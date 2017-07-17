Мягкое кресло, клетчатый плед

starshinazapasa
Журнал Аркадия Бабченко
Продолжаем проект "Журналистика без посредников". Новоприбывшим френдам пару слов о сути. Предлагаю простую схему, работающую уже во всем мире. Которую вкратце можно охарактеризовать так: "я пишу что вижу, вы переводите, сколько считаете нужным", То есть, я пишу свои…
Одним меньше / Dead Man Down / Нильс Арден Оплев / Niels Arden Oplev 2013
Вымогательство / Extortion (Филипп Волкен / Phil Volken) 2017
15 минут славы / 15 Minutes (Джон Херцфелд / John Herzfeld) 2001
Уголовщина сплошная короче! Капиталисты - что с них взять?? Вырождаются, не чета нашему брату - набожному, чуткому и отзывчивому.
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слава богу, со среды отдохну немного
Круть!
Бабченко раздался вширь
my weekend