Лидер группы "Ноль" и свидетель Иеговы Федор Чистяков покинул Россию.
- Я не собирался эмигрировать. Есть люди, которые годами пытаются получить гринкарту или как-то иначе попасть в Америку. А у меня никогда не было ни мыслей таких, ни возможностей. И вот ... состоялся судебный процесс, результатом которого стал запрет «Свидетелей». Для меня это было шоком. Я не могу открыто исповедовать свою религию... Когда утром смотрю в зеркало, каждый раз не могу поверить, что я, Федор Чистяков — экстремист и угроза национальной безопасности России. Я не занимаюсь борьбой с режимом. Более того, с уважением отношусь к власти. А меня разыграли, как карту в большой политической игре. Это какой-то бред.
В этой новости, сообщаемой к тому же "Новой газетой", вынос мозга в каждой строчке - поддерживающий власть отъявленный панк свидетель Иеговы бежит из страны по экстремизму - но теперь реальность вообще будет таковой. Маразм должен быть полным. Просто я живу на улице Ленина. И меня замыкает время от времени. Жгите.
Доброе утро
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Я всё еще жду, когда обкуренная Мизулина придет в госдуму с гранатой, топлес и в кружевных труселях...
Всё веселье еще впереди!
Считается неприемлемым участие в каких-либо политических партиях и общественно-политических организациях. Свидетели Иеговы не агитируют ни за какие политические партии и не выставляют свои кандидатуры во время выборов. Не поощряется развивать и высказывать политические убеждения и предпочтения
Он НЕ может "уважать власть", если он ревностный Свидетель.
Как он может поддерживать власть, если это противоречит его религиозной доктрине?
Не препятствовать совершению преступления, не сообщить о терроре, много еще чего.
Товарищ Сталин, произошла чудовищная ошибка! фубля.
надеюсь, что вернется
Оттуда не возвращаются
Стыдно не знать.
Плюсую!
Блуждающий биоробот
Ну надо же так...
Очень жаль пацана. Был для нас гуру и так его сломали.
Но он хоть оставил своё творчество, а от большинства только кучка пепла останется.
Кинчев с православным роком вовремя подсуетился ... Ща ему поляну зачистят