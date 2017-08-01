starshinazapasa

Журнал Аркадия Бабченко

Previous Entry Share Next Entry
Персонально ваш на "Эхе"
71 position in rating
starshinazapasa
August 1st, 14:31
Мне как гражданину России, в истории лишения Михаила Саакашвили гражданства интереснее, действительно, реакция российской власти и Дмитрия Медведева. Потому что да, она мне интересна, например, с точки зрения психологии. То есть я не понимаю: вы, ребята этому радуетесь, потому что говорите, что мы такие народы братья и раз мы, россияне, такое дерьмо, и у нас власть такое дерьмо, то и в Украине, значит, такая же власть нехорошая, и давайте мы по этому поводу порадуемся, что они такие же плохие как мы. И это вам что – дает моральную возможность оккупировать земли и завоевывать чужие территории? Мне вот это даже не логическая цепочка, а скрученный логический клубок – вот в этом смысле мне, конечно, безусловно, интереснее.
- Аркадий, а Вам как кажется, существование так называемых «пыточных тюрем», реально, или, может быть, у вас какие-то свои собственные данные об их существовании в России?
― А в чем проблема? Почему они могут быть не реальными? Я бы на месте центра «Э» поступал бы именно так. Центр «Э» — это одно из многих подразделений, где люди не отбывают свой срок, а где они, действительно, увлечены своей работой; где им нравится, действительно, унижать людей, избивать людей. И поэтому там как раз в этом смысле работают идеологически подкованные парни.
Я думаю, что в ФСБ достаточно таких людей и таких подразделений. Понимаете, в 17-м году говорить, что ФСБ где-то на квартире пытает людей… Ну, мне кажется, это значит, предыдущие 17 лет жить где-то на облаке и реально верить, что у нас тут есть какое-то правовое государство.
Ты вон на Триумфальную выходишь – тебя сажают в автозак, 5 часов ты там сидишь на жаре или в морозе перед ОВД. В автозаке тебя же избивают, тебя же прессуют. Потом тебя заводят в ОВД, и срок твоего задержания начинается только с этого момента, как тебя привели в ОВД. То есть ровно то же самое, только по маленькой схеме: не две недели, а 5 часов, не 20 лет тебе светит, а 15 суток. Но то же самое прессование в отдельных тюрьмах, только там это квартиры, подвалы, а здесь у тебя – автозак, пожалуйста. Чему здесь удивляться, если страна так живет уже десятилетиями?
― В чате немало вопросов о перспективах Рамзана Кадырова как президента России – такой распространенный предмет для дискуссии последнее время существует. Вам реалистичным кажется такой сценарий?

― Я давно об этом начал писать. Я начал об этом писать еще с 14-го года, даже с 12-го года. Вот моя точка зрения. На данный момент Рамзан Кадыров – это в России вторая сила после непосредственно силовиков – после непосредственно Владимира Путина, российской армии и милиции. Вот сейчас Рамзан Кадыров – это вторая организованная сила. После него, наверное, идут националисты и там, дальше по убывающей внизу уже совсем – либерал-демократы, которые, к сожалению, к действиям не способны.
Так вот, когда в России все начнет разваливаться, — а я думаю, что этот режим все-таки будет отдавать власть не через мирные выборы, а через очередной «Биг Барабум», через очередной бессмысленный и беспощадный, — если Рамзан Ахматович примет решение попробовать поехать в Москву и попробовать здесь утихомирить ситуацию собственными силами, то у него будет полтора миллиона человек, которые поддержат его в этом решении беспрекословно. Потому что, на самом деле, того, что делает с Чечней сейчас Кадыров, не делал никогда и никто. И в Чечне его там ненавидят, я так думаю. Но при всем при этом желание мести за все эти 200 лет унижения и оккупации со стороны России, оно победит. И тогда мы получим человека с уже готовой сильной, преданной, обученной, хорошо вооруженной армией и с гигантской поддержкой, которой не будет, наверное, в России ни у кого, ни у какой другой силы.
Так что, исходя из этих предпосылок, из этой логической цепочки, я такой вариант рассматриваю как вполне вероятный, да.
Персонально ваш на "Эхе"

http://echo.msk.ru/programs/personalnovash/2028094-echo/

Tags: , ,
promo starshinazapasa june 10, 2022 09:45 311
Buy for 500 tokens
Журналистика без посредников
Продолжаем проект "Журналистика без посредников". Новоприбывшим френдам пару слов о сути. Предлагаю простую схему, работающую уже во всем мире. Которую вкратце можно охарактеризовать так: "я пишу что вижу, вы переводите, сколько считаете нужным", То есть, я пишу свои…
24 comments :
( 24 comments Leave a comment )
  • 1
colobus1
2017-08-01 11:47 am (UTC)
Не так все прямолинейно.
(Reply) (Thread)

Не плачь, страшина запаса!

mastak888
2017-08-01 11:47 am (UTC)
Все в порядке, это Россия, детка! И нам тут жить.
(Reply) (Thread)

Требуется помощь зала

e4
2017-08-01 11:50 am (UTC)
Есть типа один ветеран боевых действий, который вроде даже от страха получить благодарности менял фамилию по выходе в запас (серьезные подозрения что служил в 21-й Софринской бригаде, известной спецоперациями в Самашках, Бамуте и т.д), набарагозил, а извиняться никак не хочет.

Может обратиться к Рамзану Ахматовичу и жителям Чечни с просьбой провести беседу?

Товарищ метко стреляет и очень похоже, что ненавидит мусульман...+ любит угрожать "Тебя убью,а дом сожгу" - видать так поступал на войне с местным населением

Edited at 2017-08-01 01:35 pm (UTC)
(Reply) (Thread)

Re: Требуется помощь зала

CharlesMackint1
2017-08-01 02:35 pm (UTC)


чего-то ты лепечешь, понятное только тебе одному.
(Reply) (Parent) (Thread)
poll59
2017-08-01 12:18 pm (UTC)
насчет кадырова - глупости, старшина
вся его "сила" закончится через секунду после прекращения финансирования центром
ну, или через две

Edited at 2017-08-01 12:18 pm (UTC)
(Reply) (Thread)
makaronov
2017-08-01 12:36 pm (UTC)
в случае успеха ему не нужно будет "финансирование центром" - он сам станет центром, раздающим финансирование.

Желание отомстить русским и заодно получить неограниченную власть в стране - это достаточный аргумент для его людей оставаться верными Рамзану при любых обстоятельствах
(Reply) (Parent) (Thread)
poll59
2017-08-01 12:49 pm (UTC)
ровно также все закончится у любой существующей власти, если она перестанет осуществлять текущие платежи
власть - не только права, но и обязанности
(Reply) (Parent) (Thread)
democrazzzy
2017-08-01 01:07 pm (UTC)
Ну, на самом деле, насколько понимаю, с Кадыровыми там всё сложнее. Чеченцы - это же другой менталитет. Все эти тэйпы и прочее.
Т.е. они ведь (Кадыоровы) реально остановили тогда войну. В результате Чечня получила некий жесткий авторитарный мир взамен реальной войны.
Поэтому, вероятно, там работает тема - не будет Кадырова - будет война... :(

Всё ИМХО
(Reply) (Parent) (Thread)
interes2012
2017-08-01 05:37 pm (UTC)
враги кадырова никуда не делись
и ты не знаешь, как много не говорит тв и сми про ситуацию там на самом деле
(Reply) (Parent) (Thread)

+100500

asbatura
2017-08-01 02:08 pm (UTC)
После ухода Путина (тем или иным способом) Кадырка едва ли протянет и неделю... Протянет - вообще в смысле физического существования...
(Reply) (Parent) (Thread)
living999999999
2017-08-01 01:00 pm (UTC)
Рамзан - президент, это только в результате гражданской войны.
(Reply) (Thread)
ds_finance
2017-08-01 01:32 pm (UTC)
С одной стороны рамзан, это понятно, а с другой кто?
(Reply) (Parent) (Thread)
CharlesMackint1
2017-08-01 02:29 pm (UTC)


а тебя и не спросят - назначат преемником и гарантом личной безопастности, ты проглотишь и хвост подожмёшь.
(Reply) (Parent) (Thread)
drneubauer555
2017-08-01 01:08 pm (UTC)
Достойная же кандидатура в цари для русни. Герой России, академик.))
(Reply) (Thread)

реакция российской власти и Дмитрия Медведева

Ваши документики!
2017-08-01 01:30 pm (UTC)
А хто эта такой? Мы ево не знаем, пускай идёт нахуй!
(Reply) (Thread)
Ваши документики!
2017-08-01 01:35 pm (UTC)
Насчёт Рамзана Аркаша, как обычно, взбзднул умом))
Ты бы Аркаша не пытался морщить лобик, тебе это категорически не идёт. Витаешь где-то в пердячих парах и грёзы твои соответствующего полёта.
(Reply) (Thread)
CharlesMackint1
2017-08-01 02:20 pm (UTC)


ты как родился семимесячным ебланом, так им издохнешь, пенёк.
(Reply) (Parent) (Thread)

аркадий, слушал тебя сегодня

CharlesMackint1
2017-08-01 02:17 pm (UTC)


на эхе. оскорбил ты чувства всех россеянцев, заставил страдать, втоптал в грязь их тонкую душевную материю всвязи с туа бумагой.

производят её, оказывается, в швитой россеюшке от иваново до солнечного омска!

потом, не все и оскорбились - есть народы и не подтирающиеся, их много понаехало, да и своих доставало, а многим так и вовсе туа бумага не нужна - как подтирались клочком соломы с крыши избы, справив эвакуацию твёрдых непереваренных остатков прям в сугроб, так и будем подтираться.

а вот гордых горцев россеянских ты крепко оскорбил и, я думаю, ахмат заставит тя извиняться.

как за что? ты заявил, что все поголовно россеянцы подтираются импортной бумагой и, если ея у них отобрать, то будут сильно страдать.

таким образом, ты абреков жестоко оклеветал.
(Reply) (Thread)

Re: аркадий, слушал тебя сегодня

Ваши документики!
2017-08-01 02:58 pm (UTC)
Ты хохол поди? Слыхал я что там у вас не только не подтираются, а и не моются - водички-то горячей нету и уже не будет. Уголька-то тю-тю. Наскакали на блокаде.
(Reply) (Parent) (Thread)

племянница Рогозина стала директором нацпарка Сочи

CharlesMackint1
2017-08-01 02:27 pm (UTC)


Глава Минприроды России назначил директором Сочинского национального парка, второго самого посещаемого туристами в стране парка после московского Лосиного Острова, журналиста и декоратора Дарью Филиппову, которая, как сообщает «Коммерсантъ», приходится племянницей вице-премьеру Дмитрию Рогозину.


сам же рогозин как сообщают близкие к нему круги, ищет себе место директора зоопарка в калифорнии или во флориде.
(Reply) (Thread)

Re: племянница Рогозина стала директором нацпарка Сочи

Ваши документики!
2017-08-01 02:55 pm (UTC)
Румын будет в клетках туда возить.
(Reply) (Parent) (Thread)

Re: племянница Рогозина стала директором нацпарка Сочи

CharlesMackint1
2017-08-01 03:08 pm (UTC)


пшол на половое выпячивание дедушки, еблан.
(Reply) (Parent) (Thread)

Re: племянница Рогозина стала директором нацпарка Сочи

Ваши документики!
2017-08-01 03:14 pm (UTC)
Тебя тоже в клетку посядят. Будешь там корки от бананов за шимпанзой дожирать.
(Reply) (Parent) (Thread)
interes2012
2017-08-01 05:35 pm (UTC)
бабченко - стукач и провокатор
(Reply) (Thread)
( 24 comments Leave a comment )
  • 1
Archive

Aug2017

S
M
T
W
T
F
S
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
Tags
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Powered by LiveJournal.com
?

Log in

Or connect using: