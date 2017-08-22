Что бы ни делать, лишь бы ничего ни делать

В стране война? Узурпация власти? Репрессии и убийства? Феодальный бандитизм? Давайте ставить спектакли! Только культура делает человека человеком. Давайте жить так, словно ничего не происходит. Главное, не впускать в себя войну. Мы против насилия. Ненависть разрушает. Давайте брать деньги у власти. В конце концов, это ведь наши деньги. Посмотрите, какой замечательный Гоголь-центр. Приходите на наши арт-ивенты, спектакли и перформансы. А потом пойдем гулять по отреставрированной замечательной Крымской набережной. А потом приходите на мой новый спектакль в Большой театр. Мы не хотим ничего слышать про войну и оккупацию. В мире и так слишком много зла. Не хотим ничего знать про маргиналов, которые орут про революцию. В мире и так слишко много ненависти. Надо только подписать петицию, проголосовать за Навального и все наладится само собой. Давайте жить так, как раньше, словно ничего не происходит. Давайте не бояться. Ведь запугать нас - их главная задача. Поэтому давайте противостоять им отдыхом на морях, спектаклями, посиделками в барах и уточкой на аватарке!
Ой, куда вы меня тащите? За что вы меня арестовываете?
Помогите! Репрессии! Бандитизм! Диктатура!
Инфантилизм на марше.
Доброе утро.
Они вряд ли противники "Крымнаш!".
людям не свойственно самобичеваться нон-стоп из-за проблем, которые они всё равно не решат.
Даже если каждый обыватель будет говорить режиму "вы убийцы" каждый день, режим особо не расстроится
Ну а остальное все уже привычно, присоединяюсь к комментарию про "сто восемнадцатый раз"...
НЕ-НИ
Это общемировая тенденция, видимо. Не мешайте нам рулить, мы лучше знаем куда, сходите лучше кино посмотрите или спектакль. Ну и не дайте себя запугать! Вас миллионы, а взрывают и давят десятки всего, ну сотни, подумаешь!
Edited at 2017-08-22 10:40 am (UTC)
Купился на такой "добрый совет"? Коготок увяз...
Теперь остальные, чьи коготки увязли, сидят (и будут сидеть) тихо по норкам трястись от каждого покашливания в кулачок и молиться "ребру Николы", чтобы только теперь пронесло, а уж в будущем они - ни-ни!! Никада! Ничаво, Господи! Ну, ты ж меня знаешь!
(Я могу быть не права, но так мне кажется).
И то, что вы считаете инфантилизмом - просто проявления этого уровня общественного развития и общественной психологии.
ведь эти жалкие 68 лямов не оправдывают того шума (68 лямов это какая-нибудь простенькая беседка на рублевской даче, на гостевой домик уже не хватит)
похоже на какую-то личную вражду - обидел может кого...
Нужно поскакать с кастрюлей на башке и жечь ментов.
Так жизнь наладится.
Аркаша, давай конкретнее. Люди хотят знать - поддерживать пидара-ворюгу или нет. они ждут твоего однозначного мнения!
Впервые вижу Аркадия в таком смятении. Обычно он резок и конкретен в определениях, как средневековая гравюра, ёпта. А тут сложный случай. Можно вляпаться. И Аркаша осторожничает))
Edited at 2017-08-22 12:43 pm (UTC)
Припомнят креаклам "революцию шуб", с кем шутить вздумали!
Увы, но чем дальше тем более факт.
Вот уж кого не жалко абсолютно. Получают полностью то, что заслужили.
И все пишут про своего сраного Серебренникова. А что умер от неизвестно еще каких причин солист "Рабфака", они даже не слышали.
Ватникам - сдохнуть всем, и быдлу, и этим "мастерам культуры".