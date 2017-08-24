Между прочим, сегодня, 24 августа, — Международный день Стомахина, или World Stomakhin Day. Он приурочен к дню рождения Бориса и удивительным образом совпал с Днем независимости Украины.
Напишите сегодня письмо Стомахину. В тюрьме это и вправду важно. Особоенно если тебя, Как Стомахина, перевели из колонии в крытку.
Человек отсидел пять лет, потом повторно за то же самое получил еще шесть с половиной, и уже на зоне получил еще три. При аресте пытался бежать по простыням с четвертого этажа, сорвался, разбился, и так, переломанным, на костылях, был посажен. На суде заявил, что не признаёт «ваши законы, ваш суд и ваш приговор». На заседании обругал матом судью Юрия Ковалевского, который вёл его процесс.
Вот где действительно судьба..
И, конечно, совсем не лишним будет любой взнос в Фонд гражданской самозащиты, который оказывает посильную поддержку Борису и другим узникам совести.
Адрес для писем и открыток: 618232, Пермский край, Чусовской район, п. Всесвятский, ФКУ ИК-10, Стомахину Борису Владимировичу.
Реквизиты Фонда — на странице http://patriofil.ru/publ/free_boris_stomakhin/2145-a.html
Ну и репост, безусловно.
А вам известно, что эти уголовные статьи нарушают право на свободу слова?
я бы написал ему письмо, да только мараться о говно не хочется
Edited at 2017-08-24 09:59 am (UTC)
Как, удается тебе заливать Россию кровью и убивать русских, сидя в твоей тесной камерке? Нет? А че так?
На этом прощаюсь, сидеть тебе не переседеть."
Малоприятный субчик дотрынделася и присел в застенок так красиво, что аж залюбуешься. Три раза подряд, а перед этим ещё из окна вылетел и поломалси! Красава!
Не вижу ну не малейшего повода для негативных эмоций.
Спасибо, пусть ещё посидит.
Если и писать, то "Сиди дружно, сиди хорошо. И желательно подольше".
+RIP
Светлая память.
в россии правят гондоны, но этот урод еще хуже