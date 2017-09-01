Петр Алексеевич грустно опустился на табурет, достал свою любимую фляжку, сделал мощный глоток, закрыл глаза — и вот он уже снова стоял в белой тоге с пурпурным плащом, поднятой рукой приветствуя свои легионы, идущие брать Мордор, Крым и Международный валютный фонд.



Тем временем где-то во Львове, среди гор мусора, уже третий день блуждал танк "Абрамс" с флагом НАТО, из люка которого торчал журналист Бабченко и плачущим голосом умолял прохожих положить ему денег на "Яндекс.Кошелек" и показать дорогу на Москву.

А все потому, дорогие дети, что этот журналист плохо учил в школе географию и особенно историю.

С Днем знаний вас!



Вот вы мне все говорите, что я всё вру и все свои сарказмы из пальца высасываю. Ан нет.

Аж целое федеральное агенство РИА "Новости" с бюджетом, большим, чем у Буркина-Фасо, поздравляет нас с днем знаний.

Не, ну правда. Огромная геббельсовская милионотонная махина, ворочающаяся на Зубовском бульваре, пожирающая невероятные миллионы денег, занимающая здание в целый квартал, исторгая клубы пара и кашляя типографской краской, занимается тем, что пишет вот такую херню с потрясающим названием "боевой фельетон" про какого-то там Бабченко. Ну и Порошенко с НАТО, куда ж без них. И карикатуры рисует такие же убогие, как и текст.

О боги, боги...

Кстати, ребят. Про историю. Могу вам сказать совершенно точно - и в этот раз развалитесь ровно по той же причине - потому что непроходимые дебилы.

Таки с Днем знаний, да.