матери-истории ценен?

Оказывается, на сайте "Эха" сегодня проходит опрос: Кто выполняет в российском обществе более важную функцию - Чулпан Хаматова или Аркадий Бабченко?
Эммм.... Ну, я даже черт его знает, как это все комментировать.
Вот, как бы, тебя выдавили из страны, ты мотаешься по эмиграциям с одним чемоданом без нихера, в богоспасемом отечестве ты лишен профессии, лишен семьи, лишен самого богоспасаемого отечества (ну, тут уже не сильно-то и расстраиваешься), национал-предатель, экстремист, сидишь в деревне и чешешь репу: блин, и чего дальше-то? Как дальше-то жить? А тем временем на Родине спорят, кто для общества более ценен - бомж-эмигрант Бабченко или Доверенное лицо Президента, кавалер орденов, медалей и государственных премий народная артистка Чулпан Хаматова.
Определенно, политическая жизнь Датского королевства в каком-то, прям даже и не знаю, экзистенциальном тупике.
Тем не менее две трети считают, что Бабченко.
Тута:
http://echo.msk.ru/polls/2047136-echo/results.html
Голосовать за них не буду .
Для людей Хаматихи больше нет.
Так еще прикольнее.
Edited at 2017-09-01 09:10 am (UTC)
Ну наконец-то!
Рад, что до вас наконец доходит. Уже не первый год вам это твержу, а он все то "не хочу уезжать", то "хочу вернуться"...
Рашка - это абсолютное зло, и делать там нормальному человеку нечего. Даже в кач-ве наблюдателя - уж лучше с безопасного расстояния.
Ватникам, как всегда - сдохнуть в мучениях.
как вы живёте?
Два дня назад у него была прекрасная квартира в Киеве и доход, который не снился ни одному ватнику - он сам об этом говорил.
А теперь вот мыкается с чумуданом непонятно где. Пичяль.
не заблуждайся
Это хохлы тебе голосов понаставили, не понятно разве?
Re: не заблуждайся
ну что сказать?
взгляд из Латвии
Бабченко лучше сравнивать...... сравнивать лучше..... с Наутилусом Помпилиусом периода рассцвета группы.
это на эхе так, а спросить в другом месте, так будут 86% запутина.
а то, что на эхе так ответили - оно и неудивительно ;) ещё мало набрали ;)
Не подведите,пожалуйста,уже и народ поддерживает.
Партия и ленин -
близнецы-братья
Кто более
матери-истории ценен?
Мы говорим ленин,
подразумеваем - партия,
Мы говорим патия,
подразумеваем - ленин!
Россию вычистит ковавый упырёк.
А может быть, в зеркало поглядеться? Если персона прячет от всех - от всего мира своих детей, то он ненавидит весь мир! Всех, а не только Навального, США, ЕС, Украину и т.д.. А если он ненавидит и боится весь мир, то и будет против всех. Россияне не исключение. Им ещё хуже. Они же могут спросить про родню. Пусть она и за бугром прячема. Так что, ещё не только слезами умоетесь, россиянчушки. Не только хамон будут давить. Он не успокоится, пока всю Русь не изничтожит. Или пока сам не упокоится. Что случится быстрее - никто не знает. Но, похоже - Первое победит! Останутся Озёрные. Росгвардия с боеголовками. И несколько миллионов обслуги-рабов.Остаальные не доживут до этого радостного дня. Потому что, старческий маразм, слабоумие у него пошло. Да и прятать ему всё сложнее. Уже и внуки появились. А те не будут, как тупые его дочки, прятаться. Они и в интернет выйдут. Что делать? Не в Сибирь же народ сгонять. Не на Колыму всех. Как он хочет. Этот монстр психический; маньяк кровавый. Но россияне сами выбрали себе этого ещё более кровавого чем сталин, ничтожнейшего упырька. Так что, будут тупые законы дебильного "правителя". Он запугает всю Рашку. Смеяться не сможете над самыми тупейшими законами, которые будут приняты в Раше. А только будете всего бояться. А уж сколько люду погибнет от него... Ведь Чечню утюжил. Вон какого Рамзана сделал.
В Москве сусульмане протестуют против ущемлений прав какиз-то мусульман в далёкой Мьянме. А вот из Чечни очень много чеченцев бежало. В тот же ДАИШ сбежало много. И РФ вела в Ичкерии 2 войны.
И никакие российские мусульмане не то что в Москве – даже в России не протестовали! И теперь Кадыров Чечню прессует. Но не протестуют мусульмане России против него почему-то. Странные? Трусливые, как и вся Россия!
И опять сасанж выступил. Что-то про Трампа. А почему не про Путина? Ах да, тот поехал в Китай. На саммит по торговле. И если США зарубят страны, которые с КНДР тогруют, запретив вести торговлю с теми, кто КНДР подерживает, то поездка президента РФ Тупина в КНР просто бесполезнейшая. Вот сасанж его и защищает. Чтобы Трамп – не дай бог не пркратил торговлю с КНР! Ведь так опозорится Тупин президент.
Т.е. если Трамп введёт санкции против тех, кто торгует с КНДР, то этот саммит БРИКС окажется самым бесполезным мероприятием. А поездка на него - самой ненужной. Т.е. можно – даже нужно уже немедленно паковать чемоданы. И уезжать из него. Подождать, пока позиция США по КНДР не прояснится окончательно.
РФ, Брикс, Космос, Земля, Москва, Родина, Солнце, жизнь, мир -это всё надо немедленно переименовать. В них обязательно должна быть хотя бы буква П. А лучше и у, т, н....
А вообще, в РФ возбудились по поводу отъёма Америкой российского здания. Это вам не Крым отжимать у бедных украинцев. Но там хоть 1 это здание, а не тысячи, и не полуостров даже - и чужое - американское - зато поймёте, что такое терять. И очень хорошо, что показали место России в мире. Реальное. Есть кому показать это место. Утёрлись. И доллары не давят, как помидоры. И не кричат, что "долларами не отделаетесь!" Сопят нежно, боясь Америку потревожить!
Edited at 2017-09-04 06:27 am (UTC)