Это просто такое кино

Когда в эмиграции посмотрел "Эффект бабочки" и сидишь и охуеваешь - черт, опять в какой-то временной петле я накосячил что-то не то, где, блин, эти чертовы дневники, чтобы вернуться в прошлое и в этот-то раз сделать уже все нормально - без войны, без беженства, с семьей в собственном доме, а не эти странные параноидаьные жизни, в которых попадаешь из одной жопы в другую. Не, ну в самом деле. Это ж все нереально, да?

Война, оппозиционщина, "Новая газета", убийтсва, Грузия, Донбасс, беженство - это все чьи-то шизофренические косяки в замкнувшейся петле времени. Искаженные измерения. Обыденная реальность такую бредятину не сможет создать сама. Щас прочитаем дневники, вернемся, все исправим и попадем в нормальную реальную жизнь, где все хорошо. Правда?