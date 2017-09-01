starshinazapasa

Журнал Аркадия Бабченко

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Матери-истории ценен
starshinazapasa
September 1st, 11:33






Оказывается, на сайте "Эха" сегодня проходит опрос: Кто выполняет в российском обществе более важную функцию - Чулпан Хаматова или Аркадий Бабченко?
Эммм.... Ну, я даже черт его знает, как это все комментировать.
Вот, как бы, тебя выдавили из страны, ты мотаешься по эмиграциям с одним чемоданом без нихера, в богоспасемом отечестве ты лишен профессии, лишен семьи, лишен самого богоспасаемого отечества (ну, тут уже не сильно-то и расстраиваешься), национал-предатель, экстремист, сидишь в деревне и чешешь репу: блин, и чего дальше-то? Как дальше-то жить? А тем временем на Родине спорят, кто для общества более ценен - бомж-эмигрант Бабченко или Доверенное лицо Президента, кавалер орденов, медалей и государственных премий народная артистка Чулпан Хаматова.
Определенно, политическая жизнь Датского королевства в каком-то, прям даже и не знаю, экзистенциальном тупике.
Тем не менее две трети считают, что Бабченко.


Тута:
http://echo.msk.ru/polls/2047136-echo/results.html
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Продолжаем проект "Журналистика без посредников". Новоприбывшим френдам пару слов о сути. Предлагаю простую схему, работающую уже во всем мире. Которую вкратце можно охарактеризовать так: "я пишу что вижу, вы переводите, сколько считаете нужным", То есть, я пишу свои…
60 comments :
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  • 1
gdubrovina
2017-09-01 08:43 am (UTC)
Я прекрасно отношусь к Чулпан . Великая актриса . Для фонда - просто находка . Аркадия Бабченко я не знаю , не берусь судить .
Голосовать за них не буду .
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skvoznyack
2017-09-01 09:09 am (UTC)
Хаматиха активно пропагандировала людоедский антисиротский закон, из-за которого больные сироты гибнут в Росссии, вместо того чтобы лечиться и жить в зарубежье.
Для людей Хаматихи больше нет.
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osoby_tolk
2017-09-01 08:47 am (UTC)
Конечно Бабченко!
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moshkow
2017-09-01 08:53 am (UTC)
Аркадий - забей, не парься, Э.О.С.

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critical_errorr
2017-09-01 08:57 am (UTC)
пойти проголосовать штоле...
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prosto_vova
2017-09-01 08:57 am (UTC)
Пора тебе возглавить матушку-Россию в изгнании. Готов пойти к тебе министром чего нибудь.
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kazak_esaul
2017-09-02 12:46 pm (UTC)
Лучше США.
Так еще прикольнее.
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skvoznyack
2017-09-01 09:07 am (UTC)
Хаматиха очень активно топила за антисиротский закон людоедов, так что гореть ей в аду.
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try_out
2017-09-01 09:10 am (UTC)
Пойду тоже добавлю Аркадию голос.

Edited at 2017-09-01 09:10 am (UTC)
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Ну наконец-то!

yury_nesterenko
2017-09-01 09:12 am (UTC)
" лишен самого богоспасаемого отечества (ну, тут уже не сильно-то и расстраиваешься)"
Рад, что до вас наконец доходит. Уже не первый год вам это твержу, а он все то "не хочу уезжать", то "хочу вернуться"...
Рашка - это абсолютное зло, и делать там нормальному человеку нечего. Даже в кач-ве наблюдателя - уж лучше с безопасного расстояния.

Ватникам, как всегда - сдохнуть в мучениях.
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как вы живёте?

alicecoo
2017-09-01 09:59 am (UTC)
с такой ненавистью в сердце?
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microtigra
2017-09-01 09:25 am (UTC)
бабченко пришол к успеху
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sidorow
2017-09-01 10:32 am (UTC)
Ушол.
Два дня назад у него была прекрасная квартира в Киеве и доход, который не снился ни одному ватнику - он сам об этом говорил.
А теперь вот мыкается с чумуданом непонятно где. Пичяль.
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не заблуждайся

lada_kalinkina
2017-09-01 09:45 am (UTC)
Это не на Родине.
Это хохлы тебе голосов понаставили, не понятно разве?
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Re: не заблуждайся

zhongyao
2017-09-02 05:50 am (UTC)
Дурочка селигерская, вас даже языку Родины выучить в школах-лагерях не могут. Уже была похожая шумиха с голосованием, где якобы "хохлы накрутили!", и таки свыше 90% IP проголосовавших оказались из сегмента адресов российских провайдеров с нормальным распределением, а не пачками из одной подсети )
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ну что сказать?

alicecoo
2017-09-01 09:48 am (UTC)
на фоне ничтожества, любой более-менее приличный человек выглядит супергероем.
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macarow
2017-09-01 11:34 am (UTC)
По телефону там не так однозначно - 48 : 52 в пользу Бабченко.
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vasvladdav54
2017-09-01 11:59 am (UTC)
Удивлен результатом опроса,хотя да,я тоже за Бабченко.
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взгляд из Латвии

d_nation
2017-09-01 12:18 pm (UTC)
на мой взгляд - Чулпан вообще нечего не влияет, глупое сравнение.

Бабченко лучше сравнивать...... сравнивать лучше..... с Наутилусом Помпилиусом периода рассцвета группы.
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z_zwang
2017-09-01 12:23 pm (UTC)
согласно опросам, проведённым в интернете, 100% респондентов ответили, что они пользуются интернетом ;)

это на эхе так, а спросить в другом месте, так будут 86% запутина.

а то, что на эхе так ответили - оно и неудивительно ;) ещё мало набрали ;)
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aurora_hws
2017-09-01 01:15 pm (UTC)
А я сразу сказала,что есть для вас местечко в ряду наших могучих стариков и отцов знамо чего.

Не подведите,пожалуйста,уже и народ поддерживает.
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colobus1
2017-09-01 01:19 pm (UTC)
Аркадий, единственное, что пришло на ум. Уж извините за шутку))

Партия и ленин -
близнецы-братья
Кто более
матери-истории ценен?
Мы говорим ленин,
подразумеваем - партия,
Мы говорим патия,
подразумеваем - ленин!


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ah1005
2017-09-01 06:30 pm (UTC)
Еще проще: какое болото - такие и жабы.
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brave_friar
2017-09-01 01:56 pm (UTC)
Чулпан Хаматова, что не говорите, хорошая актриса, её работа в кино и театре чрезвычайно важна для культурного развития общества, поэтому в вопросе "важности для общества" она, конечно, очень важна. Но и Бабченко, как образец несколько резковатого (а иногда и грубоваватого) суждения оппозиционно настроенного демократического журналиста, тоже, безусловно, важен и нужен обществу. Но сравнивать "важность" различных личностей, существующих в совершенно различных сферах... нет, это неправильно, ведь каждый ПО СВОЕМУ важен.
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Grohott
2017-09-01 02:13 pm (UTC)
Ага, смешно. Обхохочешься.
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Alex Krylov
2017-09-02 05:18 am (UTC)
Христа распяли, Джордано Бруно сожгли, Моцарт умер в нищете, Эйнштейну после окончания университета не хватало денег на еду. А насчет рейтингов, Гребенщиков как-то спросил: "А какой рейтинг был у апостола Петра?"
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М@жор
2017-09-03 06:34 pm (UTC)
Значит везде, созидание маргинально..
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Россию вычистит ковавый упырёк.

vasjad
2017-09-04 06:17 am (UTC)
Враги РФ: Украина, Грузия, ЕС, США, 5 колонна, Госдеп, ЦРУ, белоленточники, Навальный, Немцов. Интернет, люди "нежелательного поведения" уже даже...
А может быть, в зеркало поглядеться? Если персона прячет от всех - от всего мира своих детей, то он ненавидит весь мир! Всех, а не только Навального, США, ЕС, Украину и т.д.. А если он ненавидит и боится весь мир, то и будет против всех. Россияне не исключение. Им ещё хуже. Они же могут спросить про родню. Пусть она и за бугром прячема. Так что, ещё не только слезами умоетесь, россиянчушки. Не только хамон будут давить. Он не успокоится, пока всю Русь не изничтожит. Или пока сам не упокоится. Что случится быстрее - никто не знает. Но, похоже - Первое победит! Останутся Озёрные. Росгвардия с боеголовками. И несколько миллионов обслуги-рабов.Остаальные не доживут до этого радостного дня. Потому что, старческий маразм, слабоумие у него пошло. Да и прятать ему всё сложнее. Уже и внуки появились. А те не будут, как тупые его дочки, прятаться. Они и в интернет выйдут. Что делать? Не в Сибирь же народ сгонять. Не на Колыму всех. Как он хочет. Этот монстр психический; маньяк кровавый. Но россияне сами выбрали себе этого ещё более кровавого чем сталин, ничтожнейшего упырька. Так что, будут тупые законы дебильного "правителя". Он запугает всю Рашку. Смеяться не сможете над самыми тупейшими законами, которые будут приняты в Раше. А только будете всего бояться. А уж сколько люду погибнет от него... Ведь Чечню утюжил. Вон какого Рамзана сделал.
В Москве сусульмане протестуют против ущемлений прав какиз-то мусульман в далёкой Мьянме. А вот из Чечни очень много чеченцев бежало. В тот же ДАИШ сбежало много. И РФ вела в Ичкерии 2 войны.
И никакие российские мусульмане не то что в Москве – даже в России не протестовали! И теперь Кадыров Чечню прессует. Но не протестуют мусульмане России против него почему-то. Странные? Трусливые, как и вся Россия!
И опять сасанж выступил. Что-то про Трампа. А почему не про Путина? Ах да, тот поехал в Китай. На саммит по торговле. И если США зарубят страны, которые с КНДР тогруют, запретив вести торговлю с теми, кто КНДР подерживает, то поездка президента РФ Тупина в КНР просто бесполезнейшая. Вот сасанж его и защищает. Чтобы Трамп – не дай бог не пркратил торговлю с КНР! Ведь так опозорится Тупин президент.
Т.е. если Трамп введёт санкции против тех, кто торгует с КНДР, то этот саммит БРИКС окажется самым бесполезным мероприятием. А поездка на него - самой ненужной. Т.е. можно – даже нужно уже немедленно паковать чемоданы. И уезжать из него. Подождать, пока позиция США по КНДР не прояснится окончательно.
РФ, Брикс, Космос, Земля, Москва, Родина, Солнце, жизнь, мир -это всё надо немедленно переименовать. В них обязательно должна быть хотя бы буква П. А лучше и у, т, н....
А вообще, в РФ возбудились по поводу отъёма Америкой российского здания. Это вам не Крым отжимать у бедных украинцев. Но там хоть 1 это здание, а не тысячи, и не полуостров даже - и чужое - американское - зато поймёте, что такое терять. И очень хорошо, что показали место России в мире. Реальное. Есть кому показать это место. Утёрлись. И доллары не давят, как помидоры. И не кричат, что "долларами не отделаетесь!" Сопят нежно, боясь Америку потревожить!

Edited at 2017-09-04 06:27 am (UTC)
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Валентин Самойлов
2017-09-06 04:51 am (UTC)
Твоя функция вонять под елкой. Больше ты ни для чего не потребен.
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