starshinazapasa

Журнал Аркадия Бабченко

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Гениальная инфантильность
starshinazapasa
August 24th, 12:13
Все-таки, это что-то неистребимое. Казалось бы, единственная адекватная позиция: якшаться с этой ублюдочной властью нельзя. Ни с какой из её башен. Потому что любая башня Кремля - это все равно Кремль. Убийцы, оккупанты и узурпаторы. А уже тем более нельзя брать у этой ублюдочной власти деньги. Ни на что. Обуславливая ни какими великими доводами про искусство. Если ты это делаешь - ты нравственный инфантил.
Но это совсем не означает, что можно применять политические репрессии по надуманным поводам. Даже к нравственным инфантилам.
Да, Серебренников должен быть свободен.
Нет, он нравственный инфантил.
Не знаю, какая еще может быть другая позиция.


Но нет. Начинается. Гений, великий режиссер, вы не видели его спектаклей, если ты не готов делать очередную икону - ты сволочь.

Особенно умиляет довод про невозможность построить успешный театр без государственных дотаций. Бродвей сейчас громко ржет.

Да, я не видел его спектаклей. Мне плевать на его спектакли. Я не считаю что человека нельзя сажать только потому, то он делает хорошие спектакли. Я считаю, что бездарного режиссера, делающего говенные спектакли, нельзя сажать ровно в такой же степени.

И в ровно такой же степени я считаю, что гениальный режиссер не имеет права брать деньги от ублюдочной власти ровно в той же степени, что и бездарный. Гениальность спектаклей не делает его меньшим нравственным инфантилом.

И, да, в миллионный раз - этот дискурс возможен только внутри Мордора. Извне он уже совершенно в зазеркальной вселенной. Я сейчас в Киеве, тут парад по случаю дня Независимости, удерживаемой четвертым годом войны, тут искалеченные молодые парни на костылях и в колясках, с орденами и выгоревшими глазами, тут стена с фотографиями двух тысяч погибших - и вот тут про гениального режиссера, берущего деньги у Суркова на гениальное искусство, вы уже никому нихера ничего не объясните.

Фиг его знает, как можно не понимать таких элементарных вещей.

У меня всё.
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Журналистика без посредников
Продолжаем проект "Журналистика без посредников". Новоприбывшим френдам пару слов о сути. Предлагаю простую схему, работающую уже во всем мире. Которую вкратце можно охарактеризовать так: "я пишу что вижу, вы переводите, сколько считаете нужным", То есть, я пишу свои…
245 comments :
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loona09
2017-08-24 09:31 am (UTC)
он не инфантил а мудак. а Вы - не мудак. имеете убеждения, хотя и отличающиеся от моих например. но мудаком Вас это не делает.
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scadar
2017-08-24 11:41 am (UTC)
Не. Он тоже мудак. ))
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ingermann
2017-08-24 09:34 am (UTC)
Допустим, он бы взял негосударственные деньги - спонсоров, фигонсеров, но предприятие организовывать должен? Должен. Всё - ЛЮБАЯ юридическая деятельность в рф делает человека уязвимым перед законом. Потому что такие законы и такая государственная система (карательная).
Поэтому же и всякие англосакские "закон есть закон" и прочая херня для рф не то что не работает, а, скорее, во вред.
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dezinfektor79
2017-08-24 10:57 am (UTC)
Что за чушь, вон Навальный собирает с хомячья бабло и ничего не делает, когда его уже судить будут за это? В любой стране мира вы несете ответственность перед теми у кого взяли деньги, вот только с той разницей, что государство вас за свои деньги посадит, а частные спонсоры могут посадить, а могут паяльник в жопу запихать.
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wild_hunter1799
2017-08-24 09:38 am (UTC)
невозможно получить дотации от государства без отката, особенно в сфере культуры.
Не будет откатов - дотации просто не выделят
Т.е. режиссер знал, в какой системе он работает.
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ingermann
2017-08-24 09:52 am (UTC)
Без отката - возможно, бывает. Но от возможной посадки сие не освобождает.
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samsobipan
2017-08-24 09:40 am (UTC)
> Да, Серебренников должен быть свободен.

А, собственно, почему? Сотрудничать с захватившими власть бандитами и жить по их понятиям - это его собственный выбор. Пусть сидит.
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ingermann
2017-08-24 09:51 am (UTC)
А сотрудничает с властью ЛЮБОЙ.
"В очереди за хлебом стояли? Значит, сотрудничали".
Кстати, касается ЛЮБОЙ власти и ЛЮБОГО государства.
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roheleo
2017-08-24 10:20 am (UTC)
Больше всего бесит вот это: "Ах, он гениальный художник, он не мог украсть!" Ну, да, конечно, работяга с завода запросто может, а гений - нет. И на тетку-главбуха, которая вообще в сизо, богеме пох, разумеется, она же не гениальная. Вообще, не прочитав материалы дела, делать выводы - занятие глупое, но я склоняюсь к тому, что гений не глядя (национальная традиция) наподписывал документов, которые ему финансисты подсовывали.
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dimmoff
2017-08-24 11:35 am (UTC)
"И на тетку-главбуха, которая вообще в сизо, богеме пох", а вот скажи, бро, а другим бухгалтерам, не пох ли, что сидит их КОЛЛЕГА? Ынтилихенты за своих вступаются, чо бы бухгалтерам за свою не вступиться, а?
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stlkuban
2017-08-24 10:43 am (UTC)

Под выступление Порошенко на Крещатике сгоняли массовку за деньги

http://stlkuban.livejournal.com/18374.html
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dagrael
2017-08-24 10:54 am (UTC)
Красаучег, это был сбор пенсионеров, нанимающихся раздавать газеты, объявления. Я такое ежедневно возле метро вижу.
Какие доказательства твоего пиздежа в этом ролике, кроме вопросов самого оператора?))) Ни одного.
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Maks J-Fry
2017-08-24 10:49 am (UTC)
А версию того, что он действительно похитил миллион долларов бюджетных денег вы вообще не рассматриваете?
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MrBestolo4
2017-08-24 11:02 am (UTC)
Кому ж это интересно, когда власть обижает геев, ой, гениев.
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dezinfektor79
2017-08-24 10:59 am (UTC)
пока не доказано, что человек украл, он не украл
-----------------------
Т.е. зря Путина вором называют?
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hotmysl
2017-08-24 11:08 am (UTC)
=У меня всё.=

самого важного нет.
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ed_jan_lt
2017-08-24 11:12 am (UTC)
Браво! Коротко и точно. Что называется - не в бровь, а в глаз.
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Вопрос практической морали

b0gu3
2017-08-24 11:12 am (UTC)
Уважаемый Аркадий!
Ответьте пожалуйста на такой вопрос.

Вот я сейчас играю на пиратском сервере World of Warcraft в русской гильдии. Отличные рейды, фармим BWL каждую неделю. Но на днях рейд-лидер мимоходом бросил в ТС фразу про "украинцев, которые сбивают самолеты". Было несколько обидно.

Как бы вы поступили? Надо ли ввязываться в политический срач на пустом месте, учитывая, что скорее всего меня из гильдии просто кикнут, или здесь довольно прагматизма для сего дня?

Простите, что вот такой не очень связанный с реальной жизнью вопрос, сам понимаю, насколько глупо всё это звучит, пока пишу. Просто любопытна ваша позиция.
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Re: Вопрос практической морали

yesiricanboogie
2017-08-24 11:22 am (UTC)
"на пиратском сервере" - ворюга сраный
"World of Warcraft" - чего, бля? ты в каком веке живешь-то?
в русской гильдии - срочно переходи в японскую
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used_against
2017-08-24 11:33 am (UTC)
У Бабченко и иже с ним есть характерная черта: для них все вещи - элементарные.
Вот поэтому я и сменила их убогий круг на других людей, общение с которыми происходит на каком-то совершенно другом уровне.
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dimmoff
2017-08-24 11:56 am (UTC)
Небесном! Ниже, не комильфо
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bomjatnik
2017-08-24 11:35 am (UTC)

Тебе бы давали и ты б взял. Пост зависти какой то ))

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Ivan Mouravyeff
2017-08-24 06:15 pm (UTC)
типичный рашкован. Не ворует не потому, что нехорошо, а потому, что слишком рискованно. Ничего нового, еще гениальный Данелия этот типаж вывел в виде «чатлан».
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rumataest0rsky
2017-08-24 11:48 am (UTC)
Бабченко хайпануть решил на шуме.
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scadar
2017-08-24 11:50 am (UTC)
Гениальней него только мудак прибивший свои яйца к брусчатке.
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dadavata
2017-08-24 02:13 pm (UTC)
Толерастошизм не пройдёт!
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Ваши документики!
2017-08-24 11:53 am (UTC)
Аркаша совсем уже жопкой извертелся, третий вроде псто пищет по теме - но так определённо и не высказался. И полностью поддержать пидараса-жулика опасается, и тем более гневно осудить талантливого режиссёра-либераса.

Да и про башни эти какой-то тупой либерас придумал, а остальные подхватили. Ьипа башни там меж собой соперничают, ага. Нету в Кремле башен, аслы! Там есть, если угодно, "добрые и злые следователи", если вам от этого полегчает))

Edited at 2017-08-24 11:53 am (UTC)
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dimmoff
2017-08-24 11:58 am (UTC)
Про "пидараса" как-то не развернуто, че молчишь, жги!

Edited at 2017-08-24 12:09 pm (UTC)
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alta_dena
2017-08-24 11:58 am (UTC)
Отпустить? А если он всё же присвоил? Вы, вот Аркаша купили себе квартиру в Берлине за 300 тыс. евриков? А С., говорят, купил.
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aurora_hws
2017-08-24 03:47 pm (UTC)
А чо тада Васильеву с Сердюковым отпустили?
Там на миллиончики было.
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xtill
2017-08-24 12:46 pm (UTC)
Ни деньги брать, ни воздухом дышать, а особо кацапскую мову забыть! Иначе - нравственный инфантил и вообще сволочь!

Золотой ты, Аркаша, человек. Отдохнуть тебе надо! Приезжай к нам в Крым
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mectilda
2017-08-24 04:09 pm (UTC)
Вам бы подлечиться,только,говорят,в Крыму нынче с медициной совсем беда.
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drraug.dreamwidth.org
2017-08-24 01:06 pm (UTC)
Бродвейские мюзиклы - это искусство для широкой публики, а балет - элитное. Сравнивать это нельзя.
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samsobipan
2017-08-24 01:23 pm (UTC)
Элитное искусство элита и содержать должна, разве нет?
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portweyn13
2017-08-24 01:13 pm (UTC)
Ну во первых Серебрянников брал деньги не у власти, а у Государства!
Власти меняются - Государство нет!

Во вторых; ВСЕ театры убыточны - огромное хозяйство и штаты, мизерные доходы, без поддержки можно закрывать!

И этот пост, фактически оправдание беспредела властей, которые могут арестовать кого угодно и за что угодно, и воровал или нет (а мы пока не знаем) не имеет никакого значения, поскольку аресты идут в основном в либеральной среде, а вот куда подевались мульярды, скажем "зенит-арены" никого почему то не волнует!
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aurora_hws
2017-08-24 03:49 pm (UTC)
Равно как и мильярды Васильевой и полковника Захарченко)
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ruzzzzke
2017-08-24 01:49 pm (UTC)
«Граждане России держат в офшорах неучтенные средства, эквивалентные 7 5 % национального дохода — примерно столько же, сколько зарегистрировано активов внутри страны, считают авторы доклада американской некоммерческой организации Национальное бюро экономических исследований.

Госдума приняла закон, запрещающий офшорам участие в приватизации
"Согласно нашим базовым оценкам, сосредоточенное в офшорах богатство составило на 2015 год 7 5 % национального дохода", — говорится в докладе. По данным Росстата, валовой национальный доход в 2015 году превысил 8 1 т р и л л и о н рублей.
Таким образом, сумма офшорных капиталов В Т Р О Е превосходит официально заявленные валютные резервы.
В целом по методике авторов доклада выходит, что россияне держат примерно поровну активов внутри страны и в офшорах. При этом авторы доклада отмечают, что границы между разными формами неучтенных или недоучтенных активов размыты из-за о т с у т с т в и я п р о з р а ч н о с т и в международных финансах.

... ... ...

Крымские власти призвали быть аккуратнее с идеей оффшора на полуострове
"Но мы знаем наверняка, что масштабы накопленного профицита российской торговли и общее н е у ч т е н н о е богатство в 1990-2015 годах исключительно высоки — по крайней мере 2 0 0 % национального дохода России. Труднее установить, к т о в л а д е е т этим неучтенным богатством и в какой форме", — говорится в докладе.
... ... ...
"Парадокс в том, что иностранные активы, накопленные Россией, удивительно низки: около 25% национального дохода к 2015 году", — пишут американские исследователи и делают вывод, что недостающие активы сосредоточены в офшорах.


... ... ...

Путин посоветовал Порошенко закрыть офшоры, если он "хочет быть европейцем"

... ... ...


Эксперты считают, что, хотя верхние категории по доходам в России даже выше, чем в США, экономическое неравенство растет даже быстрее, чем в КНР, не говоря о других бывших социалистических странах. По их методике выходит, что наиболее богатые 10% россиян владеют примерно 45% национального дохода, а супербогатые 1 % — примерно 2 0 % национального дохода. "Средние" 40% россиян владеют примерно 39% национального дохода, а наиболее бедные 50% — лишь 18% национального дохода, считают авторы. Таким образом, по их подсчетам, наиболее богатая десятая часть россиян владеет примерно втрое большими активами, чем наиболее бедная половина российских граждан

© ВАШИНГТОН, 23 авг — РИА Новости, Алексей Богдановский
%))
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dadavata
2017-08-24 02:11 pm (UTC)
Вот вырубим лес и тогда не будет комаров!
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alex_seevna
2017-08-24 02:38 pm (UTC)
Про учительницу английского из Новосибирска, приковавшую себя к памятнику, с плакатами, я так понимаю, тишина.
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kazak_esaul
2017-08-25 09:52 am (UTC)
Вроде студентка она. До училки ее уже повысили?

А что тишина - так у хомяков Безальтернативный фюрер решает о чем можно трепаться, о чем нет. Они про умершего сегодня в больнице после побоев волонтера-оппозера чирикнуть без приказа боятся, хотя он как бы свой.
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germanoid
2017-08-24 03:58 pm (UTC)
Вся эта российская либерасня одинакова. Живут с России, кроме России они нафик нигде никому не нужны, и постоянно её помоями обливают. Гниль. Отстой.
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Ivan Mouravyeff
2017-08-24 06:18 pm (UTC)
ты это камлай почаще, чтобы скрыть факт того, что ты по жизни стоишь раком перед крупными жуликами, мелкий жулик.

Edited at 2017-08-24 06:19 pm (UTC)
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