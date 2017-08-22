starshinazapasa

Журнал Аркадия Бабченко

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Что бы ни делать, лишь бы ничего ни делать
starshinazapasa
August 22nd, 12:09
В стране война? Узурпация власти? Репрессии и убийства? Феодальный бандитизм? Давайте ставить спектакли! Только культура делает человека человеком. Давайте жить так, словно ничего не происходит. Главное, не впускать в себя войну. Мы против насилия. Ненависть разрушает. Давайте брать деньги у власти. В конце концов, это ведь наши деньги. Посмотрите, какой замечательный Гоголь-центр. Приходите на наши арт-ивенты, спектакли и перформансы. А потом пойдем гулять по отреставрированной замечательной Крымской набережной. А потом приходите на мой новый спектакль в Большой театр. Мы не хотим ничего слышать про войну и оккупацию. В мире и так слишком много зла. Не хотим ничего знать про маргиналов, которые орут про революцию. В мире и так слишко много ненависти. Надо только подписать петицию, проголосовать за Навального и все наладится само собой. Давайте жить так, как раньше, словно ничего не происходит. Давайте не бояться. Ведь запугать нас - их главная задача. Поэтому давайте противостоять им отдыхом на морях, спектаклями, посиделками в барах и уточкой на аватарке!

Ой, куда вы меня тащите? За что вы меня арестовываете?
Помогите! Репрессии! Бандитизм! Диктатура!
Инфантилизм на марше.
Доброе утро.

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Журналистика без посредников
Продолжаем проект "Журналистика без посредников". Новоприбывшим френдам пару слов о сути. Предлагаю простую схему, работающую уже во всем мире. Которую вкратце можно охарактеризовать так: "я пишу что вижу, вы переводите, сколько считаете нужным", То есть, я пишу свои…
58 comments :
( 58 comments Leave a comment )
dimmoff
2017-08-22 09:12 am (UTC)
Бедный, бедный Серебрянников!
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Они вряд ли противники "Крымнаш!".

derik_536
2017-08-22 10:58 am (UTC)
И вряд ли понимают взаимосвязь виз и Крыма. И сомнительно, что ходили на митинги "несистемной оппозиции". Лучше б ходили, сейчас может и за визами не пришлось толпой собираться:
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Grohott
2017-08-22 09:18 am (UTC)
В сущности да. Это просто территория такая, такая территория!
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a_b_i_t
2017-08-23 03:58 pm (UTC)
Место проклятое же!
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acat
2017-08-22 09:28 am (UTC)
Серебрянников - хитрожопый (как он сам себе кажется), а на самом деле тупой уёбок. Потому что "деятель культуры" даже самого мелкого калибра знает поговорку "Не садись с Дьяволом кашу есть, - у него всегда ложка длиннее". Такие дела (с).
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fuckinlife
2017-08-22 09:29 am (UTC)
Ой, какие вы все дураки, в сто восемнадцатый раз написал Аркадий и улыбнулся
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antshadow
2017-08-22 09:34 am (UTC)
Мне внезапно стало не жалко Серебрянникова. Спасибо, Аркадий.
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idiaminesku
2017-08-22 04:28 pm (UTC)
Жалко, дурачок, валить сразу надо было.
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alicecoo
2017-08-22 09:48 am (UTC)
только не надо выставлять банальных воров в роли жертв кроваваго режыма
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vlasovetz55
2017-08-22 12:07 pm (UTC)
Сосни хуйца у Путина и захлебнись любовью Родины
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metsuyan
2017-08-22 09:55 am (UTC)

людям не свойственно самобичеваться нон-стоп из-за проблем, которые они всё равно не решат.

Даже если каждый обыватель будет говорить режиму "вы убийцы" каждый день, режим особо не расстроится

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kazak_esaul
2017-08-22 10:00 am (UTC)
Приземлили сердешного...
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nemologos
2017-08-22 10:00 am (UTC)
Вы позиционируете себя как журналист, вроде бы даже и есть журналист, а заголовок поста с ошибкой((

Ну а остальное все уже привычно, присоединяюсь к комментарию про "сто восемнадцатый раз"...
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НЕ-НИ

Nick Barrel
2017-08-22 11:16 am (UTC)
Да, действительно, второе НИ употреблено неверно. Это, наверное, от невнимания, вызванного раздражением от нашей тупости. Чтобы избежать подобных ошибок впредь, я бы запретил в русском языке эту предательскую частицу НИ и оставил только НЕ. Надо привести язык в соответствие с российской реальностью.
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yuganspb
2017-08-22 10:34 am (UTC)
Когда ж Вы поведете народ на восстание?
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kazak_esaul
2017-08-22 12:11 pm (UTC)
Где? В Праге или Израиле?
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dyatel_woody
2017-08-22 10:39 am (UTC)
Вот и в Европе примерно так же. Нас не запугать, же суи кто там последний был?
Это общемировая тенденция, видимо. Не мешайте нам рулить, мы лучше знаем куда, сходите лучше кино посмотрите или спектакль. Ну и не дайте себя запугать! Вас миллионы, а взрывают и давят десятки всего, ну сотни, подумаешь!

Edited at 2017-08-22 10:40 am (UTC)
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sova1509
2017-08-22 10:50 am (UTC)
Ну и чего тут непонятного? Сначала к получающему какие-нибудь государственные деньги, приходит добрый самаритянин с советом: обналичь бабки и выдавай работягам сам из кармана в конвертике. Сэкономишь на налогах и прочей хрени...

Купился на такой "добрый совет"? Коготок увяз...

Теперь остальные, чьи коготки увязли, сидят (и будут сидеть) тихо по норкам трястись от каждого покашливания в кулачок и молиться "ребру Николы", чтобы только теперь пронесло, а уж в будущем они - ни-ни!! Никада! Ничаво, Господи! Ну, ты ж меня знаешь!

(Я могу быть не права, но так мне кажется).
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loona09
2017-08-22 10:57 am (UTC)
68 млн скрысить да так, что доказали. не дано воровать бывшим комсоргам. не дорос до членов кпсс.
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colobus1
2017-08-22 11:22 am (UTC)
Причем тут инфантилизм? Аркадий, запомните. Или запишите. В России даже либералы - феодальные либералы. Бо являются носителями той же отсталой общественной психологии, что и весь народ.
И то, что вы считаете инфантилизмом - просто проявления этого уровня общественного развития и общественной психологии.
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antonk44.id.mail.ru
2017-08-22 02:09 pm (UTC)
Отсталая общественная психология это считать эксплуатацию и наёмное рабство нормой,и выступать за капитализм.
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oppad1
2017-08-22 11:31 am (UTC)
а причина или цель какая?
ведь эти жалкие 68 лямов не оправдывают того шума (68 лямов это какая-нибудь простенькая беседка на рублевской даче, на гостевой домик уже не хватит)
похоже на какую-то личную вражду - обидел может кого...

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kazak_esaul
2017-08-22 12:14 pm (UTC)
Ему в камере бока-то намнут.
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DP Station
2017-08-22 12:27 pm (UTC)
Но Аркадий - знает что делать.
Нужно поскакать с кастрюлей на башке и жечь ментов.
Так жизнь наладится.
(Reply) (Thread)
Ваши документики!
2017-08-22 12:40 pm (UTC)
Как-то туманно Аркаша написал. Видно что хочет поддержать вороватого пидорка (и при случае так и скажет, типа вот пост видите, эзоповым языком!), но поддерживает не шибко явно, при случае можно отвертеться что пошутил.

Аркаша, давай конкретнее. Люди хотят знать - поддерживать пидара-ворюгу или нет. они ждут твоего однозначного мнения!

Впервые вижу Аркадия в таком смятении. Обычно он резок и конкретен в определениях, как средневековая гравюра, ёпта. А тут сложный случай. Можно вляпаться. И Аркаша осторожничает))

Edited at 2017-08-22 12:43 pm (UTC)
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igorar145
2017-08-22 07:55 pm (UTC)
Люто плюсую этому коменту. Браво!
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blondinka_janna
2017-08-22 12:45 pm (UTC)
весь этот креативный класс надеется еще срубить бабла и успеть слинять.... может и успеют?
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kazak_esaul
2017-08-22 12:58 pm (UTC)
Вот этому креативному классу в тюряге-то ума пропишут.
Припомнят креаклам "революцию шуб", с кем шутить вздумали!
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Vlad Rykov
2017-08-22 04:08 pm (UTC)
Вор должен сидеть в тюрьме.
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idiaminesku
2017-08-22 04:31 pm (UTC)
Полезный всем пример, заинтересовались органы - сразу валить. Впрочем и без этого это рационально.
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igor_piterskiy
2017-08-22 06:02 pm (UTC)
Нельзя требовать от каждого, чтоб он все бросил и немедленно шел на баррикады. Вроде уже не вьюноша, к чему такой максимализм?
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kazak_esaul
2017-08-23 08:26 am (UTC)
Да и нет никаких баррикад и не предвидится, некуда идти.
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kote_iosif
2017-08-22 06:23 pm (UTC)
очень странно, президент на вопрос об уголовном преследовании серебрянникова сказал - дураки, миронов отдал письмо подписанное деятелями исскуства, а тут взяли и арестовали.. к чему бы это ?
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igorar145
2017-08-22 07:58 pm (UTC)
Так вроде задержали только, вопрос о мере пресечения(аресте)решается ещё.
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rostr
2017-08-22 08:32 pm (UTC)
Путинский режим пестует Навального, что бы он пестовал инфантилизм в обществе!
Увы, но чем дальше тем более факт.
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yury_nesterenko
2017-08-23 06:02 am (UTC)
Вот-вот, эти еще хуже обычных тупых ватников. С тех какой спрос, быдло оно и есть быдло. А эти - вот уж воистину, не мозг нации, а говно.
Вот уж кого не жалко абсолютно. Получают полностью то, что заслужили.
И все пишут про своего сраного Серебренникова. А что умер от неизвестно еще каких причин солист "Рабфака", они даже не слышали.

Ватникам - сдохнуть всем, и быдлу, и этим "мастерам культуры".
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