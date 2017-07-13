starshinazapasa

Журнал Аркадия Бабченко

Previous Entry Share Next Entry
Людей убивать нельзя
starshinazapasa
July 13th, 8:32

Ночь. Равнинная Чечня. Тишина. Ни одного выстрела. Даже саушек не слышно. Только у палатки связистов тарахтит дырчик. Где-то вдали в чернильной темноте угадываются горы.
Самое страшное село, которое я видел в своей жизни - Зоны. С ударением на последнем слоге. Небольшое село в Аргунском ущелье. Домов двадцать-тридцать. Мы проезжали через него, когда нас выводили с гор.
В Зонах не осталось ни одного целого дома. Только печные трубы. Едешь на броне - и только печные трубы торчат из пепелища. Сожженное до тла. Целая деревня печных труб. Как в кино про войну. Хатынь. И сложно отделаться от ассоциаций, когда теперь сам едешь на броне по чеченскому селу, от которого остался только лес печных труб...
В ущелье, в реке, лежит сбитый вертолет. Соженный танк. Два соженных бэтэра. В них тоже сгорели люди.
Над нами проходят два "Крокодила". Сопровождают колонну. Авиационное прикрытие.
Два "Крокодила" над нами. Один в ущелье под нами.
Может, это он по Зонам и работал.
Сложно это уложить в голове.
Вашендорой. Разрушенные дома. Ветер рвет остатки обоев на уцелевшей стене. Уцелела только одна стена. Углом. Три остальные обрушились. Дом, внутренности которого должны были быть внутри, теперь снаружи. Вывернутые кишки чужой жизни. Детская кукла. Среди развалин. Я нагибаюсь, поднимаю её. Сдуваю пыль. У куклы оторвана рука и выбит глаз. Я кладу куклу на уцелевший комод. Уцелевшим глазом она смотрит в небо. Через крышу, которой больше нет.
Мухе пуля вошла в левый бок. А вышла справа. В животе образовалась дыра размером с баскетбольный мяч. "Начал перевязывать, а бинтовать нечего, рука аж провалилась" - рассказывал потом Славка. То, что должно было быть внутри, у Мухи тоже оказалось снаружи. Он не хотел ехать на войну. Очень не хотел. Но его зачмырили в батальоне. И он согласился.


На окраине сидит молодой чеченец. Перекладывает мины. Учитель. Это школа. Ему надо теперь занятия проводить. Но в подвале целый склад боеприпасов.
Грозный. Чья-то квартира. Стою, перелистываю книги. Когда-то их читали люди. Которые жили здесь. Фотографии за стеклом. Стараешься не трогать ничего. Не мешать. Не следить сапогами. Не лезть в этот мир своей войной. Осколок времени, когда еще не убивали людей.
Детская тетрадка. Дневник. Писала явно девочка. Лет десяти - двенадцати. Сердечки. Принцессы. Единороги. Стихи. Написанные разноцветными чернилами. И ты в кирзачах. По этим сердечкам. Господи, хоть бы эти люди только успели уехать. Только бы она уехала. Это чужая жизнь была здесь. Не твоя. Сложно объяснить...
Ночь. Чечня. Тишина. Ни одного выстрела. Даже саушек не слышно. Только у палатки связистов тарахтит дырчик. Где-то вдали в чернильной темноте угадываются горы. Ни луны. Ни звезд. Небо, по которому никогда не пролетит самолет.
И как прорубает:
- Блядь, зачем я здесь? Что я здесь делаю? Это чужая земля. Не моя. Что я, человек, живущий в городе за две тысячи километров отсюда, с высшим юридическим образованием, делаю здесь, на чужой земле, на чужой войне, в чужой жизни с оружием в руках? Зачем я пришел сюда? Зачем я здесь? Кто меня сюда звал?
Нельзя убивать людей.
Людей убивать нельзя.
Это же так просто...

В рамках проекта "Журналистика без посредников"
Доброе утро.

Как обычно, кто считает нужным, сколько считает нужным
Приват-банк карта номер: 5168 7423 3613 0608
Paypal: putnpnh@gmail.com
Яндекс-кошелек, номер 410 011 372 145 462.
В Сбербанке карта номер 4276 3800 8339 8359.
Для пользователей WebMoney рублевый кошелек номер R361089635093.
Для пользователей WebMoney долларовый кошелек номер: Z525692199692
Для пользователей MasterCard, VISA и Maestro карта номер 4276 3800 8339 8359.
Либо просто кинуть на телефон
МТС: +7 915 237 41 78.
Мегафон: +7 926 558 57 89
Спасибо



Tags: , ,
promo starshinazapasa june 10, 2022 09:45 311
Buy for 500 tokens
Журналистика без посредников
Продолжаем проект "Журналистика без посредников". Новоприбывшим френдам пару слов о сути. Предлагаю простую схему, работающую уже во всем мире. Которую вкратце можно охарактеризовать так: "я пишу что вижу, вы переводите, сколько считаете нужным", То есть, я пишу свои…
208 comments :
( 208 comments Leave a comment )
nadushkaq
2017-07-13 05:39 am (UTC)
Это вы расскажите украинцам. Которые обстреливают Донбасс, убивая мирных жителей. Которые сжигают людей в Одессе, Мариуполе. И радуются этому. Поддерживают убийцу итальянского корреспондента. А мы посмотрим.
(Reply) (Thread) (Expand)
alimukantarat
2017-07-13 05:51 am (UTC)

Это вы расскажите россиянам. Которые обстреливают Донбасс, убивая мирных жителей. Которые сжигают людей в Одессе, Мариуполе. И радуются этому. Поддерживают убийцу итальянского корреспондента. А мы посмотрим.
(Reply) (Parent) (Thread) (Expand)
d_galaydov
2017-07-13 05:41 am (UTC)
Познавательно
(Reply) (Thread)
Ваши документики!
2017-07-13 09:32 am (UTC)
Да ладно. Аркаша ахеджакнулся маленько сегодня.
(Reply) (Parent) (Thread) (Expand)
kikzan
2017-07-13 05:53 am (UTC)
О судьбе русских рабов в Чечне бабченки не говорят.
(Reply) (Thread) (Expand)
derik_536
2017-07-13 05:54 am (UTC)

Ты раб с рождения твоего ватного мозга.

(Reply) (Parent) (Thread)
chudinovandrei
2017-07-13 05:56 am (UTC)
В машине Путина Навального узри, он пальцем указал где отмалить грехи.

А вот вам про убийства .

Это мой коммент к посту о советском снайпере Павличенко, убившей больше 300 немцев:

Пройдет сколько-то столетий и будущие поколения будут смотреть на нас- убивающих друг друга примерно как мы смотрим на диких зверей.

И не будут делать скидки на справедливость войны.

Ровно как мы не делаем скидку на справедливость канибализма, а он наверняка тоже может быть таковым для его совершающих.

И через эти несколько столетий или даже раньше подобные рассказы об убивших 300 человек будут запрещены, как запрещено сейчас курение в общественных местах.

Уже сейчас есть предвестники этого - запрещен показ любого реального насилия в эфире, пусть и справедливого. Хотя он часто не соблюдается или слишком условен, но это уже шаг к запрету пропаганды любого убийства независимо от его праведности.

Более того, будет табу даже на убийства животных для еды и исчезнет мясное животноводство.

Мясо будут синтезировать ровно так, как сейчас искуственную кожу. Для меня было шоком когда я узнал - уже с конца 90-ых все кроссовки для профессионалов делают из кожезаменителя, ибо по всем характеристикам он превосходит натуральную кожу.

Ровно как есть исследование - тепличные овощи много безопаснее по токсичности от выращенных на навозе. Могу ссылку дать на статью ученого.

Так и с производством мяса будет, а уж убивать людей тем более будет невозможно. И да - цирки с животными уже запрещены в Европе, хотя еще в чуть более ста лет назад там в зоопарках жили негры

Edited at 2017-07-13 06:07 am (UTC)
(Reply) (Thread) (Expand)
slug_12
2017-07-13 11:40 am (UTC)

Человек благодаря крови и убийствам стал человеком много тысячелетий назад в период формирования. Это врожденный инстинкт.
Если будет как вы написали, будет какая то другая формация, к современному хоме сапиенсову отношения не имеющая.

(Reply) (Parent) (Thread)
a_shestakov
2017-07-13 05:59 am (UTC)
Не совсем понятно, это только нашим ихних нельзя убивать, или и ихним нсших тоже? И что делать, если ихние убивают наших?
(Reply) (Thread)
vik100
2017-07-13 06:15 am (UTC)
Сидели бы ваши дома, в своих Задрищенсках и УстьПиздюйсках, всем было бы спокойней.
(Reply) (Parent) (Thread) (Expand)
old_extremist
2017-07-13 06:14 am (UTC)
Некоторых - всякого рода идейных тварей, ставящих своей целью навязывание своей воли другим - таки убивать необходимо. Например, исламистов. Или чучхеистов. Или рашистов.

Edited at 2017-07-13 06:15 am (UTC)
(Reply) (Thread) (Expand)
ele120
2017-07-13 09:38 am (UTC)
Ули укронацистов
(Reply) (Parent) (Thread) (Expand)
livejournal
2017-07-13 06:33 am (UTC)
Здравствуйте!
Ваша запись попала в топ-25 популярных записей LiveJournal. Подробнее о рейтинге читайте в Справке.
(Reply) (Thread)
livejournal
2017-07-13 06:33 am (UTC)
Здравствуйте! Ваша запись попала в топ-25 популярных записей LiveJournal России! Подробнее о рейтинге читайте в Справке.
(Reply) (Thread)

Спасибо за рассказ.

olleg1
2017-07-13 06:59 am (UTC)
.
(Reply) (Thread)
lapetra777
2017-07-13 07:01 am (UTC)
Про книжки и дневник был эпизод у Полины Жеребцовой в "Муравей в стеклянной банке. Чеченские дневники".

Может, вы у нее в квартире и листали книги...
(Reply) (Thread) (Expand)
starshinazapasa
2017-07-13 08:29 am (UTC)
А не найдете сейчас этот эпизод?
(Reply) (Parent) (Thread)
Алексей Иванов
2017-07-13 07:12 am (UTC)
Людей убивать можно. Некоторых - нужно.
(Reply) (Thread)
savushkina55
2017-07-13 08:04 am (UTC)
Нет прощения упырям и нелюдям, которые развязывали войны прошлого и продолжают развязывать их по сей день. Пусть умирают они в мучениях и горят вечно в аду. И политики, и пропагандисты, стравливающие людей по их заказу. Сдохните, твари!
(Reply) (Thread)
g_bukin
2017-07-13 08:11 am (UTC)
Нельзя конечно
(Reply) (Thread)
techwork
2017-07-13 08:17 am (UTC)
Ну вот чекистам дана команда поднимать тму несчастных чеченцев - да не клюнет уже никто на западе на это отработаный матерал. Все уже поняли что там было. Ваш чекисткий цирк. Скгачала КГБраздало оружие националистам чеченским, потом те устроли резню русских а потом ваши чекисты ввели туда не войска а толпу пацпанов которых продавали их же командиры.
(Reply) (Thread)
alicecoo
2017-07-13 08:18 am (UTC)
а русских на донбассе можно?
(Reply) (Thread) (Expand)
softranger
2017-07-13 08:22 am (UTC)
Хватит повторять этот идиотизм. В Украине не делят людей на русских и украинцев.
(Reply) (Parent) (Thread) (Expand)
softranger
2017-07-13 08:21 am (UTC)
Война - абсолютное зло. Об этом еще Ремарк и Хэмингуей писали.
К сожалению, в мире еще не переводятся подонки, желающие повоевать и поубивать.
В том числе на чужой земле. Сейчас на Донбассе.
(Reply) (Thread) (Expand)
igorgavrilin
2017-07-13 09:04 am (UTC)
Вот это правильно - укрохунте нечего делать на Донбассе, поэтому убивать укрофашистов это хорошо.
(Reply) (Parent) (Thread) (Expand)
klushin
2017-07-13 08:26 am (UTC)
Тоже проезжал через село Зонах по дороге в Итум-Кале на рубеже двухтысячных. Сейчас говорят село отстроили полностью.
(Reply) (Thread)
old_hippi_buba
2017-07-13 09:02 am (UTC)
надо было по почкам косить,как все нормальные люди и не задавался бы этими вопросами
(Reply) (Thread)
concluder
2017-07-13 09:07 am (UTC)
В результате спецоперации теперь в Чечне нормальная жизнь.
(Reply) (Thread)
softranger
2017-07-13 09:22 am (UTC)
1. Для тех, кого не успели убить
2. Нормальная примерно, как при Сталине. Не понравился Рамзану - ты труп.
(Reply) (Parent) (Thread) (Expand)
in fiocci
2017-07-13 09:10 am (UTC)
жалко бабка соседка умерла уже. я бы её привёл к тебе, рассказал бы ей. у неё сын с женой и дочкой в середине 80х уехали поднимать нефтепромышленность в грозный из москвы. последний раз от них что-то слышали в 92ом. потом всё, где они, что с ними - хз. даже могилы нет. сжечь к хуям - самое отличное решение было. жалко, не до конца.
(Reply) (Thread)
macarow
2017-07-13 09:23 am (UTC)
Жалко, что тебя не до конца при родах задушили. Вот что действительно жалко.
Таких выродков на свете быть не должно. Из-за таких, как вы войны и случаются регулярно. Потому что ненависть переполняет ваши бошки, заменяя собой человеческие качества.
(Reply) (Parent) (Thread) (Expand)
jz828059
2017-07-13 09:20 am (UTC)
Ничего не поделать, воинская повинность.

В одной части страны война и убивают людей. В другой части страны никто о войне и не слыхивал, живет мирной жизнью, преумножает свое богатство.

А то и обогащается с этой самой войны.
(Reply) (Thread)
softranger
2017-07-13 09:23 am (UTC)
Есть еще такое село Семашки. Думаю, там пострашнее было.
(Reply) (Thread) (Expand)
mobile_virus
2017-07-13 09:59 am (UTC)
Да, убивать нельзя.
Але кто все эти люди, которые идут на войну с обеих сторон?
Это как про то что "при Сталине было написано четыре миллиона доносов, но кто написал эти четыре миллиона доносов?"

Дело в том, что в обществе всегда будет вырастать некоторый процент людей, которые не могут себя реализовать иначе, как на войне. И если этих людей не локализовать, выделив им площадку для самореализации, то они начнут убивать повсеместно там, где обитают, где живут нормальные люди.
Вы сами в интервью на громадськом радио упомянули о том, что в Донбассе воюют те же нацболы, которые устраивали беспорядки в Москве несколькими годами ранее.
(Reply) (Thread)
Sergei Vz
2017-07-13 10:07 am (UTC)
Аркадий, Вы безусловно талантливы и, наверняка знаете об этом. Успехов Вам.
(Reply) (Thread)
jon_jonovich
2017-07-13 10:11 am (UTC)
Аркадий будьте мужчиной наконец.Через две чеченские войны прошло десятки тысяч людей.Ни у кого нет каких то сопливых камланий,духовных переживаний,чеченских синдромов и т.д.Вы как студентка,замужем побывали за тираном,теперь десят лет в жж срёте переживаниями и впечатлениями.Это недостойно

Edited at 2017-07-13 10:13 am (UTC)
(Reply) (Thread)
starshinazapasa
2017-07-13 10:45 am (UTC)
А и правда. Чоэта я. Десятки тысяч человек поубивали - нахуй духовные переживания нужны, и то верно
(Reply) (Parent) (Thread) (Expand)
( 208 comments Leave a comment )
Archive

Jul2017

S
M
T
W
T
F
S
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     
Tags
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Powered by LiveJournal.com
?

Log in

Or connect using: