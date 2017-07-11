starshinazapasa

Журнал Аркадия Бабченко

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Как же он служил в очистке?
starshinazapasa
July 11th, 12:36



Какая прелестная история. Есть в Кабардино-Балкарии город Нальчик. Есть в городе Нальчике школа №19. И есть в школе номер девятнадцать самолет. Знаменитый "Ла-5", на котором летал уроженец Кабардино-Балкарии Герой Советского Союза Алим Байсултанов. Вовавший над Ладогой, над Дорогой Жизни.
Полвека назад этот легендарный истребитель школе подарили однополчане Байсултанова. Пятьдесят лет он простоял на козырьке школы, носящей его имя. На фюзеляже боевой машины пять звездочек - по количеству сбитых Байсултановым врагов (хотя Википедия говорит, что сбил он семь).
И вот, в предверии семидесятипятилетия присвоения Алиму Байсултанову звания Героя, самолет снимают с козырька школы и везут на реставрацию. Чтобы к памятной дате возвратить его на место еще более лучшим.
Реставрацию оплачивает одна известная корпорация. Об этом делает репортаж местная газета. А также пишет сайт администрации города Нальчика. "Одно бесспорно – этот символ самоотверженности и героизма и впредь будет играть большую роль в военно-патриотическом воспитании школьников". А инициатором реставрации выступила общественная организация, руководителем которой является директор института повышения квалификации (!) КБГУ.
А еще сайт администрации города Нальчика начинается с ордена Отечественной войны и надписи "Нальчик - город воинской славы". Память о войне здесь живет с первой же страницы.
И вот этот легендарный истребитель, на котором летали Маресьев и сам Кожедуб, на который в конце войны пересел и Покрышкин, торжественно снимают с козырька школы и под фанфары везут на реставрацию.


И вот этот легендарный истребитель, на котором летали Маресьев и сам Кожедуб, на который в конце войны пересел и Покрышкин, торжественно снимают с козырька школы и под фанфары везут на реставрацию.
И все бы хорошо, но только этот легендарный истребитель с пятью звездами на фюзеляже... как бы это помягче-то сказать... в общем, нифига не легендарный, нифига не истребитель, нифига не "Ла-5" и вообще, блин, спортивно-тренировочный "Як-18А", вышедший в серию только в тясяча девятьсот пятьдесят, блин, шестом году.
И ясно, что Байслутанов летать на нем в сорок третьем над Дорогой Жизни никак не мог.






И вот ты смотришь на все это дело в стране победивших скреп, и думаешь - ну почему, почему вот ты, национал-предатель, которого тошнит от всего этого победобесия и показного патриотизма, способен отличить легендарный "Ла-5" от выпушенного в пятидеятых спортивного Як-18 - который, кстати, тоже не менее легендарный и на котором тоже была установлена туча рекордов и обучена туча летчиков и склееная модель которого стояла у каждого пацана на полке - а страна победивших скреп ходит мимо него пятьдесят лет - и ничего, и все ок, ла пять так ла пять, нормально.



Маресьев. Кожедуб. Повесть о настоящем человеке. Город воинской славы. Орден отечественной войны. Символ самоотверженности и героизма. Большая роль в воспитании школьников. Патриотизм. Скрепы. Великая победа. Искажение истории. Ветераны. Парады. Георгиевская ленточка. Пять звезд на фюзеляже. Покрышкин. Спасибо деду за победу. Фильмы. Пилотки. Михалков. Бондарчук. Из каждого утюга. Фанфары. Руководитель института повышения, блин, квалификации.
Как можно ТАК не знать свою историю? Ну как можно ну до такой-то степени?
"Но, позвольте, как же он мог служить в очистке?!" (с)
И вот так у них все. Страна фейк. От начала и до конца. От двадцати восьми панфиловцев до самолета на крыльце школы.
Как пишет моя хорошая знакомая, у которой я и увидел эту историю: "Нам всю жизнь с первого класса говорили, что этот самолёт Байсултанова. Мы гордились. Где ещё школа с самолетом есть? А ты вот тут говоришь, что мы свято верили в ерунду".
Извини. Я нечаянно.
Доброе утро.

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88 comments :
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gopnikov
2017-07-11 09:39 am (UTC)
слепили из говна и палок вот и миф появился )))) а вата любит всякие сказки )))
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gopnikov
2017-07-11 09:40 am (UTC)
кстати ждем ватноголовых, щас как мухи на говно прилетят ))))
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chlorian
2017-07-11 09:49 am (UTC)
"Хвала Господу, это уже пятая десница Иоанна Крестителя, к которой я сподобился приложиться во время этой поездки".
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Какой дурак на Плюке правду думает?

Grohott
2017-07-11 09:49 am (UTC)
А чево такова-то? "Нарисуем - будем жить!" Министр Мединский ведь сказал "Нет никакой истории! Главное - патриотизм!" И гражданин начальнег тоже так сказал.
А эта ваша так называемая "правда", от неё ведь одни проблемы. Она до добра не доводит. Одни фашысты правду говорят.

Edited at 2017-07-11 09:53 am (UTC)
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demirci
2017-07-11 09:53 am (UTC)
На фото не Ла-5, расходимся.
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valkohiisi
2017-07-11 09:58 am (UTC)

Гы-гы, читать пробовали?

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sergbalkov
2017-07-11 09:58 am (UTC)
херня, они похожи, сойдёт
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vl_belov
2017-07-11 02:41 pm (UTC)
Крылья есть?
Есть.
Ну тогда шо вам еще надо :)
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nemologos
2017-07-11 09:59 am (UTC)
Что было, то и поставили...
Где б они там Ла-5 для обычной школы нашли в 60-е или даже в 70-е годы...
Покрышкин, кстати, на Ла-5 не летал)) Ну по крайней мере не воевал...
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vld_sergio_jr
2017-07-11 10:11 am (UTC)
В Запорожье, например, Миг-19 на памятнике героям ВОВ в 1997 году заменили на макет Ла-5. Было бы желание, а смакетировать Ла-5 в 70-е вполне было бы возможно.
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lighthole
2017-07-11 09:59 am (UTC)
скажите спасибо что не мессер)) а вообще я тоже читаю статью, ла -5 все дела.. но на картинке то сразу признал учебный як) ну думаю наверное этот як на основе того ла 5 был построен. а оно вон как вышло))
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affinogen2000
2017-07-11 12:02 pm (UTC)
"скажите спасибо что не мессер))"
вот, кстати, да, могли бы запросто..-)))
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max_andriyahov
2017-07-11 10:02 am (UTC)
Так на нем "В бой идут одни старики" снимали, поэтому у них в голове и путается. Там же вместо мозгов - забродивший хлебушек.
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penetrat0r
2017-07-11 10:09 am (UTC)
Ну мало ли богатых и влиятельных коллекционеров и людей без совести в Рассеюшке ;)
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pipesmokerrus
2017-07-11 10:17 am (UTC)
Вот почему я нифига не удивлен? В стране скреп высосанной из пальца истории ВОВ, в стране, где культурой управляет мошенник и дурак, а назначает его министром вор - это еще не самая удивительная история.
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livejournal
2017-07-11 10:31 am (UTC)
Здравствуйте!
Ваша запись попала в топ-25 популярных записей LiveJournal. Подробнее о рейтинге читайте в Справке.
(Reply) (Thread)
livejournal
2017-07-11 10:31 am (UTC)
Здравствуйте! Ваша запись попала в топ-25 популярных записей LiveJournal России! Подробнее о рейтинге читайте в Справке.
(Reply) (Thread)
dimintc
2017-07-11 10:31 am (UTC)
ачотакого! (с)
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dezugner
2017-07-11 10:37 am (UTC)
какая нахуй разница?
кацапам сказали "ла-5", значит "ла-5".
а кто не хочет грузить люминь будет грузить чугуний.
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krokoeg
2017-07-11 11:02 am (UTC)
Аркадий, а что в кино Маэстро не на аутентичном самолете летал... Вы так же страдали? Страна фейк, надо же, от самолета на козырьке школы мы усираемся, а мимо щепок и гвоздей из креста христова, или там сорока восьми зубов святого Зосимы не слабит ходить?
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vld_sergio_jr
2017-07-11 11:36 am (UTC)
"Летал" и "памятник" разные вещи. Если позиционировать самолет(танк/катер) как "тот самый, на котором воевал наш герой", ну или хотя-бы "точно такой же, как тот, на котором воевал наш герой", то можно немножко и постараться. Вот, например, будущие фашисто-бандеровцы в Запорожье в 1997 году сняли с памятника летчикам Великой Отечественной Миг-19, который там был с 1974 года, и поставили на этот же постамент макет Ла-5, из фанеры и метала. Памятник, что характерно, и в 2017 году в полном порядке.
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blagotrav
2017-07-11 11:08 am (UTC)
Как миф про Маресьева. Если посмотреть где место падения самолёта и где место на котором нашли пилота, то тяжело понять где он столько времени полз.
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alleinstehen
2017-07-11 11:10 am (UTC)
Надо написать на борту большими буквами "ЛА-5".
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(Deleted comment)
seryi_polosatiy
2017-07-11 11:14 am (UTC)
Я уж было подумал что во время реставрации настоящий продали и заменили на 18-й. А если он и был, то чего шуметь-то?

В кино как раз он и снимался обычно, так что у обычного пионера всё должно сходится )
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yury_nesterenko
2017-07-11 11:26 am (UTC)
Вы уверены, что это Як-18А? Лично я вижу родной Як-52, на котором налетал часов 50. Хотя они похожи, конечно.
В совковых фильмах ("В бой идут одни старики" и т.п.) они действительно регулярно снимались в роли Ла-5, на что летчику очень смешно смотреть, конечно. Но это еще что - в роли Ме 109 там вообще чешские Злины!
Про Як-18Т, кстати, тоже очень смешная история. Это самолет, не имеющий ничего общего с Як-18! Просто Яковлеву не разрешили делать новый самолет. И тогда он сказал "а это не новый, это модификация старого Як-18!" Прокатило. Хотя трудно найти более непохожие (в пределах своего класса) машины.

Ватникам, само собой - сдохнуть!
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bigironx
2017-07-11 12:07 pm (UTC)
В нашем городе к 30 летию Победы разбили парк, ну и забабахали там самолет на стелле, МиГ-15.
Далее все как положено - детей по ним в пионеры принимают, молодоженов из ЗАГСа под ним фотографируют.
Хороший самолет, даже повоевать немножко успел, правда в гитлеровской армии, как Мессершмидт -262.
Потом пленные немцы наладили их производство в СССР как Миг 15, а в Штатах как Сейбр.
Они еще в Корейской войне успели друг против друга повоевать.
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Олег Иконников
2017-07-11 12:13 pm (UTC)
Скажите, вы видели картинки с изображением Ме-262, МИГ-15 и Сейбра?
Если нет, таки я вам скажу, что общее у них одно - они летательные аппараты тяжелее воздуха.
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Олег Иконников
2017-07-11 12:10 pm (UTC)
Подумаешь...
В Саратове в парке Победы катер 60-х годов "Костромич" изображает участника Сталинградской битвы. Паровоз серии Э, обшитый жестью - бронепоезд. БТР-40 без колес - разбитую фашистскую технику.
А за Волгой есть "Место приземления Ю.Гагарина", хотя он там не приземлялся.

Edited at 2017-07-11 12:29 pm (UTC)
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хотя он там не приземлялся

stoleshnikov
2017-07-11 12:55 pm (UTC)
Где же, на самом деле, приземлялся Гагарин?
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ollo
2017-07-11 01:06 pm (UTC)
да ладно какая разница, один старинный самолет с пропеллером или другой, кто их отличит теперь
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Олег Иконников
2017-07-11 01:41 pm (UTC)
Действительно, какая разница, на 9 мая настоящие ветераны или ряженные с прицепленными значками и фальшивыми погонами. Кто их отличит теперь?
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Sergey Yurkov
2017-07-11 01:08 pm (UTC)
По всей стране в качестве памятников войны установлены Т-34-85. Хотя основную тяжесть освобождения вынесли Т-34-76.
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boyskaut0
2017-07-11 05:35 pm (UTC)
и Студебеккеры с Виллисами )))
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swenekaf
2017-07-11 01:27 pm (UTC)
Ну недовольные могут идти каяться в Ельцин-центр. Мне пофиг, до последнего ли шурупчика самолёт подлинный или вольная фантазия директора школы. Это символ, память и подходя мимо тренировочного яка,я буду отдавать честь всем лётчикам всех войн Советского Союза и России. Вам, манкуртам, этого не понять.
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Олег Иконников
2017-07-11 01:39 pm (UTC)
А когда на 9 мая ряженные нацепят ордена и погоны, вы тоже будете "отдавать честь"? Или всю честь уже отдали, больше нету?
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net_imeni_net
2017-07-11 01:43 pm (UTC)
Ну всего-то делов, стойки шасси местами махнуть и все.
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