starshinazapasa

Журнал Аркадия Бабченко

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Смена плейлиста
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starshinazapasa
July 27th, 8:48



Аркадий Бабченко, Анастасия Приходько и Профессор Лебединский пропивают неотданные телеканалу "Звезда" три миллиона рублей.
Доброе утро.
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Журналистика без посредников
Продолжаем проект "Журналистика без посредников". Новоприбывшим френдам пару слов о сути. Предлагаю простую схему, работающую уже во всем мире. Которую вкратце можно охарактеризовать так: "я пишу что вижу, вы переводите, сколько считаете нужным", То есть, я пишу свои…
17 comments :
( 17 comments Leave a comment )
  • 1
koka_lermont
2017-07-27 05:51 am (UTC)
Так этой ЗВЕЗДЕ и надо
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paklonnik
2017-07-27 06:07 am (UTC)
Ув. Аркадий, Вы начинаете выглядеть по-американски широко. Возникают опасения, что после того, как Вы окончательно раздобреете, исчезнет Ваша знаменитая воинственная злость.
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mafmaster
2017-07-27 06:08 am (UTC)
типичное буржуазное разложение. Начальная стадия)
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Вопрос личного свойства:

ded_vasilij
2017-07-27 06:08 am (UTC)
Уважаемый Аркадий, как человек, кормящийся при травматологической столовой, хочу спросить: у Вас ведь перелом костей голени был уже полгода назад, если очень не ошибаюсь. Вам этот костыль сейчас все еще нужен? Что-то не так в процессе заживления/сращения? Какие-то осложнения?
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Re: Вопрос личного свойства:

steblya_kam
2017-07-27 09:23 am (UTC)
При сложном переломе процесс восстановления может до года занимать. У меня кузина под машину попадала, так что я в теме.
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Re: Вопрос личного свойства:

starshinazapasa
2017-07-27 11:10 am (UTC)
Нет, если на короткие дистанции, но после пяти километров - уже нужен. Так что я его с собой на всяк пож беру
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Re: Вопрос личного свойства:

ded_vasilij
2017-07-27 11:21 am (UTC)
У меня было похожее состояние. Я, спустя полгода, к костылю прилип психологически. Но Вы гораздо моложе и гораздо активнее меня. Вот и стало интересно: как самостоятельно отличить физическую потребность в костыле (палочке) от психологической?
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Re: Вопрос личного свойства:

Grohott
2017-07-27 12:02 pm (UTC)
Тоже запал на костыли после перелома позвоночника. Когда врачи сказали, что надо завязывать, я сильно расстроился - так привык рассекать на них, со страшной скоростью, причём.
Потом эти костыли добил приятель, которому прострелили из обреза ногу в разборке из-за конопли огромной пулей на медведя. В проклятые 90-е в Питере было веселее, чем где-либо ещё на планете )))
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metsuyan
2017-07-27 06:22 am (UTC)

а чо лебединский не в майами?

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capitanus111
2017-07-27 06:28 am (UTC)
наверно по секретному заданию госдепа приехал
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olga_vasiljeva
2017-07-27 06:37 am (UTC)
Свободный человек, где хочет, там и рассекает.
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tequillerboy
2017-07-27 09:20 am (UTC)
А Муждабаев типа не пьет, потому что мусульманин?
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starshinazapasa
2017-07-27 11:11 am (UTC)
Муждабаев не поет
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andybelg
2017-07-27 09:31 am (UTC)
Было бы лучше пропивать отданные телеаналом 3 мильёна.
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dimintc
2017-07-27 10:36 am (UTC)
костыль зачетный
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