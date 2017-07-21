Гондурас чешется

Прям просто красная тряпка какая-то. Мне вот, например, глубочайшим образом плевать, кто как зарабатывает - если, конечно, не ворует. Но мимо меня почему-то не может пройти никто. Нет, с ватниками все понятно. Но мой яндекс-кошелёк не дает спать и либеральной общественности - вот где загадка из загадок!
О том, что я поливаю Родину грязью за гранты, писала Лена Костюченко (вот тут я прифигел немншк, канешн), Илья Яшин, мимо моих счетов не смог пройти Сергей Лойко, не бывает недели, чтоб мои реквизиты не зачесались у Олега Кашина - Кашина! Который "свежий платный" по пять раз на дню! Из Лондона! - вот теперь этот зуд начался у Александра Плющева. Человек получает зарплату, на секундочку так, в "Газпром-медиа", но покоя ему не дают именно мои реквизиты.
Последние годы я сознательно старался минимизировать свои отношения с этим государством. Я специально и сознательно выбрал именно такую схему. Я сознательно не платил в России налоги - это моя принципиальная позиция. Именно за это меня забанил "Пейпал" - потому что хер вам, а не справку 2НДФЛ об уплате налогов этому государтсву, вот почему. Я перешел на эту схему еще до войны и в этом конкретном случае могу сказать совершенно точно - в этой войне нет ни копейки моих денег. В отличие от их, на секундочку.
Я выкладываю свои тексты в открытый доступ бесплатно. Пожалуйста, читайте на здоровье. Может быть, кому-то пригодится. Я вот, например, не читаю тексты Кашина, как минимум потому, что они именно платные и закрытые - но Кашин читает бесплатно мои - и он же еще и недоволен. Я хожу на интервью, скажем, на "Эхо", бесплатно, передача идет час, на чем "Эхо" делает себе рейтинги и привлекает рекламу, из которой деньги получает, скажем, тот же Плющев - но недоволен не я, а Плющев.
Вот это для меня какая-то совершенно фантастическая загадка.
И уж совсем загадка, что люди приходят в редакции изначально свой контент именно ПРОДАВАТЬ - я не знаю ни одного журналиста, который пришел бы и сказал: "Здрасьте, я у вас буду работать бесплатно, а вы, если хотите, будете платить мне за мою работу когда посчитаете нужным и сколько посчитаете нужным" - нет, ну, может, Плющев и Кашин именно так и работают, но я что-то очень сильно сомневаюсь, редакция это ни что иное как посредник по продаже контента - я же свой контент даже не продаю, просто делюсь им бесплатно со всеми желающими - и недовольны опять же они, а не я!
Вот это для меня потрясающая загадка, конечно.
Друзья мои, скажите, а вас правда так волнует моя работа, что вы кушать не можете?
Мне вот глубоко фиолетово, в какой бухгалтерии по каким числам вы получаете свои зарпалаты. На какие реквизиты вам бухгалтер переводит ваши суммы. Что ж мой-то гондурас у вас так чешется?
Удачных всем выходных.
Ну и таки да. Тут уж, конечно, сам бог велел.
В рамках проекта "Журналистика без посредников"
Как обычно, кто считает нужным, сколько считает нужным
Приват-банк карта номер: 5168 7423 3613 0608
Paypal: putnpnh@gmail.com
Яндекс-кошелек, номер 410 011 372 145 462.
В Сбербанке карта номер 4276 3800 8339 8359.
Для пользователей WebMoney рублевый кошелек номер R361089635093.
Для пользователей WebMoney долларовый кошелек номер: Z525692199692
Для пользователей MasterCard, VISA и Maestro карта номер 4276 3800 8339 8359.
Либо просто кинуть на телефон
МТС: +7 915 237 41 78.
Мегафон: +7 926 558 57 89
Спасибо
Это от зависти.
Обратная сторона излшней, но уместной более чем, честности.
Те, что на зарплате всегда поливают грязью реально идейных, и тут даже сфера не важна, журналистика, война или сельское хозяйство.
Edited at 2017-07-21 06:23 pm (UTC)
Статья 198 УК РФ. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица
1. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица путем непредставления налоговой декларации или иных документов, представление которых в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах является обязательным, либо путем включения в налоговую декларацию или такие документы заведомо ложных сведений, совершенное в крупном размере, - наказывается штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо принудительными работами на срок до одного года, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до одного года.
Блажи дальше, законопослушное.
Edited at 2017-07-21 12:04 pm (UTC)
кашин вообще эталонный мудак
Кашин, Плющев - несть им числа. Поколение "Г".
А они - нет.
Поощрил неуплату налогов, закинул пятихатку на сбер.
"Я попиваю пивко в тёплой, уютной стране, умный и красивый. Вы все - трусы, рабы и быдло, терпите Путина и митингуете в загончиках... а теперь заплатите мне за эти сведения, кто сколько считает нужным."
Edited at 2017-07-21 01:18 pm (UTC)
Мне тут один из ваших ватных комментаторов недавно заявил — «человек, получающий деньги за свою работу — проститутка».
Я, конечно, сразу же уточнил, получает ли он деньги за свою деятельность или является проституткой.
Нас волнует другое. Ваш непрофессионализм. Раздавать бесплатно тексты - угроза нашему доходу.
Вы любитель, а мы профи.
Вот бы и остальные либерасы, фрики и писуписовцы с нацистами под ручку - последовали его примеру!
Эх, мечты, мечты...
Один Путен в лавке останется.
Медведев будет за воткой бегать, а ему никто не продаст - все уехали.
Давно надо было провести среди руских разъяснительную беседу .
Самая лучшая ваша рукопись за год, пожалуй. ИМХО.
Плюньте слюной.
Вы только подумайте, сколько украинских военных было спасено тем, что кремлевские тырят из бюджета! А если бы эти деньги не были бы расхищены, а честно пущены на войну? Ась? Ну и кто тут сделал больше для мира в Украине - Бабченко, который зажал государству жалкую пятерку в месяц или те, из кого бюджет недополучает миллиарды?
Но! Побираться он так и не перестал! Ваще красава!
Аркадий, ну вы же умный человек ;)
Допустим, что вы подоходный налог не платите - ваше дело, ваш выбор. Но во время проживания в России вы наверняка не святым духом питались - а все же посещали магазины. И тут как ни крути, а НДС уже в стоимости. И в копилочку бюджета кап-кап - и накапало. В том числе на войну. Это только малая толика, а есть еще акцизы и сборы (сигареты, спиртное, бензин), которые по сути являются скрытыми налогами.
Так что ваши деньги на эту войну хоть и не бурным ручьем текли, но уж точно куда меньше чем на треть уменьшились.
Так что категоричность высказываний вовсе не свидетельствует об исполнении ваших желаний. Хотя может я не на то обратил внимание, а ваши тараканы, аплодирующие вам стоя - важнее и значимей моих комментариев ;).
СтОят ли они того, чтобы на них обращать внимание ?
Пишите, не отвлекайтесь ! )))
Защитить свои права при капитализме рабочие могут только с помощью сплоченности и решительных действий. Эту истину все лучше понимают трудящиеся Киргизии. Рабочие горно-обогатительной фабрики в селе Ак-Тюз объявили забастовку, требуя выдачи зарплаты и заключения постоянных трудовых договоров.
ИСТОРИЯ села (а до недавнего времени - поселка городского типа) Ак-Тюз Чуйской области во многом символична. До развала Советского Союза расположенные здесь месторождение полиметаллических руд и горно-обогатительная фабрика были известны на всю страну. Предприятие начало работу в тяжелом 1942 году. Добывавшийся в Ак-Тюзе свинец шел на производство боеприпасов для фронта. По некоторым данным, треть всех пуль, выпущенных по врагу, была отлита именно из актюзского свинца. Впоследствии фабрика была перепрофилирована под обогащение редкоземельных металлов - тория, молибдена, бериллия и т.д.
В 1990-е годы для Ак-Тюза наступили черные времена. Месторождение и фабрика были приватизированы и прекратили работу. Поселок обезлюдел и стал разрушаться. Из почти трех тысяч жителей в нем осталось чуть более 500 человек - в основном пожилых. Лишь несколько лет назад предприятием заинтересовались российские бизнесмены, создавшие ЗАО "Гео Резерв". Инвесторы частично восстановили работу фабрики: теперь здесь перерабатывается и обогащается золотосодержащая руда с месторождения Куранды-Жайлоо.
Для местных жителей - особенно тех, кто помнит былую славу Ак-Тюза, - это стало настоящим подарком. Новые владельцы трудоустроили около 200 человек, а также восстановили систему водоснабжения населенного пункта и отремонтировали ряд социальных учреждений. Однако "рая на земле" не получилось. В последнее время участились случаи задержки заработной платы. В руководстве компании "Гео Резерв" объясняют это финансовыми трудностями и проблемами со сбытом продукции, хотя, по словам сотрудников, производство не останавливалось ни на один день, а продукция с фабрики вывозится постоянно. 23 мая рабочие, не получавшие денег с начала года, собрались на стихийный митинг. Начальство после этого обещало разобраться с проблемами. И действительно, людям выдали зарплату, но... лишь за один месяц.
В очередной раз терпение горняков лопнуло, когда распоряжением работодателя был уволен руководитель профсоюзного комитета Догдурбек Майчиев. На следующий день рабочие объявили о начале забастовки. Люди потребовали выплатить причитающуюся зарплату, снабдить их спецодеждой и восстановить на работе главу профкома. Кроме того, протестующие настаивают на заключении с ними постоянных трудовых контрактов. В настоящее время все работники трудятся на основании срочных договоров, заключаемых сроком на три месяца, хотя это противоречит Трудовому кодексу Киргизии. Согласно его нормам, с сотрудниками, работающими на постоянной основе, обязательно должны заключаться бессрочные трудовые контракты.
После начала забастовки представители руководства провели с ее участниками переговоры.
Требования протестующих начальство выполнить обещало, но попросило для этого двухнедельный срок. В настоящий момент работы на фабрике возобновлены, однако рабочие готовы остановить производство, если компания в очередной раз нарушит свои обязательства. Трудящиеся все отчетливее понимают, что покорно ждать "милостей" от капиталиста - значит добровольно обрекать себя на бесправие и нужду.
В МУРМАНСКОМ МОРСКОМ торговом порту, которым владеет долларовый миллиардер А. Мельниченко, явно штормит. Но нынешний шторм - социальный. Здесь продолжается противостояние рабочего коллектива и собственника вместе с обслуживающей его интересы администрацией. Конфликт разгорелся вокруг нового трудового договора.
С 16 июня, то есть уже три недели, администрация порта отказывается от участия в "примирительных процедурах" и стремится отстранить профсоюз от какого-либо влияния на разработку коллективного договора. И это несмотря на то, что в профсоюзе состоит более половины из полутора тысяч работников порта. В противовес профсоюзной конференции, предъявившей работодателю требования портовиков, администрация, используя свой ресурс, собирает... собственную конференцию.
Противостояние с каждым днем обостряется.
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ.
Жители Клина перекрыли 3 июля движение по федеральной трассе М-10, сообщил телеканал "Лайф". В акции приняли участие около 150 человек. На место событий выехали усиленные наряды полиции.
Таким образом граждане протестуют против отсутствия воды в домах. Клинский район больше месяца остается без горячей воды из-за того, что компания "Газпром межрегионгаз Москва" прекратила подачу газа в котельные. Причина отключения газа - непогашенный долг Клинского района перед компанией в 551,96 млн рублей. Ранее, 15 июня, жители Клина уже выходили на митинг протеста, однако администрация свои обещания не выполнила.
МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ.
Четверо железнодорожников участка РЖД в Кандалакше начали голодовку в знак протеста против действий своего руководства. "Объявленная нами 28 июня голодовка связана с тем, что начальником дистанции В.Ю. Лелековым эксплуатируются рабочие в личных интересах. Сотрудникам, работающим в 12-часовом режиме, ставят в графики 11 часов, а в расчетных листках в конце месяца уравнивают отработанные часы с часами сотрудников, работавших по 8 часов в день. Переработанные часы вынуждают брать отгулами. Работу в выходные и праздничные дни оплачивают не в соответствии с ТК РФ (то есть в двойном размере-, а по усмотрению начальника либо вообще не оплачивают", - говорится в заявлении железнодорожников, которые обратились в областную прокуратуру с требованием провести проверку.
ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ.
Рабочие завода железобетонных изделий (ООО "КБМ"), расположенного в селе Новая Усмань, готовы пойти на крайние меры, вплоть до голодных забастовок, чтобы отстоять свои права. Они возмущены многомесячными задержками зарплаты. При этом ее "белая часть" приходит рабочим на банковские карточки своевременно, а вот обещанные премии руководство решило людям "простить". Как рассказывают они, заработок на предприятии в среднем составляет 30 тысяч рублей, 10 из которых - "белая часть", а остальное - премии, доказать существование которых едва ли удастся. Ведь вся информация о них отображается на клочках бумаги без каких-либо подписей и печатей предприятия.
АЛТАЙСКИЙ КРАЙ.
Восемь работников ООО "Зерносбыт", которое с 2016 года арендует Барнаульский элеватор, 26 июня подали исковые заявления в Центральный районный суд города. Причиной стали долги по зарплате. Около 60 сотрудников компании не видели денег с марта этого года, сказано на сайте крайкома КПРФ. Общая сумма задолженности за четыре месяца составляет более 500 тысяч рублей, сюда входят не только зарплата, но и выплаты по отпускным. Рабочие также жалуются на плохие условия труда. Еще в конце апреля сотрудники "Зерносбыта" написали уведомление о приостановке работы до полной выплаты задолженности по зарплате.
"Где обещанные президентом 1,77% ВВП на науку?", "Разрушение науки и образования - заслуга МВФ и правительства!", "Не будет на Руси науки - на четвереньки встанут внуки!" - такие и похожие по смыслу транспаранты держали в руках участники организованного профсоюзом РАН митинга, состоявшегося 28 июня на Суворовской площади Москвы.
НА АКЦИЮ ПРОТЕСТА, которую поддержали независимый студенческий профсоюз "Дискурс" и комсомольцы, в столицу приехали сотрудники институтов Российской академии наук из разных городов страны. Их на площади собралось около тысячи. По словам митинговавших, действия российского правительства противоречат так называемым майским указам президента, согласно которым доля бюджетных ассигнований в науку должна вырасти до 1,77% ВВП. В то же время директора институтов вынуждены исполнять эти указы в части увеличения зарплаты работникам РАН. Но так как дополнительное финансирование на эти цели не выделяется, многих сотрудников приходится увольнять и переводить на неполные ставки.
Уже к осени без рабочих мест могут остаться тысячи человек, заявили на митинге. Под угрозой закрытия находятся десятки институтов РАН. Ученые также заявили, что из-за нехватки финансирования молодые специалисты уезжают из России. В последнее время их приглашают к себе на работу, например, Китай и Южная Корея. В итоговой резолюции протестовавшие потребовали увеличить финансирование научной отрасли в России и повысить зарплату всем работникам РАН, иначе российская наука продолжит, утрачивая конкурентоспособность, все больше деградировать. Ученые выразили готовность вести переговоры с представителями власти по реформированию РАН, однако заявили, что, если их требования не будут услышаны, митинги будут проведены по всей стране.