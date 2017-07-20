starshinazapasa

Журнал Аркадия Бабченко

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Год назад убили Павла Шеремета
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starshinazapasa
July 20th, 10:17



Сегодня в восемь утра на месте убийства Павла Шеремета прошла акция его памяти. В то же самое время в том же самом месте, где он погиб год назад.
Абсолютное дежа-вю, конечно. Все это слилось в голове уже в одну сплошную линейку. Политковская, Эстемирова, Маркелов, Миронов, Немцов, Шеремет... Уже начинаешь забывать где кто погиб, где кого хоронили. Я сегодня поймал себя на мысли, что я уже привык хоронить своих. И даже уже не ужаснулся этой мысли.
Но все равно все будет хорошо. Мы должны сделать, чтоб все было хорошо. Иначе не имеет смысла.
Такие дела.
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15 comments :
( 15 comments Leave a comment )
  • 1
svetka_pizikova
2017-07-20 07:20 am (UTC)
А как это по вашему "хорошо"?
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tolstiylat
2017-07-20 07:22 am (UTC)
Бузину по какому принципу в этот скорбный список не вставили ? Каким местом не вышел ?
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verymishel
2017-07-20 07:40 am (UTC)
Бузину по какому принципу в этот скорбный список не вставили ? Каким местом не вышел ?

а этого ,как его,которого спецслужбы рыжыма убили,дотянулись до честного человека,у которого жена лицеприятная певица,которые депутатами были в рассеи,который денег наворовал и сквозонул,а его кинули и прихлопнули и на рыжым жмурика повесили,фамилия у него по-моему на "В" ,а,варанеков,точно.
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tolstiylat
2017-07-20 07:47 am (UTC)
Согласен, достойнейший представитель соперников главы ненавистной страны, и жёнка евоная достойной заменой будет.
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a_b_i_t
2017-07-20 08:12 am (UTC)
Ровно тем же, что и Киселев с Соловьевым.
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tolstiylat
2017-07-20 09:31 am (UTC)
А Киселев какой, усатый киевский, московский лысый ?
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colobus1
2017-07-20 07:34 am (UTC)
Хорошо будет. И сделают. Может быть. Россию спасет только хорошая оккупационная армия.
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sergysha
2017-07-20 07:46 am (UTC)
браво, от кого спасет?
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colobus1
2017-07-20 07:52 am (UTC)
Не от кого, а от чего.
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sergysha
2017-07-20 08:02 am (UTC)
эти ж не спасают, какие другие спасут?
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slonsilver
2017-07-20 08:49 am (UTC)
Как минимум три раза оккупационные армии разных евросоюзов уже пытались.
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ele120
2017-07-20 10:33 am (UTC)
Спасет выплаченными контрибуциями и репарациями, очевидно
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colobus1
2017-07-20 10:37 am (UTC)
От развала спасет.
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drneubauer555
2017-07-20 09:11 am (UTC)
Хорошо не будет никогда. Просто по-другому поступать западло.
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ele120
2017-07-20 10:35 am (UTC)
Аркаш, сделай чтобы всё было хорошо: съебись отсюда навсегда пожалуйста
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