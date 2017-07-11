starshinazapasa

Журнал Аркадия Бабченко

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Разговоры о войне
starshinazapasa
July 11th, 14:45



Одно из самых интересных интервью. И серьезных. Таких разговоров после войны ждешь годами. Чтобы кто-то подошел и спросил - брат, расскажи, что там было? Каково это? Мы хотим знать. Нам это важно. Это очень важно - чтобы кому-то это было важно. Потому что не может все это просто так заканчиваться. Не должно.
Говорим на Громадском радио с Ириной Ромалийской о войне.

Жаль, что так мало времени было.

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39 comments :
( 39 comments Leave a comment )
  • 1
nestor_lohara
2017-07-11 01:16 pm (UTC)
ну если уже обобщать и оценивать, то стоит быть точным в своей экспертизе:

не в "любой войне" , а в "любой войне на стороне оккупанта"
(Reply) (Thread)
livejournal
2017-07-11 01:33 pm (UTC)
Здравствуйте!
Ваша запись попала в топ-25 популярных записей LiveJournal. Подробнее о рейтинге читайте в Справке.
(Reply) (Thread)
livejournal
2017-07-11 01:33 pm (UTC)
Здравствуйте! Ваша запись попала в топ-25 популярных записей LiveJournal России! Подробнее о рейтинге читайте в Справке.
(Reply) (Thread)

автор оказывается "знает истину"

kasyankv
2017-07-11 01:51 pm (UTC)
Это вот было серьезное интервью? "Россия начинала войну везде. Мы боимся НАТО, поэтому напали на бедную Грузию, а сейчас на Украину".
Автор претендующий на истину, вот ответьте мне, пожалуйста, на простой вопрос.
Как так получается, что Челябинский метеорит летел несколько секунд, и в инете куча видео (причем в HD качестве, а не на камеру разрешением 0,3Мп) с привязкой к местности, а тут на Украине Россия с бурятским конным спецназом в количестве 100500 человек, и сотни танков и другой техники и мы имеем "рассказы очевидцев". Где фото, видео, спутниковые в том числе? Что там в ГААГе по этому поводу сказали недавно?
Если все так очевидно "как Вы тут рисуете" где суд над Россией за 2008 год?
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Re: автор оказывается "знает истину"

Ivan Nikolajevskyj
2017-07-11 02:10 pm (UTC)
А ты попробуй стать в полный рост и поснимать противника, стреляющего в тебя с расстояния 500-1000 м. Потом расскажешь, как прошло.
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Re: автор оказывается "знает истину"

kasyankv
2017-07-11 02:27 pm (UTC)
А я не про это спрашивал. За 3 года "противник" не перемещался никуда? Или над Украиной всегда тучи, что передвижение десятков колонн техники с территории России со спутника никак не зафиксировать?
Снимки спутниковые с российской авиабазы в Сирии появились в инете на следующий день.
Нам же рассказывали "очевидцы" про 100-200 единиц тяжелой техники за раз! Куча ж танков подбили славные укровоины. Где видео и фото с мест победы? Где эти сотни (подчеркиваю, сотни!) единиц техники? Или их так же незаметно вывозят как и незаметно завезли?
Это 3 года, не три дня, не три недели.
И не надо мне про 1000 метров рассказывать. Снимать даже с 500 метров на смартфон бессмысленное занятие. Я про доказательства в принципе. А тут только фразы "всем очевидно".
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Алексей Иванов
2017-07-11 02:36 pm (UTC)
Ты дурак, что ли? Полно фоток в интернете с привязкой к местности. Или ты на работе? Тада сорри... Соси дальше.
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kasyankv
2017-07-11 05:35 pm (UTC)
Кидай ссылки. Найду в "твоих доказательствах" не фейк, приеду, отсосу. А пока их нет, мечтай об отсосе от мужика дальше, пидор.
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kasyankv
2017-07-11 06:16 pm (UTC)
Спутниковые снимки нашей авиобазы в Сирии появились в инете на следующий день после прилета наших самолетов. На Украине 3 года тучи были?
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Re: автор оказывается "знает истину"

grinvago
2017-07-11 02:44 pm (UTC)
Опять начинается "какие ваши доказательства" . В Ютубе в поисковик забить " колонна российской бронетехники на Украине " не пробовали ? Может чего нового узнаете .
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Re: автор оказывается "знает истину"

redneck_yankee
2017-07-11 04:51 pm (UTC)
А в чем проблема ? Есть куча видео на тему "Колонна американской бронетехники в Ираке".
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kasyankv
2017-07-11 05:31 pm (UTC)
Пробовал. Поэтому и задал вопрос. Видел эти видео снятых на тапок. Где, когда, кто из всех этих видео не понятно. Нет главного - привязки к местности. Автор данного поста отлично это понимает. Ни даты, ни места. Слова "очевидцев" и только. Кстати, почему-то давно уже новых видосов нет. Старье одно. Почему?
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grinvago
2017-07-11 08:20 pm (UTC)

Ну так набери " Виктор Агеев " , хотя это ведь тоже "не доказательство" .

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RE: автор оказывается "знает истину"

cantanapoli
2017-07-11 03:19 pm (UTC)
Скажите, кто сбил Боинг MH-17?
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Re: автор оказывается "знает истину"

redneck_yankee
2017-07-11 04:51 pm (UTC)
ВСУ Украины
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Re: автор оказывается "знает истину"

dimmoff
2017-07-11 05:37 pm (UTC)
Из пистолета
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Re: автор оказывается "знает истину"

cantanapoli
2017-07-11 05:57 pm (UTC)
О как. Из каких соображений вы делаете этот вывод?
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kasyankv
2017-07-11 05:26 pm (UTC)
О! Это к автору поста. Он знает все. Люди, "говорящие истину" это не про меня. Я так... спросить зашел.
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cantanapoli
2017-07-11 05:58 pm (UTC)
Ну а у вас у по этому поводу никаких мыслей нет?
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kasyankv
2017-07-11 06:04 pm (UTC)
Есть. Я верю, что России это точно было не нужно. Задаю себе простые вопросы. Где запись переговоров диспетчера с боингом? Где тот самый оператор? Почему самолет изменил курс? Где все это? Это же было "прямыми доказательствами, что Россия сбила боинг". Всё.
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cantanapoli
2017-07-11 06:17 pm (UTC)
Вы в курсе к каким выводам пришла международная следственная группа?

Про всякие мелочи вроде того что переговоры переданы им и опубликованы осенью 2014-го я даже и не говорю.
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kasyankv
2017-07-11 06:21 pm (UTC)
О как! Дайте ссылку на переговоры с диспетчером. Я лошара, их не видел. На любом языке. Я найду как перевести с Украинского.
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cantanapoli
2017-07-11 06:28 pm (UTC)
http://www.segodnya.ua/ukraine/poslednie-peregovory-pilotov-boinga-rasshifrovka-657885.html

Мне вот интересно, что вы хотите увидеть в этих переговорах? "На нас летит ракета?"
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kasyankv
2017-07-11 06:40 pm (UTC)
Я хотел увидеть красную звезду или афтограф Путина. Ну или хотя бы триколор. Это, я так понимаю, есть в Гаагском закючении? Есть ссылка в протоколе трибунала на эту запись? Или это просто новости?
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cantanapoli
2017-07-11 06:50 pm (UTC)
Извините, ваши пожелания к тому что вам надо видеть это совершенно не моя проблема. Следователи собрали данные и приняли решения об их достаточности для того чтоб передавать их в суд.

Пока то что они собрали указывает на использование российской установки БУК, прибывшей через границу.
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poulsam
2017-07-11 06:34 pm (UTC)
Тебя в гугле забанили?
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Ксения Андреева
2017-07-11 02:37 pm (UTC)
Ведущая в целом производит впечатление неглупой, но... Она всерьез считает, что Карпюк и Клых воевали в Чечне? При том что у них обоих 100%-ное алиби, не нашлось ни одного доказательства, и дело полностью сфабриковано? ТП - другого определения для нее нет. Если такое звучит в украинском эфире, на что надеяться украинским политзаключенным? Они не имеют права даже на правдивую информацию о себе в своей же стране?
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Владимир Артёмов
2017-07-11 02:58 pm (UTC)
История про то, что Бабченко был на двух чеченских войнах - и при этом никого не убил - попахивает пиздежом
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Ivan Mouravyeff
2017-07-11 04:46 pm (UTC)
тыловым крысам все попахивает.. извини, если что)
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dimmoff
2017-07-11 05:39 pm (UTC)
Я думаю ты, как настоящий военный пацан, имеешь ожерелье из ушей чечен, которые резал лично. Ну расскажи, поделись как там? Со ста метров точно в лоб попадаешь?
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kasyankv
2017-07-11 06:10 pm (UTC)
С дивана - нет.
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kasyankv
2017-07-11 06:06 pm (UTC)
Что Вы такое говорите! Раз он сказал, значит правда! Он никогда не врет.
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Ivan Mouravyeff
2017-07-11 04:45 pm (UTC)
Аркадий, со всем уважением — фраза «как все мальчишки, начитавшиеся Ремарка» не лезет в уши. Гайдара еще понятно. Ремарк как раз *антивоенный* писатель, описывающий всю тупость и подчас бессмысленность бойни под названием «война», что вы, я уверен, понимаете.
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kasyankv
2017-07-11 06:09 pm (UTC)
Не понимает. Он вещал на укрорадио, поэтому говорил то, что там хотят услвшать. Как назыааются люди, продающие свои услуги за деньги?
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redneck_yankee
2017-07-11 04:49 pm (UTC)
Если скакать на майдане и орать "москалей на ножи" а затем пожечь людей в Одессе на камеру, то рано или поздно придется искупать свои преступления кровью. Так что все справедливо.
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friendlystrnger
2017-07-11 06:01 pm (UTC)
Интересно-серьезно, но как-то сумбурно, ведущей - низачот
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yury_nesterenko
2017-07-11 07:24 pm (UTC)
А где у Ремарка романтизация войны? По-моему, у него как раз про то, что война - дерьмо.
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georg4177
2017-07-11 07:43 pm (UTC)
Спасибо, действительно интересно.
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olitvak
2017-07-11 09:48 pm (UTC)
Слушайте, какая молодец ведущая, умница. Хороший тон, хорошая передача.
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