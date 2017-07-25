Судебный беспредел







Журналисты «Звезды» проиграли суд против Аркадия Бабченко. Зюзинский суд Москвы отказался взыскивать 3 миллиона рублей с журналиста Аркадия Бабченко по иску сотрудников телеканала "Звезда". Истцы требовали взыскать с Бабченко эту сумму из-за его поста в Facebook от 25 декабря прошлого года, в котором он называет погибших в авиакатастрофе журналистов "пропагандистами" и "вербовщиками".

"Суд решил в удовлетворении исковых требований отказать", — сказала судья Елена Сафьян.

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Ни фига себе!!! Это как это? Передайте товарищу Путину, произошла чудовищная ошибка!

Кажется, что-то пошло не так...

Ну, поздравляйте, чо.

Доброе утро.