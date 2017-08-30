К нам приехал, к нам приехал







Да ладно, пацаны, не бойтесь. Это шутка была. Да ладно, пацаны, не бойтесь. Это шутка была.

Не приеду я к вам на первом танке.

Кто ж меня на первый танк пустит?

Я на третьем будут сидеть.





Доброе утро.