starshinazapasa

Журнал Аркадия Бабченко

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С Днем знаний
starshinazapasa
September 1st, 12:03



Петр Алексеевич грустно опустился на табурет, достал свою любимую фляжку, сделал мощный глоток, закрыл глаза — и вот он уже снова стоял в белой тоге с пурпурным плащом, поднятой рукой приветствуя свои легионы, идущие брать Мордор, Крым и Международный валютный фонд.
Тем временем где-то во Львове, среди гор мусора, уже третий день блуждал танк "Абрамс" с флагом НАТО, из люка которого торчал журналист Бабченко и плачущим голосом умолял прохожих положить ему денег на "Яндекс.Кошелек" и показать дорогу на Москву.
А все потому, дорогие дети, что этот журналист плохо учил в школе географию и особенно историю.
С Днем знаний вас!

Вот вы мне все говорите, что я всё вру и все свои сарказмы из пальца высасываю. Ан нет.


Аж целое федеральное агенство РИА "Новости" с бюджетом, большим, чем у Буркина-Фасо, поздравляет нас с днем знаний.

Не, ну правда. Огромная геббельсовская милионотонная махина, ворочающаяся на Зубовском бульваре, пожирающая невероятные миллионы денег, занимающая здание в целый квартал, исторгая клубы пара и кашляя типографской краской, занимается тем, что пишет вот такую херню с потрясающим названием "боевой фельетон" про какого-то там Бабченко. Ну и Порошенко с НАТО, куда ж без них. И карикатуры рисует такие же убогие, как и текст.

О боги, боги...

Кстати, ребят. Про историю. Могу вам сказать совершенно точно - и в этот раз развалитесь ровно по той же причине - потому что непроходимые дебилы.

Таки с Днем знаний, да.
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Продолжаем проект "Журналистика без посредников". Новоприбывшим френдам пару слов о сути. Предлагаю простую схему, работающую уже во всем мире. Которую вкратце можно охарактеризовать так: "я пишу что вижу, вы переводите, сколько считаете нужным", То есть, я пишу свои…
113 comments :
( 113 comments Leave a comment )

шикарно!

sashachel
2017-09-01 09:17 am (UTC)
Дайте ссылку))))
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zmey_gadukin
2017-09-01 09:27 am (UTC)
Я решил что это сарказм Бабченко ...бля...
(Reply) (Thread)
valkohiisi
2017-09-01 09:50 am (UTC)

Подошва на натовском ботинке, до безобразия совковая.

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ha_malach
2017-09-01 09:55 am (UTC)
"не читайте советских газет" (с)
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anatoligreen
2017-09-01 10:14 am (UTC)
Ничего, до состояния амёб доразваливаются, а уж амёбы поумнее будут, чем россияне.
Вот они и начнут интегрироваться...


Edited at 2017-09-01 10:15 am (UTC)
(Reply) (Thread)
Ваши документики!
2017-09-01 10:56 am (UTC)
Аркадий привычно спиздел, но про хохлов забавно написано.
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royka62
2017-09-01 11:59 am (UTC)
Вы не постеснялись отброс общества - мента на аватарку прилепить, а Бабченко критикуете.Стыдно должно быть.
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Клингон Абрамыч
2017-09-01 11:00 am (UTC)
Хер тебе в рыло, сраный урод.
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macarow
2017-09-01 11:30 am (UTC)
День знаний ведь не в моде уже, с Курбан-байрамом надо было поздравлять.
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dimintc
2017-09-01 11:32 am (UTC)
это успех, уже в РИА "Новости" о тебе печатают
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penetrat0r
2017-09-01 12:04 pm (UTC)
А ведь когда-то ria чем-то приличным было...
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onborodin
2017-09-01 12:08 pm (UTC)


>Кстати, ребят. Про историю. Могу вам сказать совершенно точно - и в этот раз развалитесь ровно по той же причине - потому что непроходимые дебилы.

Таки да.
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Зависимость Росиии от импорта продовольствия увеличивается

21.08.2017
Ввоз продуктов в РФ опережает их экспорт

За первую половину 2017 года в РФ ввезено продовольствия и сельхозсырья на $13,7 млрд, сообщили в Минсельхозе со ссылкой на данные ФТС. Это на 15,5% больше, чем в том же периоде прошлого года — тогда было поставлено продукции на $11,8 млрд...
Положительную динамику продемонстрировал импорт мяса (1,6%), мяса птицы (15%), рыбы (15,8%), цитрусовых (6,2%), сухого молока (9,2%). Увеличились также поставки кофе и чая из-за рубежа — на 8,5% и 6,9% соответственно. Самый существенный рост показал ввоз подсолнечного масла (в 6,4 раза), напитков (32,2%), а также какао-бобов (27%) и сливочного масла (26,9%).
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Запуск теплоэлектростанций в Крыму откладывается

Правительство России сдвинуло сроки запуска двух теплоэлектростанций (ТЭС) в Крыму, говорится в постановлении, опубликованном на официальном портале правовой информации.

Постановлением вносятся изменения в правила предоставления «Ростеху» субсидии из федерального бюджета для строительства ТЭС в Крыму.

Согласно документу, первые два энергоблока на Симферопольской и Севастопольской ТЭС мощностью по 235 МВт каждый введут в эксплуатацию 19 мая 2018 года. Вторые блоки планируется запустить 18 июня, говорится в постановлении.

Ранее первую очередь планировалось ввести в эксплуатацию к 1 сентября текущего года, а вторую — 3 марта 2018 года. Однако министр энергетики Александр Новак 2 июня заявил, что запуск первых блоков ТЭС состоится в первом квартале 2018 года.

Компания Siemens 21 июля заявил, что прекращает поставки оборудования в Россию для государственных заказов. Кроме того, компания разорвала лицензионное соглашение о монтаже оборудования для российских электростанций, поскольку получила «достоверную информацию» о поставке турбин концерна в Крым.
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ju_88
2017-09-01 12:14 pm (UTC)
вот да, сименсовскую турбину скоммуниздить и самим куда хочецца вкрячить не получится. То есть конечно получится, но я б там рядом не стал бы.
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irbis_hunt
2017-09-01 12:20 pm (UTC)
Зачетный фельетончик.
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z_zwang
2017-09-01 12:30 pm (UTC)
Аркадий, повторяете путь просто_вовы тракториста, который думал, что удачно сибалсо, а оказалось - нет.

У нас с Вами есть Родина, своя страна.

Другое дело, что нынче она имеет вид печальный нудык кто недосмотрел? Мы же сами.

Такшта, довайте без этого. А то станем как евреи скитаться по планете.
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loona09
2017-09-01 12:46 pm (UTC)
а разве Бабченко не еврей?
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in fiocci
2017-09-01 01:50 pm (UTC)
ватники мельчают да. совсем деньги и идеи кончились
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marinak86
2017-09-02 07:38 am (UTC)
))) А припекло у журналиста Бабченко. Зеленый в цель попал, нешуточно задело Аркадея.
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