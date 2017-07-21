Гондурас чешется

Прям просто красная тряпка какая-то. Мне вот, например, глубочайшим образом плевать, кто как зарабатывает - если, конечно, не ворует. Но мимо меня почему-то не может пройти никто. Нет, с ватниками все понятно. Но мой яндекс-кошелёк не дает спать и либеральной общественности - вот где загадка из загадок!

О том, что я поливаю Родину грязью за гранты, писала Лена Костюченко (вот тут я прифигел немншк, канешн), Илья Яшин, мимо моих счетов не смог пройти Сергей Лойко, не бывает недели, чтоб мои реквизиты не зачесались у Олега Кашина - Кашина! Который "свежий платный" по пять раз на дню! Из Лондона! - вот теперь этот зуд начался у Александра Плющева. Человек получает зарплату, на секундочку так, в "Газпром-медиа", но покоя ему не дают именно мои реквизиты.

Последние годы я сознательно старался минимизировать свои отношения с этим государством. Я специально и сознательно выбрал именно такую схему. Я сознательно не платил в России налоги - это моя принципиальная позиция. Именно за это меня забанил "Пейпал" - потому что хер вам, а не справку 2НДФЛ об уплате налогов этому государтсву, вот почему. Я перешел на эту схему еще до войны и в этом конкретном случае могу сказать совершенно точно - в этой войне нет ни копейки моих денег. В отличие от их, на секундочку.

Я выкладываю свои тексты в открытый доступ бесплатно. Пожалуйста, читайте на здоровье. Может быть, кому-то пригодится. Я вот, например, не читаю тексты Кашина, как минимум потому, что они именно платные и закрытые - но Кашин читает бесплатно мои - и он же еще и недоволен. Я хожу на интервью, скажем, на "Эхо", бесплатно, передача идет час, на чем "Эхо" делает себе рейтинги и привлекает рекламу, из которой деньги получает, скажем, тот же Плющев - но недоволен не я, а Плющев.

Вот это для меня какая-то совершенно фантастическая загадка.



И уж совсем загадка, что люди приходят в редакции изначально свой контент именно ПРОДАВАТЬ - я не знаю ни одного журналиста, который пришел бы и сказал: "Здрасьте, я у вас буду работать бесплатно, а вы, если хотите, будете платить мне за мою работу когда посчитаете нужным и сколько посчитаете нужным" - нет, ну, может, Плющев и Кашин именно так и работают, но я что-то очень сильно сомневаюсь, редакция это ни что иное как посредник по продаже контента - я же свой контент даже не продаю, просто делюсь им бесплатно со всеми желающими - и недовольны опять же они, а не я!

Вот это для меня потрясающая загадка, конечно.

Друзья мои, скажите, а вас правда так волнует моя работа, что вы кушать не можете?

Мне вот глубоко фиолетово, в какой бухгалтерии по каким числам вы получаете свои зарпалаты. На какие реквизиты вам бухгалтер переводит ваши суммы. Что ж мой-то гондурас у вас так чешется?

Удачных всем выходных.

Ну и таки да. Тут уж, конечно, сам бог велел.

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