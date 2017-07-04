Ура! Бабченкосрач!





Ладно. Надо ответить все же. А то такой бабченкосрач, а я молчу. Неприлично даже как-то.

Итак. Весь этот набор "штурмовать Кремль", "призывает из Праги", "приди и покажи как надо", "мы хоть что-то делаем", ну и мое любимое - "при первых же признаках угрозы быстренько сье... свалил в Прагу и оттуда теперь поучает нас всех".

Коротко и тезисно, а то мне надоело тыщу раз все это разжевывать.

Во-первых, я призываю только тогда и туда, когда и куда иду сам. Было это всего пару раз. Площадь Революции, Лубянка, Манежка. Вот, например, фотография одного из таких случаев. Акция "Лжедепутаты, сдайте мандаты". Когда - в том числе и я - призывал - в тот раз да, именно призывал - придти и блокировать нелигитимную Государственную думу. У вас украли голоса? Так идите и не пустите ворье в Парламент! Так вот, Владимир - это я обращаюсь сейчас к Владимиру Милову, родоначальнику этого срача - тогда Вы, именно Вы, персонально Вы говорили, что я провокатор, хочу крови, поп Гапон и прочее. Так что "как надо" Вам показывали не раз и не два. Но каждый раз Вы прятали голову в песок - лишь бы не видеть.

"Штурмовать Кремль". Большего бреда я в жизни не слышал. Штурмовать Кремль никто не призывал. Призывали добиться перевыборов в нелигитимную Думу - что на тот момент было возможно. Путем мирного невооруженного силового противостояния. Если Вы не понимаете, что эта формулировка означает, изучите тактику Майдана и Таксима. Но этот момент профукан, шанс упущен, говорить теперь уже и об этом - бессмысленно.

"Мы хоть что-то делаем". Дурак тоже хоть что-то делает, только весь лоб в крови. Вам кажется что это - "хоть что-то делать", мне - "что бы ни делать, лишь бы ничего не делать".

Десять лет вы имитируете протест. Десять лет строите партии, ходите на выборы и пытаетесь "влиять на политику изнутри". В стране, где политики нет как определения.

Все, надеюсь прочитали уже статью "Крысиное царство", где на пальцах показано, что представляет из себя эта власть? И вот этих людей вы хотите сковырнуть путем честных выборов?

Да, не спорю, десять лет назад это еще, возможно, и имело смысл. Но теперь?

Результат ваших походов во власть, создания партий и смены власти путем демократических выборов за десять лет - Немцов убит, Урлашов сидит, Белых сидит, Гайдар эмигрировала, стабильные два процента на выборах всех уровней, реновация идет полным ходом. Если тактика не приносит ничего, кроме пиздюлей - то так себе тактика, Вам не кажется?

Да, этот режим рухнет. Обязательно рухнет. Но будет это уже совсем по другим причинам. И ваше "хоть что-то делает" к этому крушению будет иметь такое же отношение, как камлания шамана к выпавшему дождю. Если вы хотите мирного бескровного перехода власти - то вы только теряете время. Чем дальше, тем этот переход будет немирнее. И осуществляться он будет уже совсем другими людьми. И под другими лозунгами.

"При перых признаках" - не при первых. Не при вторых. И даже не при десятых.

"Поучает нас оттуда". Моя любимая вишенка.

Владимир. Вот, скажем, Вы - не можете поучать меня в принципе. Потому что я не считаю себя глупее Вас. Я могу быть согласен с предлагаемой Вами тактикой, а могу - как в данном случае - не согласен. Я вижу пробелы в этой тактике, говорю, что она не приведет к желаемому результату и об этом и пишу.

И я думаю, что те люди, которые меня читают, также не считают себя глупее меня. И не воспринимают мои тексты как поучения. И они тоже вольны соглашаться со мной, или не соглашаться.

Если же лично Вы считаете это поучениями - это характеризует Вас, а не меня.

А если хотите реально у меня поучиться - приезжайте, с удовольствием расскажу Вам о своем видении ситуации.

Вот этот абзац приведу полностью: "Меня не удивляет Бабченко. Меня удивляете вы, которые все это неистово репостите. А чего репостите-то? Если вам так нравятся все эти проповеди, так пойдите и воспоследуйте?"

О том, что в случае проигрыша будет реакция и завинчивание гаек, было понятно уже с самого начала. Семь лет вы сдавали позиции. Семь лет вы "что-то делали", лишь бы не делать главного. Отступали шажок за шажком. В итоге ситуация от пятисот рублей штрафа за несанкционированный митинг дошла до пяти лет за репост. Вы и вправду удивляетесь, почему люди теперь не воспоследуют?

Отдельно про Навального. В посте Владимира Милова этого нет, но эта тема все-равно всплывает каждый раз.

Навальный - не мой герой. Но он - единственный теперь, у кого получается раскачивать ситуацию. Все, других вариантов не осталось. И в этом я Алексея, безусловно, поддерживаю. Обеими руками. Выходить надо. Чем чаще, тем лучше. По любому поводу. Любая движуха лучше, чем не движуха. Все, кто выходит - молодцы. Вот просто офигенные молодцы. Я каждый раз это говорю.

Но при этом я понимаю, что это - первый шажок. Важный, необходимый, но - первый. Это только первый, маленький-маленький шажочек, тот плацдарм, который мы профукали семь лет назад и который с таким усилием надо возвращать теперь обратно. И это - совсем не победа, и Путин совсем не зассал, и они нас ни разу не испугались, и мы здесь пока еще не власть, и это совсем не замечательная революция, как это представляется каждый раз после сотен селфи в автозаках, десятков выписанных арестов и новых уголовных дел.

И этот момент, мне кажется, понимать как раз очень важно. Реальность надо видеть такой, какой она есть. А не такой, какой хочется представлять её себе в своих розовых мечтах.

И я, в отличие от многих, признаю - да, мы просрали. В том числе и я. Да, я тоже пытался "что-то делать", но - "не шмогла". А чтобы шмогла в дальнейшем - надо понять, почему мы проиграли в тот раз, проанализировать ошибки, выработать новую тактику и действовать по максимально эффективной схеме. А не разбивать бессмысленно себе лоб еще десять лет. Смена режима будет происходить уже не путем митинов - хоть санкционированных, хоть несанкционированных. Решаться все равно все будет теперь на улицах. И участвовать во всем этом, или не участвовать - уже личное дело каждого. Призывать тут уже ни к чему невозможно. Потому что риски стали таковы, что теперь каждый сам и только сам может решать - готов он к возможным последствиям, или не готов. А я лишь могу поделиться своими мыслями. Которые выработались у меня из моего жизненного опыта. Вдруг кому-то поможет.

О чем, собственно, и пишу.

Доброе утро.



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