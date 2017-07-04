Ура! Бабченкосрач!

Ладно. Надо ответить все же. А то такой бабченкосрач, а я молчу. Неприлично даже как-то.
Итак. Весь этот набор "штурмовать Кремль", "призывает из Праги", "приди и покажи как надо", "мы хоть что-то делаем", ну и мое любимое - "при первых же признаках угрозы быстренько сье... свалил в Прагу и оттуда теперь поучает нас всех".
Коротко и тезисно, а то мне надоело тыщу раз все это разжевывать.
Во-первых, я призываю только тогда и туда, когда и куда иду сам. Было это всего пару раз. Площадь Революции, Лубянка, Манежка. Вот, например, фотография одного из таких случаев. Акция "Лжедепутаты, сдайте мандаты". Когда - в том числе и я - призывал - в тот раз да, именно призывал - придти и блокировать нелигитимную Государственную думу. У вас украли голоса? Так идите и не пустите ворье в Парламент! Так вот, Владимир - это я обращаюсь сейчас к Владимиру Милову, родоначальнику этого срача - тогда Вы, именно Вы, персонально Вы говорили, что я провокатор, хочу крови, поп Гапон и прочее. Так что "как надо" Вам показывали не раз и не два. Но каждый раз Вы прятали голову в песок - лишь бы не видеть.
"Штурмовать Кремль". Большего бреда я в жизни не слышал. Штурмовать Кремль никто не призывал. Призывали добиться перевыборов в нелигитимную Думу - что на тот момент было возможно. Путем мирного невооруженного силового противостояния. Если Вы не понимаете, что эта формулировка означает, изучите тактику Майдана и Таксима. Но этот момент профукан, шанс упущен, говорить теперь уже и об этом - бессмысленно.
"Мы хоть что-то делаем". Дурак тоже хоть что-то делает, только весь лоб в крови. Вам кажется что это - "хоть что-то делать", мне - "что бы ни делать, лишь бы ничего не делать".
Десять лет вы имитируете протест. Десять лет строите партии, ходите на выборы и пытаетесь "влиять на политику изнутри". В стране, где политики нет как определения.
Все, надеюсь прочитали уже статью "Крысиное царство", где на пальцах показано, что представляет из себя эта власть? И вот этих людей вы хотите сковырнуть путем честных выборов?
Да, не спорю, десять лет назад это еще, возможно, и имело смысл. Но теперь?
Результат ваших походов во власть, создания партий и смены власти путем демократических выборов за десять лет - Немцов убит, Урлашов сидит, Белых сидит, Гайдар эмигрировала, стабильные два процента на выборах всех уровней, реновация идет полным ходом. Если тактика не приносит ничего, кроме пиздюлей - то так себе тактика, Вам не кажется?
Да, этот режим рухнет. Обязательно рухнет. Но будет это уже совсем по другим причинам. И ваше "хоть что-то делает" к этому крушению будет иметь такое же отношение, как камлания шамана к выпавшему дождю. Если вы хотите мирного бескровного перехода власти - то вы только теряете время. Чем дальше, тем этот переход будет немирнее. И осуществляться он будет уже совсем другими людьми. И под другими лозунгами.
"При перых признаках" - не при первых. Не при вторых. И даже не при десятых.
"Поучает нас оттуда". Моя любимая вишенка.
Владимир. Вот, скажем, Вы - не можете поучать меня в принципе. Потому что я не считаю себя глупее Вас. Я могу быть согласен с предлагаемой Вами тактикой, а могу - как в данном случае - не согласен. Я вижу пробелы в этой тактике, говорю, что она не приведет к желаемому результату и об этом и пишу.
И я думаю, что те люди, которые меня читают, также не считают себя глупее меня. И не воспринимают мои тексты как поучения. И они тоже вольны соглашаться со мной, или не соглашаться.
Если же лично Вы считаете это поучениями - это характеризует Вас, а не меня.
А если хотите реально у меня поучиться - приезжайте, с удовольствием расскажу Вам о своем видении ситуации.
Вот этот абзац приведу полностью: "Меня не удивляет Бабченко. Меня удивляете вы, которые все это неистово репостите. А чего репостите-то? Если вам так нравятся все эти проповеди, так пойдите и воспоследуйте?"
О том, что в случае проигрыша будет реакция и завинчивание гаек, было понятно уже с самого начала. Семь лет вы сдавали позиции. Семь лет вы "что-то делали", лишь бы не делать главного. Отступали шажок за шажком. В итоге ситуация от пятисот рублей штрафа за несанкционированный митинг дошла до пяти лет за репост. Вы и вправду удивляетесь, почему люди теперь не воспоследуют?
Отдельно про Навального. В посте Владимира Милова этого нет, но эта тема все-равно всплывает каждый раз.
Навальный - не мой герой. Но он - единственный теперь, у кого получается раскачивать ситуацию. Все, других вариантов не осталось. И в этом я Алексея, безусловно, поддерживаю. Обеими руками. Выходить надо. Чем чаще, тем лучше. По любому поводу. Любая движуха лучше, чем не движуха. Все, кто выходит - молодцы. Вот просто офигенные молодцы. Я каждый раз это говорю.
Но при этом я понимаю, что это - первый шажок. Важный, необходимый, но - первый. Это только первый, маленький-маленький шажочек, тот плацдарм, который мы профукали семь лет назад и который с таким усилием надо возвращать теперь обратно. И это - совсем не победа, и Путин совсем не зассал, и они нас ни разу не испугались, и мы здесь пока еще не власть, и это совсем не замечательная революция, как это представляется каждый раз после сотен селфи в автозаках, десятков выписанных арестов и новых уголовных дел.
И этот момент, мне кажется, понимать как раз очень важно. Реальность надо видеть такой, какой она есть. А не такой, какой хочется представлять её себе в своих розовых мечтах.
И я, в отличие от многих, признаю - да, мы просрали. В том числе и я. Да, я тоже пытался "что-то делать", но - "не шмогла". А чтобы шмогла в дальнейшем - надо понять, почему мы проиграли в тот раз, проанализировать ошибки, выработать новую тактику и действовать по максимально эффективной схеме. А не разбивать бессмысленно себе лоб еще десять лет. Смена режима будет происходить уже не путем митинов - хоть санкционированных, хоть несанкционированных. Решаться все равно все будет теперь на улицах. И участвовать во всем этом, или не участвовать - уже личное дело каждого. Призывать тут уже ни к чему невозможно. Потому что риски стали таковы, что теперь каждый сам и только сам может решать - готов он к возможным последствиям, или не готов. А я лишь могу поделиться своими мыслями. Которые выработались у меня из моего жизненного опыта. Вдруг кому-то поможет.
О чем, собственно, и пишу.
Доброе утро.
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Спасибо
"Мы исходим из той самоочевидной истины, что все люди созданы равными и наделены их Творцом определенными неотчуждаемыми правами, к числу которых относятся жизнь, свобода и стремление к счастью.
Для обеспечения этих прав людьми учреждаются
правительства, черпающие свои законные полномочия из согласия управляемых.
В случае, если какая-либо форма правительства становится губительной для самих этих целей, народ имеет право изменить или упразднить ее и учредить новое правительство, основанное на таких принципах и формах организации власти, которые, как ему представляется, наилучшим образом обеспечат людям безопасность и счастье"
Декларация Независимости США
P.S. Тоесть в принципе "штурмовать Кремль" это нормально, и народ вправе это сделать.
Вот только есть ли народ на той северной территории.
Спасибо, Аркадий
Но я думаю, большинство нормальных людей всё это и так прекрасно понимает. Даже более того, большинство ненормальных тоже понимает, но просто тупо тебя троллят. Это у них тактика такая.
Так что продолжай писать и не обращай внимания на вбросы и срачи.
А результат вышел не очень. Вора ботающего по фене сменил спекулянт со знанием английского языка,который держиться на посту только благодаря действиям Путина. Уйди Путин из Крыма и Донбасса его сметут через 3-6 месяцев.
Это жизнь. Всегда надо быть недовольным результатом. Иначе будет путиностан.
Но на 2014 год результат был прекрасен, агрессия остановлена, мировая поддержка получена , со временем стало понятно, что можно лучше.
Безвиз, какого РФ добивалась 15 лет получен, но стало ясно что вы еще не в НАТО и не в ЕС. Есть куда стремиться.
Возможно с новым президентом.
Но я боюсь что следующим будет опять Янукович или ему подобный. Таковы законы развития общества.
Edited at 2017-07-04 08:40 am (UTC)
Наш верховный ворюга так вцепился в трон, что оторвать можно только с.... Страшно представить, блин.
Революция не вооруженная классовой теорией, всегда обречена на поражение в силу своего "локального идиотизма", по выражению тов.Троцкого.
А в остальном, конечно кэп. И пяти лет не прошло, как дошло.
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Аркадий, браво! Полностью поддерживаю Вас.
Сделал для Милова
В свои годы?..
Мальцев вот съебал сегодня.
Навальный - не мой герой
Знай себе поплевывай и привечай очередного козла отпущения.
Бабченко, ситуация такая, какая она есть. Ни от каких действий трех с половиной дураков вроде вас она не зависит. Это вы зависите от ситуации.
Кстати, когда поймете, в чем принципиальная разница между оппозицией Навального и вашим демшизовым кружком по интересам, тогда приходите.
А тебе, гнида, никто не заплатит
Только 11 копеек за высер
Ну с кем же еще бороться российским либералам как не с Бабченко? Не с Путиным же в самом деле.
не по теме