Разговоры о войне

Одно из самых интересных интервью. И серьезных. Таких разговоров после войны ждешь годами. Чтобы кто-то подошел и спросил - брат, расскажи, что там было? Каково это? Мы хотим знать. Нам это важно. Это очень важно - чтобы кому-то это было важно. Потому что не может все это просто так заканчиваться. Не должно.

Говорим на Громадском радио с Ириной Ромалийской о войне.



Жаль, что так мало времени было.



