Достаю из широких штанин

Пару дней назад я на полном серьезе начал задумываться об украинском гражданстве. У меня дед из Запорожья, я имею полное право на получение гражданства по происхождению. Упрощенная процедура. Говорят, через месяц уже готово будет.

А потом читаешь новости - и сидишь и думаешь... Вот, скажем, я понятия не имею, прекращено ли на меня уголовное дело, или нет. Товарищ майор же не сообщает. Он выше этого. И вот получаешь ты украинское гражданство, согласно закону отказываешься от

российского, начинаешь строить новую жизнь, потом переходишь где-нибудь кому-нибудь дорогу - а в журналистике это сплошь и рядом, сама суть журналистики в этом и состоит - и этот кто-нибудь отправляет на тебя запрос в прокуратуру, которая находит указанные неверно данные об уголовном деле, тебя лишают украинского гражданства, российского к этому моменту у тебя уже нет, да и тебе один черт туда нельзя....

И? Что потом?

Доброе утро.