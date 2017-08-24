Гениальная инфантильность

Все-таки, это что-то неистребимое. Казалось бы, единственная адекватная позиция: якшаться с этой ублюдочной властью нельзя. Ни с какой из её башен. Потому что любая башня Кремля - это все равно Кремль. Убийцы, оккупанты и узурпаторы. А уже тем более нельзя брать у этой ублюдочной власти деньги. Ни на что. Обуславливая ни какими великими доводами про искусство. Если ты это делаешь - ты нравственный инфантил.
Но это совсем не означает, что можно применять политические репрессии по надуманным поводам. Даже к нравственным инфантилам.
Да, Серебренников должен быть свободен.
Нет, он нравственный инфантил.
Не знаю, какая еще может быть другая позиция.
Но нет. Начинается. Гений, великий режиссер, вы не видели его спектаклей, если ты не готов делать очередную икону - ты сволочь.
Особенно умиляет довод про невозможность построить успешный театр без государственных дотаций. Бродвей сейчас громко ржет.
Да, я не видел его спектаклей. Мне плевать на его спектакли. Я не считаю что человека нельзя сажать только потому, то он делает хорошие спектакли. Я считаю, что бездарного режиссера, делающего говенные спектакли, нельзя сажать ровно в такой же степени.
И в ровно такой же степени я считаю, что гениальный режиссер не имеет права брать деньги от ублюдочной власти ровно в той же степени, что и бездарный. Гениальность спектаклей не делает его меньшим нравственным инфантилом.
И, да, в миллионный раз - этот дискурс возможен только внутри Мордора. Извне он уже совершенно в зазеркальной вселенной. Я сейчас в Киеве, тут парад по случаю дня Независимости, удерживаемой четвертым годом войны, тут искалеченные молодые парни на костылях и в колясках, с орденами и выгоревшими глазами, тут стена с фотографиями двух тысяч погибших - и вот тут про гениального режиссера, берущего деньги у Суркова на гениальное искусство, вы уже никому нихера ничего не объясните.
Фиг его знает, как можно не понимать таких элементарных вещей.
У меня всё.
starshinazapasa
Журнал Аркадия Бабченко
Продолжаем проект "Журналистика без посредников". Новоприбывшим френдам пару слов о сути. Предлагаю простую схему, работающую уже во всем мире. Которую вкратце можно охарактеризовать так: "я пишу что вижу, вы переводите, сколько считаете нужным", То есть, я пишу свои…
Поэтому же и всякие англосакские "закон есть закон" и прочая херня для рф не то что не работает, а, скорее, во вред.
Не будет откатов - дотации просто не выделят
Т.е. режиссер знал, в какой системе он работает.
А, собственно, почему? Сотрудничать с захватившими власть бандитами и жить по их понятиям - это его собственный выбор. Пусть сидит.
"В очереди за хлебом стояли? Значит, сотрудничали".
Кстати, касается ЛЮБОЙ власти и ЛЮБОГО государства.
Под выступление Порошенко на Крещатике сгоняли массовку за деньги
http://stlkuban.livejournal.com/18374.html
Какие доказательства твоего пиздежа в этом ролике, кроме вопросов самого оператора?))) Ни одного.
-----------------------
Т.е. зря Путина вором называют?
http://stlkuban.livejournal.com/18457.html
самого важного нет.
Вопрос практической морали
Ответьте пожалуйста на такой вопрос.
Вот я сейчас играю на пиратском сервере World of Warcraft в русской гильдии. Отличные рейды, фармим BWL каждую неделю. Но на днях рейд-лидер мимоходом бросил в ТС фразу про "украинцев, которые сбивают самолеты". Было несколько обидно.
Как бы вы поступили? Надо ли ввязываться в политический срач на пустом месте, учитывая, что скорее всего меня из гильдии просто кикнут, или здесь довольно прагматизма для сего дня?
Простите, что вот такой не очень связанный с реальной жизнью вопрос, сам понимаю, насколько глупо всё это звучит, пока пишу. Просто любопытна ваша позиция.
Re: Вопрос практической морали
"World of Warcraft" - чего, бля? ты в каком веке живешь-то?
в русской гильдии - срочно переходи в японскую
Вот поэтому я и сменила их убогий круг на других людей, общение с которыми происходит на каком-то совершенно другом уровне.
Тебе бы давали и ты б взял. Пост зависти какой то ))
Да и про башни эти какой-то тупой либерас придумал, а остальные подхватили. Ьипа башни там меж собой соперничают, ага. Нету в Кремле башен, аслы! Там есть, если угодно, "добрые и злые следователи", если вам от этого полегчает))
Edited at 2017-08-24 11:53 am (UTC)
Edited at 2017-08-24 12:09 pm (UTC)
Там на миллиончики было.
Золотой ты, Аркаша, человек. Отдохнуть тебе надо! Приезжай к нам в Крым
Власти меняются - Государство нет!
Во вторых; ВСЕ театры убыточны - огромное хозяйство и штаты, мизерные доходы, без поддержки можно закрывать!
И этот пост, фактически оправдание беспредела властей, которые могут арестовать кого угодно и за что угодно, и воровал или нет (а мы пока не знаем) не имеет никакого значения, поскольку аресты идут в основном в либеральной среде, а вот куда подевались мульярды, скажем "зенит-арены" никого почему то не волнует!
Госдума приняла закон, запрещающий офшорам участие в приватизации
"Согласно нашим базовым оценкам, сосредоточенное в офшорах богатство составило на 2015 год 7 5 % национального дохода", — говорится в докладе. По данным Росстата, валовой национальный доход в 2015 году превысил 8 1 т р и л л и о н рублей.
Таким образом, сумма офшорных капиталов В Т Р О Е превосходит официально заявленные валютные резервы.
В целом по методике авторов доклада выходит, что россияне держат примерно поровну активов внутри страны и в офшорах. При этом авторы доклада отмечают, что границы между разными формами неучтенных или недоучтенных активов размыты из-за о т с у т с т в и я п р о з р а ч н о с т и в международных финансах.
... ... ...
Крымские власти призвали быть аккуратнее с идеей оффшора на полуострове
"Но мы знаем наверняка, что масштабы накопленного профицита российской торговли и общее н е у ч т е н н о е богатство в 1990-2015 годах исключительно высоки — по крайней мере 2 0 0 % национального дохода России. Труднее установить, к т о в л а д е е т этим неучтенным богатством и в какой форме", — говорится в докладе.
... ... ...
"Парадокс в том, что иностранные активы, накопленные Россией, удивительно низки: около 25% национального дохода к 2015 году", — пишут американские исследователи и делают вывод, что недостающие активы сосредоточены в офшорах.
... ... ...
Путин посоветовал Порошенко закрыть офшоры, если он "хочет быть европейцем"
... ... ...
Эксперты считают, что, хотя верхние категории по доходам в России даже выше, чем в США, экономическое неравенство растет даже быстрее, чем в КНР, не говоря о других бывших социалистических странах. По их методике выходит, что наиболее богатые 10% россиян владеют примерно 45% национального дохода, а супербогатые 1 % — примерно 2 0 % национального дохода. "Средние" 40% россиян владеют примерно 39% национального дохода, а наиболее бедные 50% — лишь 18% национального дохода, считают авторы. Таким образом, по их подсчетам, наиболее богатая десятая часть россиян владеет примерно втрое большими активами, чем наиболее бедная половина российских граждан.»
© ВАШИНГТОН, 23 авг — РИА Новости, Алексей Богдановский
%))
А что тишина - так у хомяков Безальтернативный фюрер решает о чем можно трепаться, о чем нет. Они про умершего сегодня в больнице после побоев волонтера-оппозера чирикнуть без приказа боятся, хотя он как бы свой.
Edited at 2017-08-24 06:19 pm (UTC)