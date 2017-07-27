Смена плейлиста

starshinazapasa
Журнал Аркадия Бабченко
Продолжаем проект "Журналистика без посредников". Новоприбывшим френдам пару слов о сути. Предлагаю простую схему, работающую уже во всем мире. Которую вкратце можно охарактеризовать так: "я пишу что вижу, вы переводите, сколько считаете нужным", То есть, я пишу свои…
Вопрос личного свойства:
Re: Вопрос личного свойства:
Re: Вопрос личного свойства:
Re: Вопрос личного свойства:
Re: Вопрос личного свойства:
Потом эти костыли добил приятель, которому прострелили из обреза ногу в разборке из-за конопли огромной пулей на медведя. В проклятые 90-е в Питере было веселее, чем где-либо ещё на планете )))
а чо лебединский не в майами?