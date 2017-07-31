starshinazapasa

Журнал Аркадия Бабченко

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Иду, курю
starshinazapasa
July 31st, 14:24

Лидер группы "Ноль" и свидетель Иеговы Федор Чистяков покинул Россию.
- Я не собирался эмигрировать. Есть люди, которые годами пытаются получить гринкарту или как-то иначе попасть в Америку. А у меня никогда не было ни мыслей таких, ни возможностей. И вот ... состоялся судебный процесс, результатом которого стал запрет «Свидетелей». Для меня это было шоком. Я не могу открыто исповедовать свою религию... Когда утром смотрю в зеркало, каждый раз не могу поверить, что я, Федор Чистяков — экстремист и угроза национальной безопасности России. Я не занимаюсь борьбой с режимом. Более того, с уважением отношусь к власти. А меня разыграли, как карту в большой политической игре. Это какой-то бред.



В этой новости, сообщаемой к тому же "Новой газетой", вынос мозга в каждой строчке - поддерживающий власть отъявленный панк свидетель Иеговы бежит из страны по экстремизму - но теперь реальность вообще будет таковой. Маразм должен быть полным. Просто я живу на улице Ленина. И меня замыкает время от времени. Жгите.
Доброе утро

Мой телеграм-канал: https://t.me/babchenko77


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238 comments :
( 238 comments Leave a comment )
thunderozzz
2017-07-31 11:28 am (UTC)
Нормас вапще.
Я всё еще жду, когда обкуренная Мизулина придет в госдуму с гранатой, топлес и в кружевных труселях...
Всё веселье еще впереди!
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steblya_kam
2017-07-31 11:45 am (UTC)
Ой! От такого зрелища и без гранаты все помрут.
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hoimogorow
2017-07-31 11:35 am (UTC)
Путин заставил Федора Ноля уважать власть.
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navalnypresiden
2017-07-31 02:39 pm (UTC)
Нет, он теперь ее еще больше любить начнет)
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ollo
2017-07-31 11:42 am (UTC)
Конечно он экстремист. Раз власть ему говорит: не надо быть свидетелем какого-то Иеговы, а нужно быть православным, а он все равно остается свидетелем - значит не уважает он власть, а кто ее не уважает - тот экстремист.
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hoimogorow
2017-07-31 01:13 pm (UTC)
Пока свидетель, а там видно будет.
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zaykas
2017-07-31 11:43 am (UTC)
Не удивлюсь, если он и за бугром продолжит "уважать власть". Эта болезнь излечима только сменой поколений, вероятно даже не одной.
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probegavshij
2017-07-31 11:53 am (UTC)
Свидетели Иеговы не участвуют в выборах, как и не приветствуют главу государства, считая их частью поклонения «кесарю», в то время как следует служить Иегове. Отказываются исполнять государственный гимн, отдавать честь флагу, гербу и другим государственным символам.
Считается неприемлемым участие в каких-либо политических партиях и общественно-политических организациях. Свидетели Иеговы не агитируют ни за какие политические партии и не выставляют свои кандидатуры во время выборов. Не поощряется развивать и высказывать политические убеждения и предпочтения

Он НЕ может "уважать власть", если он ревностный Свидетель.
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probegavshij
2017-07-31 11:48 am (UTC)
поддерживающий власть отъявленный панк свидетель Иеговы
Как он может поддерживать власть, если это противоречит его религиозной доктрине?

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ded_vasilij
2017-07-31 11:55 am (UTC)
Непротивление и поддержка в некоторых юридических случаях равноценны в мешке отягчающем.
Не препятствовать совершению преступления, не сообщить о терроре, много еще чего.
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antabis
2017-07-31 11:56 am (UTC)
Я не занимаюсь борьбой с режимом. Более того, с уважением отношусь к власти.

Товарищ Сталин, произошла чудовищная ошибка! фубля.
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poll59
2017-07-31 12:08 pm (UTC)
жалко
надеюсь, что вернется
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slug_12
2017-07-31 12:52 pm (UTC)

Оттуда не возвращаются

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n_yegoryev
2017-07-31 01:02 pm (UTC)
панком он никогда не был, в религию ушел лет 20 назад (благодаря чему бросил пить и вылечился от параноидальной шизофрении), к власти свидетели Иеговы относятся с христианских позиций: Богу - богово, кесарю -кесарево, ничего абсурдного в его словах не вижу
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fisher50
2017-07-31 03:35 pm (UTC)
Шизофрения не лечится.
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richardru
2017-07-31 01:06 pm (UTC)
Зарубает время от времени (с)
Стыдно не знать.
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zeher_lahurban
2017-07-31 01:14 pm (UTC)
Свидетели Вована ведут 1:0
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v_otaku
2017-07-31 01:21 pm (UTC)
А чего в этот раз не попрошайничаем? Грант пришел вчера и на пивас хватает пока что, да?
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theriodont
2017-07-31 01:25 pm (UTC)
Зарубает, а не замыкает.
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yozhik_76
2017-07-31 01:29 pm (UTC)
В какое же светлое завтра готов ты еще рвануться
Блуждающий биоробот
Ну надо же так...
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prezident_ej
2017-07-31 11:22 pm (UTC)
"Гадят и срут, убивая её..."

Очень жаль пацана. Был для нас гуру и так его сломали.
Но он хоть оставил своё творчество, а от большинства только кучка пепла останется.
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jackie_n
2017-07-31 01:37 pm (UTC)

Кинчев с православным роком вовремя подсуетился ... Ща ему поляну зачистят

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Ваши документики!
2017-07-31 01:42 pm (UTC)
Нормально процесс пошёл. Всякий мусор выметается регулярно.
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