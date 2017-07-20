С ПУТИНСКОЙ РОССИЕЙ ВАМ ЖИТЬ ЕЩЕ ДОЛГО

— Аркадий, вы бывали не на одной войне, в том числе на Донбассе. Чем для вас отличается война на Донбассе? Или это продолжение?



— Безусловно, это продолжение российской имперской колониальной политики, это продолжение Приднестровья, Абхазии, Южной Осетии и Чечни в том числе. Да и Афганистан, в общем, сюда можно вписать. Вот Венедиктов пару лет назад говорил, в Украине его тогда не приняли и закидали какашками. А он сказал совершенно правильно: надо понимать, что Россия не воюет с Украиной. Россия не воюет ни с Украиной, ни с Молдовой, ни с Грузией — Россия воюет с Соединенными Штатами Америки. Владимир Владимирович Путин – это тот человек, который воюет с Соединенными Штатами Америки, у него один глобальный враг.



А те страны, которые находятся по периметру, они Россией не рассматриваются даже как суверенные государства. Для них это бруствер безопасности. Мешки с песком, которыми они обложились от проклятого НАТО. То есть Россия рассматривает все свои пограничные страны как область своих геополитических интересов, как бруствер. Поэтому эта война, безусловно, продолжение всех этих империалистических войн. При этом, конечно, все войны одинаковы, все войны вообще в принципе одинаковы — потому что война она всегда война, смерть — это всегда смерть. И в то же время конечно, все войны разные. У каждой свои нюансы и свои какие-то нововведения, свои отличия, свои оттенки, безусловно. Если говорить о нюансах войны на Донбассе, их можно перечислять долго, но, на мой взгляд, это не так уж и важно.



— Вы неоднократно говорили, что война на Донбассе закончится тогда, когда украинская армия дойдет до Изварино и поставит там украинский флаг. Но уже который год все продолжают делать вид, что Минские соглашения работают, и линия фронта остается практически неизменной. Когда это может случиться, что должно произойти, чтобы мы пошли, и пошли до Изварино?



— Должно сойтись три момента. Первый — политическая воля государства Украина, руководства Украины, второй – готовность украинского общества восстановить границы своей территории, контроль над ними, и третий, на мой взгляд, самый главный, — это экономическое ослабление Российской Федерации. Потому что если начнется полномасштабная война, я уж не сомневаюсь, что Владимир Владимирович Путин действительно введет регулярную армию. Противостоять регулярной российской армии Украина сейчас не сможет. Вот на данный момент ситуация будет такова, какова она есть. И так будет еще довольно долго.



— Долго — это сколько?



— Я думаю, это будет длиться годами. Надо ждать ослабления противника, и когда он будет слабый, тогда надо бить. Это основа тактики, еще Сунь-Цзи писал. Но в любом случае, это только силовой вариант, политической договоренности быть не может. Россия хочет оттяпать кусок Украины, Украина, естественно, хочет вернуть оттяпанное и сохранить то, что было. Это противоречие неразрешимое, и оно разрешится только когда либо победят одни, либо когда победят другие.

