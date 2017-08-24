Международный день Стомахина

Человек отсидел пять лет, потом повторно за то же самое получил еще шесть с половиной, и уже на зоне получил еще три. При аресте пытался бежать по простыням с четвертого этажа, сорвался, разбился, и так, переломанным, на костылях, был посажен. На суде заявил, что не признаёт «ваши законы, ваш суд и ваш приговор». На заседании обругал матом судью Юрия Ковалевского, который вёл его процесс.