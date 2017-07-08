starshinazapasa

Журнал Аркадия Бабченко

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Глобальное
starshinazapasa
July 8th, 16:35

А кто-нибудь уже понял, почему антиглобалисты все до единого живут в странах глобального мира, а не в таких, например, замечательных выключенных из мирового сообщества образованиях, как, скажем, Палестина, Иран, Сомали, ДНР или та же прекрасная изолированная ото всех Северная Корея, куда совсем недавно один антиглобалист поехал за счастьем и плакатом, а вернулся с ботулизмом и омертвевшим мозгом и тут же умер. Не, ну правда. Ни одной корпорации, проклятый капитализм не дотянулся, ни тебе вражеской "Икеи", ни "Тойоты", ни "Эппл", ни Рокфеллеров, ни международных банков. Только органический чистый ручной труд за натуральную еду. Красота же. Езжайте, пацаны. Счастье еще есть на свете. Чего все в глобалистском Гамбурге-то собрались?



Для меня это всю жизнь загадка


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Журналистика без посредников
Продолжаем проект "Журналистика без посредников". Новоприбывшим френдам пару слов о сути. Предлагаю простую схему, работающую уже во всем мире. Которую вкратце можно охарактеризовать так: "я пишу что вижу, вы переводите, сколько считаете нужным", То есть, я пишу свои…
84 comments :
( 84 comments Leave a comment )
zaykas
2017-07-08 01:42 pm (UTC)
Антиглобалисты - движение бесящихся с жиру.
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moroz_na
2017-07-08 03:11 pm (UTC)
А почему в исламских странах нет протестов феминисток, хотя там женщина= вещь? Потому что там жёстко подавляют любое инакомыслие и феминисток там просто нет- это грозит смертной казнью. Митинг протеста где-нибудь в Северной Корее просто невозможен. Стихийные бунты случаются в любой стране, даже в КНДР, но мы об этом никогда не узнаем. Это механизм обратной связи и если он нарушен, то страна быстро катится в жопу. Большинство государство, где интересы правящего класса ставят существенно выше интересов гражданина, живут плохо.
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mercator100
2017-07-08 01:43 pm (UTC)
Аркадий, это Александр Меркатор. Просьба зафрендить меня тут и в ФБ.
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vlasovetz55
2017-07-08 02:35 pm (UTC)
Тебе одного Мальгина хватит
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lesnoybrodyaga
2017-07-08 01:52 pm (UTC)
Лучше быть антиглобалистом здоровым и богатым, чем бедным и больным.
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navalnypresiden
2017-07-08 06:27 pm (UTC)
Из серии: Не нравится Россия - уезжайте!
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metsuyan
2017-07-08 01:58 pm (UTC)

есть страна Палестина?

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dimmoff
2017-07-08 02:12 pm (UTC)
Зато есть организация по ее освобождению! Непонятно от кого
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andpierrot
2017-07-08 02:06 pm (UTC)
Был в советские времена анекдот про членов франц. компартии:
Конкурс на лучшее знание ссср.
Третье место - неделя жизни в Москве.
Второе - три дня в Москве.
Первое место - один день в Москве.
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pinewoodd
2017-07-08 02:11 pm (UTC)
слишком хорошо живут, сыто и спокойно, а хочется адреналина. Отсюда и экстремальные виды спорта и разные радикальные группировки.
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colobus1
2017-07-08 02:11 pm (UTC)
Как меняется мир! Во времена Бравого Солдата идиоты были клинические. А теперь - глобальные.
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damillola
2017-07-08 02:15 pm (UTC)
Да там же одни гомосексуалисты. В смысле, леваки.
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tigr6
2017-07-08 02:36 pm (UTC)
Леваки могут только протестовать и разрушать. Созидать не могут!
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antshadow
2017-07-08 02:41 pm (UTC)
Сартр тоже своего Мао любил, сидя во Франции.
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mr_octobers
2017-07-08 02:53 pm (UTC)
Антиглобалисты понимают, что мировое правительство вполне может состояться и легко превратить весь мир в нечто похожее на такие образования, как Иран и Северная Корея.
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interes2012
2017-07-08 03:04 pm (UTC)
почитай жака фреско что ли
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Grohott
2017-07-08 03:07 pm (UTC)
Тоже никогда этого не понимал.
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drugayatatiana
2017-07-08 06:08 pm (UTC)
А это закон Церулика - подавляющее большинство людей не способны осознать существование проблемы, пока та не свалится им на голову.
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alexadmin
2017-07-08 03:16 pm (UTC)
А чего Путина ругает гламурная молодежъ, а не колхозники всякие?
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antabis
2017-07-08 03:24 pm (UTC)
лучший комментарий и самый точный.
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dimintc
2017-07-08 03:28 pm (UTC)
С жиру беситься!(с)
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woronov
2017-07-08 03:31 pm (UTC)
Потому что живут они в своих странах, и борются за то чтобы сделать их лучше.
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antonk44.id.mail.ru
2017-07-08 03:36 pm (UTC)
Страны капиталистического центра черпают своё благополучие,за счёт эксплуатации стран периферийного капитализма,вот и весь секрет.
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dmitriykrilov
2017-07-08 03:50 pm (UTC)
Ты перечитал газеты "Правда"
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Alex Krylov
2017-07-08 03:46 pm (UTC)
А Вы не заметили, что использовали переиначенный лозунг своих российских оппонентов "Не нравиться - вали из России!"?

А транснациональные корпорации всегда выгодно сотрудничали с людоедскими режимами. Икея засветилась в использовании заключенных ГДР, а недавно в Могилеве построили мебельный комбинат с ее участием, за что белорусским правоохранительным органам была предоставлена информация о счетах правозащитной организации "Весна" в Вильнюсе, на основании которой на 4 года посадили ее руководителя Беляцкого. Голдман Сакс помогала торпедировать закон Мангитского в Штатах. Можно долго продолжать. Но главная мысль - транснациональные корпорации в большой дружбе с вашими врагами. Именно благодаря их сотрудничеству так хорошо живут диктаторы по всей планете. Не прогресс они глобализируют, а автократию.

Edited at 2017-07-08 03:46 pm (UTC)
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dmitriykrilov
2017-07-08 04:11 pm (UTC)
"Не нравиться - вали из России!" -- плохой лозунг, так как всем, кому не нравится в России просто физически не могут свалить. В развитых странах просто нет столько места, чтобы вместить миллиарды людей, желающих свалить из стран третьего мира.
"Не нравиться в развитой стране - вали в Россию!" -- вполне нормальный лозунг, так как
1) Во всяких Европах всё-таки мало люмпенов, желающих жить в РФ, и РФ их легко вместит всех.
2) Россия принимает евробыдло и даже даёт им деньги и жильё (вспомним семью Мартенс). Того, кто пожелал свалить из РФ просто не впустят в Европу или США. Ну или депортируют.
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sergbalkov
2017-07-08 04:27 pm (UTC)
умеет же подъе..ть, за то и ценим, пеши исчо
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Гайдар Чубайсович
2017-07-08 04:33 pm (UTC)
Потому что они такие же левацкие мудни, что и ты. Эти страны позволяют им паразитировать на так называемой свободе слова и социальных программах, типа твоей, именно помощи беженцам. Чешский еще не выучил сука левацкая?
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dmitriykrilov
2017-07-08 04:41 pm (UTC)
Чё тебя бомбит-то?
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rorts
2017-07-08 05:05 pm (UTC)
было бы проще если бы во время протестной акции на лбу светились обозначения- антиглобалист, анархист, "противвсех" или просто мимо проходил, но захотелось ощутить эмоции от бросания камней в витрины. почему то кажется что антиглобалисты -тихие, а весь шухер устраивают люди далёкие от устроенного протеста,
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chechako
2017-07-08 05:16 pm (UTC)

Старшина, а старшина, то то Икей много на Украине. И Ашанов.

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ТОП: 21:00 (московское)

magict30p
2017-07-08 06:00 pm (UTC)
Вы попали в Т30P самых обсуждаемых тем в блогосфере.
Это Ваш 56-й ТОПовый пост в этом году.
Посмотреть статистику автора можно в карточке топблогера.
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drugayatatiana
2017-07-08 06:07 pm (UTC)
Потому что это в их страны пытаются понаехать из Палестины, Ирана и Сомали, а не наоборот. И каждый со своим самоваром и мечетью.
А они, вишь, против.
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Главная мысль правильная, но на Вормбира клевещете

yury_nesterenko
2017-07-08 06:22 pm (UTC)
Warmbier туда ездил просто как турист, в составе туристической группы. Он совсем не имел желания там оставаться, его арестовали в аэропорту при вылете обратно. И "ботулизм" - это северокорейская версия, судя по всему, лживая - американские врачи никаких следов такового не нашли.
Вы его путаете с другим американцем (не помню фамилию) - вот тот действительно был идиот, попросивший в Сек. Корее "политическое убежище" и тут же арестованный как шпион. Госдеп его потом с большим трудом вытащил (и очень зря!)
Хотя, конечно, ездить в такие места даже туристом - глупость, но все же другого уровня.

Ватникам и совкам - сдохнуть!

Edited at 2017-07-08 06:23 pm (UTC)
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