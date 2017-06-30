starshinazapasa

Журнал Аркадия Бабченко

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Фейковый спецназ
starshinazapasa
June 30th, 9:28

Истории с российским спецназом в Украине меня каждый раз поражают. И совсем не потому, что Россия постоянно отрекается от своих пленных. Это-то как раз нормально. Если ты идешь служить диверсантом, ты должен понимать, что отныне ты - уволился еще вчера, тебя там нет, ты никто, поехал сам в отпуск.
Нет, дело в другом.

Позавчера в Луганской области взят в плен боец 22-ой бригады спецназа ГРУ. Диверсионно-разведывательная группа пошла на выход, засветилась, попала в засаду, сдалась. Группа шесть человек. Два пулемета.
До этого, как мы помним, под Счастьем в плен были взяты еще двое бойцов спецназа ГРУ - капитан Ерофеев и сержант Александров. Выдвинулись для доразведки в район ТЭС, оказалось, что позиция ВСУ, которую они считали оставленной, оставлена не была, попали под огонь, были взяты в плен.
Каждый раз, когда я читаю такие новости, я их не понимаю. Казалось бы, пора бы уже привыкнуть, но все равно каждый раз удивляюсь, как гимназистка.

В шестидесятых годах, когда на базе Рязанского училища ВДВ была создана отдельная, девятая, учебная рота, которая и занималась подготовкой офицеров спецназа (аббревиатура ГРУ тогда не употреблялась, был просто "спецназ", потому что спецназ в принципе может быть только один), занималась секретно, даже абитуриенты училища не знали, что такая рота вообще есть и что вообще существует такая штука, как спецназ - она выпускала офицеров с дипломом референтов-переводчиков языка одного из вероятных противников: английский, немецкий, французский или китайский. Позднее к ним добавились фарси или пушту. Выпускалась всего одна рота в год.
Потом на основе этого костяка начали формироваться бригады спецназа. На данный момент, насколько можно судить из открытых источников, в составе ГРУ ГШ - семь бригад и один полк. Точная численность неизвестна, но Википедия говорит, что от шести до пятнадцати тысяч человек.
Дивизия спецназа!
Если у вас есть дивизия спецназа, это может означать только одно - у вас вообще нет спецназа.
Рэмбо - товар штучный. И дорогой. Дивизий Рэмбо быть не может. По определению.


Подготовка офицера спецназа всегда была выше, чем даже подготовка офицера-десантника, но основную ставку в спецназе все-равно всегда делали на мозги.
Мой знакомый, воевавший в Афгане как раз офицером спецназа, говорил, что у него в группе людей с образованием ниже средне-специального не было. А это срочники, обычные рядовые.
Лет десять назад, делая интервью с одним из офицеров спецназа в тамбовской бригаде, я думал уже только о том, что он без мата не может связать двух слов. Про качество срочников я вообще молчу. Какой уж тут язык вероятного противника. Когда я слушал Александрова, я никак не мог отделаться от мысли, что это говорит ребенок. Инфантилизм, как и было сказано.

В какой-то период, когда все на фиг разваливалось, ставку на мозги делать перестали и начали делать ставку на объем мышц. В спецподразделения начали набирать обычных быков, по принципу "чем банка больше, тем лучше". Сейчас, глядя на физическую подготовку очередных пленных - да и все того же капитана Ерофеева - я понимаю, что прошел и этот период.

Одна из заведующих одной психофизиологической лаборатории КГБ как-то говорила мне:
- Это не сложно. Хочешь, я и тебя могу научить. Ты будешь высыпаться за четыре часа. Полностью восстанавливаться. А после этого можно повысить твой болевой порог. Я могу научить тебя, как переносить пытки. До известного предела, конечно, но тем не менее. Как вести себя в плену. В заложниках.
То есть настоящий спецназ, это не только мозги, не только физическая, боевая, диверсионная подготовка, но еще и психофизиология.

Согласно Уставу внутренней службы ВС РФ "военнослужащий, захваченный противником в плен, при допросе имеет право сообщить только свою фамилию, имя, отчество, воинское звание, дату рождения и личный номер".
И вот мы в прямом эфире наблюдаем, как двое военнослужащих спецназа ГРУ, элиты элит, попадают в плен и в первые же минуты, белея от страха, сдают всех и вся, со всеми потрохами, нагора вываливая всё, что знали.
Блин, даже я, когда меня в плену валдохали до потери сознания - даже я, гражданская мабута, крыса тыловая, бумагомарака - вел себя достойнее.

Спецназ ГРУ ГШ - это диверсионные подразделения, созданные для того, чтобы взрывать пусковые шахты ракет противника, действуя автономно в глубочайшем тылу. Их учат диверсиям. Их только этому и учат. Их натаскивают на это. Годами. Ну, теоретически. Должны, по крайней мере. Это же спецназ.
И тут мы раз за разом видим, как сначала одна группа спецназа выдвигается для доразведки, посмотреть, нет ли кого в котельной (коптер двадцать тысяч в любом магазине стоит, камера еще пять, двадцать первый век на улице), натыкается на противника, рассекречивается, бросает двоих раненых (!), которые сдают потом с потрохами все что знают - то вторая группа выходит в рейд как на прогулку, рассекречивается сразу на выходе, и, имея два пулемета и одного снайпера на четверых, заходит прямиком в засаду и сдается.
Разведгруппа (!) отряда специального (!) назначения главного (!) разведывательного (!) управления!
Диверсанты. Глубинная разведка. Элита элит.
Примерно с такими же результатами я в Грозном ходил в соседнюю многоэтажку посрать. Только я был махор, пехота чумазая, и с нулем подготовки.

В этой стране нет ничего. Эта страна - фейк. Фейк полный и абсолютный. От начала и до конца. От верха и до низа.
Они начинают священную войну против фашизма за деревню Лопыревка Луганской области, ведут её так, как будто это еще одна Великая отечественная, развивают такую пропаганду, какой позавидовал бы даже Эренбург в сорок первом, строят полицейское милитаристское государство, ведущее захватнические войны, вбухивают триллионы в армию, захватывают соседние страны, начинают еще одну войну на второй фронт, отправляют авианосец к далеким берегам - а потом выясняется, что в элите элит у них на Новой Великой Отечественной воюют двадцатилетние инфантилы, которые только три месяца как контракт заключили и ничего, кроме понтовых фотографий с флагом разведки делать неспособны, авианосец теряет ход посреди славного похода, два самолета падают у него за борт, так как трос аэрофинишера пришел в негодность, а Путин показывает Стоуну фильм про атаку американских «Апачей» с озвучкой атаки украинских летчиков. 
Несуществующая страна, воюющая несуществующим спецназом на несуществующей войне против несуществующего фашизма и гордящаяся своим несуществующим величием.
Когда-нибудь все это обязательно рухнет.
Других вариантов просто нету.

В рамках проекта "Журналистика без посредников"
Как обычно, кто считает нужным, сколько считает нужным
Paypal: putnpnh@gmail.com
Яндекс-кошелек, номер 410 011 372 145 462.
В Сбербанке карта номер 4276 3800 8339 8359.
Для пользователей WebMoney рублевый кошелек номер R361089635093.
Для пользователей WebMoney долларовый кошелек номер: Z525692199692
Для пользователей MasterCard, VISA и Maestro карта номер 4276 3800 8339 8359.
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МТС: +7 915 237 41 78.
Мегафон: +7 926 558 57 89
Спасибо



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70 comments :
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ilvas
2017-06-30 06:50 am (UTC)
Вот в кои веки нельзя не согласиться. При условии, что это действительно спецназ, а не запуганные малолетки, которые таковым себя объявили.
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dmitriykrilov
2017-06-30 08:17 am (UTC)

Социальную страницу Виктора Агеева в VK сотрудники российских спецслужб спешно переименовали в Виталия Попова, налету изменили привязки к почте и телефону. Изменили дату рождения с 13 сентября 1995 года на 13 августа 1980, удалили несколько фотографий, но не успели всего подчистить. InformNapalm, используя кеш российского поисковика Яндекс, удалось найти первичную информацию и сделать ее видеофиксацию. В апреле 2017 в комментариях к одной из своих фотографий в форме и с оружием в руках Агеев ответил своему товарищу на вопрос "подписал ли он контракт?" утвердительно: «Да».

По словам матери Агеева, с 18 марта служил по контракту в Батайске Ростовской области и «ничего не говорил, что собирается расторгать контракт». «Он был доволен новой службой, прислал приказ о присвоении очередного воинского звания ефрейтор. Приказ № 866 от 4.05.2017 г.» — пишет она.

Напомню, МО РФ заявило, что Агеев окончил срочную службу в 2016 году и по контракту никогда не служил. Информацию о том, что он контрактник, в Минобороны назвали «вымыслом украинских пропагандистов».
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kyl_tiras
2017-06-30 06:52 am (UTC)

Небыло так никакой группы гру, реально подразделение тылового обеспечения в плен взяли, один доброволец с рф там был и остальные местные, например один 20 парень с Алчевска.
И почему если взяли такого не врот ипись грушника с военным билетом досихпор нет фото других страниц военного билета?

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pavgodl
2017-06-30 07:10 am (UTC)
Привет капитану Волошину...
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superherr
2017-06-30 06:53 am (UTC)
"Блин, даже я, когда меня в плену валдохали до потери сознания - даже я, гражданская мабута, крыса тыловая, бумагомарака - вел себя достойнее. " - чето упустил. Когда автор в плену был?
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pavgodl
2017-06-30 07:03 am (UTC)
"Вероятные противники" решили для себя эти вопросы ещё в конце 1930-х - в начале 1940-х годов, раз и навсегда. "Спецназа", по определению, не должно быть ни видно, ни слышно.
Со "спецназом" в СССР-России произошло примерно то же самое, что с "гвардией" - суть заменили лычками. Я так и вижу этих "гвардии-спецназовцев", обвешаных дембельскими значками, как наш бывший ездовой при свинарнике...
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Alexandr Kobec
2017-06-30 09:22 am (UTC)
"Брандербург" все-таки было слышно и видно.
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Дим Димыч
2017-06-30 07:04 am (UTC)
у ватников которыемогутповторить капитально бомбанет
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poulsam
2017-06-30 09:44 am (UTC)
У ватников не бомбит. Неудобнуюинформацию они игнорируют
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schultzenbacher
2017-06-30 07:24 am (UTC)
Диверсанты в Киеве кавота жахнули. А то были дети в лесочке.

Edited at 2017-06-30 07:25 am (UTC)
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Александр Салов
2017-06-30 07:38 am (UTC)
Вряд ли.
Но посмотрим. По окончании следствия отпишусь.
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livejournal
2017-06-30 07:29 am (UTC)
Здравствуйте!
Ваша запись попала в топ-25 популярных записей LiveJournal. Подробнее о рейтинге читайте в Справке.
(Reply) (Thread)
livejournal
2017-06-30 07:29 am (UTC)
Здравствуйте! Ваша запись попала в топ-25 популярных записей LiveJournal России! Подробнее о рейтинге читайте в Справке.
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Сейчас придут и расскажут.

Александр Салов
2017-06-30 07:37 am (UTC)
Что они заблудились - граница то не обозначена.
Что их там нет, это украинская пропаганда.
Что это трактористы и комбайнеры подделали соответствующие документы и пошли на Киев.
Что тыловые подразделения, кладовщики и компенармусы регулярно в рейды ходят, для общего развития.

А тд. и т.п. во многих вариантах.

И вообще, пришлите по требованию ксерокопии документов этих так сказать пленных, в развернутом виде, каждую страницу.
А то волнуются же пользователи(пока) интернета.
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proff_yanuck
2017-06-30 08:19 am (UTC)
русский? Иди нахуй, русский.
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living999999999
2017-06-30 07:48 am (UTC)
Да некогда им, вон ФСБ и ГУР глотку друг дружке грызут за лишнюю пачку зеленой резаной бумаги,когда уж им спецов готовить.
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eldad12
2017-06-30 07:54 am (UTC)
Это они у братьев-арабов опыт переняли. У Сирии издавна спецназов всяких целые дивизии имеются. Очень крутые парни, живых змей жрут на страх врагам.
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volobui
2017-06-30 08:06 am (UTC)
есть вариант - что это никакой не спецназ, а просто быдлоту набралил "за дамбас" повоевать, они пошли посрать и спалились

А спецназом ГРУ их обозвала уже пропаганда
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dima_weber
2017-06-30 08:07 am (UTC)
если оно не говорит как спецназ, не выглядит как спецназ и не работает как спецназ

то с чего вы взяли что оно - спецназ ?

а.. хохлы заявили.. ну да. они объективны то
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yury_nesterenko
2017-06-30 08:08 am (UTC)
А вот даже безотносительно политики, как высыпаться за 4 часа - реально интересно. Везде читал, что 6 - необходимый человеку минимум (в среднем, конечно, есть везунчики, которым чуть ли не 3 хватает). Т.е. в принципе можно меньше, но будут необратимые негативные последствия для организма. Или просто в данном случае на них плюют?
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provincialoff
2017-06-30 08:21 am (UTC)
а еще с открытыми глазами спать! Это вот как так? Реально хотел бы научиться,чтобы жену ночью пугать!
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Андрей Коротаев
2017-06-30 08:24 am (UTC)
"захватывают соседние страны" и при этом "воюют двадцатилетние инфантилы". У тебя шизофрения, автор.
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dmitriykrilov
2017-06-30 09:31 am (UTC)
А что не так? Двадцатилетние инфантилы тоже могут держать в руках оружие и убивать людей. Не так эффективно, как профи, но зато их очень много, они стоят копейки, и их ничуть не жалко. "Пушечное мясо", слышал такое выражение? А "бабы ещё нарожают"? А "закидаем трупами"? Не просто же так эти выражения на свет появились.

Edited at 2017-06-30 09:32 am (UTC)
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Аркадий, вы еще забыли феерическую историю

yury_nesterenko
2017-06-30 08:28 am (UTC)
Про разведывательный(!) корабль рашки, потопленный овцами!

Ватникам - сдохнуть, само собой.
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mr_octobers
2017-06-30 08:41 am (UTC)
Так, может, фейк он как раз в том и есть что это не спецназ, не ГРУ и вообще не Россия. Может такое быть?

На войне, знаете ли, есть такая вещь - пропаганда, а также дезинформация, и пр., пр. Фейк - скорее всего - собственно сюжет.
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rex711
2017-06-30 08:41 am (UTC)
Не согласен про советский спецназ и сравнение с ВДВ. Мне пришлось служить в 4 частях ВДВ, в 6 подразделениях срочником. Пересекались и со спецназом. Скажу, что у рядового состава наш уровень был выше. Спецназовцы совершали прыжки с вертолетов вместе с нами. Они там то штык-ножи теряли, то магазины, то валенки (зимой), ацкий треш. У нас подготовка была выше, особенно у пренайцев. И мозги варили не хуже. К примеру у меня серебрянная медаль была по итогам средней школы. У многих был техникум за плечами, первый курс института. Физо было довольно серьезное. На нынешних смотрю и офигеваю. за 2 года у меня 27 прыжков с парашютом получилось с ИЛ-76, АН-2, Ми-6, МИ-8. В учебке в моем отделении кроме одного бойца у всех были прыжки до срочной и спортивные разряды. Были ребята по 700 и по 400 прыжков. Во время службы поставил личный рекорд в полтягивании хватом сверху - 50 раз. При этом я был абсолютно обычный боец, разве что языком и кругозором отличался... Трендел много за что неоднократно отхватывал. Тут есть немного о службе http://rex711.livejournal.com/504423.html
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alexsx06
2017-06-30 08:54 am (UTC)
Да кому твои прыжки в 21 веке нужны, сейчас все решает разведка со спутника, самолёта, БПЛА, да банальный бинокль и даже прошерствования мой.сетей и т.д, а далее есть группа не более 10 человек на всю Россию, остальное спецназ-мвд, спецназом не является
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sergio_83
2017-06-30 09:01 am (UTC)
надеюсь что это не ГРУ всё таки, просто обозвали так для статусности...
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Ваши документики!
2017-06-30 09:02 am (UTC)
Хохлам только скромность мешает весь российский генштаб переловить. Он тоже там шастает по Украине, во главе с Шойгу. Да и матросов что-то мало попадается, это вообще странно. Должны же они там быть - армия-то вся перебита и пепеловлена.
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dmitriykrilov
2017-06-30 09:29 am (UTC)
Херасебе, кремлеботы вообще обнаглели -- сами признаются в ботоводстве.
kremlebot_vashi_documentiki.png
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yuri7751
2017-06-30 09:03 am (UTC)
Не надо. Нормальный северокорейский спецназ. В КНДР вон 180 тыщ спецназовцев. Едят посменно - сутки-трое.
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yabarmalei
2017-06-30 09:06 am (UTC)
опять все с граданскими паспортами?
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superherr
2017-06-30 09:10 am (UTC)
и с кредитными картами сбербанка.
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superherr
2017-06-30 09:09 am (UTC)
Почему это я вспомнил украинский спецназ который в Крым проник взрывать склады с оружием.
Там пузатый хрен 50 лет с таким брюхом что член свой только в зеркале видел - был главным суперпрофессиональным спецназовцем ахахахаха.
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poulsam
2017-06-30 10:04 am (UTC)
Вахаха ржи над теми, кто его украинским спецназовцем обьявил
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andybelg
2017-06-30 09:17 am (UTC)
Ничего удивительного. Достаточно почитать/послушать Солонина М. о событиях 70-80 летней давности. Ничего нового. И никая пропаганда и деньги ничего не решают. Тогда решила мотивация в виде чудовищных форм уничтожения населения. А сейчас неправедные дела наемников в чужой стране никак оправдать нельзя. хотели б/у мерс да шубу жене за иудину мзду...Ну вот и получили.
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me_ha_il
2017-06-30 09:31 am (UTC)
А как там с подводными лодками, ну в степях Украины, сколько уничтожили?
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admiral_tirpit
2017-06-30 10:12 am (UTC)
А как там с 16 спецназовцами, шо в Сирии отбивались от 300 (трехсот), Карл, черных? Да, Вова Путин, на что тупой, но и он понял, что шАйгу его разводит.
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