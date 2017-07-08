Глобальное

А кто-нибудь уже понял, почему антиглобалисты все до единого живут в странах глобального мира, а не в таких, например, замечательных выключенных из мирового сообщества образованиях, как, скажем, Палестина, Иран, Сомали, ДНР или та же прекрасная изолированная ото всех Северная Корея, куда совсем недавно один антиглобалист поехал за счастьем и плакатом, а вернулся с ботулизмом и омертвевшим мозгом и тут же умер. Не, ну правда. Ни одной корпорации, проклятый капитализм не дотянулся, ни тебе вражеской "Икеи", ни "Тойоты", ни "Эппл", ни Рокфеллеров, ни международных банков. Только органический чистый ручной труд за натуральную еду. Красота же. Езжайте, пацаны. Счастье еще есть на свете. Чего все в глобалистском Гамбурге-то собрались?



Для меня это всю жизнь загадка



