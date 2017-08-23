Серебренников

Я гляжу, в очередной раз надо разжевать и в рот положить. А то на каждый коммент надоело отвечать. Ок.

То, что происходит сейчас в российском либеральном сегменте фейсбука, в военных условиях называется "потеря управления". Когда паника и подавленность полностью парализуют не только способность что-то делать, но даже и думать. Полное моральное уничтожение. Две основных эмоции. "Боже, за что?" и "Как это может быть?"

Ну, с вопросом "за что" - все понятно. За нерешительность. Да чего там "за нерешительность" - за трусость. За то, что предпочли махать шариками в загоне, вместо того, чтобы драться, когда это было необходимо.

Эти люди, там, наверху, захватившие власть, не понимают махания шариками. На них не действует выстраивание в белую цепь. Хождение белым квадратом. Белым кругом. Катание на машинах белым кольцом. И прочие креативные методы "протеста".

Они понимают только одно: залупился - бей! А если нет, бить будут тебя.

Как я уже и говорил, проблема российской оппозиции в том, что она поголовно либо не служила, либо не сидела. Она совершенно не представляет психологии тех, кто захватил власть. И она действительно думала, что достаточно тридцати тысячам помахать шариками в загонах, как захватившие власть бандиты и убийцы тут же в страхе убегут.

Так вот, друзья мои. Вы начали - на армейском языке - "духовской бунт" - а на тюремном - "мужицкий бунт" - и проиграли его.



Да даже не то, что проиграли, если б, проиграли, если б была драка, никто бы и слова не сказал. Беда в том, что вы залупились - и тут же пошли на попятную, даже не приняв первой драки.

Тот, кто между войной и позором выбирает позор - получает и войну, и позор. Когда еще было сказано? Ну, так держите в обе руки. Проигравшим горе.

А то, что реакция будет - было понятно с самого начала. Вас предупреждали. Вас же предупреждали? Ну, что тогда...

Отдельно поражают уидвления про "в России еще много нормальных людей, не связанных с путинизмом, им надо в Америку ездить, а их лишили виз".

В ситуации узурпации власти и нападения на соседнюю страну нормальный человек кишками должен сдохнуть, но не допустить войны.

А когда нормальные люди всеми силами стараются дистанцироваться от войны, то получается ровно то, что получается.

Вы, дорогие мои нормальные люди в России, так долго старались делать вид, что вы тут не при чем, что вы сами по себе, а узурпация и война сама по себе, что вам поверили.

ВАС, НАКОНЕЦ, УСЛЫШАЛИ.

Теперь вы действительно больше не при чем. Теперь на ваши желания действительно всем плевать. Теперь вашу судьбу за вас действительно будут решать уже другие. Вас уже не спрашивая. Вы же не при чем, да? Ну, так держите в обе руки еще раз.

Вам семь лет на пальцах рассказывали, что так и будет. Вам семь лет на пальцах объясняли, что драться все равно придется. Но только чем позже - тем тяжелее будет драка. Вас семь лет звали на улицы. Хотя бы даже уже не свергнуть узурпационную власть, об этом уже речь больше не идет - но хотя бы просто попытаться ограничить её хоть в чем-то! Хотя бы раз дать по зубам. Хотя бы просто для того, чтобы сидеть, блядь, за дело, а не за шарики! Не за спектаклики, блядь, в Гоголь-центре, а за попытку действительно сохранить свое достоинство и свою свободу!

Но нет. Все семь лет вы маригнализировали людей, говоривших это. Все семь лет вы называли нас провокаторами и упрекали в желании крови. Все семь лет туча политологов и нерешительных лидеров мнений рассказывала, что ничего из этих страшилок не будет, что не тридцать седьмой, что в эпоху интернета и открытых границ это невозможно и прочий приятный для ушей успокоительный елей. А вы слушали и кивали. Потому что так хотелось в это верить. Потому что так хотелось думать, что пронесет. Потому что и вправду хотелось остаться в стороне.

Ну, ок. Держите в обе руки третий раз.

Нет, я себя не отделяю от этого текста.

Да, я тоже проиграл. Да, я тоже не смог. Да, я тоже не зацепился кишками и не сдох на улицах.

Но я хотя бы ОСОЗНАЮ это.

Я хотя бы понимаю, что происходит ровно то, что не могло не произойти. Что все развивается именно так, как и должно было развиваться. Что все идет именно так, как и предупреждали. Хотя бы я и предупреждал.

Я семь лет говорю, что вариантов всего три. Драться, смириться, или бежать. И когда понимаю, что в драке я проиграл, а смириться я не могу - я собираю шмотье и бегу.

Вы просрали, поймите это уже наконец. Эта страна принадлежит уже не вам. Нет больше никакой демократической России. Все, была с девяносто первого по девяносто третий, да вся вышла. Подполковник КГБ на троне. Гопники - класс гегемон. Бандиты захватили силовые структуры. Людей на мосту убивают. Мы просрали. Все. Точка.

И я хотя бы осознаю это. Я хотя бы осознаю, что происходящее со мной - мною же и допущено. Потому что просрал. Не смог. Не зацепился кишками. Допустил войну.

Вы же все пытаетесь продолжать жить прошлой жизнью, усиленно не замечая войны и узурпации, убаюкивая себя успокоительными хождениями с шариками и уточками, и всё, как в детском саду, делаете и делаете удивленные глаза, хоть кол на голове теши - раз за разом, год за годом - и ахаете и охаете. Ой, как же так. Ой, за что визы. Ой, за что Серебренников.

Что надо делать? Да ничего уже не надо делать. Если вы, друзья мои, за семь лет так и не поняли, что надо было делать, так и не поняли, что кишками должны были лечь, что сдохнуть должны были, а не допустить нападения на соседнюю страну - уже ничего не надо ни объяснять, ни делать. Тусуйтесь в Гоголь-центрах и Винзаводах и дальше. Продолжайте делать вид. Петицию не забудьте подписать. И удивляйтесь каждый раз каждым новым посадкам.

Идите вы нахер уже. Надоели. Инфантилы.

Вы не при чем? Ну так и черт с вами.

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