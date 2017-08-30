К нам приехал, к нам приехал

Продолжаем проект "Журналистика без посредников". Новоприбывшим френдам пару слов о сути. Предлагаю простую схему, работающую уже во всем мире. Которую вкратце можно охарактеризовать так: "я пишу что вижу, вы переводите, сколько считаете нужным", То есть, я пишу свои…
Я это еще несколько лет назад говорил
Высаживаться на эту проклятую землю в любом случае не намерен. Отбомбиться - и на базу.
Ватникам, само собой - сдохнуть, в чем бы я им с превеликим удовольствием помог. И это без всяких шуток.
Re: Я это еще несколько лет назад говорил
Ваша запись попала в топ-25 популярных записей LiveJournal. Подробнее о рейтинге читайте в Справке.
masterok.livejournal. com/3805344.html?thread=104084896
Так держать, камрад masterok: как пишет на страницах твоего блога в заголовках своих сообщений наш побратiм centreedge - "жги вату - делай мир теплей". Укроина понад усе!
Не сидеть, а висеть.
а НА ХРЕНА???
НАТО, танки...