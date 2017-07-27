Достаю из широких штанин

Пару дней назад я на полном серьезе начал задумываться об украинском гражданстве. У меня дед из Запорожья, я имею полное право на получение гражданства по происхождению. Упрощенная процедура. Говорят, через месяц уже готово будет.
А потом читаешь новости - и сидишь и думаешь... Вот, скажем, я понятия не имею, прекращено ли на меня уголовное дело, или нет. Товарищ майор же не сообщает. Он выше этого. И вот получаешь ты украинское гражданство, согласно закону отказываешься от российского, начинаешь строить новую жизнь, потом переходишь где-нибудь кому-нибудь дорогу - а в журналистике это сплошь и рядом, сама суть журналистики в этом и состоит - и этот кто-нибудь отправляет на тебя запрос в прокуратуру, которая находит указанные неверно данные об уголовном деле, тебя лишают украинского гражданства, российского к этому моменту у тебя уже нет, да и тебе один черт туда нельзя....
И? Что потом?
Доброе утро.
starshinazapasa
Журнал Аркадия Бабченко
Продолжаем проект "Журналистика без посредников". Новоприбывшим френдам пару слов о сути. Предлагаю простую схему, работающую уже во всем мире. Которую вкратце можно охарактеризовать так: "я пишу что вижу, вы переводите, сколько считаете нужным", То есть, я пишу свои…
Пропал калабуховский дом
Если сейчас народ не подниматеся - не за Саакашвили, а за единые правила игры для всех, то я разуверюсь в Украине. Ничего путного там не будет, порошенки загонят страну в болото. А со временем и Европа откажется - а смысл помогать, если народ сам не против нести олигархическое ярмо на шее.
Доброе утро, Саакашвилли.
тебе ничего не угрожает.
А то их Хуйлостана одни пиздаболы едут в Украину - тут и своих хватает.
Хочешь, я возьму тебя на работу с з.п. 400 долларов?
Толковый адвокат ....
...сможет выцарапать у товарища майора справку, о том, что угдело закрыто (или НЕ закрыто). Справка не дает никаких гарантий, канешна, но с нею веселее. Потом , все-таки Саака - это уже следующий уровень политикума.
а так - милости просим
Edited at 2017-07-27 09:49 am (UTC)
Вероятно, будучи с оф. визитом в Грузии, договорился там выменять Саакашвили на Черновецкого.
Саакашвили был дан такой аванс, жирная Одеская область - бери, делай конфетку, утверждайся. Его все любили, бегали с ним фотографироваться. Надеялись, что будет движуха. И что? Ничего, кроме мудозвонства. Он не сделал НИ ЧЕ ГО. Бросил нахуй Одессу в таком же виде, как взял, и пошел звонить мудями на Пороха. Ни программы, ничего - одни крики.
В общем так, если тебе дали аванс - отрабатывай, докажи. Что он сделал? Нихуя.
А украинские власти, увы, плоть от плоть наших и приёмчики у них те же. всегда в обилии гражданских активистов, которые будут улюлюкать "москаль, геть!".
Консультация юриста не помешает, конечно. И стоит прочитать закон Украины "о гражданстве".
Нельзя выйти из российского гражданства если заведено дело.
Дело не в том, чтобы дела не было. Дело в том, чтобы честно в анкете написать, что оно было.
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правда, иногда постреливают - ну там, шеремет или вороненков, но то такое. главное - цеевропа!
а в целом справка о не судимости необходимый документ по некоторым видам виз, не говоря уж о получении гражданства, причем отнюдь не только в Украине.
по Саакашвили:
Пилип Духлій
34 хв · Brovary, Kiev Oblast ·
Украинское гражданство можно или получить (набути, статьи 6-8, 11-15) или быть принятым в гражданство (прийняття, статья 9) или возобновить (поновлення, статья 10)
Саакашвили был принят в гражданство по статье 9. Одним из условий принятия гражданства - отсутствие судимости, о чем кандидат указывает в прошении (клопотанні) на прием в гражданство.
При нарушении статьи 9 при подаче прошения, а именно - указания неправдивых данных, гражданство прекращается (припинення с статья 17) вследствии потери (втрати, статья 19)
Саакашвили был заочно осуждён в Грузии в 2014 году. В гражданство он был принят в 2015. Он прекрасно знал на что шел и понимал, что все своё пребывание в Украине он будет зависим от Порошенко. Украинская Конституция прямо запрещает выдачу граждан Украины другим странам. А вот лиц без гражданства - нет.
Это не Порошенко сделал его зависимым, а сам Саакашвили пошел на это. И это было частью договоренностей, которые сам Саакашвили сначала принял, а потом и нарушил.
После своего губернаторства вся деятельность Саакашвили была направлена на провоцирование Порошенко прекращении ему гражданства. Он не занимался реформами, не занимался ничем полезным. Он тупо кричал, что его вот-вот выгонят и называл Порошенко барыгой. Ему надо было чтобы его выгнали, чтобы этим потом объяснять свою бездеятельность и уйти обиженным, чтобы потом все свидетели "реформ" Саакашвили бились в припадке и занесли на ручках в очередную страну.
Случилось это после визита Порошенко в Грузию. Очевидно, что были достигнуты договоренности и Украина что-то получит в обмен. Скоро узнаем.
Тут нет страха перед Саакашвили и его партией. Обычная политика и прощание с человеком, который не в состоянии выполнять договоренности.
Особенно в этой истории радует толпа беснующихся, кричащих о нарушении Конституции, о том, что других граждан Украины (которые получили гражданство по рождению, например и это другая статья и другие условия) не лишают гражданства.
Вы, инфузории туфельки, перед тем, как упоминать Конституцию в суе, хотя бы законы почитали, может быть дошло, что Саакашвили сам принял правила этой игры и сам знал на что шел.
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Простите, а какие договоренности то? Раскройте их чего вы стесняетесь?