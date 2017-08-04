Защищайте свою свободу сами

Сейчас пытаются выдворить в Узбекистан журналиста "Новой Газеты" Али Феруза. В Узбекистане Али обвиняется в экстремизме и его там ждет срок. Большой. У него не было паспорта, паспорт он потерял, а посольство Узбекистана обходил за километр. Али в России прессовали довольно долго, несколько лет, в итоге взяли его прямо у ворот "Новой Газеты", повезли в ОВД, оттуда сразу в суд, тот приговорил его к депортации и сейчас он ждет выдворения. В суде его избили, в камере он, говорят, пытался покончить с собой. Но я сейчас не буду про историю Али, это отдельная тема. Я о другом хочу сказать.
Друзья мои. Поймите уже главную вещь.
Если вас в России начинает прессовать государственный репрессивный аппарат и обещат вам адовы кары - поверьте ему. Поверьте этим людям, и бегите. Даже если у вас нет паспорта. Тем более если у вас нет паспорта! Если у вас нет паспорта - бегите из этой страны в первую очередь! Разбираться будете потом.
Самая большая ошибка в этой стране - думать, что здесь еще хоть где-то осталось правосудие и закон, а ваши связи вас защитят. Не осталось. Не защитят.
Бегите ползком через границу по сугробам вместе с сыном, как это сделала Ира Калмыкова. Подгоняйте "Зил" к институту Сербского, вырывайте решетку туалета на первом этаже, а потом плывите на надувной лодке в Финляндию, как это сделал безумный Дацик. Валите из-под ареста, как Мальцев. Валите из зала суда, как Горский. Срезайте браслет с ноги и тайными тропами уходите в Беларусь, как сейчас не помню уже кто. Прыгайте с балкона и тамбурами в поездах пробирайтесь в Минск. Уезжайте на попутках. Живите в автомобиле на нейтральной зоне как Владимир Егоров. Выпрыгивайте из автозака и разбегайтесь во все стороны, как те зеки из ролика на МКАДе. Валите как угодно, какими угодно путями, в каких угодно чемоданах. Это - правильная тактика. Но только не пытайтесь доказать свою невиновность законными путями, обращениями и петициями в этой стране. Это - тактика не правильная.
Друзья мои. Поймите уже главную вещь.
Если вас в России начинает прессовать государственный репрессивный аппарат и обещат вам адовы кары - поверьте ему. Поверьте этим людям, и бегите. Даже если у вас нет паспорта. Тем более если у вас нет паспорта! Если у вас нет паспорта - бегите из этой страны в первую очередь! Разбираться будете потом.
Самая большая ошибка в этой стране - думать, что здесь еще хоть где-то осталось правосудие и закон, а ваши связи вас защитят. Не осталось. Не защитят.
Бегите ползком через границу по сугробам вместе с сыном, как это сделала Ира Калмыкова. Подгоняйте "Зил" к институту Сербского, вырывайте решетку туалета на первом этаже, а потом плывите на надувной лодке в Финляндию, как это сделал безумный Дацик. Валите из-под ареста, как Мальцев. Валите из зала суда, как Горский. Срезайте браслет с ноги и тайными тропами уходите в Беларусь, как сейчас не помню уже кто. Прыгайте с балкона и тамбурами в поездах пробирайтесь в Минск. Уезжайте на попутках. Живите в автомобиле на нейтральной зоне как Владимир Егоров. Выпрыгивайте из автозака и разбегайтесь во все стороны, как те зеки из ролика на МКАДе. Валите как угодно, какими угодно путями, в каких угодно чемоданах. Это - правильная тактика. Но только не пытайтесь доказать свою невиновность законными путями, обращениями и петициями в этой стране. Это - тактика не правильная.
Ваша жизнь и ваша свобода - ВАША НАИПЕРВЕЙШАЯ ОБЯЗАННОСТЬ. Не право - обязанность. И вы обязаны защищать свою свободу сами. А не перекладывать эту гипотетическую возможность на какую-то тетку в мантии, которая еще черт его знает какое решение вынесет.
А уже потом можно и петиции подписывать, и в ЕСПЧ подавать и обращения писать.
Из Финляндии. Или Литвы. Или откуда угодно еще.
Но только не из России.
А Али, конечно, должен быть освобожден, что там говорить.
А уже потом можно и петиции подписывать, и в ЕСПЧ подавать и обращения писать.
Из Финляндии. Или Литвы. Или откуда угодно еще.
Но только не из России.
А Али, конечно, должен быть освобожден, что там говорить.
В рамках проекта "Журналистика без посредников"
Как обычно, кто считает нужным, сколько считает нужным
Paypal: putnpnh@gmail.com
Яндекс-кошелек, номер 410 011 372 145 462.
В Сбербанке карта номер 4276 3800 8339 8359.
Для пользователей WebMoney рублевый кошелек номер R361089635093.
Для пользователей WebMoney долларовый кошелек номер: Z525692199692
Для пользователей MasterCard, VISA и Maestro карта номер 4276 3800 8339 8359.
Либо просто кинуть на телефон
МТС: +7 915 237 41 78.
Мегафон: +7 926 558 57 89
Спасибо
Tags: Размышлизмы, менты
Edited at 2017-08-04 12:24 pm (UTC)
тогда перспективы реальных пиздюлей многократно возрастают, и останется единственный выход - переехать в другой дом.
Не проще ли тогда сразу переехать, и не превращать обычный переезд в героическое превозмогание?
Ты можешь сколько угодно стараться не ссоритьсяс управдомом - это никак не помешает управдому в какой-то момент решить, что ты с ним ссоришься.
Примерчик совершенно не политический.
По действующим "Правилам устройства электроустановок" в розетке должно быть 220 Вольт (номинал)
По действующему ГОСТ 23922-2014 "Напряжения стандартные" в розетке должно быть 230 Вольт
Я, как инженер-автоматчик, в приниципе не могу сделать электроустановку, удовлетворяющую всем российским законам.
На это, разумеется, всем плевать. Ровно до тех пор, пока мне не стукнет в голову (не стукнет, не переживайте) выйти на несанкционированный митинг, например. Вот тогда - повод гарантированно докопаться до меня тут же возникнет.
Поскольку поводов докопаться до меня с каждым днем становится все больше - соответственно и поводов свалить отсюда с каждым днем все больше.
Пришли сажать за лайк - беги.
Пришли сажать за репост - беги.
Пришли сажать за пост - беги.
ЗДЕСЬ НЕТ СУДА ЗДЕСЬ ПРАВОСЛАВНЫЙ ФАШИЗМ.
Что значит если? А есть другие варианты что-ли? Ну попробуйте процитировать конституцию, чтоб не попасть под статью об экстремизме, географию, чтоб не попасть под сепаратизм, историю, чтоб не вляпаться в "пересмотр итогов", физику, чтоб не оскорбить верующих и встать на улице, чтоб не организовать пикет.
И до фига ли чего нарушил Магницкий, например? А ведь это было еще до эпохи всеобщей ебанутости.
Что писать? Напишешь слева сплю - пришьют левый уклон, посадят. Напишешь справа, пришьют правый уклон, обратно посадят. Напишешь сверху сплю - возвышаешься над массами рабочих и крестьян, значит посадят. Напишешь сплю снизу - припаяют отсутствие активности в классовой борьбе и посадят.
Ну написал сплю отдельно, занимаюсь онанизмом. Посадили. За связь с кулачеством и растрату семенного фонда.
Полностью согласен с автором.
От себя добавлю, что когда нам по телевизору показывают Путина, который рассказывает о том, как он доволен судебной и правоохранительной системой, а в это время в реальности происходят такие ужасы, как с Али Ферузой - перестаёшь сомневаться в том, что за Путина могут впрягаться только лишь финансово заинтересованные "граждане"
Нам всем платят потому что мы хорошие. А плохим не платят. Плохие кошельки развешивают.
А по-моему, надо не бежать, а бороться. Бороться здесь, на родине
Edited at 2017-08-04 02:05 pm (UTC)
Как на рынке или в шайтан-маршрутке