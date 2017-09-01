starshinazapasa
Журнал Аркадия Бабченко
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- С Днем знаний
Петр Алексеевич грустно опустился на табурет, достал свою любимую фляжку, сделал мощный глоток, закрыл глаза — и вот он уже снова стоял в белой тоге с пурпурным плащом, поднятой рукой приветствуя свои легионы, идущие брать Мордор, Крым и Международный валютный фонд.
Тем временем где-то во Львове, среди гор мусора, уже третий день блуждал танк "Абрамс" с флагом НАТО, из люка которого торчал журналист Бабченко и плачущим голосом умолял прохожих положить ему денег на "Яндекс.Кошелек" и показать дорогу на Москву.
А все потому, дорогие дети, что этот журналист плохо учил в школе географию и особенно историю.
С Днем знаний вас!
Вот вы мне все говорите, что я всё вру и все свои сарказмы из пальца высасываю. Ан нет.
Аж целое федеральное агенство РИА "Новости" с бюджетом, большим, чем у Буркина-Фасо, поздравляет нас с днем знаний.
Не, ну правда. Огромная геббельсовская милионотонная махина, ворочающаяся на Зубовском бульваре, пожирающая невероятные миллионы денег, занимающая здание в целый квартал, исторгая клубы пара и кашляя типографской краской, занимается тем, что пишет вот такую херню с потрясающим названием "боевой фельетон" про какого-то там Бабченко. Ну и Порошенко с НАТО, куда ж без них. И карикатуры рисует такие же убогие, как и текст.
О боги, боги...
Кстати, ребят. Про историю. Могу вам сказать совершенно точно - и в этот раз развалитесь ровно по той же причине - потому что непроходимые дебилы.
Таки с Днем знаний, да.
Продолжаем проект "Журналистика без посредников". Новоприбывшим френдам пару слов о сути. Предлагаю простую схему, работающую уже во всем мире. Которую вкратце можно охарактеризовать так: "я пишу что вижу, вы переводите, сколько считаете нужным", То есть, я пишу свои…
шикарно!
RE: шикарно!
Подошва на натовском ботинке, до безобразия совковая.
Вот они и начнут интегрироваться...
Edited at 2017-09-01 10:15 am (UTC)
>Кстати, ребят. Про историю. Могу вам сказать совершенно точно - и в этот раз развалитесь ровно по той же причине - потому что непроходимые дебилы.
Таки да.
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Зависимость Росиии от импорта продовольствия увеличивается
21.08.2017
Ввоз продуктов в РФ опережает их экспорт
За первую половину 2017 года в РФ ввезено продовольствия и сельхозсырья на $13,7 млрд, сообщили в Минсельхозе со ссылкой на данные ФТС. Это на 15,5% больше, чем в том же периоде прошлого года — тогда было поставлено продукции на $11,8 млрд...
Положительную динамику продемонстрировал импорт мяса (1,6%), мяса птицы (15%), рыбы (15,8%), цитрусовых (6,2%), сухого молока (9,2%). Увеличились также поставки кофе и чая из-за рубежа — на 8,5% и 6,9% соответственно. Самый существенный рост показал ввоз подсолнечного масла (в 6,4 раза), напитков (32,2%), а также какао-бобов (27%) и сливочного масла (26,9%).
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Запуск теплоэлектростанций в Крыму откладывается
Правительство России сдвинуло сроки запуска двух теплоэлектростанций (ТЭС) в Крыму, говорится в постановлении, опубликованном на официальном портале правовой информации.
Постановлением вносятся изменения в правила предоставления «Ростеху» субсидии из федерального бюджета для строительства ТЭС в Крыму.
Согласно документу, первые два энергоблока на Симферопольской и Севастопольской ТЭС мощностью по 235 МВт каждый введут в эксплуатацию 19 мая 2018 года. Вторые блоки планируется запустить 18 июня, говорится в постановлении.
Ранее первую очередь планировалось ввести в эксплуатацию к 1 сентября текущего года, а вторую — 3 марта 2018 года. Однако министр энергетики Александр Новак 2 июня заявил, что запуск первых блоков ТЭС состоится в первом квартале 2018 года.
Компания Siemens 21 июля заявил, что прекращает поставки оборудования в Россию для государственных заказов. Кроме того, компания разорвала лицензионное соглашение о монтаже оборудования для российских электростанций, поскольку получила «достоверную информацию» о поставке турбин концерна в Крым.
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У нас с Вами есть Родина, своя страна.
Другое дело, что нынче она имеет вид печальный нудык кто недосмотрел? Мы же сами.
Такшта, довайте без этого. А то станем как евреи скитаться по планете.