в лоб мерзавцу предателю Горбачёву? Как допустили приход к власти Ельцинской банды? Грош - цена такому КГБ. Почему ныне так называемые силовики и армия безучастно взирают на уничтожение славянского народа?
Население, зомбированное жутким потоком дурманящего информационного бреда (льющегося на него со всех сторон) не в силах собраться с мыслями и сформулировать даже простейшие собственные кровные интересы, от которых зависит настоящее и будущее наших детей и внуков.
а во-первых -- оно глупо и бессмысленно.
Организованная Преступная Группа, выдающая себя за законную Российскую Власть,
одинаково преступно относится ко всем народам находящимся под её властью,
не только к русскому. Так что всё честно.
https://stlkuban.livejournal.com/22344.html
Я давно говорил, что школы надо запретить.
Гляжу, идея близится к воплощёжу.