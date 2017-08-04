Защищайте свою свободу сами

Сейчас пытаются выдворить в Узбекистан журналиста "Новой Газеты" Али Феруза. В Узбекистане Али обвиняется в экстремизме и его там ждет срок. Большой. У него не было паспорта, паспорт он потерял, а посольство Узбекистана обходил за километр. Али в России прессовали довольно долго, несколько лет, в итоге взяли его прямо у ворот "Новой Газеты", повезли в ОВД, оттуда сразу в суд, тот приговорил его к депортации и сейчас он ждет выдворения. В суде его избили, в камере он, говорят, пытался покончить с собой. Но я сейчас не буду про историю Али, это отдельная тема. Я о другом хочу сказать.

Друзья мои. Поймите уже главную вещь.

Если вас в России начинает прессовать государственный репрессивный аппарат и обещат вам адовы кары - поверьте ему. Поверьте этим людям, и бегите. Даже если у вас нет паспорта. Тем более если у вас нет паспорта! Если у вас нет паспорта - бегите из этой страны в первую очередь! Разбираться будете потом.

Самая большая ошибка в этой стране - думать, что здесь еще хоть где-то осталось правосудие и закон, а ваши связи вас защитят. Не осталось. Не защитят.

Бегите ползком через границу по сугробам вместе с сыном, как это сделала Ира Калмыкова. Подгоняйте "Зил" к институту Сербского, вырывайте решетку туалета на первом этаже, а потом плывите на надувной лодке в Финляндию, как это сделал безумный Дацик. Валите из-под ареста, как Мальцев. Валите из зала суда, как Горский. Срезайте браслет с ноги и тайными тропами уходите в Беларусь, как сейчас не помню уже кто. Прыгайте с балкона и тамбурами в поездах пробирайтесь в Минск. Уезжайте на попутках. Живите в автомобиле на нейтральной зоне как Владимир Егоров. Выпрыгивайте из автозака и разбегайтесь во все стороны, как те зеки из ролика на МКАДе. Валите как угодно, какими угодно путями, в каких угодно чемоданах. Это - правильная тактика. Но только не пытайтесь доказать свою невиновность законными путями, обращениями и петициями в этой стране. Это - тактика не правильная.