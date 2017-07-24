Это просто такое кино

Когда в эмиграции посмотрел "Эффект бабочки" и сидишь и охуеваешь - черт, опять в какой-то временной петле я накосячил что-то не то, где, блин, эти чертовы дневники, чтобы вернуться в прошлое и в этот-то раз сделать уже все нормально - без войны, без беженства, с семьей в собственном доме, а не эти странные параноидаьные жизни, в которых попадаешь из одной жопы в другую. Не, ну в самом деле. Это ж все нереально, да?
Война, оппозиционщина, "Новая газета", убийтсва, Грузия, Донбасс, беженство - это все чьи-то шизофренические косяки в замкнувшейся петле времени. Искаженные измерения. Обыденная реальность такую бредятину не сможет создать сама. Щас прочитаем дневники, вернемся, все исправим и попадем в нормальную реальную жизнь, где все хорошо. Правда?
starshinazapasa
Журнал Аркадия Бабченко
Продолжаем проект "Журналистика без посредников". Новоприбывшим френдам пару слов о сути. Предлагаю простую схему, работающую уже во всем мире. Которую вкратце можно охарактеризовать так: "я пишу что вижу, вы переводите, сколько считаете нужным", То есть, я пишу свои…
Возможно от того, что я в детстве был пионером, отдавал салют, пел песни про Ленина и наступила эта задница в России?
PS. Аркадий сделал ноги не сам и не потому что «стал понимать», его тупо вынудили.
Обманутые дольщики из Красноярска объявили о создании общественной организации.
Активисты считают, что в вопросах долгостроев власти заняли пассивную позицию. Обманутые дольщики требуют создать рабочую группу и разработать графики достройки всех домов. При этом в группу должны входить представители каждого из проблемных адресов. В противном случае дольщики грозят объявить голодовку.
«На сегодня составлен список более 1000 человек, которые хотят выйти и объявить голодовку. В какой это форме вообще планируется — разбить в городе Красноярске палаточный лагерь, где будут проживать вот эти более тысячи человек. Проживать и голодать до тех пор, пока власть в конце концов не станет считаться, пока не станет выполнять свои прямые обязанности, возложенные президентом», — заявил председатель красноярской общественной организации дольщиков Евгений Шиховцев.
Обманутые дольщики с улицы Тульской в Новосибирске собираются голодать до победного.
Вторую по счету голодовку начали активисты, которые не получили свое жилье. Если прошлая акция продлилась 4 дня, то теперь новосибирцы будут голодать, пока ситуация не изменится. Об этом сообщает «Ъ».
Семь бывших работников шахты «Восточная» готовы с 24 июля сменить участников акции протеста гуковских шахтеров.
Самочувствие последних ухудшилось. Об этом сообщает «Кавказский узел». Издание ссылается на члена инициативной группы горняков.
Напомним, 17 июля два участника голодовки из-за плохого самочувствия решили приостановить участие в акции протеста. Число голодающих составило 51 человек.
19 июля стало известно о том, что вышедших из голодовки активистов заменили два новых шахтера.
Администрация столичного парка "Сокольники" согласовала заявку на проведение публичной акции "Всероссийский митинг обманутых дольщиков".
Как сообщает официальный портал учреждения, организатор мероприятия - инициативная группа дольщиков ЖК "Царицыно". Акция пройдет во вторник, 25 июля, с 19:00 до 21:00.
Напомним, площадка для проведения публичных акций в парке "Сокольники" ("гайд-парк") находится на территории Зеленого театра.
Противники реновации направили в различные инстанции 150 жалоб на незаконные общие собрания собственников (ОСС), подделку протоколов и попытки признать недействительными голосования против сноса. Об этом пишут в "Ведомостях" активисты Штаба защиты москвичей Даниил Липин и Юлия Галямина.
"Такие истории есть почти в каждом районе: собственники голосуют против сноса, их протоколы не признаются по надуманным основаниям (отсутствие кворума, неправильный подсчет голосов и т. д. - даже если жители работают с опытными юристами-жилищниками)", - пишут авторы колонки. Мосжилинпекция донимает противников реновации "бесконечными проверками", а если дом проголосовал против, чиновники организуют новые собрания за вхождение в программу реновации. То, что собрания за снос нельзя проводить после 1 июля, когда закон о реновации вступил в силу, их не волнует: чиновники обещают "решить этот вопрос".
Москвичи активно жалуются и на голосования в МФЦ "Мои документы". В официальные списки "сносных" домов попали адреса, голосовавшие против реновации. Например, пятиэтажка на Тимирязевской улице, 18, корпус 1. Жители готовят иск в суд. Если же дом якобы проголосовал за снос, Мосжилинспекция не замечает явных нарушений, не выдает собственникам протоколы собраний и откровенно фальсифицируют результаты. На Осташковской улице, 17 за снос "проголосовали" умершие собственники.
Ранее "Ведомости" со ссылкой на источник в мэрии сообщали, что в программу реновации могут войти еще 1500-1600 домов, где прошли собрания собственников. Позже "Коммерсант" тоже со ссылкой на источники в мэрии написал, что многие собрания проводились незаконно и без ведома московского правительства, поэтому в итоговый список реновации могут войти дополнительно только около 500 домов.
Жители районного центра Коноша в Архангельской области готовят на 2 августа митинг.
Активисты выдвинут требование отставки главы района Олега Реутова. Об этом сообщает «Эхо Севера». Издание ссылается на организатора мероприятия, экс-депутат Архоблсобрания Николая Артемова.
Челябинцы вышли на пикет против возведения многоэтажек вдоль набережной реки Миасс.
Дома, по данным протестующих, будут возводить на насыпном грунте, практически над рекой. Это очень опасно. Ранее на этом месте вырубили сквер, к которому привыкли местные жители.
Люди говорят, что теперь им больше негде гулять с детьми – строители уничтожили аллею на берегу.
На следующей неделе активисты планируют снова организовать народных сход, чтобы обсудить возможность проведения новых пикетов.
Митинг, на котором будут обсуждаться проблемы работы в Приморье системы "ЭРА-ГЛОНАСС", состоится на привокзальной площади Владивостока в грядущее воскресенье.
Как сообщает ИА PrimaMedia, в заявке ориентировочное число участников составляет 1 тысячу человек.
Напомним,с первого января в РФ изменились правила постановки на учет иностранных автомобилей. Теперь обязательным условием стала установка системы "ЭРА-ГЛОНАСС". Чтобы получить ПТС, автолюбитель должен преодолеть ряд дополнительных процедур. Жители Приморья столкнулись с рядом трудностей при вступлении закона в силу. Это привело к возникновению волны недовольства в регионе.
15 июня в приемной Центробанка собралось порядка 50 человек.
Они в свое время оформили ипотеку в валюте. Заемщики организовали акцию протеста и добиваются встречи с главой Банка России.
Протестующие утверждают, что автозаками их не напугать. Многим, со слов участников акции протеста, терять нечего, поэтому их нервы на пределе.
Как рассказывают активисты, проблемы валютных ипотечников не решаются уже в течение 2,5 лет.
17 июня в Великом Новгороде состоится очередной митинг профсоюзной организации распределительного центра АО «Тандер» (сеть «Магнит»).
Мэрия согласовала проведение мероприятия.
«За время, прошедшее с последнего митинга в поддержку независимого профсоюза, руководство «Магнита» так и не подумало пойти навстречу своим работникам. Членов профсоюза продолжают запугивать увольнениями и давят на них психологически, суды чудесным образом продолжают отстаивать сторону руководства «Магнита» и не восстанавливают на работе председателя профсоюза Алексея Сурикова, используя этот факт как аргумент в пользу якобы нелегитимности профсоюза на предприятии», — сообщают организаторы в социальной сети.
В городе Петровск-Забайкальский педагоги четырех школ и работники одного детского сада провели пикет с требованием разблокировать счета 16 образовательных учреждений и выплатить их сотрудникам отпускные.
Об этом сообщается на сайте Федерации профсоюзов Забайкалья.
По словам председателя районной организации профсоюза работников народного образования Натальи Федоровой, педагоги недавно получили зарплату за май, однако в решении суда и расчетных листках была указана сумма с учетом отпускных. На сегодняшний день задолженность по отпускным составляет более 800 тысяч рублей, а счета учреждений заблокированы на сумму около 30 млн рублей.
В городе Ейске Краснодарского края преподавателя гимназии Александра Коровайного уволили с работы и арестовали на десять суток за организацию акции против коррупции.
Об этом сообщает «Юга.ру». Сам учитель рассказал, что пытался удержать людей от несогласованной акции протеста.
Александр Коровайный преподавал историю и обществознание в гимназии №14. В социальных сетях он увидел, что больше ста человек собираются выйти на митинг 12 июня без разрешения властей, и решил помочь им выразить свою позицию законным путем.
Митинг в поддержку муниципального предприятия «Трамвайное управление» прошел 15 июня Бийске.
Организатором массовой акции выступило местное отделение КПРФ.
На митинге был организован сбор подписей в знак протеста против закрытия трамвайного управления и за сохранение трамвайного парка. По результатам митинга принята резолюция с требованием отмены закрытия предприятия и принятия мер по сохранению, реорганизации и развитию городского электротранспорта в Бийске.
Состоялась массовая встреча с жителями района Южное Медведково (и примкнувшими к ним сочувствующими из соседних районов) по вопросу о возможном переносе мусоросортировочного комплекса компании "Хартия" с Алтуфьевского шоссе.
Людей собралось довольно много - около 300 человек, на мой взгляд. Все очень заряженные, эмоциональные. Жители опасаются, что власти Москвы переложат проблемы с одних москвичей на других - перенесут мусоросортировочный комплекс из-под окон жителей Отрадного (где люди уже 2 года борются за то, чтобы его убрали), под окна жителей Медведково. Полиция вначале позадавала немного вопросов о характере собрания, но после разъяснения с моей стороны вмешиваться в происходящее не сочла необходимым. Присутствовали и получили возможность высказаться местные активисты КПРФ Александр Ефимов, Георгий Чергейко, Владислав Фроликов, Юрий Дашков. Приехал Андрей Бабушкин, с которым мы хоть и были соперниками на выборах в Госдуму, но здесь солидарны во мнениях в вопросе помощи жителям. Следует отметить высокую активность участников, было много эмоциональных выступлений, вопросов. Весьма важно, что встречу не обошли вниманием и представители местной власти: приехали и выступили перед народом глава совета депутатов Тамара Денисова, глава управы Сергей Пименов. Власти клялись и божились, что никаких планов переноса нет и в помине, показывали бумаги - жители приветствовали эту новость, но не без некоторого скепсиса - чувствуется, что доверия к заверениям местной администрации не хватает.
Основная мысль, которую я, мои товарищи по партии и сами жители проводили через всю встречу: москвичи, жители города из разных районов - категорически против нахождения подобных грязных и опасных для человека объектов по соседству с жилыми зонами. Неважно, где такие объекты расположены, или жителей каких районов это непосредственно касается, все районы: и Отрадное, и Южное и Северное Медведково - и любые другие должны быть избавлены от подобного соседства.
Отдельно хочу обратить внимание на интересный эпизод. Один из жителей, мужчина лет пятидесяти, с возмущением задал вопрос, суть которого свелась к следующему: почему власти не думают о людях, почему в принципе становятся возможными ситуации, когда надо бороться за право на нормальную жизнь, как могут так наплевательски относиться к людям. Я сказал прямо: "Если вы спрашиваете, в чём корень зла - я отвечу. Это капитализм! Рыночная экономика и власть денег", - и к моему приятному удивлению от собравшихся последовали аплодисменты и одобрительные возгласы. Считаю это очень важным знаком проявления, пусть в миниатюре, пусть скорее интуитивного, но понимания народом того, что этот строй себя исчерпал и нам нужен социализм.
По итогам встречи был принят проект заявления - на его основе я составлю депутатский запрос властям Москвы. Мусорным объектам не место ни в Отрадном, ни в Медведково. КПРФ будет контролировать ситуацию и дальше работать на благо населения.
В одном из небольших районов нашей области – Лопатинском – продолжают разгораться политические страсти. Очевидно, что провоцирует их не совсем адекватная, на наш взгляд, администрация во главе с печально известным «забронзовевшим» аппаратчиком бочкаревского разлива Р. Алтынбаевым. Он, видимо, возомнил себя этаким местным помещиком или воеводой, а район в этой связи – его вотчина или кормление, где не допускается никакого протеста против воли «самого». Но, к счастью, так кажется только ему, видящему окружающий мир вот уже второй десяток лет из окна кабинета главы администрации.
Пензенские коммунисты всегда уделяли особое внимание Лопатинскому району, так как он один из тех, где проблем – масса. Во-первых, эта территория долгие годы была зоной тотальных фальсификаций на выборах, когда комиссии вовсе не стеснялись в изготовлении нужных власти результатов. Во-вторых, в районе плачевная ситуация с социальной сферой. Буквально пару лет назад в Лопатине прошла серия массовых акций протеста против закрытия местной хирургии. Ну, а про отсутствие работы, плохие дороги и прочие неурядицы и говорить не надо – картина везде одинакова.
И вот сейчас местные коммунисты решили воспользоваться избирательной кампанией по выборам в Законодательное Собрание и местный совет, чтобы провести во власть своих, народных, не прикормленных и не запуганных депутатов, которые в состоянии изменить к лучшему судьбу района и его жителей. И началось… Сначала полиция задерживает местных активистов (якобы для проверки документов), в числе которых первый секретарь райкома КПРФ Собянин, довольно известный человек в районе. Теперь, даже после того, как обком КПРФ отреагировал на такую выходку массовым агитационным выездом в Лопатино, алтынбаевская команда продолжает издеваться над людьми и здравым смыслом. Как свидетельствуют граждане, выдвинутые коммунистами в местные органы самоуправления, их стали запугивать, принуждать к отзыву своих кандидатур с выборов. Кому-то угрожают увольнением, кому – надуманными проверками предприятий и организаций, кому просто мотают нервы. Многим обывателям может показаться странной такая ситуация в то время, когда с экранов телевизоров и со страниц официальной прессы высокие лица вещают о демократии и свободе выборов. Но коммунисты давно убедились, что это – липа. Местные царьки, подобные Алтынбаеву, боящиеся всякой оппозиции, а таковой является только КПРФ, все делают для того, чтобы не пустить коммунистов и просто порядочных людей во власть. Тем более, что в случае победы КПРФ зашатаются кресла под некими частями тела главы района и главы администрации. А это для них – смерти подобно. Тут уж как в фильме, если перефразировать: или я остаюсь главой, или меня ведут к прокурору.
Так вот в этой ситуации пензенские коммунисты ответственно заявляют: на беспредел, запугивание и политическое хамство мы будем отвечать уличным протестом. Рейтинг власти и так пополз вниз после массовых митингов в Белинском против действий главы администрации, теперь, видимо, Алтынбаев жаждет подобного сценария. Что ж, мы готовы предоставить ему такую возможность. На каждый выплеск яда из пасти бешеных чиновников у КПРФ есть противоядие. Областной комитет начал подготовку к митингу за отставку главы администрации Лопатинского района Ришата Алтынбаева. Подробности будут опубликованы на нашем сайте и в газете «Пензенская искра».
В ближайшее время по всему городу Рязани силами районных Комитетов КПРФ будут организованы пикеты, на которых каждый может выразить свой протест, поставив подпись против очередного необоснованного повышения роста тарифов на услуги ЖКХ.
Выполняя свои обязательства перед рабочими завода «Моршанскхиммаш», местные коммунисты выступили организаторами пикета с требованием погашения задолженности по зарплате на предприятии и 17 июня сами вышли на площадь им. В.И. Ленина г. Моршанска Тамбовской области. Приехали поддержать протестующих и секретари Тамбовского обкома КПРФ А.И. Жидков и А.Р. Александров. Но в назначенное время у памятника вождю мирового пролетариата рабочие так и не появились.
В последнее время финансовое положение МУП "ИПТ" вызывает тревогу у рабочих предприятия и вынуждает нас приступить к активным действиям. В течение года в результате деятельности руководства МУП "ИПТ" практически уничтожен на предприятии капитально-восстановительный ремонт. Любой водитель понимает, что этот шаг свидетельствует о намерении начальства ликвидировать предприятие. В то же время штат управленцев МУП раздут. Одновременно периодически осуществляется увольнение рабочих, в первую очередь слесарей и диспетчеров. А водители и кондукторы сами вынуждены увольняться из-за невыносимых условий труда. Уменьшается парк машин, сокращаются графики выхода их на маршруты, отчего снижается прибыль МУП "ИПТ". С 1 декабря охрана МУП "ИПТ" возложена на частное охранное предприятие, следствием чего стало повышение расходов на зарплату охранников. В то время как официальные лица пытаются уверить нас, что они все делают для сохранения МУП "ИПТ". Мы же видим, что наше депо методично уничтожается.
И это подтверждают официальные сообщения. 25 ноября управление общественных связей и информации на сайте администрации города разместило материал под названием "Концепцию вывода из кризиса муниципального предприятия "Ивановский пассажирский транспорт" разработают к концу года". В нем сообщалось, что руководство МУП "ИПТ" для выхода из "крайне тяжелого" положения предполагает продажу активов предприятия и пересмотр маршрутного сообщения.
Учитывая вышеизложенное, мы ТРЕБУЕМ:
1. Обеспечить своевременно и в полном объеме финансирование МУП "ИПТ" в рамках обязанностей городской администрации по организации перевозки пассажиров.
2. Погасить долг перед МУП "ИПТ" за перевозку льготных категорий пассажиров.
3. Обязать руководство МУП "ИПТ" повысить тарифные ставки и зарплату в целом до уровня средней заработной платы по городу Иваново (35 - 40 тыс. рублей в месяц) без увеличения объема работ и продолжительности рабочего времени.
4. Инициировать разработку плана погашения долгов МУП "ИПТ".
5. Совместно с управлением дорожного движения города Иваново (ГИБДД) навести порядок в сфере безопасности дорожного движения и усилить контроль за маршрутными такси при их следовании по улицам города и особенно на перекрестках и остановках общественного транспорта.
6. Отрегулировать численный состав административно-командного аппарата МУП "ИПТ" в целях экономии фонда заработной платы и исключить дублирование обязанностей чиновников предприятия. За счет сэкономленных средств восстановить работу цеха капитально-восстановительного ремонта троллейбусов.
7. Не допустить распродажи активов МУП "ИПТ".
8. Обязать руководство МУП "ИПТ" ежеквартально проводить собрания трудового коллектива с участием представителей администрации города.
9. Привлечь к ответственности лиц из числа работников управления транспорта г. Иваново, виновных в сложившейся кризисной ситуации на МУП "ИПТ".
10. Обеспечить защиту членов инициативной группы от произвола и преследования со стороны администрации МУП "ИПТ".
* * *
Представители СМИ, в том числе и телеканал "Барс", осветившие мероприятие, в своих сообщениях "забыли" рассказать о выдвинутых требованиях, между тем именно они являются наиболее важным для коллектива моментом.Но пролетарская требовательность явно портит общую картину благодушия и спокойствия, которую нам пытаются нарисовать господа из официальных СМИ. Между тем последние события все убедительнее говорят о том, что коллектив просыпается и готовится к защите своих рабочих мест.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ Тольяттинского профсоюза "Молот" Вячеслав Шепелев объявил бессрочную голодовку, требуя от руководства "АвтоВАЗа" строгого соблюдения федерального закона о профсоюзах. Накануне он проинформировал руководство предприятия и городское управление внутренних дел о своем решении, подготовил плакат "Голодовка" и определил место, где будет находиться днем и ночью: около автомобильной развязки и у здания управления завода, чтобы было видно и пешеходам, и автомобилистам.
Профсоюз "Молот" создан в Тольятти при поддержке горкома КПРФ и сразу же заявил о своей активной позиции в борьбе за интересы трудовых коллективов. Однако отстаивать эти интересы оказалось непросто. К примеру, на "АвтоВАЗе" уже действует профсоюз автомобилестроителей, входящий в систему ФНПР. Он вполне устраивает администрацию завода, и никакие другие профсоюзы ей не нужны, тем более "Молот", который участвует во всех митингах и других массовых протестных мероприятиях не только в Тольятти, но и в Самаре и других городах. А сам Шепелев частенько задает неприятные вопросы в ходе идущего на "АвтоВАЗе" сокращения персонала. Поэтому его, вопреки закону о профсоюзах, частенько вообще не пускают на завод, а других активистов стараются под разными предлогами постепенно выдавить с предприятия.
- Наши требования таковы: прекратить давление на членов профсоюза, обеспечить председателю беспрепятственный доступ на предприятие, выделить кабинет для работы и транспорт, информировать о всех планах и тем более решениях администрации, которые затрагивают интересы трудового коллектива, - сказал мне Шепелев.
Голодовка началась в минувший понедельник. Профсоюзного лидера навещают его единомышленники и друзья. Частенько приезжают и полицейские, чтобы не допустить провокаций. Чувствует себя Вячеслав нормально. Голодать готов до победы. Или, по его словам, до "скорой помощи".
В Екатеринбурге дольщики ЖК "Кольцовский дворик" вышли на пикет к зданию свердловского правительства. Они надеются, что в этот раз глава региона Евгений Куйвашев обратит на них внимание. Если нет, они готовы приходить сюда каждый день.
- ПЫТАЛИСЬ записаться на прием к губернатору по телефону и письменно к нему обращались с просьбой принять. Но нас снова перенаправили... А вопрос у нас один: когда наш дом достроят? Краны как стояли без движения, так и стоят, - посетовала участница пикета Наталья.
По словам женщины, следующим шагом дольщиков будет голодовка.
- А что делать? Строительство тянется с 2013 года, - вздыхает она. - Терпеть дальше уже невозможно: у нас семьи с детьми, пенсионеры... Может быть, прямо на стройке устроим голодовку... Не знаем, как еще обратить на себя внимание, будем использовать все способы. Напомним, что в конце марта дольщики ЖК "Кольцовский дворик" выходили на митинг протеста, после чего областная прокуратура сообщила о продолжении возведения этого одного из самых проблемных жилищных комплексов Екатеринбурга. Однако дольщики утверждают, что дело с места не сдвинулось.
Мы крайне обеспокоены массовым нарушением права граждан на свободу выбирать, иметь и распространять свои убеждения и действовать в соответствии с ними, гарантированную ст. 28 Конституции России, а так же уголовным преследованием гражданских активистов за реализацию установленного ст. 15 Федерального конституционного закона № 5-ФКЗ от 28.06.2004 г. «О референдуме Российской Федерации» права на организацию инициативной группы по проведению референдума.
За последнее время крайне возросло количество граждан, подвергающихся преследованию со стороны правоохранительных органов по ст. 282 УК РФ и ст. 205.2 УК РФ. Основания, по которым возбуждаются дела против известных гражданских активистов, писателей и блогеров, а так же ход расследований и судебных процессов по этим делам вызывают глубокие сомнения в их законности, вследствие чего возникают стойкие подозрения в заказном характере многих уголовных дел. Подтверждением этому служат известные факты о вскрытых колоссальных масштабах коррупции в правоохранительных органах.
Показательным в этом плане является пример, связанный с делом генерала Д.В. Никандрова, который затрагивает и возбуждение уголовного преследования по статье 282 УК РФ гражданских активистов, выступающих за проведение всероссийского референдума: Ю.И. Мухина, К.В. Барабаша, А.А. Соколова, В.Н. Парфёнова. В связи с открывшимися обстоятельствами, выяснилось, что сотрудники ГСУ СК РФ по городу Москве Алексей Крамаренко, Александр Хурцилава и Андрей Бычков оказались причастными к делу генерала Д.В. Никандрова. Они сотрудничали с Андреем Кочуйковым («Итальянец»), помощником криминального авторитета Захария Калашова («Шакро Молодой») и были уволены из Следственного комитета.
Но именно следователь Андрей Бычков в апреле 2013 года возбудил дело об экстремизме на основе видеоролика с выступлением К.В. Барабаша. Именно по инициативе А. Бычкова проводился первый обыск у А.А. Соколова в феврале 2014 года. А. Бычков являлся подчиненным главы СУ по ЦАО Москвы Алексея Крамаренко, так же уволенного в связи упомянутым выше коррупционным скандалом. Эти факты, ставшие достоянием широкой общественности, вызывают глубокие сомнения в изначальной законности возбуждения преследования Ю.И. Мухина, К.В. Барабаша, А.А. Соколова, В.Н. Парфёнова. Журналист А.А. Соколов считает, что это уголовное дело является заказным и реальные причины преследования могут быть связаны с исследованиями коррупции в госкорпорациях «Роснано», «Ростехнологии», а также при строительстве олимпийских объектов в г. Сочи и космодрома Восточный. Но эти факты никак не повлияли ни на ход следствия ни на ход судебного процесса, проходящего в настоящее время в Тверском суде Москвы.
от Президента РФ В.В. Путина, как гаранта Конституции, взять этот вопрос на особый контроль, потому что возможный заказной, незаконный характер возбуждения уголовных дел против гражданских активистов, писателей, журналистов и блогеров, нарушения законодательства и прав граждан в ходе следствия и вовлечённость сотрудников правоохранительных органов в коррупционные схемы, представляют чрезвычайно большую общественную опасность, так как несут угрозу конституционному строю России, гарантирующему гражданам право на свободу выбирать, иметь и распространять свои убеждения и действовать в соответствии с ними и право на организацию инициативных групп по проведению референдумов;
от Председателя Конституционного Суда РФ В.Д. Зорькина:
- рассмотреть в оперативном порядке соответствие конституционному законодательству уголовного преследования активистов инициативной группы по проведению референдума Барабаша К.В., Мухина Ю.И., Парфёнова В.Н., Соколова А.А., так как вынесение обвинительного приговора по этому делу будет иметь крайне негативный большой общественный резонанс ввиду того, что будет воспринято как преследование граждан государством за попытку реализации своих конституционных прав;
от Генерального прокурора РФ Ю.Я. Чайки:
- провести проверку законности и обоснованности уголовного преследования Барабаша К.В., Мухина Ю.И., Парфёнова В.Н., Соколова А.А. и ряда других граждан, дела по обвинению которых по статьям 282 УК РФ и 205.2 УК РФ были возбуждены с начала 2013 г.;
- провести в качестве прокурорского надзора проверку деятельности и служебного соответствия следователей, занимавшихся возбуждением и расследованием этих уголовных дел;
- по выявленным случаям заказного характера возбуждаемых уголовных дел, незаконного преследования и необоснованного ареста граждан, нарушения их прав в ходе следствия, сделать соответствующие представления для привлечения к строгой ответственности и наказания виновных.
ТКАЧЕНКО Юрий Леонидович, Общероссийское общественное движение «За национализацию и деприватизацию стратегических ресурсов страны»
ОБОЛЕНСКИЙ Александр Митрофанович, Народный депутат СССР
ОРЕШНИКОВ Владимир Вячеславович,
сопредседатель Совета Ассоциации марксистских объединений
КОНАШЕВ Михаил Борисович, председатель Научно-просветительского центра «Эволюция» Санкт-Петербургского Союза ученых
Эта петиция будет доставлена:
Президенту РФ В.В. Путину, Председателю КС РФ В.Д. Зорькину, Генеральному прокурору РФ Ю.Я. Чайке