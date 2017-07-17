starshinazapasa

Журнал Аркадия Бабченко

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Мягкое кресло, клетчатый плед
starshinazapasa
July 17th, 12:06


У меня почему-то уже пятый вечер заканчивается посиделками со Святославом Вакарчуком.


Ну, а вы как провели этим выходным?
С понедельничком
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Журналистика без посредников
Продолжаем проект "Журналистика без посредников". Новоприбывшим френдам пару слов о сути. Предлагаю простую схему, работающую уже во всем мире. Которую вкратце можно охарактеризовать так: "я пишу что вижу, вы переводите, сколько считаете нужным", То есть, я пишу свои…
27 comments :
( 27 comments Leave a comment )
  • 1
jack_kipling
2017-07-17 09:09 am (UTC)
Ни фига себе Вакарчук схуднул, даже не признал сразу. Болеет что ли?
(Reply) (Thread)
rus_maxim
2017-07-17 09:11 am (UTC)
ты Славика не спаивай, он еще петь должен.
(Reply) (Thread)
fantom7
2017-07-17 09:19 am (UTC)
Хорошие люди должны держаться друг друга.
(Reply) (Thread)
PA3_the_dog
2017-07-17 09:20 am (UTC)
И кто за кого платит ?
(Reply) (Thread)
colobus1
2017-07-17 09:23 am (UTC)
Дыни, арбузы, море, жара, немного водки.
(Reply) (Thread)
Grohott
2017-07-17 09:30 am (UTC)
Кино смотрели:

Одним меньше / Dead Man Down / Нильс Арден Оплев / Niels Arden Oplev 2013

Вымогательство / Extortion (Филипп Волкен / Phil Volken) 2017

15 минут славы / 15 Minutes (Джон Херцфелд / John Herzfeld) 2001

Уголовщина сплошная короче! Капиталисты - что с них взять?? Вырождаются, не чета нашему брату - набожному, чуткому и отзывчивому.
(Reply) (Thread)
lexeus77
2017-07-17 09:36 am (UTC)
супер! два классных чувака!)
(Reply) (Thread)
glavsnab
2017-07-17 09:37 am (UTC)
не нажатый вовремя?
(Reply) (Thread)
Косалимов Дмитрий
2017-07-17 09:38 am (UTC)
Ну и рожу себе Бабченко отожрал. Скоро третий подбородок расти начнет.
(Reply) (Thread)
drneubauer555
2017-07-17 10:42 am (UTC)
На госдеповско-моссадовских харчах ведь.
(Reply) (Parent) (Thread)
livejournal
2017-07-17 10:32 am (UTC)
Здравствуйте!
Ваша запись попала в топ-25 популярных записей LiveJournal. Подробнее о рейтинге читайте в Справке.
(Reply) (Thread)
livejournal
2017-07-17 10:32 am (UTC)
Здравствуйте! Ваша запись попала в топ-25 популярных записей LiveJournal России! Подробнее о рейтинге читайте в Справке.
(Reply) (Thread)
f_l_y
2017-07-17 10:47 am (UTC)
а за спиной сидит парфенов
(Reply) (Thread)
pinewoodd
2017-07-17 10:50 am (UTC)
"Ну, а вы как провели этим выходным?" а мы вкалываем все выходные..
слава богу, со среды отдохну немного
(Reply) (Thread)

Бабченко раздался вширь

aovox
2017-07-17 11:10 am (UTC)
лицо... ЛИЦО !!! ??? это фсе
(Reply) (Thread)
kote_iosif
2017-07-17 11:13 am (UTC)
пражский ресторанчик )
(Reply) (Thread)
eeclectic
2017-07-17 12:23 pm (UTC)
Как...  — ремонт, сцуко! (налейте мне чего-нибудь покрепче и желательно двойной). 
(Reply) (Thread)

my weekend

Nick Bochkanov
2017-07-17 12:35 pm (UTC)
I performed with Willy (my accordion) in the New York Central Park... earned 100 bucks... ;)
(Reply) (Thread)
agf1967
2017-07-17 01:21 pm (UTC)
в каком сарайчике сидите?
(Reply) (Thread)
capitanus111
2017-07-17 02:03 pm (UTC)
ого крутяк какой!!!!!!!
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v_otaku
2017-07-17 02:44 pm (UTC)
Не нажатый вовремя курок... У обоих.
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mectilda
2017-07-17 03:28 pm (UTC)
ЗАВИДУЮ!!!Поцелуйте его от меня! :DDD
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maestros_bay
2017-07-17 06:38 pm (UTC)
Хорошо тебе :)
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