starshinazapasa

Журнал Аркадия Бабченко

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Судебный беспредел
85 position in rating
starshinazapasa
July 25th, 12:30




Журналисты «Звезды» проиграли суд против Аркадия Бабченко. Зюзинский суд Москвы отказался взыскивать 3 миллиона рублей с журналиста Аркадия Бабченко по иску сотрудников телеканала "Звезда". Истцы требовали взыскать с Бабченко эту сумму из-за его поста в Facebook от 25 декабря прошлого года, в котором он называет погибших в авиакатастрофе журналистов "пропагандистами" и "вербовщиками".
"Суд решил в удовлетворении исковых требований отказать", — сказала судья Елена Сафьян.


0_0 Ни фига себе!!! Это как это? Передайте товарищу Путину, произошла чудовищная ошибка!
Кажется, что-то пошло не так...
Ну, поздравляйте, чо.
Доброе утро.

Мой телеграм канал: https://t.me/babchenko77

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Журналистика без посредников
Продолжаем проект "Журналистика без посредников". Новоприбывшим френдам пару слов о сути. Предлагаю простую схему, работающую уже во всем мире. Которую вкратце можно охарактеризовать так: "я пишу что вижу, вы переводите, сколько считаете нужным", То есть, я пишу свои…
67 comments :
( 67 comments Leave a comment )
cyberdoc_z
2017-07-25 09:36 am (UTC)
Ну так краснозвездные гавноеды возможно могут подать апеляцию...
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stringbasso
2017-07-25 09:41 am (UTC)
даже не верится
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oleg_sentia
2017-07-25 09:51 am (UTC)
такого не бывает
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Иван Сидоров
2017-07-25 01:44 pm (UTC)
В вашем манямирке конечно не бывает. А в судебной практике обычное дело.
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dezugner
2017-07-25 09:53 am (UTC)
а в чью пользу они требовали взыскать?
(Reply) (Thread)
living999999999
2017-07-25 09:53 am (UTC)
Хехе,нет тела - нет дела.
(Reply) (Thread)
ericssonxxl
2017-07-25 10:00 am (UTC)
хата продается, в доме напротив
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metsuyan
2017-07-25 03:06 pm (UTC)

тараканы включены в арнону

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gray_bird
2017-07-25 10:13 am (UTC)
Хе!
Заманивают, дескать ща ты расслабишься, вернешься... тут то тебя и сцапают!
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m_arch
2017-07-25 10:16 am (UTC)
мазал тов, мар Бабченко
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yury_nesterenko
2017-07-25 10:18 am (UTC)
С эмигрантами они предпочитают не связываться, чтобы лишний раз не позориться. Я вот нарушаю все их "антиэкстремистское законодательство" каждой своей публикацией - и хоть бы кто рыпнулся, хоть бы одно уголовное дело в ответ, прям даже обидно бывает ;) А тех, кто в рашке, за вдесятеро меньшее в кутузку волокут.

Ватникам - сдохнуть, разумеется. (это, кстати, ст.282, ненависть и вражда к социальной группе "ватники")
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voda_bez_gaza
2017-07-25 10:48 am (UTC)
Просто такие никчемные жидохохлы как ты, никому из нормальных людей нах не впёрлись, как тот самый пресловутый Джо. бгг
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madeinprc
2017-07-25 10:30 am (UTC)
Аркадий, поздравляю!

Планируешь встречу с единомышленниками в Киеве? Я не смог в Праге, но в Киеве точно буду.
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livejournal
2017-07-25 10:31 am (UTC)
Здравствуйте!
Ваша запись попала в топ-25 популярных записей LiveJournal. Подробнее о рейтинге читайте в Справке.
(Reply) (Thread)
livejournal
2017-07-25 10:32 am (UTC)
Здравствуйте! Ваша запись попала в топ-25 популярных записей LiveJournal России! Подробнее о рейтинге читайте в Справке.
(Reply) (Thread)
sobakevich82
2017-07-25 10:40 am (UTC)
Теперь под каждой новостью звёзды "кто сколько сможет" и реквизиты.
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anatoligreen
2017-07-25 10:56 am (UTC)
Ну что, тоже поздравляю!
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alicecoo
2017-07-25 11:09 am (UTC)
интересно, как аркадий относится к творчеству весьма популярного блогера из вильнюса шарию? у него уже большой опыт по поданию в суды на всяких разных уупоротых идиотов. и говорит что многие выигрывал. в последнее думал пригласить супердорогих европейских адвокатов, что бы ответчика судебными издержками истощить.

Edited at 2017-07-25 11:13 am (UTC)
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max58744
2017-07-25 11:10 am (UTC)
Ну расскажи нам теперь про басманное правосудие.
Судьи ведь все продажные, ты же сам рассказывал!
Сколько тебе стоил правильный приговор? Больше трёх лимонов или меньше?
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karabasych
2017-07-25 12:16 pm (UTC)
+ много например
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muh2
2017-07-25 11:13 am (UTC)
Все очень просто. Клевета - это осознанное распространее неверной информации. Вы в ней виновны никак не можете быть.
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critical_errorr
2017-07-25 11:32 am (UTC)
так у нас теперь есть свободные три миллиона?
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urralec
2017-07-25 11:52 am (UTC)
Ну да, мы в курсе что "российский суд независимый и не подчиняется даже президенту" - но не до такой же степени ?! Позор Зюзинскому суду - выбивающемуся из славной когорты Басманного и Кущевского "правосудия" ! Как же с такими судами вертикали власти устоять и не обвалиться ? :(
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maxun
2017-07-25 12:29 pm (UTC)
На фото - микроцефал обыкновенный.
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Grohott
2017-07-25 12:11 pm (UTC)
Судья Елена Сафьян решила, что раз истцы в 3-й раз не явились на заседание, то им это и не надо, ну а ей и тем более.
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sergio_83
2017-07-25 12:13 pm (UTC)
интересно, автор будет интересоваться дальнейшей судьбой этой судьи Сафьян???
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snegurbuber21
2017-07-25 12:31 pm (UTC)
Курить на балконе - запрещено. Штраф - 50000 шекелей.
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kym_garbyz
2017-07-25 03:35 pm (UTC)
Так он же не взатяжку
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