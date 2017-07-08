Глобальное

А кто-нибудь уже понял, почему антиглобалисты все до единого живут в странах глобального мира, а не в таких, например, замечательных выключенных из мирового сообщества образованиях, как, скажем, Палестина, Иран, Сомали, ДНР или та же прекрасная изолированная ото всех Северная Корея, куда совсем недавно один антиглобалист поехал за счастьем и плакатом, а вернулся с ботулизмом и омертвевшим мозгом и тут же умер. Не, ну правда. Ни одной корпорации, проклятый капитализм не дотянулся, ни тебе вражеской "Икеи", ни "Тойоты", ни "Эппл", ни Рокфеллеров, ни международных банков. Только органический чистый ручной труд за натуральную еду. Красота же. Езжайте, пацаны. Счастье еще есть на свете. Чего все в глобалистском Гамбурге-то собрались?
Для меня это всю жизнь загадка
есть страна Палестина?
Конкурс на лучшее знание ссср.
Третье место - неделя жизни в Москве.
Второе - три дня в Москве.
Первое место - один день в Москве.
А транснациональные корпорации всегда выгодно сотрудничали с людоедскими режимами. Икея засветилась в использовании заключенных ГДР, а недавно в Могилеве построили мебельный комбинат с ее участием, за что белорусским правоохранительным органам была предоставлена информация о счетах правозащитной организации "Весна" в Вильнюсе, на основании которой на 4 года посадили ее руководителя Беляцкого. Голдман Сакс помогала торпедировать закон Мангитского в Штатах. Можно долго продолжать. Но главная мысль - транснациональные корпорации в большой дружбе с вашими врагами. Именно благодаря их сотрудничеству так хорошо живут диктаторы по всей планете. Не прогресс они глобализируют, а автократию.
Edited at 2017-07-08 03:46 pm (UTC)
"Не нравиться в развитой стране - вали в Россию!" -- вполне нормальный лозунг, так как
1) Во всяких Европах всё-таки мало люмпенов, желающих жить в РФ, и РФ их легко вместит всех.
2) Россия принимает евробыдло и даже даёт им деньги и жильё (вспомним семью Мартенс). Того, кто пожелал свалить из РФ просто не впустят в Европу или США. Ну или депортируют.
Старшина, а старшина, то то Икей много на Украине. И Ашанов.
ТОП: 21:00 (московское)
Это Ваш 56-й ТОПовый пост в этом году.
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А они, вишь, против.
Главная мысль правильная, но на Вормбира клевещете
Вы его путаете с другим американцем (не помню фамилию) - вот тот действительно был идиот, попросивший в Сек. Корее "политическое убежище" и тут же арестованный как шпион. Госдеп его потом с большим трудом вытащил (и очень зря!)
Хотя, конечно, ездить в такие места даже туристом - глупость, но все же другого уровня.
Ватникам и совкам - сдохнуть!
Edited at 2017-07-08 06:23 pm (UTC)