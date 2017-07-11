Как же он служил в очистке?





Какая прелестная история. Есть в Кабардино-Балкарии город Нальчик. Есть в городе Нальчике школа №19. И есть в школе номер девятнадцать самолет. Знаменитый "Ла-5", на котором летал уроженец Кабардино-Балкарии Герой Советского Союза Алим Байсултанов. Вовавший над Ладогой, над Дорогой Жизни.

Полвека назад этот легендарный истребитель школе подарили однополчане Байсултанова. Пятьдесят лет он простоял на козырьке школы, носящей его имя. На фюзеляже боевой машины пять звездочек - по количеству сбитых Байсултановым врагов (хотя Википедия говорит, что сбил он семь).

И вот, в предверии семидесятипятилетия присвоения Алиму Байсултанову звания Героя, самолет снимают с козырька школы и везут на реставрацию. Чтобы к памятной дате возвратить его на место еще более лучшим.

Реставрацию оплачивает одна известная корпорация. Об этом делает репортаж местная газета. А также пишет сайт администрации города Нальчика. "Одно бесспорно – этот символ самоотверженности и героизма и впредь будет играть большую роль в военно-патриотическом воспитании школьников". А инициатором реставрации выступила общественная организация, руководителем которой является директор института повышения квалификации (!) КБГУ.

А еще сайт администрации города Нальчика начинается с ордена Отечественной войны и надписи "Нальчик - город воинской славы". Память о войне здесь живет с первой же страницы.

И вот этот легендарный истребитель, на котором летали Маресьев и сам Кожедуб, на который в конце войны пересел и Покрышкин, торжественно снимают с козырька школы и под фанфары везут на реставрацию.

И вот этот легендарный истребитель, на котором летали Маресьев и сам Кожедуб, на который в конце войны пересел и Покрышкин, торжественно снимают с козырька школы и под фанфары везут на реставрацию.

И все бы хорошо, но только этот легендарный истребитель с пятью звездами на фюзеляже... как бы это помягче-то сказать... в общем, нифига не легендарный, нифига не истребитель, нифига не "Ла-5" и вообще, блин, спортивно-тренировочный "Як-18А", вышедший в серию только в тясяча девятьсот пятьдесят, блин, шестом году.

И ясно, что Байслутанов летать на нем в сорок третьем над Дорогой Жизни никак не мог.











И вот ты смотришь на все это дело в стране победивших скреп, и думаешь - ну почему, почему вот ты, национал-предатель, которого тошнит от всего этого победобесия и показного патриотизма, способен отличить легендарный "Ла-5" от выпушенного в пятидеятых спортивного Як-18 - который, кстати, тоже не менее легендарный и на котором тоже была установлена туча рекордов и обучена туча летчиков и склееная модель которого стояла у каждого пацана на полке - а страна победивших скреп ходит мимо него пятьдесят лет - и ничего, и все ок, ла пять так ла пять, нормально.







Маресьев. Кожедуб. Повесть о настоящем человеке. Город воинской славы. Орден отечественной войны. Символ самоотверженности и героизма. Большая роль в воспитании школьников. Патриотизм. Скрепы. Великая победа. Искажение истории. Ветераны. Парады. Георгиевская ленточка. Пять звезд на фюзеляже. Покрышкин. Спасибо деду за победу. Фильмы. Пилотки. Михалков. Бондарчук. Из каждого утюга. Фанфары. Руководитель института повышения, блин, квалификации.

Как можно ТАК не знать свою историю? Ну как можно ну до такой-то степени?

"Но, позвольте, как же он мог служить в очистке?!" (с)

И вот так у них все. Страна фейк. От начала и до конца. От двадцати восьми панфиловцев до самолета на крыльце школы.

Как пишет моя хорошая знакомая, у которой я и увидел эту историю: "Нам всю жизнь с первого класса говорили, что этот самолёт Байсултанова. Мы гордились. Где ещё школа с самолетом есть? А ты вот тут говоришь, что мы свято верили в ерунду".

Извини. Я нечаянно.

Доброе утро.

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