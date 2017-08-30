starshinazapasa

Журнал Аркадия Бабченко

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К нам приехал, к нам приехал
starshinazapasa
August 30th, 11:17



Да ладно, пацаны, не бойтесь. Это шутка была.
Не приеду я к вам на первом танке.
Кто ж меня на первый танк пустит?
Я на третьем будут сидеть.

Доброе утро.

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Продолжаем проект "Журналистика без посредников". Новоприбывшим френдам пару слов о сути. Предлагаю простую схему, работающую уже во всем мире. Которую вкратце можно охарактеризовать так: "я пишу что вижу, вы переводите, сколько считаете нужным", То есть, я пишу свои…
114 comments :
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colobus1
2017-08-30 08:28 am (UTC)
Да хоть на пятом. А вот про десять лет - не согласен. Быстрее.
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alicecoo
2017-08-30 08:32 am (UTC)
будете расстрельные списки составлять?
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urankinchev
2017-08-30 08:36 am (UTC)
Дак он готов всегда, форбс называется
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geodez
2017-08-30 08:39 am (UTC)
скорее всего первый иностранный танк, который проедет по красной площади будет тип99
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ltndan74
2017-08-30 08:44 am (UTC)
зачем мне орден? Я согласен на медаль.
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Я это еще несколько лет назад говорил

yury_nesterenko
2017-08-30 09:02 am (UTC)
Что в рашку я готов вернуться лишь в одном качестве - члена экипажа НАТОвского бомбардировщика, и только на время выполнения боевого задания.
Высаживаться на эту проклятую землю в любом случае не намерен. Отбомбиться - и на базу.

Ватникам, само собой - сдохнуть, в чем бы я им с превеликим удовольствием помог. И это без всяких шуток.
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Re: Я это еще несколько лет назад говорил

alicecoo
2017-08-30 09:39 am (UTC)
пока вы бомбите собственную страну. с нулевым результатом. что уж тут про "рашку" говорить? "мечты, мечты, где ваша сладость? где ты, где ты, ночная радость? исчезнул он, веселый сон, и одинокий во тьме глубокой"
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nemec_vader
2017-08-30 09:12 am (UTC)
Да не будет никаких танков. Зачем НАТО это нужно - танки гонять, солярку жечь, ресурс техники вырабатывать? Воевать-то не с кем, это уже сейчас видно. Будет медленное гниение на протяжении десятков лет. Умрет Хуйло - будут сменяющие друг друга президенты, премьеры, полевые командиры и удельные князья, растаскивающие остатки ресурсов, и будет население, жрущее лебеду и вспоминающее былое величие. И будет глубокая озабоченность мирового сообщества, и гуманитарка, чтобы дикари совсем уж в каннибалов не превратились.
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gopnikov
2017-08-30 09:18 am (UTC)
хороший прогноз
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gopnikov
2017-08-30 09:18 am (UTC)
на всех ватников лафетов не хватит, даже не мечтай
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Pavel Zaytsev
2017-08-30 09:18 am (UTC)
Шутку про третий танк тоже ведь не поймут. :)
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thunderozzz
2017-08-30 09:27 am (UTC)
Давай лучше раскочегарь там какую-нибудь тридцатьчетверочку... с постамента... :)
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livejournal
2017-08-30 09:36 am (UTC)
Здравствуйте!
Ваша запись попала в топ-25 популярных записей LiveJournal. Подробнее о рейтинге читайте в Справке.
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masterok rulezzz
2017-08-30 10:10 am (UTC)
Пользуясь случаем хочу выразить благодарность нашему побратiму - брату-укроинцу, блогиру masterok, который вместе с другим нашим побратiмом centreedge не снижает наКАЛа боротьбы в нашей священной борьбе с клятой ватой: давеча какой-то ватан решил побороться с побратiмом centreedge, и почти одолел его, но тут как нельзя вовремя вписался сам masterok, выписав ватану бан и потерев все его сообщения, таким образом решив исход боротьбы и оставив последнее слово за побратiмом centreedge:

masterok.livejournal. com/3805344.html?thread=104084896

Так держать, камрад masterok: как пишет на страницах твоего блога в заголовках своих сообщений наш побратiм centreedge - "жги вату - делай мир теплей". Укроина понад усе!
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livejournal
2017-08-30 09:36 am (UTC)
Здравствуйте! Ваша запись попала в топ-25 популярных записей LiveJournal России! Подробнее о рейтинге читайте в Справке.
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rawich
2017-08-30 10:22 am (UTC)
На первых двух танках будут сидеть Путин и Медведев, очевидно.
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Не сидеть, а висеть.

avtutaev
2017-08-30 09:14 pm (UTC)
А на асфальте печень Пескова.
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lavrovvv5
2017-08-30 10:36 am (UTC)
вопрос..
а НА ХРЕНА???
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z_zwang
2017-08-30 12:45 pm (UTC)
по вашим заявкам звучит старинная немецкая песня "когда солдаты маршируют по городу"
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kazak_esaul
2017-08-30 01:37 pm (UTC)
Если нужно еще доказывать, что фантазии "ватников" и оппозёров в целом совпадают, то вот очередное доказательство.
НАТО, танки...
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lusia_lusi
2017-08-30 02:47 pm (UTC)
Ну ничего себе какая у человека нездоровая фантазия. Интересно, что он принимает чтобы видеть такие глюки?
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igor_piterskiy
2017-08-30 04:23 pm (UTC)
"Лучший вид на этот город - если сесть в боибардировщик..."
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