starshinazapasa

Журнал Аркадия Бабченко

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Немного про зомбоящик
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starshinazapasa
August 7th, 9:03

Россия - это страна, которая управляется зомбоящиком. Борису Березовскому приписывают такое высказывание: "дайте мне пульт от телевизора, и через полгода я сделаю президентом табуретку" - и он абсолютно прав. У кого в руках джойстик от Первого канала - тот и царь горы.

Как мы видим, на данный момент данной стране можно внушить любую конструкцию — про то, что мы всех победили в Сирии, и про то, что нас в Сирии нет. Про то, что бандеровцы распяли мальчика, и про то, что надо выполнять Минские договоренности. Про то, что был независимый референдум, и про то, что «мы никогда и не скрывали». Про то, что Трамп не ЧМО, и про то, что Трамп - уже почти ЧМО. Про то, что мы сбили транспортный самолет, и про то, что мы ничего не сбивали. О том, что это был украинский «Су». О том, что это была ракета. О том, что мы никогда и не отрицали, что это «Бук», но это — украинский «Бук». И так далее.

Дайте мне телевидение, и я вам гарантирую - через полгода тут будут целовать Соединенные Штаты в попку, сменяемость власти станет национальной идеей, Крым захотят вернуть девяносто девять процентов Россиян, а при желании и Степан Бандера станет национальным героем.

Но есть проблема.


Это будут не собственные мысли. Это будут мысли, вложенные в голову телевизором.

Интересна ли такая страна, которая в любую сторону управляется джойстиком?

Лично мне - нет.

Потому что, верни настройки джойстика в исходное - и будет все то же самое. Шовинизм, имперскость, величие, ксенофобия, национализм, мракобесие и прочее средневековье.

Это излечивается только образованием. Как Германию двадцать лет лечили денацификацией, так и Россию, после декоммунизации, придется излечивать дезомбированностью. Образование. Это обязан быть гигантский национальный проект на десятилетия. Образовывать, образовывать и образовывать. Начиная с детей. Взращивая новые поколения. На взрослых уже можно махнуть рукой - тут уже ничего не исправить.

Критическое мышление и способность думать самостоятельно - вот что должно стать новой национальной идеей. Иначе здесь ничего не получится. Страна, живущая в мифе, а не в реальности, может только деградировать.

Телевидение оказалось мощнейшим инструментом пропаганды. Мощнейщим. Такого не было еще никогда в истории. И дело даже не в Киселеве. Эти семена легли уже на подготовленную почву. Я практически уверен - никакой крымнаш не был бы возможен без без всех этих сериалов про ментов, следователей, убийства, похищения, бригады, киллеров, трупаки, «расследования» про маньяков, про детских насильников, про человечину в трехлитровых банках и чернуху, чернуху, чернуху. Никакой Крымнаш не был бы возможен без предварительной десятилетней артподготовки в виде «Аншлага» и «Дома-2».

Сделайте вместо подзаборныхх шоу, построенных на чернухе, моральной деградации, нравственной идиотии, душевном стриптизе, мочеполовом юморе - про соловьевых-киселевых я промолчу, это просто уже психотропное оружие против собственного народа - сделайте вместо них главным федеральным каналом "Дискавери" - и страна сама изменится через десять лет.

Но есть проблема номер два.

Для того, чтоб начать этот процесс, необходимо телевидение. А телевидение сейчас в руках у тех, кто под страхом смерти не хочет, чтобы этот процесс начался. И чтобы сковырнуть их оттуда, необходимо телевидение. А телевидение в руках у тех...

Замкнутый круг.

Но есть и третья проблема.

Я, к сожалению, не уверен, что все здесь прекратится относительно плавно и бескровно. Я, к сожалению, сторонник той теории, что здесь будет очередной биг-барабум, море крови, ДНР от моря до моря с алкоголиками на блок-постах и десятки локальных войн всех против всех.

И, к сожалению, я не уверен, что, после того, как все здесь затихнет и на руинах возникнет новый лидер - а он, скорее всего, будет уже более-менее демократическим, если только опять не победят людоеды - у него в разрушенной нищей стране будет возможность отказаться от такого мощного инструмента влияния.

Так что, я думаю, что наиболее вероятным вариантом будет - переключение кнопки джойстика в другую сторону.

А потом, когда он попадет в руки другим людям - в обратную.

И так по кругу.

В рамках проекта "Журналистика без посредников"
Как обычно, кто считает нужным, сколько считает нужным
Paypal: putnpnh@gmail.com
Яндекс-кошелек, номер 410 011 372 145 462.
В Сбербанке карта номер 4276 3800 8339 8359.
Для пользователей WebMoney рублевый кошелек номер R361089635093.
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Спасибо





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86 comments :
( 86 comments Leave a comment )
dynamo
2017-08-07 06:11 am (UTC)
Ффух, на секунду показалось, что комментарии отключены...
(Reply) (Thread)
rappax
2017-08-07 06:13 am (UTC)
Согласен абсолютно но не думаете ли Вы что это может сделать современная система образования? Под крышей садовничих плевэ чумаченок? Или может быть этой системе место на свалке!
(Reply) (Thread)
d_galaydov
2017-08-07 06:14 am (UTC)
Лучше ТВ вообще не смотреть. Там вымышленная реальность уже давно расходится с настоящей. Просто удар по психике. Даж здоровый человек ип"нется нехотя.
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schultzenbacher
2017-08-07 09:10 am (UTC)
Интернет наше фсё!
(Reply) (Parent) (Thread)
rappax
2017-08-07 06:16 am (UTC)
Согласен абсолютно но не думаете ли Вы что это может сделать современная система образования? Под крышей садовничих плевэ чумаченок? Или может быть этой системе место на свалке!
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m_for_mijers
2017-08-07 06:26 am (UTC)
Демократический лидер, хэ-хэ))
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navalnypresiden
2017-08-07 07:58 am (UTC)
Ну, для своих демократичныцй, для чужих - стеночка и "тройки"..
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lttde
2017-08-07 06:26 am (UTC)
есть ещё один нюанс
я родился на закате ссср и почти ничего не помню из того времени, но мне кажется что сериалов про ментов и прочих малаховых тогда по телевизору не было
а образование без ЕГЭ и скачивания дипломов - было

однако, с такой "базой" страна безнадежно булькнула сначала в перестройку, а потом полную разруху, это я уже помню достаточно хорошо
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lighthole
2017-08-07 06:35 am (UTC)
сериал менты как раз середина 90х
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seregarozhkov
2017-08-07 06:27 am (UTC)
Ещё бы для начала учителей набрать толковых
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Гоша Б.
2017-08-07 08:01 am (UTC)
Учителей надо выучить. Для этого нужны хорошие учителя.)
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rikchel
2017-08-07 06:38 am (UTC)
Ещё Кутузов говорил: "- Чтобы спасти Россию, нужно сжечь Москву!".
Ну и без публичных казней на площади Тяньаньмэнь конечно не обойтись.
А телевизер... без электричества он будет без надобности.
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fixik_papus
2017-08-07 07:35 am (UTC)
Обесточенный Симферополь, 2015

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trident1950
2017-08-07 06:47 am (UTC)
А как же с лишним геном, он ведь тоже может играть свою роль.)
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a a
2017-08-07 07:43 am (UTC)
это который ген скрепности?
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penetrat0r
2017-08-07 07:02 am (UTC)
Без деватизации никак...
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pharmazevt
2017-08-07 07:04 am (UTC)
Всякая страна управляется зомбоящиком, секрет в том, чтобы ввести на нём единомыслие по методу К.П.
(Reply) (Thread)
steblya_kam
2017-08-07 07:09 am (UTC)
Дискавери тоже уже не торт.
(Reply) (Thread)
colobus1
2017-08-07 07:17 am (UTC)
Аркадий, это вечное заблуждение интеллигента. Это прогрессорство (А.и Б.Стругацкие) какое-то. Не витайте в облаках. Никакой кнопкой вы ничего не переключите. Общественная психология меняется поколениями, ибо отражает (соответствует) уровню общественного развития народа.
(Reply) (Thread)
no3templ
2017-08-07 08:10 am (UTC)
Ой, да не мечите бисер!
Аркадии уверены, что если переключтить кнопку, то вся Россия развесит портреты бандеры и будет камлать на власова!
Отдельным дуракам даже штормовые 90 ничего понять не помогли - какое уж тут образование!

Edited at 2017-08-07 08:13 am (UTC)
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critical_errorr
2017-08-07 07:18 am (UTC)
Образование электората - вовсе не в интересах любой группировки, захватившей власть с ресурсами. Так что - каждый за свой мозг отвечает сам.
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fixik_papus
2017-08-07 07:39 am (UTC)
Это смотря какой источник доходов группировки у власти.
В сырьевой колонии - несомненно.
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Grohott
2017-08-07 07:24 am (UTC)
Почему вот сразу телевизор? Я его с момента разгона старого НТВ не смотрю. По радио слышал про сакралку гражданина начальника в Сирии, мол, древние фашысты сирийцы православного святого замучили. Ужос-то какой, господи!

Эхо Москвы на профилактике было, жена нарулила какую-то шнягу и ушла на работу, а я во время завтрака офигел от неожиданности. А оно вон как оказывается! В Сирии-то всё наше! О_о

Edited at 2017-08-07 07:33 am (UTC)
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arktal
2017-08-07 07:24 am (UTC)
прочел недавно: Что такое "дурак дурака видит издалека"? - это ТВ
(Reply) (Thread)
oppad1
2017-08-07 07:26 am (UTC)
а в буржуйском телевизоре неужели такого не было - уж дом-2 это точно не тут придумали, да и чернухи наверно полно было (документального не видел, а художественный вымысел в виде ужастиков в 80-е дошло и до нас)
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Alexandr Kobec
2017-08-07 08:06 am (UTC)
дом-2 в нынешнем виде местная поделка.
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livejournal
2017-08-07 07:33 am (UTC)
Здравствуйте!
Ваша запись попала в топ-25 популярных записей LiveJournal. Подробнее о рейтинге читайте в Справке.
(Reply) (Thread)
livejournal
2017-08-07 07:33 am (UTC)
Здравствуйте! Ваша запись попала в топ-25 популярных записей LiveJournal России! Подробнее о рейтинге читайте в Справке.
(Reply) (Thread)
Grohott
2017-08-07 07:40 am (UTC)
Всё гораздо хуже. В Европе уже 500 лет как буржуазная революция была. А ещё Эпоха Возрождения и Реформация, пока наши люди по лесам аукались.
(Reply) (Thread)
probegavshij
2017-08-07 07:44 am (UTC)
Ты знаешь, что это твое лучевое голодание в двадцати процентах случаев приводит к шизофрении? (c) Обитаемый остров
(Reply) (Thread)
fixik_papus
2017-08-07 08:04 am (UTC)
Всего на 4% ошибся
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КГ/АМ

bronislav1
2017-08-07 07:51 am (UTC)
По поводу мракобесия -
эта ваша политкорректность и толерантность - вот истинное мракобесие.
(Reply) (Thread)
bronislav1
2017-08-07 07:54 am (UTC)
>> Как Германию двадцать лет лечили денацификацией
Ну и как, вылечили?
Немецких женщин насилуют чурки-мигранты, полиция стоит и не вмешивается.
Так-то вы Германию вылечили?
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Alexandr Kobec
2017-08-07 08:07 am (UTC)
вы забыли принять лекарство
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lili_nine
2017-08-07 07:55 am (UTC)
> Образование. Это обязан быть гигантский национальный проект на десятилетия. Образовывать, образовывать и образовывать. Начиная с детей. Взращивая новые поколения. На взрослых уже можно махнуть рукой

Неразумно. Будет гигантский конфликт между поколениями, то есть опять разделение народа и взаимная ненависть.
Плюс родитель для ребёнка авторитет, и не факт, что при противоположных точках зрения ребёнок выберет точку зрения НЕ родителя, а того, кто его ОБРАЗОВЫВАЕТ.
Лечить - так всех. Образовывать - так всех.
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no3templ
2017-08-07 08:18 am (UTC)
От чего лечить то? От какой "имперскости"?
Вы там все с дуба чтоли рухнули?
Никто не хочет никакого СССР, наплевать и забыть!
Сами , все сами!
Все кровосиси отвалились наконец то, хоть пожить можно наконец!
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Alexandr Kobec
2017-08-07 07:59 am (UTC)
вот кстати про Дискавери и Энимал Планет, российское телевидение не смогло выдать что-то похожее и такого же уровня.
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