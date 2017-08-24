starshinazapasa

Журнал Аркадия Бабченко

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Международный день Стомахина
starshinazapasa
August 24th, 11:10


Между прочим, сегодня, 24 августа, — Международный день Стомахина, или World Stomakhin Day. Он приурочен к дню рождения Бориса и удивительным образом совпал с Днем независимости Украины.
Напишите сегодня письмо Стомахину. В тюрьме это и вправду важно. Особоенно если тебя, Как Стомахина, перевели из колонии в крытку.
Человек отсидел пять лет, потом повторно за то же самое получил еще шесть с половиной, и уже на зоне получил еще три. При аресте пытался бежать по простыням с четвертого этажа, сорвался, разбился, и так, переломанным, на костылях, был посажен. На суде заявил, что не признаёт «ваши законы, ваш суд и ваш приговор». На заседании обругал матом судью Юрия Ковалевского, который вёл его процесс.
Вот где действительно судьба..

И, конечно, совсем не лишним будет любой взнос в Фонд гражданской самозащиты, который оказывает посильную поддержку Борису и другим узникам совести.
Адрес для писем и открыток: 618232, Пермский край, Чусовской район, п. Всесвятский, ФКУ ИК-10, Стомахину Борису Владимировичу.
Реквизиты Фонда — на странице http://patriofil.ru/publ/free_boris_stomakhin/2145-a.html
Ну и репост, безусловно.

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Журналистика без посредников
Продолжаем проект "Журналистика без посредников". Новоприбывшим френдам пару слов о сути. Предлагаю простую схему, работающую уже во всем мире. Которую вкратце можно охарактеризовать так: "я пишу что вижу, вы переводите, сколько считаете нужным", То есть, я пишу свои…
36 comments :
( 36 comments Leave a comment )
  • 1
friend_zoom
2017-08-24 10:29 am (UTC)
Надо с ним сделать, что он предлагал сделать с другими!
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Leonid Riefenstuhl
2017-08-26 10:55 pm (UTC)
Дурачок(чка), это все равно будет с вами сделано, только чем позже, чем беспощаднее!
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friend_zoom
2017-08-27 04:03 am (UTC)
И что ты, беспощадно отсосешь нам?
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dim_king
2017-08-24 02:11 pm (UTC)
Какой матерый человечище, ему киевского вольного воздуха.
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oldowan
2017-08-26 08:50 am (UTC)
«Оскорбление представителя власти» и «Клевета на представителя власти».
А вам известно, что эти уголовные статьи нарушают право на свободу слова?
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supermipter
2017-08-26 10:12 pm (UTC)
только в вашем воображении, обматерить судью на процессе преступление в стране чей юзерпик вы носите.
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garrot1
2017-08-24 09:47 am (UTC)
Тот факт, что вас, гандонов и педерастов, в России до сих пор не бьют на улицах, говорит о глубоком либерализме нашего народа.
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alexsas2645
2017-08-24 11:19 am (UTC)
этот факт говорит о глубоком похуизме расейского населения. Благодаря его похуизму, вы просрали свой совдеп и, дай срок, просрёте и хуйловскую эрефию.
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used_against
2017-08-24 12:27 pm (UTC)
Лучший камент.
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al_fuhrmann
2017-08-24 01:07 pm (UTC)
Народу как-то похуй вся политота. Я народ понимаю. Люди просто хотят нормально жить, зарабатывать на себя, на семью. И на хую они вертели всякую "идентичность". Вернее, то, что они хотят, - это и есть идентичность. Но в ней ней не остается кормушки для дармоедов-бюрократов. Поэтому, если однажды народ всучит бюрократу метлу и заставит мести улицу, не будет ничего удивительного. Все будет ОК, ведь бюрократы обретут идентичность, которую они так жаждут.
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garrot1
2017-08-24 01:55 pm (UTC)
влажные мечты?
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Lx
2017-08-24 09:53 am (UTC)
«Убивать, убивать, убивать! Залить кровью всю Россию, не давать ни малейшей пощады никому, постараться непременно устроить хотя бы один ядерный взрыв на территории РФ — вот какова должна быть программа радикального Сопротивления, и русского, и чеченского, и любого! Пусть русские по заслугам пожинают то, что они плодили»

я бы написал ему письмо, да только мараться о говно не хочется
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garrot1
2017-08-24 09:56 am (UTC)
мало этому пейсатому гомосеку дали

Edited at 2017-08-24 09:59 am (UTC)
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used_against
2017-08-24 12:29 pm (UTC)
Ну да. Тесаку Бабченко почему-то не предлагает писать письма поддержки.
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ext_1684788
2017-08-24 10:40 am (UTC)
Как подают на киевской паперти?
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marat_ahtjamov
2017-08-24 11:25 am (UTC)
залупу вам на воротник, а не взносы
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saveliysavchuk
2017-08-24 01:07 pm (UTC)
черкани Стомахе письмо, закинь ему на мобилу и ваще подогрей чем можешь
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dahr_blog
2017-08-24 01:17 pm (UTC)
"Здравствуй, Боренька.
Как, удается тебе заливать Россию кровью и убивать русских, сидя в твоей тесной камерке? Нет? А че так?
На этом прощаюсь, сидеть тебе не переседеть."
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drug99
2017-08-25 04:37 pm (UTC)
худежнег жэж
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dahr_blog
2017-08-25 11:42 pm (UTC)
Ну да. И че дальше?
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dahr_blog
2017-08-25 11:41 pm (UTC)
А с фигали?) На что тут обижаться?
Малоприятный субчик дотрынделася и присел в застенок так красиво, что аж залюбуешься. Три раза подряд, а перед этим ещё из окна вылетел и поломалси! Красава!
Не вижу ну не малейшего повода для негативных эмоций.
(Reply) (Parent) (Thread)
Ваши документики!
2017-08-24 02:49 pm (UTC)
Вот это человек! Человечище! Жизнь прожита не зря - судью матом обругал. А чего добился ты, читатель?
(Reply) (Thread)
cjcbnt
2017-08-24 03:57 pm (UTC)
Я послал тебя на хуй, а ты заработал на этом копеечку
(Reply) (Parent) (Thread)
Ваши документики!
2017-08-24 06:20 pm (UTC)
Вот видиш, какая от тебя польза. Ты послал нахуй свой монитор, а мне за то дали денежку.
(Reply) (Parent) (Thread)
verum_corpus
2017-08-24 04:47 pm (UTC)
Стомахин - яркий человек и талантливый автор.
(Reply) (Thread)
Евгений Мелик
2017-08-24 06:51 pm (UTC)
Это который публично призывал убить конкретно меня, мою жену и моих детей?
Спасибо, пусть ещё посидит.
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hitroum
2017-08-26 03:32 am (UTC)
Аркадий, а вот расскажите серьёзно, за что боролись в 93-м году? Это серьёзная просьба. Со стороны выглядит так: Бабченко защищал Белый дом от либералов, в следующем году либералы начали войну, на которой Бабченко искалечили, теперь Бабченко либерал. Я не совсем шучу, потому что проделал обратный путь (от защиты Белого дома в 91-м). Также я помню и Сергея Биеца, ещё когда он был членом "Демсоюза".
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Leonid Riefenstuhl
2017-08-26 11:03 pm (UTC)
Борис Стомахин -- героический человек, несомненно. Говорит (пишет) не просто то, что думает (а на это вообще мало кто способен), но говорит он "простые истины", т.е. очевидные вещи. А в том, что эти высказывания звучат, порой, чудовищно, виноват кто? Тот, КТО высказывает или тот, О КОМ высказывают? По-моему, ответ очевиден. Как можно прекратить ситуацию, когда огромная страна, обладающая ядерным оружием, гадит всему цивилизованному миру? Только уничтожить эту страну, а значит, и ее народ! А как еще?
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mr_samgin
2017-08-27 02:10 pm (UTC)
И чем это гадит Россия цивилизованному миру?
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muxa_ne_eblas
2017-08-27 07:43 am (UTC)
Стомахин то еще ебанько, а наш дорогой Аркадий успешно катиться в том же направлении. Поймите, Аркадий, одно быть в оппозиции к текущей власти, а совсем другое быть в оппозиции ко всему государству, к целой нации, как Стомахин. В Украине за подобную позицию вообще убивают, вспомните Бузину к примеру, да и в других государствах за подобную позицию не жалуют.
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t_armor
2017-08-27 05:53 pm (UTC)
Изучил дела сего героического персонажа... Мдя. Писать что-то кренделю, что ради нохчей-живорезов и работорговцев, а также в силу личной долбанутости призывал залить мою страну кровью? Убивать меня и моих близких?
Если и писать, то "Сиди дружно, сиди хорошо. И желательно подольше".
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+RIP

verum_corpus
2017-08-30 05:06 pm (UTC)
Сегодня в Москве умерла мама Бориса, Регина Леонидовна Стомахина.
Светлая память.
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nu_poshutil
2017-09-05 05:04 pm (UTC)

в россии правят гондоны, но этот урод еще хуже

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