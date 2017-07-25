Судебный беспредел

Журналисты «Звезды» проиграли суд против Аркадия Бабченко. Зюзинский суд Москвы отказался взыскивать 3 миллиона рублей с журналиста Аркадия Бабченко по иску сотрудников телеканала "Звезда". Истцы требовали взыскать с Бабченко эту сумму из-за его поста в Facebook от 25 декабря прошлого года, в котором он называет погибших в авиакатастрофе журналистов "пропагандистами" и "вербовщиками".
"Суд решил в удовлетворении исковых требований отказать", — сказала судья Елена Сафьян.
0_0 Ни фига себе!!! Это как это? Передайте товарищу Путину, произошла чудовищная ошибка!
Кажется, что-то пошло не так...
Ну, поздравляйте, чо.
Доброе утро.
Мой телеграм канал: https://t.me/babchenko77
тараканы включены в арнону
Заманивают, дескать ща ты расслабишься, вернешься... тут то тебя и сцапают!
Ватникам - сдохнуть, разумеется. (это, кстати, ст.282, ненависть и вражда к социальной группе "ватники")
Планируешь встречу с единомышленниками в Киеве? Я не смог в Праге, но в Киеве точно буду.
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Edited at 2017-07-25 11:13 am (UTC)
Судьи ведь все продажные, ты же сам рассказывал!
Сколько тебе стоил правильный приговор? Больше трёх лимонов или меньше?
Тагил стайл