starshinazapasa

Журнал Аркадия Бабченко

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Достаю из широких штанин
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starshinazapasa
July 27th, 12:26
Пару дней назад я на полном серьезе начал задумываться об украинском гражданстве. У меня дед из Запорожья, я имею полное право на получение гражданства по происхождению. Упрощенная процедура. Говорят, через месяц уже готово будет.
А потом читаешь новости - и сидишь и думаешь... Вот, скажем, я понятия не имею, прекращено ли на меня уголовное дело, или нет. Товарищ майор же не сообщает. Он выше этого. И вот получаешь ты украинское гражданство, согласно закону отказываешься от российского, начинаешь строить новую жизнь, потом переходишь где-нибудь кому-нибудь дорогу - а в журналистике это сплошь и рядом, сама суть журналистики в этом и состоит - и этот кто-нибудь отправляет на тебя запрос в прокуратуру, которая находит указанные неверно данные об уголовном деле, тебя лишают украинского гражданства, российского к этому моменту у тебя уже нет, да и тебе один черт туда нельзя....


И? Что потом?

Доброе утро.
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Журналистика без посредников
Продолжаем проект "Журналистика без посредников". Новоприбывшим френдам пару слов о сути. Предлагаю простую схему, работающую уже во всем мире. Которую вкратце можно охарактеризовать так: "я пишу что вижу, вы переводите, сколько считаете нужным", То есть, я пишу свои…
129 comments :
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dagrael
2017-07-27 09:35 am (UTC)
Че прям сразу так - "лишают"? Не факт.
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derik_536
2017-07-27 09:50 am (UTC)
С реально великим Саакашвили именно так и поступил сука Порошенко.
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agrodoctor
2017-07-27 09:39 am (UTC)
что подонки, то подонки. Порошенко плоть от плоти все той же никак не сдыхающей команды. Только и утешения, что он у нас не навечно (как путин) а всего на четыре года
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Пропал калабуховский дом

toropyggka
2017-07-27 09:47 am (UTC)
А Вы уверены, что потом не придет второй такой Порошенко? Что гречкожруны не проголосуют за очередного барыгу? Особенно, когда про Саакашвили пресса и всякие бигданы разгоняют волну "популист".

Если сейчас народ не подниматеся - не за Саакашвили, а за единые правила игры для всех, то я разуверюсь в Украине. Ничего путного там не будет, порошенки загонят страну в болото. А со временем и Европа откажется - а смысл помогать, если народ сам не против нести олигархическое ярмо на шее.
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irbis_hunt
2017-07-27 09:39 am (UTC)
И? Что потом?

Доброе утро, Саакашвилли.
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rus_maxim
2017-07-27 09:44 am (UTC)
було помилкою Саака запрошувати в Україну. він як незаконно отримав громадянство так незаконно і позбувся.
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derik_536
2017-07-27 09:53 am (UTC)
"він як незаконно отримав громадянство" - вы идиот? Похоже да.
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kovaliv
2017-07-27 09:45 am (UTC)
Получай украинский паспорт и спокойно иди работать на стройку, там
тебе ничего не угрожает.

А то их Хуйлостана одни пиздаболы едут в Украину - тут и своих хватает.
Хочешь, я возьму тебя на работу с з.п. 400 долларов?
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dim_king
2017-07-27 11:58 am (UTC)
Ты имперскому диссиденту что предлагаешь, паскуда?
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glavsnab
2017-07-27 09:46 am (UTC)
какое уголовное дело?
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Толковый адвокат ....

sambatis
2017-07-27 09:46 am (UTC)

...сможет выцарапать у товарища майора справку, о том, что угдело закрыто (или НЕ закрыто). Справка не дает никаких гарантий, канешна, но с нею веселее. Потом , все-таки Саака - это уже следующий уровень политикума.

а так - милости просим
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dka
2017-07-27 04:27 pm (UTC)
Такая справка имеет такую же годность как справка об отсутствии ЗППП. Сейчас нет - завтра есть.
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e4
2017-07-27 09:47 am (UTC)
Убедительный факт: уехать из России — это не эмиграция, ЭТО ЭВАКУАЦИЯ

Edited at 2017-07-27 09:49 am (UTC)
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grabitel_blya
2017-07-27 09:49 am (UTC)
Вложи 250 тыс $ в экономику Доминиканы и получи тамошнее гражданство. Хуй кто доебется потом.
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deny
2017-07-27 10:04 am (UTC)
Мне стыдно за нашего президента.
Вероятно, будучи с оф. визитом в Грузии, договорился там выменять Саакашвили на Черновецкого.
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seatrotter
2017-07-27 10:09 am (UTC)
Не договорился - не дают Черновецкого.

Саакашвили был дан такой аванс, жирная Одеская область - бери, делай конфетку, утверждайся. Его все любили, бегали с ним фотографироваться. Надеялись, что будет движуха. И что? Ничего, кроме мудозвонства. Он не сделал НИ ЧЕ ГО. Бросил нахуй Одессу в таком же виде, как взял, и пошел звонить мудями на Пороха. Ни программы, ничего - одни крики.

В общем так, если тебе дали аванс - отрабатывай, докажи. Что он сделал? Нихуя.
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georg4177
2017-07-27 10:08 am (UTC)
так ещё от российского гражданства хрен откажешься так просто. Как Сенцов, например, который ни разу гражданином РФ не был, но ментам очень захотелось, и он им стал.
А украинские власти, увы, плоть от плоть наших и приёмчики у них те же. всегда в обилии гражданских активистов, которые будут улюлюкать "москаль, геть!".
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penetrat0r
2017-07-27 05:24 pm (UTC)
Но можно. Рекомендую.
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makaronov
2017-07-27 10:11 am (UTC)
Думаю, что подать документы можно, указав, что есть уголовное дело в РФ (может быть, приложить обьяснительную с обстоятельствами дела). Потом просто сидеть и ждать ответа - возможно, с учетом ваших обстоятельств он будет положительный. Это все ИМХО. Решение (дать или не дать) принимается индивидуально в таких случаях. Вы в любом случае ничего не теряете, даже в случае отказа.

Консультация юриста не помешает, конечно. И стоит прочитать закон Украины "о гражданстве".
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ollo
2017-07-27 10:12 am (UTC)
Я родился в УССР, но мне украинское гражданство и даром не нужно
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aboutcccp
2017-07-27 10:45 am (UTC)
Так не бери, чего об этом сообщать. Кому это интересно?
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zema52
2017-07-27 10:23 am (UTC)

Нельзя выйти из российского гражданства если заведено дело.

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e_1_off
2017-07-27 10:30 am (UTC)

Дело не в том, чтобы дела не было. Дело в том, чтобы честно в анкете написать, что оно было.

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eskovirt
2017-07-27 10:30 am (UTC)
Общий подход более-менее "нормальных" стран всё же состоит в том, что человека не лишают единственного гражданства. На это нацеливают все международные соглашения в данной сфере.
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livejournal
2017-07-27 10:35 am (UTC)
Здравствуйте!
Ваша запись попала в топ-25 популярных записей LiveJournal. Подробнее о рейтинге читайте в Справке.
(Reply) (Thread)
livejournal
2017-07-27 10:35 am (UTC)
Здравствуйте! Ваша запись попала в топ-25 популярных записей LiveJournal России! Подробнее о рейтинге читайте в Справке.
(Reply) (Thread)
concluder
2017-07-27 10:47 am (UTC)
Потом в АТО медсестрой
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n_yegoryev
2017-07-27 10:50 am (UTC)
ходить взад-вперед между границами, как Фернандель в комедии «Закон есть закон»
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alebastr3
2017-07-27 10:59 am (UTC)
конечно! там весь цвет собрался - пономарев, ганапольский, машка гайдар, шехтман. тебя только и не хватает для букета.
правда, иногда постреливают - ну там, шеремет или вороненков, но то такое. главное - цеевропа!
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qmed
2017-07-27 08:56 pm (UTC)
а на казлостане не пострелеливают?
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average_russian
2017-07-27 11:00 am (UTC)
лучше сложное чешское или польское
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y_alex
2017-07-27 11:09 am (UTC)
справку получи об отсутствии уголовного производства и непогашенных судимостей. в России это не сложная процедура. можно и удаленно это сделать через госуслуги
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shidai
2017-07-27 11:29 am (UTC)
Если по вам будет решение суда, а не просто открытое уголовное дело то все может быть.
а в целом справка о не судимости необходимый документ по некоторым видам виз, не говоря уж о получении гражданства, причем отнюдь не только в Украине.
по Саакашвили:
Пилип Духлій
34 хв · Brovary, Kiev Oblast ·
Украинское гражданство можно или получить (набути, статьи 6-8, 11-15) или быть принятым в гражданство (прийняття, статья 9) или возобновить (поновлення, статья 10)
Саакашвили был принят в гражданство по статье 9. Одним из условий принятия гражданства - отсутствие судимости, о чем кандидат указывает в прошении (клопотанні) на прием в гражданство.
При нарушении статьи 9 при подаче прошения, а именно - указания неправдивых данных, гражданство прекращается (припинення с статья 17) вследствии потери (втрати, статья 19)
Саакашвили был заочно осуждён в Грузии в 2014 году. В гражданство он был принят в 2015. Он прекрасно знал на что шел и понимал, что все своё пребывание в Украине он будет зависим от Порошенко. Украинская Конституция прямо запрещает выдачу граждан Украины другим странам. А вот лиц без гражданства - нет.
Это не Порошенко сделал его зависимым, а сам Саакашвили пошел на это. И это было частью договоренностей, которые сам Саакашвили сначала принял, а потом и нарушил.
После своего губернаторства вся деятельность Саакашвили была направлена на провоцирование Порошенко прекращении ему гражданства. Он не занимался реформами, не занимался ничем полезным. Он тупо кричал, что его вот-вот выгонят и называл Порошенко барыгой. Ему надо было чтобы его выгнали, чтобы этим потом объяснять свою бездеятельность и уйти обиженным, чтобы потом все свидетели "реформ" Саакашвили бились в припадке и занесли на ручках в очередную страну.
Случилось это после визита Порошенко в Грузию. Очевидно, что были достигнуты договоренности и Украина что-то получит в обмен. Скоро узнаем.
Тут нет страха перед Саакашвили и его партией. Обычная политика и прощание с человеком, который не в состоянии выполнять договоренности.
Особенно в этой истории радует толпа беснующихся, кричащих о нарушении Конституции, о том, что других граждан Украины (которые получили гражданство по рождению, например и это другая статья и другие условия) не лишают гражданства.
Вы, инфузории туфельки, перед тем, как упоминать Конституцию в суе, хотя бы законы почитали, может быть дошло, что Саакашвили сам принял правила этой игры и сам знал на что шел.
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6armaglot
2017-07-27 01:23 pm (UTC)
Обычная политика и прощание с человеком, который не в состоянии выполнять договоренности.
==
Простите, а какие договоренности то? Раскройте их чего вы стесняетесь?
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(Deleted comment)
dim_king
2017-07-27 12:07 pm (UTC)
Википедии можно не верить, но думаю, не в этот раз Родился в 1977 году в семье инженера-конструктора и учительницы русского языка и литературы[2]. Имеет еврейские корни по линии отца. В настоящее время находится в подготовке к получению гражданства Израиля.[1]
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