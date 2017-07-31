Лидер группы "Ноль" и свидетель Иеговы Федор Чистяков покинул Россию.

- Я не собирался эмигрировать. Есть люди, которые годами пытаются получить гринкарту или как-то иначе попасть в Америку. А у меня никогда не было ни мыслей таких, ни возможностей. И вот ... состоялся судебный процесс, результатом которого стал запрет «Свидетелей». Для меня это было шоком. Я не могу открыто исповедовать свою религию... Когда утром смотрю в зеркало, каждый раз не могу поверить, что я, Федор Чистяков — экстремист и угроза национальной безопасности России. Я не занимаюсь борьбой с режимом. Более того, с уважением отношусь к власти. А меня разыграли, как карту в большой политической игре. Это какой-то бред.







В этой новости, сообщаемой к тому же "Новой газетой", вынос мозга в каждой строчке - поддерживающий власть отъявленный панк свидетель Иеговы бежит из страны по экстремизму - но теперь реальность вообще будет таковой. Маразм должен быть полным. Просто я живу на улице Ленина. И меня замыкает время от времени. Жгите.

Доброе утро

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