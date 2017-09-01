матери-истории ценен?













Оказывается, на сайте "Эха" сегодня проходит опрос: Кто выполняет в российском обществе более важную функцию - Чулпан Хаматова или Аркадий Бабченко? Оказывается, на сайте "Эха" сегодня проходит опрос: Кто выполняет в российском обществе более важную функцию - Чулпан Хаматова или Аркадий Бабченко?

Эммм.... Ну, я даже черт его знает, как это все комментировать.

Вот, как бы, тебя выдавили из страны, ты мотаешься по эмиграциям с одним чемоданом без нихера, в богоспасемом отечестве ты лишен профессии, лишен семьи, лишен самого богоспасаемого отечества (ну, тут уже не сильно-то и расстраиваешься), национал-предатель, экстремист, сидишь в деревне и чешешь репу: блин, и чего дальше-то? Как дальше-то жить? А тем временем на Родине спорят, кто для общества более ценен - бомж-эмигрант Бабченко или Доверенное лицо Президента, кавалер орденов, медалей и государственных премий народная артистка Чулпан Хаматова.

Определенно, политическая жизнь Датского королевства в каком-то, прям даже и не знаю, экзистенциальном тупике.

Тем не менее две трети считают, что Бабченко.



Тута: