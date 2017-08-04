starshinazapasa

Журнал Аркадия Бабченко

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Защищайте свою свободу сами
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starshinazapasa
August 4th, 14:50
Сейчас пытаются выдворить в Узбекистан журналиста "Новой Газеты" Али Феруза. В Узбекистане Али обвиняется в экстремизме и его там ждет срок. Большой. У него не было паспорта, паспорт он потерял, а посольство Узбекистана обходил за километр. Али в России прессовали довольно долго, несколько лет, в итоге взяли его прямо у ворот "Новой Газеты", повезли в ОВД, оттуда сразу в суд, тот приговорил его к депортации и сейчас он ждет выдворения. В суде его избили, в камере он, говорят, пытался покончить с собой. Но я сейчас не буду про историю Али, это отдельная тема. Я о другом хочу сказать.
Друзья мои. Поймите уже главную вещь.
Если вас в России начинает прессовать государственный репрессивный аппарат и обещат вам адовы кары - поверьте ему. Поверьте этим людям, и бегите. Даже если у вас нет паспорта. Тем более если у вас нет паспорта! Если у вас нет паспорта - бегите из этой страны в первую очередь! Разбираться будете потом.
Самая большая ошибка в этой стране - думать, что здесь еще хоть где-то осталось правосудие и закон, а ваши связи вас защитят. Не осталось. Не защитят.
Бегите ползком через границу по сугробам вместе с сыном, как это сделала Ира Калмыкова. Подгоняйте "Зил" к институту Сербского, вырывайте решетку туалета на первом этаже, а потом плывите на надувной лодке в Финляндию, как это сделал безумный Дацик. Валите из-под ареста, как Мальцев. Валите из зала суда, как Горский. Срезайте браслет с ноги и тайными тропами уходите в Беларусь, как сейчас не помню уже кто. Прыгайте с балкона и тамбурами в поездах пробирайтесь в Минск. Уезжайте на попутках. Живите в автомобиле на нейтральной зоне как Владимир Егоров. Выпрыгивайте из автозака и разбегайтесь во все стороны, как те зеки из ролика на МКАДе. Валите как угодно, какими угодно путями, в каких угодно чемоданах. Это - правильная тактика. Но только не пытайтесь доказать свою невиновность законными путями, обращениями и петициями в этой стране. Это - тактика не правильная.

Ваша жизнь и ваша свобода - ВАША НАИПЕРВЕЙШАЯ ОБЯЗАННОСТЬ. Не право - обязанность. И вы обязаны защищать свою свободу сами. А не перекладывать эту гипотетическую возможность на какую-то тетку в мантии, которая еще черт его знает какое решение вынесет.
А уже потом можно и петиции подписывать, и в ЕСПЧ подавать и обращения писать.
Из Финляндии. Или Литвы. Или откуда угодно еще.
Но только не из России.
А Али, конечно, должен быть освобожден, что там говорить.

В рамках проекта "Журналистика без посредников"
Как обычно, кто считает нужным, сколько считает нужным
Paypal: putnpnh@gmail.com
Яндекс-кошелек, номер 410 011 372 145 462.
В Сбербанке карта номер 4276 3800 8339 8359.
Для пользователей WebMoney рублевый кошелек номер R361089635093.
Для пользователей WebMoney долларовый кошелек номер: Z525692199692
Для пользователей MasterCard, VISA и Maestro карта номер 4276 3800 8339 8359.
Либо просто кинуть на телефон
МТС: +7 915 237 41 78.
Мегафон: +7 926 558 57 89
Спасибо
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Журналистика без посредников
Продолжаем проект "Журналистика без посредников". Новоприбывшим френдам пару слов о сути. Предлагаю простую схему, работающую уже во всем мире. Которую вкратце можно охарактеризовать так: "я пишу что вижу, вы переводите, сколько считаете нужным", То есть, я пишу свои…
48 comments :
( 48 comments Leave a comment )
  • 1
dimmoff
2017-08-04 11:55 am (UTC)
Вот очень правильно сказано. Не играйте с нашим государством в законность. Закон будет работать для незаметных, хоть где-то он должен работать, а как только дело приобрело "нетрадиционный" оборот, все начинают действовать свои, какие-то особые, нужные кому-то правила.
(Reply) (Thread)
Ваши документики!
2017-08-04 02:16 pm (UTC)
Закон для законопослушных? Хорошая идея. К сожалению, он для всех. Даже для либерасов, хоть они и думают что им он не писан.
(Reply) (Parent) (Thread)
dimmoff
2017-08-04 02:18 pm (UTC)
Тю, проститут явился! Шел бы ты нахуй
(Reply) (Parent) (Thread)
dmitriykrilov
2017-08-04 04:21 pm (UTC)
Херасебе, кремлеботы вообще обнаглели -- сами признаются в ботоводстве.
kremlebot_vashi_documentiki.png
(Reply) (Parent) (Thread)
svetka_pizikova
2017-08-04 12:00 pm (UTC)
Да-да, валите и пожалуйста не возвращайтесь.
(Reply) (Thread)
user_cruser
2017-08-04 02:03 pm (UTC)
Непонятно только зачем ползком по сугробам. Зашёл в интернет, купил билет на поезд или самолёт и всё. Надо им это объяснить как-то.
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juan
2017-08-04 02:14 pm (UTC)
Без паспорта не получится легально пересечь границу.
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Grohott
2017-08-04 12:07 pm (UTC)
В том году в Финляндию ушло даже стадо кабаньчиков, без паспортов, в чём мать родила, незаконно пересекло границу. Думаю, в припадке ненависти к нашей духовности и к лично нацлидеру.

Edited at 2017-08-04 12:24 pm (UTC)
(Reply) (Thread)
probegavshij
2017-08-04 12:10 pm (UTC)
А не проще ли не нарушать закон? Это как написать на стене в подъезде "Маша блядь!", а потом обижаться на мужа и папу этой Маши, которые будут пиздить написавшего. Впрочем Маша вполне может быть блядью, но за это она огребёт свою порцию пиздюлей уже отдельно от написавшего.
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raad_traat
2017-08-04 12:12 pm (UTC)
а вдруг, на самом деле, не ты написал, но на тебя все пальцем показывают?
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probegavshij
2017-08-04 12:14 pm (UTC)
тогда помоги найти написавшего и присоединись к выдаваемым ему пиздюлям
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raad_traat
2017-08-04 12:23 pm (UTC)
а если это управдом, и все соседи пляшут под его дудку? и ты знаешь, что в этом доме тебе больше нормально жить не дадут?
тогда перспективы реальных пиздюлей многократно возрастают, и останется единственный выход - переехать в другой дом.
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probegavshij
2017-08-04 12:40 pm (UTC)
А зачем ссориться с управдомом, если от него зависит твоё благополучие?
Не проще ли тогда сразу переехать, и не превращать обычный переезд в героическое превозмогание?

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e_1_off
2017-08-04 01:22 pm (UTC)

Ты можешь сколько угодно стараться не ссоритьсяс управдомом - это никак не помешает управдому в какой-то момент решить, что ты с ним ссоришься.

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probegavshij
2017-08-04 01:28 pm (UTC)
Допустим, что мешает прийти и договориться?
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e_1_off
2017-08-04 01:36 pm (UTC)
Управдом же и мешает. Не хочет он с вами договариваться, у него таких как вы - как грязи.
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invalidproducer
2017-08-04 01:51 pm (UTC)
"помоги найти написавшего" - тебе в тексте написали прямыми словами, что рахбираться будешь потом. А когда на тебя уже повесили то, что повесили - надо бежать, а не орать "на помощь! помогите настоящего преступника поймать!"
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fixik_papus
2017-08-04 02:42 pm (UTC)
В России невозможно не нарушать закон.
Примерчик совершенно не политический.
По действующим "Правилам устройства электроустановок" в розетке должно быть 220 Вольт (номинал)
По действующему ГОСТ 23922-2014 "Напряжения стандартные" в розетке должно быть 230 Вольт
Я, как инженер-автоматчик, в приниципе не могу сделать электроустановку, удовлетворяющую всем российским законам.

На это, разумеется, всем плевать. Ровно до тех пор, пока мне не стукнет в голову (не стукнет, не переживайте) выйти на несанкционированный митинг, например. Вот тогда - повод гарантированно докопаться до меня тут же возникнет.

Поскольку поводов докопаться до меня с каждым днем становится все больше - соответственно и поводов свалить отсюда с каждым днем все больше.

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dmitriykrilov
2017-08-04 04:25 pm (UTC)
Именно так. И даже если ты не нарушаешь закон (ну не знаю, вообще дома сидишь, не работаешь, вообще ничего не делаешь) -- всё равно тебя посадят, если захотят. Регулярно такое происходит, достаточно новости почитать.
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lomarrissanh
2017-08-04 12:17 pm (UTC)
Совершенно верно, при чем не только по политоте.
Пришли сажать за лайк - беги.
Пришли сажать за репост - беги.
Пришли сажать за пост - беги.

ЗДЕСЬ НЕТ СУДА ЗДЕСЬ ПРАВОСЛАВНЫЙ ФАШИЗМ.
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dmitriykrilov
2017-08-04 04:27 pm (UTC)
Когда сажают за лайки и репосты -- это и есть политота. Так как сажают только тех, кто лайкнул или репостнул что-то против Путина. А вот кто в интернете (или в СМИ, или в телеке) призывает убивать украинцев, европейцев, американцев и т.д. -- тех не трогают, также как и тех, кто это репостит и лайкает.
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mercator100
2017-08-04 12:25 pm (UTC)
Суд в Страсбурге временно запретил депортировать из России в Узбекистан журналиста «Новой газеты»
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alex_brudha
2017-08-04 01:02 pm (UTC)
По уму, его надо в Страсбург депортировать.
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invalidproducer
2017-08-04 01:53 pm (UTC)
Угу, он от зверей-варваров из Узбекистана бежал, думал в цивилизованную Россию - а цивилизация в России ещё не созрела, чтобы называться цивилизацией, здесь те же самые варвары и звери. Надо было в Страсбург, ну или хотя бы в Литву или Эстонию
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trylyla
2017-08-04 03:52 pm (UTC)
Пусть к себе его забирают.
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ed_jan_lt
2017-08-04 12:50 pm (UTC)
Это всё так, только вот закон в России не уважает не только власть, но и сами граждане. Согласитесь - насколько была бы проще ситуация, если бы Али сразу озаботился бы тем, чтобы легализовать своё положение и получить хоть какой-нить документ, позволяющий жить и передвигаться по миру.
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r3po
2017-08-04 01:19 pm (UTC)
Мусорам, конечно было бы проще, если бы он сам к ним пришел.
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ed_jan_lt
2017-08-04 01:27 pm (UTC)
Ты бы за документами обращался бы мусорам??? Думаешь вид на жительство в участке выдают? )
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r3po
2017-08-04 01:33 pm (UTC)
С заявлением об утере паспорта обращаются в полицию. Потом, с заверенным полицией заявлением - в консульство. Не знал?
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ed_jan_lt
2017-08-04 01:35 pm (UTC)
Я что-то говорил про паспорт?? И кстати, описанный тобой вариант - далеко не единственный.
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r3po
2017-08-04 01:39 pm (UTC)
Про паспорт написал Аркадий.
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koshka_zima
2017-08-04 02:02 pm (UTC)
А мы уже дошли до того, что нуждаемся в экстремистах и готовы их легализовать?
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r3po
2017-08-04 01:17 pm (UTC)
> Если вас в России начинает прессовать государственный репрессивный аппарат
Что значит если? А есть другие варианты что-ли? Ну попробуйте процитировать конституцию, чтоб не попасть под статью об экстремизме, географию, чтоб не попасть под сепаратизм, историю, чтоб не вляпаться в "пересмотр итогов", физику, чтоб не оскорбить верующих и встать на улице, чтоб не организовать пикет.
И до фига ли чего нарушил Магницкий, например? А ведь это было еще до эпохи всеобщей ебанутости.
(Reply) (Thread)
alexsas2645
2017-08-04 01:47 pm (UTC)
Мужик в 30-е заполняет анкету и дошел до вопроса "Как спите с женой?".
Что писать? Напишешь слева сплю - пришьют левый уклон, посадят. Напишешь справа, пришьют правый уклон, обратно посадят. Напишешь сверху сплю - возвышаешься над массами рабочих и крестьян, значит посадят. Напишешь сплю снизу - припаяют отсутствие активности в классовой борьбе и посадят.

Ну написал сплю отдельно, занимаюсь онанизмом. Посадили. За связь с кулачеством и растрату семенного фонда.
(Reply) (Parent) (Thread)
invalidproducer
2017-08-04 01:55 pm (UTC)
+100500
Полностью согласен с автором.

От себя добавлю, что когда нам по телевизору показывают Путина, который рассказывает о том, как он доволен судебной и правоохранительной системой, а в это время в реальности происходят такие ужасы, как с Али Ферузой - перестаёшь сомневаться в том, что за Путина могут впрягаться только лишь финансово заинтересованные "граждане"
(Reply) (Thread)
Ваши документики!
2017-08-04 02:12 pm (UTC)
Для 86% есть специальная строка бюджета.
Нам всем платят потому что мы хорошие. А плохим не платят. Плохие кошельки развешивают.
(Reply) (Parent) (Thread)
poulsam
2017-08-04 02:14 pm (UTC)
Еще и ебнутые, зачем вы их исключаете?
(Reply) (Parent) (Thread)
lugov
2017-08-04 01:56 pm (UTC)

А по-моему, надо не бежать, а бороться. Бороться здесь, на родине

(Reply) (Thread)
dmitriykrilov
2017-08-04 04:31 pm (UTC)
А за что бороться-то? За то чтобы жить лучше? Ну так гарантированно ты будешь жить лучше в любой более развитой стране, чем РФ, и бороться не надо. За то чтобы другие жили лучше? А что эти другие сделали, чтобы заслужить жить лучше? Голосовали за ботоксного карлика, который вгоняет страну в средневековье? Радовались тому, что развязали войну с соседней страной, и получили в ответ санкции, "которые нам только на пользу"?
(Reply) (Parent) (Thread)
koshka_zima
2017-08-04 02:00 pm (UTC)
Да, господа экстремисты, валите из России подальше и побыстрее.
(Reply) (Thread)
qwr1958
2017-08-04 02:00 pm (UTC)
Ну....а если просто без панических взвизгов? Вам не нравится жизнь в этой кашмарной стране, вы не в состоянии со своими многочисленными талантами прицепиться к какому-то социальному лифту..... Вам кто-то мешает получив загран-паспорт, сесть в самолёт, и покинуть Мордор? Выбрать свободу, не дожидаясь когда в цугундере отобьют почки за трындёж в ЖЖ? Сделайте это быстрее, пока ветер без камней, лишите клятый режим своего драгоценного присутствия. Хотя.....подозреваю Вы и так из прекрасного далёка публикуетесь.

Edited at 2017-08-04 02:05 pm (UTC)
(Reply) (Thread)
googleway
2017-08-04 02:48 pm (UTC)
Если без взвизгов, то одного желания покинуть Мордор недостаточно чтобы получить ВНЖ/рабочую визу в заграницах. Беженцем без отбитых почек тоже не признают. А нелегальный мигрант рано или поздно депортируется на родину и рискует получить пожизненный запрет на въезд туда, куда он так стремится.
(Reply) (Parent) (Thread)
Ваши документики!
2017-08-04 02:10 pm (UTC)
Е-ехай нахуй! Е-ехай нахуй навсегда!
(Reply) (Thread)
beloborodoff
2017-08-04 03:04 pm (UTC)
Побегу когда Динамо побежит
(Reply) (Thread)
varezhka999
2017-08-04 03:46 pm (UTC)
Уже в "Новой Газете" узбекские гастарбайтеры.
Как на рынке или в шайтан-маршрутке
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