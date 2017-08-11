Как нам обустроить армию

Наткнулся у Бориса Акунина на статью "Какой должна быть армия в прекрасной России будущего". И там жаркое обсуждение. Как обустроить нам нашу армию.
Друзья мои. Давайте я вам объясню, какой должна быть армия в прекрасной России будущего. А также какими в России должны быть дни ВДВ, ВМФ, Погранвойск и прочие военные праздники, в которые моя лента - отнюдь не патриотическая - каждый год наполняется поздравлениями. Типа Путин-Путиным, но армия отдельно.
Друзья мои. Наши морские флоты и десантные войска из символов защиты превратились в символы самой ублюдочной, самой паскудной, самой предательской войны. Наши красавцы линкоры и точеные истребители после Украины и Сирии не вызывают больше ничего, кроме омерзения. Наши танки ассоциируются только с уничтожением городов в некогда самой близкой стране. Наша синева и голубые береты напоминают только об ублюдочном предательстве окруженного противника в Иловайске, когда пообещали выход и расстреляли поверевшую "слову офицера" колонну. Об ублюдочных женах, отказывающих от своих "ихтамнетов" за квартиру и деньги. О десантниках-гопниках, пробивающих головы журналистам, когда они снимают, как те, как псы, хоронят своих же сослуживцев под номерками в безымянных ямах.
Наши "Искандеры" ассоциируются теперь только с самой ублюдочной пропагандой, с идиотией и шизофренией, с ублюдочными хунвейбинами, избивающими редких противников войны, с безымянным наемным пушечным мясом в ЧВК Вагнера, с холодной войной и раздаленными помидорами.
Наша пехота, автомат Калашникова и комплект "Ратник" ассоциируются теперь только с больным на всю голову ублюдком Мильчаковым, позирующим на фоне трупов и ставшим символом вторжения на Донбасс.
Нет больше никакой отдельной от политики армии.
Нет больше никакой элиты войск.
Нет больше никакой гордости.
Нет больше никаких вооруженных сил, которые, в гипотетической России будущего, когда мы, типа, придем к власти, будут служить добру и справедливости.
Эта страна после 1945 года влезла как минимум в тридцать пять войн и конфликтов - и все они были захватническими и агрессивными. Ни один из них - ни один! - не был освободительным или оборонительным. И по-другому здесь никогда и не было. И никогда и не будет.
Так вот - в прекрасной России будущего армия должна быть запрещена к хренам собачьим. Лет так на сто. Как минимум. Как в Японии.
Потому что эта страна все лезет и лезет за свой сраный поребкрик. Все убивает и убивает людей. Все нападает и нападает. Все отправляет свои авианосцы и штурмовики в Сирию, своих десантников в Украину, свои танки в Грузию.
И когда вы поздравляете друг друга с днем любой из этих ублюдочных составляющих этого ублюдочного государства, и рассуждаете, как нам построить армию с человеческим лицом - это значит, что вы так ни хрена и не поняли, друзья мои.
Граната у обезьяны должна быть отобрана.
Вот такая вот должна быть в России армия.
Все. Точка.
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Спасибо
Edited at 2017-08-11 10:28 am (UTC)
В Украине первой линией обороны должы были стать вообще милиционеры, но силовая система под чутким руководством Захарченко (не дегенерала, а того ещё, из азировского кабинета) прогнила настолько, что... Ну, примеров масса, и самый яркий - это 2 мая в Одессе. Отлично там милиция сработала. Заебись просто.
Это - что? Сарказм?
С другой стороны, все знают чем этот Версальский договор закончился. Под шумок незаметно нарастить численность того что уже есть, гораздо проще чем под шумок незаметно создать то, чего нет, с нуля.
Поэтому да, согласен.
Проще говоря, схуя ли ты тему переводишь?
Edited at 2017-08-11 11:12 am (UTC)
А это случается крайне редко )
В будущем не должно быть не только армии в россии, а и вообще никакой россии.
1953 Иран ЦРУ и британская разведка в ходе операции Аякс организовывают свержение премьер-министра Мохаммеда Мосаддыка. Впоследствии, Иран во время правления Мохаммеда Реза Пехлеви становится важнейшим союзником США на Среднем Востоке
1954 Гватемала Вторжение под кодовым названием Операция PBSUCCESS и государственный переворот со стороны наёмников ЦРУ против президента Хакобо Арбенса, собиравшегося провести глубокую земельную реформу и национализировать земли компании United Fruit Company. После свержения Арбенса наступают четыре десятилетия военного террора и гражданской войны, в которой погибают около 140 тысяч человек. Перемирие в гражданской войне подписывается лишь в 1996 году
1958 Ливан США интервенируют в Ливанском кризисе 1958 года
1958 Китай В конфронтации между КНР и Тайванем за острова Цзиньмэнь и Мацзу, США высылают в поддержку Тайваню военные корабли и морскую пехоту
1961 Куба Группа поддерживаемых США кубинских боевиков проводит неудачную операцию в заливе Свиней.
1962 Куба Во время Карибского кризиса остров подвергается тотальной блокаде
1964 Лаос Американская авиация и наземные войска проводят военную операцию[en] в северо-восточном Лаосе. После многолетних боёв военное решение признаётся бесперспективным и американские интервенционные войска покидают страну в 1973 году.
1964 Вьетнам США массивным образом вмешиваются в войну во Вьетнаме. В ходе военных действий в стране находятся до 550 тысяч солдат США. Вывод войск осуществляется лишь в 1975 году.
1965 Доминиканская Республика Оккупация республики до 1966 года после переворота против президента Хуана Боша. Страной управляет военная хунта, пришедшая к власти с помощью США. Начало гражданской войны. США интервенируют с 42 тысячами морских пехотинцев и проводят выборы, в результате которых победителем становится Хоакин Балагер, служивший около 30 лет диктатору Трухильо. В тесном сотрудничество с американцами Балагер управляет страной следующие 35 лет.
1965 Камбоджа США осуществляют бомбардировку приграничных территорий вдоль вьетнамской границы. Таким образом, Камбоджа втянута в войну во Вьетнаме.
1981 Афганистан Оказание моджахедам и другим афганским группам сопротивления массивной финансовой, военной и логистической помощи в войне с СССР.
Во внутренние дела какого государства США вмешались в 1950 г.?
1983 Иран/Ирак США оказывают военную поддержку Ирану в ирано-иракской войне в обмен на освобождение американских заложников в Тегеране. Одновременно, США снабжают оружием и иракскую сторону.
1983 Ливан В составе возглавляемой ими международной коалиции США интервенирует в Гражданской войне в Ливане. В результате ряда террористических актов международная коалиция покидает Ливан.
1983 Гренада В результате госпереворота к власти приходит новое правительство, ориентирующееся на Советский Союз. Это приводит к вторжению США на Гренаду
1986 Ливия В качестве акта возмездия за ливийские террористические акты США бомбят объекты в Триполи и Бенгази (Операция «Каньон Эльдорадо»)
1988 Иран Ракетный крейсер США USS Vincennes (CG-49) сбивает над Ормузским проливом пассажирский самолёт авиакомпании Iran Air, в результате чего погибают 290 человек. По данным американской стороны их военным было невозможно различить иранский пассажирский самолёт от военного и установить контакт с пилотами. При этом американский крейсер в рамках операции «Earnest Will» находился в территориальных водах Ирана. Капитан USS Vincennes был удостоен награды.
1989 Панама вторжение США в Панаму
1991 Персидский залив Война в Персидском заливе — международная коалиция во главе с США освобождает Кувейт, оккупированный Ираком
1992-1998 Ирак Ракетные удары ВВС США по Ираку
1992 Сомали Участие США в миротворческой операции ООН в Сомали
1994 Гаити вторжение многонациональных сил во главе с США на Гаити, санкционированное резолюцией СБ ООН № 940.
Окей, эти два раза не считаются
1999 Югославия Война НАТО против Югославии
2001 Афганистан В ответ на террористические акты 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке и Вашингтоне США начинают Войну в Афганистане (с 2001), которая официально завершилась в 2014 году. С 2015-го действия постепенно возобновляются.
2003 Ирак Иракская война, в которой участвует также ряд американских союзников. После свержения режима Саддама Хусейна начинается многолетняя оккупация, характеризованная высоким уровнем насилия в стране, которое стоило жизни, по разным данным, до 655 тысячам иракцев.
2004 Гаити После свержения президента Аристида США посылают войска на Гаити
2004-2010 Сомали Воздушные удары США по исламистам, активная поддержка правительственных сил Сомали в гражданской войне (мстят за фейл в Могадишо, бггг)
2011 Ливия Воздушные удары и ракетный обстрел страны в рамках интервенции в Ливии. Итогом явилось свержение и убийство главы государства Муаммара Каддафи
2014 Сирия и Ирак 23-сентября 2014 года США и их союзники начали бомбить позиции Исламского Государства на территории Сирии и Ирака (Прямо как ВКС РФ, вот же гады!)
2015 Йемен Ракетные удары США по позициям йеменских повстанцев - хуситов и активная поддержка интервенции Саудовской Аравии и её союзников в Йемене