О благотворительности





Под постом о Чулпан ожидаемо разгорелась, скажем так, дискуссия.

Друзья мои. Я все понимаю. Помощь детям, благотворительность, фонд, больницы.

Но давайте я вам объясню на пальцах. Коротко.

Вот этот ролик я сейчас пересматриваю в эмиграции. Выдавленный из страны под угрозой тюрьмы. В сорок лет оставшись без нихрена, с одним чемоданом мотаясь по миру. Своего ребенка я не видел уже полгода. Не обнимал. Не целовал. Не мог прижать к себе. А мой ребенок уже полгода живет без отца.

И я хоть убей не могу понять, почему вы считаете допустимым помогать одним детям, ломая судьбу моему ребенку? Почему вы считаете допустимым помогать одним детям, оставляя сиротами детей павших украинских солдат? Около трех тысяч павших только в боях! Это десятки тысяч почерневших родственников!

Почему вы считаете допустимым помогать одним детям, оставляя без отцов детей крымских татар, которые подвергаются репрессиям с совершенно уже сталинскими сроками. Вот сегодня Чийгоза судят. Восемь лет. Вы вправду считаете, что расплатиться детьми Чийгоза за благотворительность Чулпан - это допустимо?

Почему вы считаете допустимым помогать одним детям, сломав судьбы детям полутора миллионов вынужденных переселенцев в Украине? Полтора миллиона! Я вот сейчас живу у такого переселенца. Абсолютная ремарковщина. Тени в раю. Жизни, сломанные полностью. Разрушенные до основания. Вы даже не представляете себе, что это такое - беженство.

Так что вы мне теперь про "помощь, которая должна быть осязаемой" - НЕ ОБЪЯСНИТЕ УЖЕ БОЛЬШЕ ВООБЩЕ НИ ХРЕНА.

Эти моральные метания больше не интересуют.

Все. Водораздел прошел. Точка.

К черту.

Ну и да. Извините, жрать мне что-то надо. И моему ребенку тоже. На нас благотворительность не распространяется.

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