С ПУТИНСКОЙ РОССИЕЙ ВАМ ЖИТЬ ЕЩЕ ДОЛГО

— Аркадий, вы бывали не на одной войне, в том числе на Донбассе. Чем для вас отличается война на Донбассе? Или это продолжение?
— Безусловно, это продолжение российской имперской колониальной политики, это продолжение Приднестровья, Абхазии, Южной Осетии и Чечни в том числе. Да и Афганистан, в общем, сюда можно вписать. Вот Венедиктов пару лет назад говорил, в Украине его тогда не приняли и закидали какашками. А он сказал совершенно правильно: надо понимать, что Россия не воюет с Украиной. Россия не воюет ни с Украиной, ни с Молдовой, ни с Грузией — Россия воюет с Соединенными Штатами Америки. Владимир Владимирович Путин – это тот человек, который воюет с Соединенными Штатами Америки, у него один глобальный враг.
А те страны, которые находятся по периметру, они Россией не рассматриваются даже как суверенные государства. Для них это бруствер безопасности. Мешки с песком, которыми они обложились от проклятого НАТО. То есть Россия рассматривает все свои пограничные страны как область своих геополитических интересов, как бруствер. Поэтому эта война, безусловно, продолжение всех этих империалистических войн. При этом, конечно, все войны одинаковы, все войны вообще в принципе одинаковы — потому что война она всегда война, смерть — это всегда смерть. И в то же время конечно, все войны разные. У каждой свои нюансы и свои какие-то нововведения, свои отличия, свои оттенки, безусловно. Если говорить о нюансах войны на Донбассе, их можно перечислять долго, но, на мой взгляд, это не так уж и важно.
— Вы неоднократно говорили, что война на Донбассе закончится тогда, когда украинская армия дойдет до Изварино и поставит там украинский флаг. Но уже который год все продолжают делать вид, что Минские соглашения работают, и линия фронта остается практически неизменной. Когда это может случиться, что должно произойти, чтобы мы пошли, и пошли до Изварино?
— Должно сойтись три момента. Первый — политическая воля государства Украина, руководства Украины, второй – готовность украинского общества восстановить границы своей территории, контроль над ними, и третий, на мой взгляд, самый главный, — это экономическое ослабление Российской Федерации. Потому что если начнется полномасштабная война, я уж не сомневаюсь, что Владимир Владимирович Путин действительно введет регулярную армию. Противостоять регулярной российской армии Украина сейчас не сможет. Вот на данный момент ситуация будет такова, какова она есть. И так будет еще довольно долго.
— Долго — это сколько?
— Я думаю, это будет длиться годами. Надо ждать ослабления противника, и когда он будет слабый, тогда надо бить. Это основа тактики, еще Сунь-Цзи писал. Но в любом случае, это только силовой вариант, политической договоренности быть не может. Россия хочет оттяпать кусок Украины, Украина, естественно, хочет вернуть оттяпанное и сохранить то, что было. Это противоречие неразрешимое, и оно разрешится только когда либо победят одни, либо когда победят другие.
Либо война может закончиться, если Украина не вернет свои территории и при этом согласится смириться с отторжением Донбасса. Но, я думаю, это не будет означать окончание войны, это будет означать замораживание конфликта. Это будет подвисшая неразрешенная проблема. Это первое. И второе — таким образом России будет показано, что, в принципе, так можно делать и за это, в общем-то, ничего особого не будет. По-настоящему война закончится только тогда, когда Украина восстановит свою территориальную целостность.
— В связи с агрессией России и "защитой русскоязычных" в Украине не утихают острые дискуссии о том, что нам делать с русским языком. Есть путь стран Балтии, есть путь Беларуси…
— Знаете, как русскоязычный и ленивый человек я вообще предпочитаю, чтобы по-русски говорил весь мир. Мне бы, безусловно, было бы удобно. Три года назад я еще говорил, что особой проблемы и в двух, и в трех государственных языках я, в общем-то, не вижу. Государственное двуязычие не ведет ни к гибели одного языка, ни к превалированию другого, и тому есть масса примеров. Но все эти разговоры закончились весной 2014 года. Сейчас говорить об этом уже бессмысленно. Русский язык стал инструментом войны, агрессии, он стал инструментом пропаганды.
И если Украина решит защищаться от этого инструмента пропаганды, она имеет полное право делать все, что угодно, для защиты своего собственного суверенитета. Да, может быть, мне бы хотелось, чтобы по-русски говорили во всем мире. Но меня теперь когда спрашивают, я говорю, нет, ребята, надо понимать, что Россия превратила свой язык в инструмент войны. Всё, досвидос. К нему теперь должно быть такое же отношение, как к зомбоящику, "Искандерам", "ихтамнетам". Эта страна сама поставила свой язык в один ряд вот с этими инструментами войны.
— Вы поддерживаете декоммунизацию в Украине? Это еще один очень дискуссионный вопрос у нас.
— Декоммунизация — это то, что надо было сделать еще 26 лет назад. Вот когда разваливался Советский Союз, надо было начинать первым делом с этого. Я считаю, что Россия в 1991 году была демократическим, вполне себе европейским государством. Но не была проведена люстрация, это главнейшая ошибка, на мой взгляд, не была проведена декоммунизация, не было настоящего суда. Не было процесса, переосмысления, и в итоге мы пришли к тому, к чему пришли.
Поэтому декоммунизация — это важнейшая вещь. Надо понять, что коммунистический режим, а его квинтэссенция это сталинизм, безусловно, вот надо понимать, что сталинизм стоит в одном ряду с фашизмом. Это два понятия одного уровня. Надо избавляться как от одного, так и от другого. Надо переосмыслить свое прошлое, чтобы понять, что все, ребят, хорош, ніколи знову. Все, достаточно.
— Возможна ли в России декоммунизация? Понятно, сегодня это невозможно, но в будущем?
— Когда-нибудь? Это сложно. Мы не знаем, что будет через 5 лет, через 10 лет. Мы не знаем, будет ли вообще существовать Россия. Мы не знаем, в тех ли границах будет она существовать. Я считаю, что мы живем в период распада империи, который начался в России в 1917 году, а вторая серия началась в 1991 году. Сейчас у меня такое ощущение, что мы подходим к третьей серии. Если империя развалится, и Россия станет национальным государством, Московией, там декоммунизация, естественно, будет проведена. И она, безусловно, станет европейским, опять же демократическим государством. Но слишком много неизвестных, чтобы сейчас определенно говорить об этом.
— То есть терпеть нам еще долго.
— Многие эксперты предрекают распад России. По вашему мнению, это вопрос какого времени? 10 лет, 15, 100?
— Я думаю, распадаться эта империя будет еще долго. Римская империя распадалась 600 лет, российская распадается только 100. Другое дело, что процессы ускоряются. Но в любом случае это еще вопрос десятилетий как минимум.
— То есть терпеть нам еще долго.
— Путинский режим, я думаю, продержится еще лет 15. Будет постепенное медленное загнивание. Нефть не рухнула. Нефть не рухнула так, как ожидалось. Экономика не рухнула. Деньги в России есть. 50 долларов за баррель — та цена, при которой режим может не просто существовать, а существовать относительно комфортно.
— Не на уровне КНДР?
— Совершенно не на уровне КНДР. Но при всем при этом понятно, что будет загнивание. Россия все еще живет понятиями ХІХ века. Вот если бы Владимир Владимирович Путин был царем в ХІХ веке, ему бы памятники ставили по всей России. Потому что в ХІХ веке он был бы замечательным царем — собиратель земель, великий император, победитель всех и вся, просто замечательно. Но проблема в том, что сейчас ХХІ век, и государства живут не армиями и дивизиями, а мозгами и технологиями.
Вот Россия это то государство, где мозги и технологии не являются приоритетными. Значит — будет загнивание. Загнивание будет продолжаться долго. 10,15, не знаю, 20 лет. Все зависит от здоровья Владимира Владимировича. Мужик он здоровый, и медицина достигла таких успехов, что он и до 90 лет доживет спокойно. Все будет загнивать, загнивать, загнивать, но в какой-то один прекрасный момент в итоге рухнет. В любом случае. Но это будет не завтра и не послезавтра. И я думаю, даже не через 5 лет.
— То есть запас прочности терпения россиян огромен? У нас тут перманентно витает надежда на какой-то Майдан в России…
— В прошлый раз запас прочности у россиян дошел до того, что им нечего было жрать и, прошу прощения, задницу они подтирали газетными обрывками.
— Венесуэльский вариант?
— И до Венесуэлы еще очень далеко. Я повторюсь, денег вагон. Регионы в России бедные. Я бы даже сказал, что нищие. Но регионы никогда никого не волновали в этой стране. А в Москве и Питере бабла сейчас еще реально вагон.
— А вот эти локальные протесты: дальнобойщиков, шахтеров, трактористов, рабочих заводов. Они будут продолжаться на том же локальном уровне или потенциал для всеобъемлющего протеста все же есть?
— Они будут продолжаться, но в ближайшее время на всеобъемлющий уровень не выльются. Но в какой-то момент бабахнет по всей стране. И я думаю, что бабахнет как раз с бытового уровня. Не знаю, взорвется в очередной раз где-нибудь в райцентре газ, и с этого все и начнется.
— Если говорить о распаде РФ — есть ли потенциал к отделению и независимости отдельных республик РФ? Например, Татарстан, Чечня, Дагестан…
— Татарстан, Чечня, Дагестан — это три совершенно разных региона каждый со своей спецификой. В Татарстане потенциала к независимости уже нет практически. Нет никакого суверенитета больше, нет никакой независимости, это уже никому не нужно. Этот момент ушел. Вопрос очень остро стоял в 90-х, сейчас нет. В Дагестане ситуация сложнее, безусловно, но все равно сепаратистских настроений особо там нет. Что касается Чечни, то Третья Чеченская война неизбежна при любом раскладе. Вопрос только в сроках.
— Вот Андрей Пионтковский буквально на прошлой неделе писал, что Кремль может начать Третью Чеченскую войну, чтобы компенсировать череду внешнеполитических неудач.
— Нет, последнее, что сейчас нужно Путину, это Третья Чеченская. Рамзан Ахматович там сидит на троне прочно. Всю Чечню он держит прочно, об этом сейчас речи нет. О Третьей Чеченской можно будет говорить только тогда, когда в России начнет меняться власть.
— Власть начнет меняться с уходом Путина, и есть не меньше десятка версий, как, собственно, он может уйти. Одна из них, что его убьют. Что есть некие кремлевские башни, и не все из них довольны санкциями и политикой, которая к ним привела. Такой вариант возможен, по вашему мнению?
— В версию дворцового переворота я не верю. Потому что Владимир Владимирович Путин, извините меня, подполковник КГБ, и хоть он и работал в своем Доме культуры в Дрездене, все-таки он работал в разведке. Кроме того, это человек, который 17 лет обосновывался во власти. Я думаю, он там зачистил все. Последние перестановки, мне кажется, об этом как раз и говорят. И я думаю, он там контролирует каждый чих, в своем ближнем кругу, и там только люди, действительно лично преданные ему. И что и он им доверяет, и они ему доверяют. Как изменится ситуация лет через 10, я не знаю. Но сейчас, мне кажется, говорить не о чем.
— Вообще мы, конечно, с надеждой смотрим на вести о каких-то конфликтах во власти, которые доносятся из Москвы.
— Нет, должен вас разочаровать — с путинской Россией вам жить еще долго. Безусловно, конфликты и скандалы есть, безусловно, есть несколько башен Кремля, но все они на более низких уровнях. Верхушка Олимпа довольно монолитна и довольно прочна.
Когда Россия перестанет экспортировать насилие и изменится по-настоящему, может ли Кремль вернуть Крым добровольно и почему Запад не станет воевать за Украину — читайте во второй части интервью с Аркадием Бабченко ТСН.ua.
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Описание: По мотивам книги "Невидимая Хазария".
Татьяна Грачёва - политолог, кандидат педагогических наук, доцент, заведующая кафедрой Военной Академии Генерального штаба Вооруженных Сил РФ. В течении ряда лет была ведущим научным сотрудником Центра военно-стратегических исследований Генштаба ВС РФ. Окончила Высшие курсы Военной Академии Генштаба по специальности «Национальная безопасность». Автор многочисленных статей и книг по национальной безопасности России...
Я в 11-м году видел и офигел, решил, что она нюхает клей и грибами закидывается, а сверху это циклодолом полирует. Но сейчас всё это в Кремле живёт, это просто рутина, а не фейерверк абсурда. О_о
Подумали бы что бред полный..
Edited at 2017-07-20 06:12 am (UTC)
Методом селекции там вывели чудовищных моральных уродов, у которых само понятие Добра и Зла вывернуто на изнанку.
Всю свою историю эта нация барахтается в дерьме и при этом желает потопить в нем весь мир...»
– И.А.Ильин (1882-1954) , русский философ
Быть или не быть ?
Edited at 2017-07-20 06:31 am (UTC)
Re: Быть или не быть ?
С лесами, полями, даже людьми (в массе своей) ничего особо плохого не случится, никуда они не исчезнут. А вот с государством с центром в г. Москва, как показывает исторический опыт, возможны разные ... трансформации. И они уже были не раз. Но что бы помнить об этом, надо учить собственную историю и иметь память длиннее, чем у аквариумной рыбки.
При этом вкладываясь в гособлигации США на сотню миллиардов долларов. Странная война, когда ты воюешь и при этом инвеструешь собственные деньги во вражескую экономику.
//////Россия в апреле вновь увеличила вложения в казначейские бумаги США, на этот раз на $5,1 млрд, сообщает Министерство финансов США.
Таким образом, инвестиции России в американские гособлигации выросли до $104,9 млрд с $99,8 млрд месяцем ранее. В последние пять месяцев Россия постепенно увеличивает вложения в бумаги США: в декабре 2016 года они были на уровне $86,1 млрд.
Последний раз вложения России в облигации США находились выше отметки $100 млрд в ноябре 2014 года ($108,1 млрд). За последние годы наибольшие инвестиции были в феврале 2013 года — $161 млрд.////
Подробнее на РБК:
http://www.rbc.ru/economics/16/06/2
Edited at 2017-07-20 06:42 am (UTC)
Edited at 2017-07-20 07:00 am (UTC)
вполне ожидаемый односторонний наброс
Другой вопрос, где и в каких условиях вырастет быстрее новое поколение Строителей. Едва ли Украина, из российских 90х , сделает это быстрее. Формально этот шанс был, но деревенские пiдскакивальшики начали с гнобления русскоязычных. Как и в подсказке Булгакова, мать городов русских наступила на те же грабли. Итог: туда не ринулась для самореализации вся свободная и нереализовавшаяся русскоязычная элита(умные и работящие).
При тупиковой же вертикали ВВП удалось сохранить суверенитет, и молодые массово не побежали. Пока не побежали...И всё же, когда Эти однажды пройдут, у русских(всех национальностей) будет ещё шанс. А у стоящих(и бегущих) в позе воробьянинова вряд ли.
Edited at 2017-07-20 08:28 am (UTC)
Новый прорыв Эстонии
И это после аптек-роботов в Таллинне.
Это робот доставляет 400 заказов в день, в отличии от человек, предел которого 198.
На практике происходит так: приезжает машина-матка, выпускает роботов по городу, они развозят заказы, потом приезжают обратно в машину-матку.
Как в фантастическом фильме...
Кстати, что там было про уровень жизни?:))))))))
при вашем нынешнем способе заработка )
http://sexmotor.livejournal.com/707
когда изменятся жители - изменится и власть.
знаете как сокращают в бедных странах рождаемость? просто дают женщинам среднее образование... А когда бабы становвятся умными, они сами не хотят рожать от моральных уродов.
Это я не про влияние образования на рождаемость, а про то, что "жители РФ живут с психологией воров". Народ-урка, управляемый президентом-уркой !
Война против США, безусловно, продолжается.
Но, во-первых, российская имперская колониальная политика - это все же несколько другое.
Во-вторых, когда соседи РФ строят демократические правовые государства - это для Путина как серпом по молоту. И тут война против Америки тоже ни при чем.