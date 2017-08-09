starshinazapasa

Журнал Аркадия Бабченко

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О благотворительности
starshinazapasa
August 9th, 16:38



Под постом о Чулпан ожидаемо разгорелась, скажем так, дискуссия.
Друзья мои. Я все понимаю. Помощь детям, благотворительность, фонд, больницы.
Но давайте я вам объясню на пальцах. Коротко.
Вот этот ролик я сейчас пересматриваю в эмиграции. Выдавленный из страны под угрозой тюрьмы. В сорок лет оставшись без нихрена, с одним чемоданом мотаясь по миру. Своего ребенка я не видел уже полгода. Не обнимал. Не целовал. Не мог прижать к себе. А мой ребенок уже полгода живет без отца.
И я хоть убей не могу понять, почему вы считаете допустимым помогать одним детям, ломая судьбу моему ребенку? Почему вы считаете допустимым помогать одним детям, оставляя сиротами детей павших украинских солдат? Около трех тысяч павших только в боях! Это десятки тысяч почерневших родственников!
Почему вы считаете допустимым помогать одним детям, оставляя без отцов детей крымских татар, которые подвергаются репрессиям с совершенно уже сталинскими сроками. Вот сегодня Чийгоза судят. Восемь лет. Вы вправду считаете, что расплатиться детьми Чийгоза за благотворительность Чулпан - это допустимо?
Почему вы считаете допустимым помогать одним детям, сломав судьбы детям полутора миллионов вынужденных переселенцев в Украине? Полтора миллиона! Я вот сейчас живу у такого переселенца. Абсолютная ремарковщина. Тени в раю. Жизни, сломанные полностью. Разрушенные до основания. Вы даже не представляете себе, что это такое - беженство.
Так что вы мне теперь про "помощь, которая должна быть осязаемой" - НЕ ОБЪЯСНИТЕ УЖЕ БОЛЬШЕ ВООБЩЕ НИ ХРЕНА.
Эти моральные метания больше не интересуют.
Все. Водораздел прошел. Точка.
К черту.


Ну и да. Извините, жрать мне что-то надо. И моему ребенку тоже. На нас благотворительность не распространяется.
Так что: в рамках проекта "Журналистика без посредников"
Как обычно, кто считает нужным, сколько считает нужным
Paypal: putnpnh@gmail.com
Приват-банк карта номер: 5168 7423 3613 0608
Яндекс-кошелек, номер 410 011 372 145 462.
В Сбербанке карта номер 4276 3800 8339 8359.
Для пользователей WebMoney рублевый кошелек номер R361089635093.
Для пользователей WebMoney долларовый кошелек номер: Z525692199692
Для пользователей MasterCard, VISA и Maestro карта номер 4276 3800 8339 8359.
Либо просто кинуть на телефон
МТС: +7 915 237 41 78.
Мегафон: +7 926 558 57 89
Спасибо



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Журналистика без посредников
Продолжаем проект "Журналистика без посредников". Новоприбывшим френдам пару слов о сути. Предлагаю простую схему, работающую уже во всем мире. Которую вкратце можно охарактеризовать так: "я пишу что вижу, вы переводите, сколько считаете нужным", То есть, я пишу свои…
111 comments :
( 111 comments Leave a comment )

http://yun.complife.info/miscell/goodbad.htm

yury_nesterenko
2017-08-09 01:51 pm (UTC)
Ну я еще в 2011 писал: "О вреде добрых дел", ссылка в заголовке. Потом, конечно, все стало еще гораздо хуже.
Хаматова, кстати, потом еще и агитацией за Северную Корею отметилась ("лучше Северная Корея, чем революция"). На ней вообще пробы ставить негде.

Ватникам - сдохнуть, само собой.

Edited at 2017-08-09 01:52 pm (UTC)
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critical_errorr
2017-08-09 01:54 pm (UTC)
Вопрос ещё не в этом. Вопрос в том, что агитация сиюминутной помощью каким-то детям сейчас под крылом всей шайки - лишает помощи ВСЕХ детей в перспективе.
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strravaganza
2017-08-09 04:53 pm (UTC)
Чулпан сложно смотреть в перспективу, у неё тысячи детей, помощь которым нужна немедленно, сейчас. И ей сказали: откажешься - денег не будет. Так что её можно понять.
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maestros_bay
2017-08-09 02:09 pm (UTC)
Глас вопиющего, Аркадий.
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rostr
2017-08-09 02:15 pm (UTC)
Расейянский people вкуривает план Владимира Владимировича "#путинпамаги" с удовольствием!
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livejournal
2017-08-09 02:39 pm (UTC)
Здравствуйте!
Ваша запись попала в топ-25 популярных записей LiveJournal. Подробнее о рейтинге читайте в Справке.
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dva_tyzhnya
2017-08-10 05:22 am (UTC)
"Выдавленный из страны под угрозой тюрьмы"

Неуловимый Джо...
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livejournal
2017-08-09 02:39 pm (UTC)
Здравствуйте! Ваша запись попала в топ-25 популярных записей LiveJournal России! Подробнее о рейтинге читайте в Справке.
(Reply) (Thread)
rattleb0x
2017-08-09 02:45 pm (UTC)
Вот что я скажу
Чулпан Хаматова – прекрасная актриса и очень хороший и добрый человек
А Владимир Путин – говно
Вы хотите осуждать Чулпан за вот эти слова? Ну, осуждайте. Но вы на себя посмотрите. Придурки
Чулпан Наилевна, не обращайте внимание
Вы помогаете людям.
Спасибо
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nafnusha
2017-08-09 02:58 pm (UTC)

А что это Путин говно?! Он тоже вон, смотрите ка скольким людям помогает! И погорельцам и больным! Он больше, чем Хаматова помогает

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нууууу

cfnfyf
2017-08-09 03:05 pm (UTC)
так нечесно покрошили ватницу:( скучно :(
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cameo_spb
2017-08-09 03:08 pm (UTC)
По заключению академика Аузана, в России на 1 рубль приходится 48 коп. налогов. При таких налогах не должно было бы быть никакой благотворительности за ненадобностью, если бы не ВОР.
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andrey_mishin
2017-08-09 08:54 pm (UTC)
При ОСН (общей системе налогообложения) чтобы работник получил 1 рубль государству надо отдать 70 коп. Это при нулевой прибыли.
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ded_vasilij
2017-08-09 03:35 pm (UTC)
"Закон Димы Ковлева" под амвоном прорепетируй, косопузый х/б б/у.

Edited at 2017-08-09 03:35 pm (UTC)
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ded_vasilij
2017-08-09 03:32 pm (UTC)
"Ничто в мире не стоит слезы ребенка. А вот сопли уже намного дешевле." (Евгений Шестаков )
А я dwas добaвлю: соплей хаматовых-путиных и прочих доктор выЛизаных пёзд
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govnapiroga
2017-08-09 04:09 pm (UTC)
ПОТОМУ ЧТО ПОРТЯНКИ- ВСРАТЫЕ ГОВНОЕДЫ
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wasillew
2017-08-09 04:37 pm (UTC)
А можно поточнее - что за угроза тюрьмы? За что? За пост в соцсети или по уголовке?
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klaustide
2017-08-10 04:13 am (UTC)
Просто паранойя.
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Поясняю.

saltichixa
2017-08-09 04:47 pm (UTC)
Вы и ваш ребенок для них не человек. Как мои дети и как я. Они грехи замаливают. Думают, что перечислив 2 рубля, будут чистенькие и благородные, аки матильда кшесинская. Чего загалдели против матильды, не ясно. Успешная телочка, денег полно. А они, почему-то, недовольны. А сколько желающих задеть побольнее, того, кто жертва их собственной подлости. Так что, не обращайте внимания. Обыкновенная история. У них люди делятся на сорта. По какому признаку-умолчу, целее буду!
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cfnfyf
2017-08-09 05:29 pm (UTC)
а много украинских фильмофф на россии? или школ например? или библиотек?
нету? отож... и у нас вашего ненада
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