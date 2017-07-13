Людей убивать нельзя.

Ночь. Равнинная Чечня. Тишина. Ни одного выстрела. Даже саушек не слышно. Только у палатки связистов тарахтит дырчик. Где-то вдали в чернильной темноте угадываются горы.
Самое страшное село, которое я видел в своей жизни - Зоны. С ударением на последнем слоге. Небольшое село в Аргунском ущелье. Домов двадцать-тридцать. Мы проезжали через него, когда нас выводили с гор.
В Зонах не осталось ни одного целого дома. Только печные трубы. Едешь на броне - и только печные трубы торчат из пепелища. Сожженное до тла. Целая деревня печных труб. Как в кино про войну. Хатынь. И сложно отделаться от ассоциаций, когда теперь сам едешь на броне по чеченскому селу, от которого остался только лес печных труб...
В ущелье, в реке, лежит сбитый вертолет. Соженный танк. Два соженных бэтэра. В них тоже сгорели люди.
Над нами проходят два "Крокодила". Сопровождают колонну. Авиационное прикрытие.
Два "Крокодила" над нами. Один в ущелье под нами.
Может, это он по Зонам и работал.
Сложно это уложить в голове.
Вашендорой. Разрушенные дома. Ветер рвет остатки обоев на уцелевшей стене. Уцелела только одна стена. Углом. Три остальные обрушились. Дом, внутренности которого должны были быть внутри, теперь снаружи. Вывернутые кишки чужой жизни. Детская кукла. Среди развалин. Я нагибаюсь, поднимаю её. Сдуваю пыль. У куклы оторвана рука и выбит глаз. Я кладу куклу на уцелевший комод. Уцелевшим глазом она смотрит в небо. Через крышу, которой больше нет.
Мухе пуля вошла в левый бок. А вышла справа. В животе образовалась дыра размером с баскетбольный мяч. "Начал перевязывать, а бинтовать нечего, рука аж провалилась" - рассказывал потом Славка. То, что должно было быть внутри, у Мухи тоже оказалось снаружи. Он не хотел ехать на войну. Очень не хотел. Но его зачмырили в батальоне. И он согласился.
На окраине сидит молодой чеченец. Перекладывает мины. Учитель. Это школа. Ему надо теперь занятия проводить. Но в подвале целый склад боеприпасов.
Грозный. Чья-то квартира. Стою, перелистываю книги. Когда-то их читали люди. Которые жили здесь. Фотографии за стеклом. Стараешься не трогать ничего. Не мешать. Не следить сапогами. Не лезть в этот мир своей войной. Осколок времени, когда еще не убивали людей.
Детская тетрадка. Дневник. Писала явно девочка. Лет десяти - двенадцати. Сердечки. Принцессы. Единороги. Стихи. Написанные разноцветными чернилами. И ты в кирзачах. По этим сердечкам. Господи, хоть бы эти люди только успели уехать. Только бы она уехала. Это чужая жизнь была здесь. Не твоя. Сложно объяснить...
Ночь. Чечня. Тишина. Ни одного выстрела. Даже саушек не слышно. Только у палатки связистов тарахтит дырчик. Где-то вдали в чернильной темноте угадываются горы. Ни луны. Ни звезд. Небо, по которому никогда не пролетит самолет.
И как прорубает:
- Блядь, зачем я здесь? Что я здесь делаю? Это чужая земля. Не моя. Что я, человек, живущий в городе за две тысячи километров отсюда, с высшим юридическим образованием, делаю здесь, на чужой земле, на чужой войне, в чужой жизни с оружием в руках? Зачем я пришел сюда? Зачем я здесь? Кто меня сюда звал?
Нельзя убивать людей.
Людей убивать нельзя.
Это же так просто...
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Доброе утро.
Как обычно, кто считает нужным, сколько считает нужным
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Спасибо
Это вы расскажите россиянам. Которые обстреливают Донбасс, убивая мирных жителей. Которые сжигают людей в Одессе, Мариуполе. И радуются этому. Поддерживают убийцу итальянского корреспондента. А мы посмотрим.
Ты раб с рождения твоего ватного мозга.
А вот вам про убийства .
Это мой коммент к посту о советском снайпере Павличенко, убившей больше 300 немцев:
Пройдет сколько-то столетий и будущие поколения будут смотреть на нас- убивающих друг друга примерно как мы смотрим на диких зверей.
И не будут делать скидки на справедливость войны.
Ровно как мы не делаем скидку на справедливость канибализма, а он наверняка тоже может быть таковым для его совершающих.
И через эти несколько столетий или даже раньше подобные рассказы об убивших 300 человек будут запрещены, как запрещено сейчас курение в общественных местах.
Уже сейчас есть предвестники этого - запрещен показ любого реального насилия в эфире, пусть и справедливого. Хотя он часто не соблюдается или слишком условен, но это уже шаг к запрету пропаганды любого убийства независимо от его праведности.
Более того, будет табу даже на убийства животных для еды и исчезнет мясное животноводство.
Мясо будут синтезировать ровно так, как сейчас искуственную кожу. Для меня было шоком когда я узнал - уже с конца 90-ых все кроссовки для профессионалов делают из кожезаменителя, ибо по всем характеристикам он превосходит натуральную кожу.
Ровно как есть исследование - тепличные овощи много безопаснее по токсичности от выращенных на навозе. Могу ссылку дать на статью ученого.
Так и с производством мяса будет, а уж убивать людей тем более будет невозможно. И да - цирки с животными уже запрещены в Европе, хотя еще в чуть более ста лет назад там в зоопарках жили негры
Edited at 2017-07-13 06:07 am (UTC)
Человек благодаря крови и убийствам стал человеком много тысячелетий назад в период формирования. Это врожденный инстинкт.
Если будет как вы написали, будет какая то другая формация, к современному хоме сапиенсову отношения не имеющая.
Edited at 2017-07-13 06:15 am (UTC)
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Спасибо за рассказ.
Может, вы у нее в квартире и листали книги...
К сожалению, в мире еще не переводятся подонки, желающие повоевать и поубивать.
В том числе на чужой земле. Сейчас на Донбассе.
2. Нормальная примерно, как при Сталине. Не понравился Рамзану - ты труп.
Таких выродков на свете быть не должно. Из-за таких, как вы войны и случаются регулярно. Потому что ненависть переполняет ваши бошки, заменяя собой человеческие качества.
В одной части страны война и убивают людей. В другой части страны никто о войне и не слыхивал, живет мирной жизнью, преумножает свое богатство.
А то и обогащается с этой самой войны.
Але кто все эти люди, которые идут на войну с обеих сторон?
Это как про то что "при Сталине было написано четыре миллиона доносов, но кто написал эти четыре миллиона доносов?"
Дело в том, что в обществе всегда будет вырастать некоторый процент людей, которые не могут себя реализовать иначе, как на войне. И если этих людей не локализовать, выделив им площадку для самореализации, то они начнут убивать повсеместно там, где обитают, где живут нормальные люди.
Вы сами в интервью на громадськом радио упомянули о том, что в Донбассе воюют те же нацболы, которые устраивали беспорядки в Москве несколькими годами ранее.
Edited at 2017-07-13 10:13 am (UTC)