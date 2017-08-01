Персонально ваш на "Эхе"

Мне как гражданину России, в истории лишения Михаила Саакашвили гражданства интереснее, действительно, реакция российской власти и Дмитрия Медведева. Потому что да, она мне интересна, например, с точки зрения психологии. То есть я не понимаю: вы, ребята этому радуетесь, потому что говорите, что мы такие народы братья и раз мы, россияне, такое дерьмо, и у нас власть такое дерьмо, то и в Украине, значит, такая же власть нехорошая, и давайте мы по этому поводу порадуемся, что они такие же плохие как мы. И это вам что – дает моральную возможность оккупировать земли и завоевывать чужие территории? Мне вот это даже не логическая цепочка, а скрученный логический клубок – вот в этом смысле мне, конечно, безусловно, интереснее.

- Аркадий, а Вам как кажется, существование так называемых «пыточных тюрем», реально, или, может быть, у вас какие-то свои собственные данные об их существовании в России?

― А в чем проблема? Почему они могут быть не реальными? Я бы на месте центра «Э» поступал бы именно так. Центр «Э» — это одно из многих подразделений, где люди не отбывают свой срок, а где они, действительно, увлечены своей работой; где им нравится, действительно, унижать людей, избивать людей. И поэтому там как раз в этом смысле работают идеологически подкованные парни.

Я думаю, что в ФСБ достаточно таких людей и таких подразделений. Понимаете, в 17-м году говорить, что ФСБ где-то на квартире пытает людей… Ну, мне кажется, это значит, предыдущие 17 лет жить где-то на облаке и реально верить, что у нас тут есть какое-то правовое государство.

Ты вон на Триумфальную выходишь – тебя сажают в автозак, 5 часов ты там сидишь на жаре или в морозе перед ОВД. В автозаке тебя же избивают, тебя же прессуют. Потом тебя заводят в ОВД, и срок твоего задержания начинается только с этого момента, как тебя привели в ОВД. То есть ровно то же самое, только по маленькой схеме: не две недели, а 5 часов, не 20 лет тебе светит, а 15 суток. Но то же самое прессование в отдельных тюрьмах, только там это квартиры, подвалы, а здесь у тебя – автозак, пожалуйста. Чему здесь удивляться, если страна так живет уже десятилетиями?

― В чате немало вопросов о перспективах Рамзана Кадырова как президента России – такой распространенный предмет для дискуссии последнее время существует. Вам реалистичным кажется такой сценарий?



― Я давно об этом начал писать. Я начал об этом писать еще с 14-го года, даже с 12-го года. Вот моя точка зрения. На данный момент Рамзан Кадыров – это в России вторая сила после непосредственно силовиков – после непосредственно Владимира Путина, российской армии и милиции. Вот сейчас Рамзан Кадыров – это вторая организованная сила. После него, наверное, идут националисты и там, дальше по убывающей внизу уже совсем – либерал-демократы, которые, к сожалению, к действиям не способны.

Так вот, когда в России все начнет разваливаться, — а я думаю, что этот режим все-таки будет отдавать власть не через мирные выборы, а через очередной «Биг Барабум», через очередной бессмысленный и беспощадный, — если Рамзан Ахматович примет решение попробовать поехать в Москву и попробовать здесь утихомирить ситуацию собственными силами, то у него будет полтора миллиона человек, которые поддержат его в этом решении беспрекословно. Потому что, на самом деле, того, что делает с Чечней сейчас Кадыров, не делал никогда и никто. И в Чечне его там ненавидят, я так думаю. Но при всем при этом желание мести за все эти 200 лет унижения и оккупации со стороны России, оно победит. И тогда мы получим человека с уже готовой сильной, преданной, обученной, хорошо вооруженной армией и с гигантской поддержкой, которой не будет, наверное, в России ни у кого, ни у какой другой силы.

Так что, исходя из этих предпосылок, из этой логической цепочки, я такой вариант рассматриваю как вполне вероятный, да.

Персонально ваш на "Эхе"