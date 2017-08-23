starshinazapasa

Журнал Аркадия Бабченко

Previous Entry Share Next Entry
Серебренников
starshinazapasa
August 23rd, 11:45

Я гляжу, в очередной раз надо разжевать и в рот положить. А то на каждый коммент надоело отвечать. Ок.
То, что происходит сейчас в российском либеральном сегменте фейсбука, в военных условиях называется "потеря управления". Когда паника и подавленность полностью парализуют не только способность что-то делать, но даже и думать. Полное моральное уничтожение. Две основных эмоции. "Боже, за что?" и "Как это может быть?"
Ну, с вопросом "за что" - все понятно. За нерешительность. Да чего там "за нерешительность" - за трусость. За то, что предпочли махать шариками в загоне, вместо того, чтобы драться, когда это было необходимо.
Эти люди, там, наверху, захватившие власть, не понимают махания шариками. На них не действует выстраивание в белую цепь. Хождение белым квадратом. Белым кругом. Катание на машинах белым кольцом. И прочие креативные методы "протеста".
Они понимают только одно: залупился - бей! А если нет, бить будут тебя.
Как я уже и говорил, проблема российской оппозиции в том, что она поголовно либо не служила, либо не сидела. Она совершенно не представляет психологии тех, кто захватил власть. И она действительно думала, что достаточно тридцати тысячам помахать шариками в загонах, как захватившие власть бандиты и убийцы тут же в страхе убегут.
Так вот, друзья мои. Вы начали - на армейском языке - "духовской бунт" - а на тюремном - "мужицкий бунт" - и проиграли его.


Да даже не то, что проиграли, если б, проиграли, если б была драка, никто бы и слова не сказал. Беда в том, что вы залупились - и тут же пошли на попятную, даже не приняв первой драки.
Тот, кто между войной и позором выбирает позор - получает и войну, и позор. Когда еще было сказано? Ну, так держите в обе руки. Проигравшим горе.
А то, что реакция будет - было понятно с самого начала. Вас предупреждали. Вас же предупреждали? Ну, что тогда...
Отдельно поражают уидвления про "в России еще много нормальных людей, не связанных с путинизмом, им надо в Америку ездить, а их лишили виз".
В ситуации узурпации власти и нападения на соседнюю страну нормальный человек кишками должен сдохнуть, но не допустить войны.
А когда нормальные люди всеми силами стараются дистанцироваться от войны, то получается ровно то, что получается.
Вы, дорогие мои нормальные люди в России, так долго старались делать вид, что вы тут не при чем, что вы сами по себе, а узурпация и война сама по себе, что вам поверили.
ВАС, НАКОНЕЦ, УСЛЫШАЛИ.
Теперь вы действительно больше не при чем. Теперь на ваши желания действительно всем плевать. Теперь вашу судьбу за вас действительно будут решать уже другие. Вас уже не спрашивая. Вы же не при чем, да? Ну, так держите в обе руки еще раз.
Вам семь лет на пальцах рассказывали, что так и будет. Вам семь лет на пальцах объясняли, что драться все равно придется. Но только чем позже - тем тяжелее будет драка. Вас семь лет звали на улицы. Хотя бы даже уже не свергнуть узурпационную власть, об этом уже речь больше не идет - но хотя бы просто попытаться ограничить её хоть в чем-то! Хотя бы раз дать по зубам. Хотя бы просто для того, чтобы сидеть, блядь, за дело, а не за шарики! Не за спектаклики, блядь, в Гоголь-центре, а за попытку действительно сохранить свое достоинство и свою свободу!
Но нет. Все семь лет вы маригнализировали людей, говоривших это. Все семь лет вы называли нас провокаторами и упрекали в желании крови. Все семь лет туча политологов и нерешительных лидеров мнений рассказывала, что ничего из этих страшилок не будет, что не тридцать седьмой, что в эпоху интернета и открытых границ это невозможно и прочий приятный для ушей успокоительный елей. А вы слушали и кивали. Потому что так хотелось в это верить. Потому что так хотелось думать, что пронесет. Потому что и вправду хотелось остаться в стороне.
Ну, ок. Держите в обе руки третий раз.
Нет, я себя не отделяю от этого текста.
Да, я тоже проиграл. Да, я тоже не смог. Да, я тоже не зацепился кишками и не сдох на улицах.
Но я хотя бы ОСОЗНАЮ это.
Я хотя бы понимаю, что происходит ровно то, что не могло не произойти. Что все развивается именно так, как и должно было развиваться. Что все идет именно так, как и предупреждали. Хотя бы я и предупреждал.
Я семь лет говорю, что вариантов всего три. Драться, смириться, или бежать. И когда понимаю, что в драке я проиграл, а смириться я не могу - я собираю шмотье и бегу.
Вы просрали, поймите это уже наконец. Эта страна принадлежит уже не вам. Нет больше никакой демократической России. Все, была с девяносто первого по девяносто третий, да вся вышла. Подполковник КГБ на троне. Гопники - класс гегемон. Бандиты захватили силовые структуры. Людей на мосту убивают. Мы просрали. Все. Точка.
И я хотя бы осознаю это. Я хотя бы осознаю, что происходящее со мной - мною же и допущено. Потому что просрал. Не смог. Не зацепился кишками. Допустил войну.
Вы же все пытаетесь продолжать жить прошлой жизнью, усиленно не замечая войны и узурпации, убаюкивая себя успокоительными хождениями с шариками и уточками, и всё, как в детском саду, делаете и делаете удивленные глаза, хоть кол на голове теши - раз за разом, год за годом - и ахаете и охаете. Ой, как же так. Ой, за что визы. Ой, за что Серебренников.
Что надо делать? Да ничего уже не надо делать. Если вы, друзья мои, за семь лет так и не поняли, что надо было делать, так и не поняли, что кишками должны были лечь, что сдохнуть должны были, а не допустить нападения на соседнюю страну - уже ничего не надо ни объяснять, ни делать. Тусуйтесь в Гоголь-центрах и Винзаводах и дальше. Продолжайте делать вид. Петицию не забудьте подписать. И удивляйтесь каждый раз каждым новым посадкам.
Идите вы нахер уже. Надоели. Инфантилы.
Вы не при чем? Ну так и черт с вами.

В рамках проекта "Журналистика без посредников"
Как обычно, кто считает нужным, сколько считает нужным
Paypal: putnpnh@gmail.com
Яндекс-кошелек, номер 410 011 372 145 462.
В Сбербанке карта номер 4276 3800 8339 8359.
Приват-банк карта номер: 5168 7423 3613 0608
Для пользователей WebMoney рублевый кошелек номер R361089635093.
Для пользователей WebMoney долларовый кошелек номер: Z525692199692
Для пользователей MasterCard, VISA и Maestro карта номер 4276 3800 8339 8359.
Либо просто кинуть на телефон
МТС: +7 915 237 41 78.
Мегафон: +7 926 558 57 89
Спасибо




Tags: ,
promo starshinazapasa june 10, 2022 09:45 314
Buy for 500 tokens
Журналистика без посредников
Продолжаем проект "Журналистика без посредников". Новоприбывшим френдам пару слов о сути. Предлагаю простую схему, работающую уже во всем мире. Которую вкратце можно охарактеризовать так: "я пишу что вижу, вы переводите, сколько считаете нужным", То есть, я пишу свои…
313 comments :
( 313 comments Leave a comment )
claire_1973
2017-08-23 08:53 am (UTC)
Готовим запасы продуктов длительного срока хранения, воды и дров. Вот такие у меня выводы, прикидывая особенности поступательного развития России и повышения её роли на мировой арене.
(Reply) (Thread) (Expand)
gopnikov
2017-08-23 09:54 am (UTC)
может лучше уехать чем такое проживать?
(Reply) (Parent) (Thread) (Expand)
(Deleted comment)
(Deleted comment)
(Deleted comment)
(Deleted comment)
(Deleted comment)
(Deleted comment)
m_arch
2017-08-23 09:00 am (UTC)
Если мяса с ножа ты не ел ни куска,
Если руки сложа, наблюдал свысока,
А в борьбу не вступил с подлецом, с палачом,
Значит, в жизни ты был ни при чём, ни при чём.
(Reply) (Thread) (Expand)
(Deleted comment)
(Deleted comment)

Re: Неудобный вопрос

tchin_drugitche
2017-08-23 09:21 am (UTC)
А Вы что, не понЯли главный замес этой истории?

Думаете, тов. БабчЭнко дурак? Не-а!

Думаете, тов БабчЭнко не знает, что каждый перевод в таком режиме это "засветка" переводящего? Не-а!

Но когда посодють "донатора", он первый скажет: "А хуле ты, блять, кишками на улице не задавился?!" :-)

Думайте, ребятушки, спроста ли тов. БабчЭнко Вас "гапонит"?

Тов. БабчЭнко таки п'гостачок?

Вопрос риторический! :-)


Edited at 2017-08-23 09:22 am (UTC)
(Reply) (Parent) (Thread) (Expand)
(Deleted comment)
dmitrichd
2017-08-23 10:33 am (UTC)
Главное в этом посте окончание - банковские реквизиты. )
(Reply) (Parent) (Thread) (Expand)
tchin_drugitche
2017-08-23 09:15 am (UTC)
Чё-т я не догнал. А тов. БабчЭнко он шо, ужо истерит?

А чё так?

Вроде ж ужо эвакуировалсо. То ли в Из'гаиль. А то ли в "УкрЛэнд".

Ну... Сделал свой выбор. Пора там, на новом месте обживаццо. Шекели-тугрики на стройках нацЫонализмуса-капитализмуса заколачивать. Язык учить. А то как же ж енто. В Из'гаиле и не знать таки идиш? Не дело!

Тов. БачЭнко. ХарЭ истерить за оставшихся. Они спокойны, а Вы нет. Странно это.

Учите язык. Заколачивайте шекели. И без нервов. Все, Вы ужо вне. Радуйтесь.

Это у оставшихся проблем овер чем дохуа. А Ваши проблемы я обозначил Выше. Их и решайте.

DIXI.
(Reply) (Thread) (Expand)
cantanapoli
2017-08-23 09:19 am (UTC)
Большинство населения Израиля не знают идиш, это так, для общего развития.

Касательно "они спокойны". Так спокойны, так спокойны, что премьер рассказывает о новой холодной войне, призывает крепчать и не обращать внимание что денег нету.

Edited at 2017-08-23 09:19 am (UTC)
(Reply) (Parent) (Thread) (Expand)
gray_bird
2017-08-23 09:17 am (UTC)
Главная ржака заключается в том, что "по рецепту" аналогично можно арестовывать и тащить в СК ВСЕХ руководителей всех администраций. Потому как прецедент создан, а правильно отчитываться по бюджетным деньгам это всегда головняк.
ПОмнится во времена 300-летия Питера администрация не отчиталась по расходыванию.... Тогда просто не отправляли очередной транш до устранения нарушения... Сейчас же можно их переселить в камеру. Ну а то что любой прессинг всегда развивается снизу вверх по административной пирамиде, охватывая очистительным ураганом всё новые слои людей - аксиома!
(Reply) (Thread) (Expand)
tchin_drugitche
2017-08-23 09:39 am (UTC)
Конечно можно. В "этой стране" ваащще любое дело, связанное с баблом пахнет криминалом. Это ФАКт. Так уж настроена система.

Для справки. Ента система предусматривает защиту и от "белых шариков", и от придурков, лезущих бить голыми руками морду персонажу в ментовском шлеме.

Для особо тупых. Поясняю.

Тов. БабчЭнко провокатор. Был, есть и останеццо. Будет из загранки Вас призывать удавиться кишками.

Он-то знает, что эта система изнутри никогда не разрушалась. И не разрушиццо, пока кое-кто извне не щелкнет пальцАми, после чего очередной "пейсатель" напишет: "Расея слиняла за три дня".

Тов. БабчЭнко знает эту хитрость. Но Вам не скажет. Ибо кто тогда удавиццо кишками ради его удовольствия? :-)


Edited at 2017-08-23 09:39 am (UTC)
(Reply) (Parent) (Thread) (Expand)
(Deleted comment)
Grohott
2017-08-23 09:22 am (UTC)
Шендерович при разгоне НТВ "пообщался" с нацлидером и всё на много лет расписал, что будет - вперёд, к Северной Корее. Потом ещё Иран добавился. Где-то между. Но его назвали русофобом, как будто это что-то объясняет.
Ментальность уголовника надо понимать, конечно. Гебуха и есть уголовники, и все, кого им удалось обмудить, для них терпилы, а терпил они не уважают.
(Reply) (Thread)
(Deleted comment)
andreyblaze
2017-08-23 09:29 am (UTC)
Значица так - вы все козлы!
Подайте кто сколько может! ;-)
(Reply) (Thread)
tchin_drugitche
2017-08-23 10:04 am (UTC)
Вот так вот и спалили "щирого-незалЭжного ев'гея"!

Ну ни стыда у Вас, ни совести!
(Reply) (Parent) (Thread)
knyazek34
2017-08-23 09:31 am (UTC)
Все кто раньше как огонь от ладана бежали с криками "Я вне политики" уже очнулись, глазки грусные-грусные, только что делать не знают.
Что что Бабченко придет и им плохих выгонит хороших назначит, все будет хорошо и можно будет снова окуклиться во "Я вне политики".

Третий год пошел как Я бросил переживать и суетиться.
Теперь пришла пора наблюдать. Исправить все равно уже ничего нельзя. Любой вариант плохой, только одни побыстрей, другие подольше.
(Reply) (Thread) (Expand)
kazak_esaul
2017-08-23 03:21 pm (UTC)
"глазки грусные-грусные, только что делать не знают."

Как не знают?
Написано же: кишками издохнуть надо.
(Reply) (Parent) (Thread)
maxdz
2017-08-23 09:33 am (UTC)
>И она действительно думала, что достаточно тридцати тысячам помахать шариками в загонах, как захватившие власть бандиты и убийцы тут же в страхе убегут.

Махание шариками может работать. В конце-концов, гэбня зассала разгонять 30к махающих - хотя спокойно разгоняет и сажает тысячу.

С другой стороны, чтобы махание шариками работало, оно должно быть 1) многочисленным (хотя бы несколько десятков тыс чел в Москве) 2) длительным (хотя бы месяцы). А не 2 часа за 10 лет, как это принято на рашке.
(Reply) (Thread)
bishah
2017-08-23 09:57 am (UTC)
Надо будет 30к разогнать и 30 к разгонят. Россия не гэбня. А за 2 часа10 лет 30 к махавшим контрацептивами, хорошее пополнение шнырей ит.д.
(Reply) (Parent) (Thread)
maxdz
2017-08-23 09:34 am (UTC)
>Отдельно поражают уидвления про "в России еще много нормальных людей, не связанных с путинизмом, им надо в Америку ездить, а их лишили виз".

Лишили лишь гостевых/временных виз. Иммиграционные визы продолжают выдавать, во всех филиалах Госдепа на рашке.
(Reply) (Thread)
mv920
2017-08-23 02:41 pm (UTC)
Тебе когда-нибудь говорили, что ты пидарас?
(Reply) (Parent) (Thread) (Expand)
trident1950
2017-08-23 09:47 am (UTC)
В России есть оппозиция. ггг
Оппозиция ко всему остальному миру, согласен.
(Reply) (Thread)
CharlesMackint1
2017-08-23 09:48 am (UTC)


эмоционально, пьяно, пафосно, поверхностно, не убедительно, прыжками из стороны в сторону.

причем тут серебренников вообще не понятно в абстрактной и пространной оценке оппозиции.
(Reply) (Thread) (Expand)
tchin_drugitche
2017-08-23 10:07 am (UTC)
Вы придираетеся.

И ваащще, почему Вы все ишшо не удавилися кишками? Тов. БабчЭнко смотрит на Вас как на... Ну, Вы поняли! :-)
(Reply) (Parent) (Thread)

все как всегда

neverola
2017-08-23 10:06 am (UTC)
ни о чем бла бла бла.. А в конце дайте денех ))
(Reply) (Thread) (Expand)

Re: все как всегда

tchin_drugitche
2017-08-23 10:09 am (UTC)
Денех енто обязательно. А то как же енто... Без денех тов. БабчЭнко не станет Вам писать. О том, как Вы должны удавиццо для его удовольствия :-)

Про кишки у Вас на шее, енто только за денюжки! :-)


Edited at 2017-08-23 10:10 am (UTC)
(Reply) (Parent) (Thread) (Expand)
almarrus
2017-08-23 10:16 am (UTC)
>Но нет. Все семь лет вы маригнализировали людей, говоривших это. Все семь лет вы называли нас провокаторами и упрекали в желании крови.

соглашусь. Но добавлю, что не последнюю роль в этом сыграла пропаганда от демшиза, маргинализирующая большевиков и других революционеров 1917 года.
Сегодня, правда, многие либералы уже отошли от этой маргинализирующей пропаганды.
Однако сегодня уже и левый фланг разъеден гнилью от зюганова до удальцлва.
(Reply) (Thread)
steblya_kam
2017-08-23 10:25 am (UTC)
Я не служила и не сидела. Мне было 9 лет, когда одноклассники сбили меня с ног, а одна девочка встала каблуком мне на голень и перенесла весь вес на одну ногу. После этого я поняла всё про фашистское устройство мозгов. Поняла, что для некоторых людей власть - это удовольствие гнобить других.
ЗЫ: эта девочка оказалась трусливой сявкой, которая сама боялась мальчишек и уже после того, как сделала это со мной, искала защиты у моей бабушки, просила проводить её от школы вместе со мной.
(Reply) (Thread) (Expand)
cameo_spb
2017-08-23 11:33 am (UTC)
Да у Вас школа была как тюрьма.
(Reply) (Parent) (Thread) (Expand)
(Deleted comment)
piccola_eva
2017-08-23 10:36 am (UTC)
не за нерешительность, за махинации и кражу бабла. А то как против коррупции выступать - так они вперед, а как самим не пиздить государственные деньги - так нет, не получается. И так красиво под все это политическая подоплека подводится, залюбуешься, а на самом деле воры и мошенники.
(Reply) (Thread)
z_zwang
2017-08-23 10:38 am (UTC)
написанное "по модулю" напоминает творчество просто-вовы тракториста.
(Reply) (Thread)
borzja
2017-08-23 10:58 am (UTC)
Семью забери, Аркадий, гэбня её не тронет, а желающие выслужиться хунвейбины запросто.
(Reply) (Thread)
hotmysl
2017-08-23 11:01 am (UTC)
А в час сколько?
(Reply) (Thread)
Дим Димыч
2017-08-23 11:02 am (UTC)

Так надо еще раз побегать с автозаками и поселфиться в уточках со второго, третьего, пятого, пятидесотого раза точно прокатит

(Reply) (Thread)
sergeenko_ivan
2017-08-23 11:04 am (UTC)
Я одно только не понял: что, либералы никогда не могут быть ворами?
(Reply) (Thread) (Expand)
аза`лэн
2017-08-23 12:41 pm (UTC)
хотят, но не могут?
(Reply) (Parent) (Thread) (Expand)
mr_samgin
2017-08-23 02:04 pm (UTC)
Чьё Косово? :)
У Албанцев есть своё государство?
В настоящий момент Косово признали 111 государств. В том числе и пиндосы.
(Reply) (Parent) (Thread)
three_l1
2017-08-23 11:13 am (UTC)
Забавно наблюдать за стремительным вырождением эмигрантика. Ах, эти вопли ЯВАСПРЕДУПРЕЖДАЛАВЫНЕСЛУШАЛИ! Этак скоро всю аудиторию растеряет, и что тогда кушать?
(Reply) (Thread)
аза`лэн
2017-08-23 12:42 pm (UTC)
стритовать пойдёт.
(Reply) (Parent) (Thread)
(Deleted comment)
jesus_navin
2017-08-23 11:16 am (UTC)
Грустная правда, но всё это не сбудется, расслабьтесь!
Большая Война сотрет все эти локальные аномалии вместе с неаномалиями в один хороший радиоактивный пепел. И наступит Покой.
А так-то я тоже 15 лет рассказывал всем, что Россия неизбежно нападет на Человечество и в свой точный срок, притом. И тоже слышал только в ответ: "ну, что тебе не танцуется-то"? И сейчас под "Градами" даже на голову - ничего не поменялось, по большому счету.
(Reply) (Thread)
30nyx
2017-08-23 05:36 pm (UTC)
А когда срок нападения, можно узнать?
(Reply) (Parent) (Thread) (Expand)
( 313 comments Leave a comment )
Archive

Oct2017

S
M
T
W
T
F
S
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    
Tags
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Powered by LiveJournal.com
?

Log in

No account? Create an account