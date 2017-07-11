Разговоры о войне

Одно из самых интересных интервью. И серьезных. Таких разговоров после войны ждешь годами. Чтобы кто-то подошел и спросил - брат, расскажи, что там было? Каково это? Мы хотим знать. Нам это важно. Это очень важно - чтобы кому-то это было важно. Потому что не может все это просто так заканчиваться. Не должно.
Говорим на Громадском радио с Ириной Ромалийской о войне.
Говорим на Громадском радио с Ириной Ромалийской о войне.
Жаль, что так мало времени было.
не в "любой войне" , а в "любой войне на стороне оккупанта"
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автор оказывается "знает истину"
Автор претендующий на истину, вот ответьте мне, пожалуйста, на простой вопрос.
Как так получается, что Челябинский метеорит летел несколько секунд, и в инете куча видео (причем в HD качестве, а не на камеру разрешением 0,3Мп) с привязкой к местности, а тут на Украине Россия с бурятским конным спецназом в количестве 100500 человек, и сотни танков и другой техники и мы имеем "рассказы очевидцев". Где фото, видео, спутниковые в том числе? Что там в ГААГе по этому поводу сказали недавно?
Если все так очевидно "как Вы тут рисуете" где суд над Россией за 2008 год?
Re: автор оказывается "знает истину"
Re: автор оказывается "знает истину"
Снимки спутниковые с российской авиабазы в Сирии появились в инете на следующий день.
Нам же рассказывали "очевидцы" про 100-200 единиц тяжелой техники за раз! Куча ж танков подбили славные укровоины. Где видео и фото с мест победы? Где эти сотни (подчеркиваю, сотни!) единиц техники? Или их так же незаметно вывозят как и незаметно завезли?
Это 3 года, не три дня, не три недели.
И не надо мне про 1000 метров рассказывать. Снимать даже с 500 метров на смартфон бессмысленное занятие. Я про доказательства в принципе. А тут только фразы "всем очевидно".
Re: автор оказывается "знает истину"
Re: автор оказывается "знает истину"
Ну так набери " Виктор Агеев " , хотя это ведь тоже "не доказательство" .
RE: автор оказывается "знает истину"
Re: автор оказывается "знает истину"
Re: автор оказывается "знает истину"
Re: автор оказывается "знает истину"
Про всякие мелочи вроде того что переговоры переданы им и опубликованы осенью 2014-го я даже и не говорю.
Мне вот интересно, что вы хотите увидеть в этих переговорах? "На нас летит ракета?"
Пока то что они собрали указывает на использование российской установки БУК, прибывшей через границу.