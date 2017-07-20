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Журнал Аркадия Бабченко
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- Год назад убили Павла Шеремета
Сегодня в восемь утра на месте убийства Павла Шеремета прошла акция его памяти. В то же самое время в том же самом месте, где он погиб год назад.
Абсолютное дежа-вю, конечно. Все это слилось в голове уже в одну сплошную линейку. Политковская, Эстемирова, Маркелов, Миронов, Немцов, Шеремет... Уже начинаешь забывать где кто погиб, где кого хоронили. Я сегодня поймал себя на мысли, что я уже привык хоронить своих. И даже уже не ужаснулся этой мысли.
Но все равно все будет хорошо. Мы должны сделать, чтоб все было хорошо. Иначе не имеет смысла.
Такие дела.
Продолжаем проект "Журналистика без посредников". Новоприбывшим френдам пару слов о сути. Предлагаю простую схему, работающую уже во всем мире. Которую вкратце можно охарактеризовать так: "я пишу что вижу, вы переводите, сколько считаете нужным", То есть, я пишу свои…
а этого ,как его,которого спецслужбы рыжыма убили,дотянулись до честного человека,у которого жена лицеприятная певица,которые депутатами были в рассеи,который денег наворовал и сквозонул,а его кинули и прихлопнули и на рыжым жмурика повесили,фамилия у него по-моему на "В" ,а,варанеков,точно.