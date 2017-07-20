Год назад убили Павла Шеремета

Сегодня в восемь утра на месте убийства Павла Шеремета прошла акция его памяти. В то же самое время в том же самом месте, где он погиб год назад.

Абсолютное дежа-вю, конечно. Все это слилось в голове уже в одну сплошную линейку. Политковская, Эстемирова, Маркелов, Миронов, Немцов, Шеремет... Уже начинаешь забывать где кто погиб, где кого хоронили. Я сегодня поймал себя на мысли, что я уже привык хоронить своих. И даже уже не ужаснулся этой мысли.

Но все равно все будет хорошо. Мы должны сделать, чтоб все было хорошо. Иначе не имеет смысла.

Такие дела.