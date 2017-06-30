Фейковый спецназ

Истории с российским спецназом в Украине меня каждый раз поражают. И совсем не потому, что Россия постоянно отрекается от своих пленных. Это-то как раз нормально. Если ты идешь служить диверсантом, ты должен понимать, что отныне ты - уволился еще вчера, тебя там нет, ты никто, поехал сам в отпуск.
Нет, дело в другом.
Позавчера в Луганской области взят в плен боец 22-ой бригады спецназа ГРУ. Диверсионно-разведывательная группа пошла на выход, засветилась, попала в засаду, сдалась. Группа шесть человек. Два пулемета.
До этого, как мы помним, под Счастьем в плен были взяты еще двое бойцов спецназа ГРУ - капитан Ерофеев и сержант Александров. Выдвинулись для доразведки в район ТЭС, оказалось, что позиция ВСУ, которую они считали оставленной, оставлена не была, попали под огонь, были взяты в плен.
Каждый раз, когда я читаю такие новости, я их не понимаю. Казалось бы, пора бы уже привыкнуть, но все равно каждый раз удивляюсь, как гимназистка.
В шестидесятых годах, когда на базе Рязанского училища ВДВ была создана отдельная, девятая, учебная рота, которая и занималась подготовкой офицеров спецназа (аббревиатура ГРУ тогда не употреблялась, был просто "спецназ", потому что спецназ в принципе может быть только один), занималась секретно, даже абитуриенты училища не знали, что такая рота вообще есть и что вообще существует такая штука, как спецназ - она выпускала офицеров с дипломом референтов-переводчиков языка одного из вероятных противников: английский, немецкий, французский или китайский. Позднее к ним добавились фарси или пушту. Выпускалась всего одна рота в год.
Потом на основе этого костяка начали формироваться бригады спецназа. На данный момент, насколько можно судить из открытых источников, в составе ГРУ ГШ - семь бригад и один полк. Точная численность неизвестна, но Википедия говорит, что от шести до пятнадцати тысяч человек.
Дивизия спецназа!
Если у вас есть дивизия спецназа, это может означать только одно - у вас вообще нет спецназа.
Рэмбо - товар штучный. И дорогой. Дивизий Рэмбо быть не может. По определению.
Подготовка офицера спецназа всегда была выше, чем даже подготовка офицера-десантника, но основную ставку в спецназе все-равно всегда делали на мозги.
Мой знакомый, воевавший в Афгане как раз офицером спецназа, говорил, что у него в группе людей с образованием ниже средне-специального не было. А это срочники, обычные рядовые.
Лет десять назад, делая интервью с одним из офицеров спецназа в тамбовской бригаде, я думал уже только о том, что он без мата не может связать двух слов. Про качество срочников я вообще молчу. Какой уж тут язык вероятного противника. Когда я слушал Александрова, я никак не мог отделаться от мысли, что это говорит ребенок. Инфантилизм, как и было сказано.
В какой-то период, когда все на фиг разваливалось, ставку на мозги делать перестали и начали делать ставку на объем мышц. В спецподразделения начали набирать обычных быков, по принципу "чем банка больше, тем лучше". Сейчас, глядя на физическую подготовку очередных пленных - да и все того же капитана Ерофеева - я понимаю, что прошел и этот период.
Одна из заведующих одной психофизиологической лаборатории КГБ как-то говорила мне:
- Это не сложно. Хочешь, я и тебя могу научить. Ты будешь высыпаться за четыре часа. Полностью восстанавливаться. А после этого можно повысить твой болевой порог. Я могу научить тебя, как переносить пытки. До известного предела, конечно, но тем не менее. Как вести себя в плену. В заложниках.
То есть настоящий спецназ, это не только мозги, не только физическая, боевая, диверсионная подготовка, но еще и психофизиология.
Согласно Уставу внутренней службы ВС РФ "военнослужащий, захваченный противником в плен, при допросе имеет право сообщить только свою фамилию, имя, отчество, воинское звание, дату рождения и личный номер".
И вот мы в прямом эфире наблюдаем, как двое военнослужащих спецназа ГРУ, элиты элит, попадают в плен и в первые же минуты, белея от страха, сдают всех и вся, со всеми потрохами, нагора вываливая всё, что знали.
Блин, даже я, когда меня в плену валдохали до потери сознания - даже я, гражданская мабута, крыса тыловая, бумагомарака - вел себя достойнее.
Спецназ ГРУ ГШ - это диверсионные подразделения, созданные для того, чтобы взрывать пусковые шахты ракет противника, действуя автономно в глубочайшем тылу. Их учат диверсиям. Их только этому и учат. Их натаскивают на это. Годами. Ну, теоретически. Должны, по крайней мере. Это же спецназ.
И тут мы раз за разом видим, как сначала одна группа спецназа выдвигается для доразведки, посмотреть, нет ли кого в котельной (коптер двадцать тысяч в любом магазине стоит, камера еще пять, двадцать первый век на улице), натыкается на противника, рассекречивается, бросает двоих раненых (!), которые сдают потом с потрохами все что знают - то вторая группа выходит в рейд как на прогулку, рассекречивается сразу на выходе, и, имея два пулемета и одного снайпера на четверых, заходит прямиком в засаду и сдается.
Разведгруппа (!) отряда специального (!) назначения главного (!) разведывательного (!) управления!
Диверсанты. Глубинная разведка. Элита элит.
Примерно с такими же результатами я в Грозном ходил в соседнюю многоэтажку посрать. Только я был махор, пехота чумазая, и с нулем подготовки.
В этой стране нет ничего. Эта страна - фейк. Фейк полный и абсолютный. От начала и до конца. От верха и до низа.
Они начинают священную войну против фашизма за деревню Лопыревка Луганской области, ведут её так, как будто это еще одна Великая отечественная, развивают такую пропаганду, какой позавидовал бы даже Эренбург в сорок первом, строят полицейское милитаристское государство, ведущее захватнические войны, вбухивают триллионы в армию, захватывают соседние страны, начинают еще одну войну на второй фронт, отправляют авианосец к далеким берегам - а потом выясняется, что в элите элит у них на Новой Великой Отечественной воюют двадцатилетние инфантилы, которые только три месяца как контракт заключили и ничего, кроме понтовых фотографий с флагом разведки делать неспособны, авианосец теряет ход посреди славного похода, два самолета падают у него за борт, так как трос аэрофинишера пришел в негодность, а Путин показывает Стоуну фильм про атаку американских «Апачей» с озвучкой атаки украинских летчиков.
Несуществующая страна, воюющая несуществующим спецназом на несуществующей войне против несуществующего фашизма и гордящаяся своим несуществующим величием.
Когда-нибудь все это обязательно рухнет.
Других вариантов просто нету.
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Социальную страницу Виктора Агеева в VK сотрудники российских спецслужб спешно переименовали в Виталия Попова, налету изменили привязки к почте и телефону. Изменили дату рождения с 13 сентября 1995 года на 13 августа 1980, удалили несколько фотографий, но не успели всего подчистить. InformNapalm, используя кеш российского поисковика Яндекс, удалось найти первичную информацию и сделать ее видеофиксацию. В апреле 2017 в комментариях к одной из своих фотографий в форме и с оружием в руках Агеев ответил своему товарищу на вопрос "подписал ли он контракт?" утвердительно: «Да».
По словам матери Агеева, с 18 марта служил по контракту в Батайске Ростовской области и «ничего не говорил, что собирается расторгать контракт». «Он был доволен новой службой, прислал приказ о присвоении очередного воинского звания ефрейтор. Приказ № 866 от 4.05.2017 г.» — пишет она.
Напомню, МО РФ заявило, что Агеев окончил срочную службу в 2016 году и по контракту никогда не служил. Информацию о том, что он контрактник, в Минобороны назвали «вымыслом украинских пропагандистов».
Небыло так никакой группы гру, реально подразделение тылового обеспечения в плен взяли, один доброволец с рф там был и остальные местные, например один 20 парень с Алчевска.
И почему если взяли такого не врот ипись грушника с военным билетом досихпор нет фото других страниц военного билета?
Со "спецназом" в СССР-России произошло примерно то же самое, что с "гвардией" - суть заменили лычками. Я так и вижу этих "гвардии-спецназовцев", обвешаных дембельскими значками, как наш бывший ездовой при свинарнике...
Edited at 2017-06-30 07:25 am (UTC)
Но посмотрим. По окончании следствия отпишусь.
Ваша запись попала в топ-25 популярных записей LiveJournal. Подробнее о рейтинге читайте в Справке.
Сейчас придут и расскажут.
Что их там нет, это украинская пропаганда.
Что это трактористы и комбайнеры подделали соответствующие документы и пошли на Киев.
Что тыловые подразделения, кладовщики и компенармусы регулярно в рейды ходят, для общего развития.
А тд. и т.п. во многих вариантах.
И вообще, пришлите по требованию ксерокопии документов этих так сказать пленных, в развернутом виде, каждую страницу.
А то волнуются же пользователи(пока) интернета.
А спецназом ГРУ их обозвала уже пропаганда
то с чего вы взяли что оно - спецназ ?
а.. хохлы заявили.. ну да. они объективны то
Edited at 2017-06-30 09:32 am (UTC)
Аркадий, вы еще забыли феерическую историю
Ватникам - сдохнуть, само собой.
На войне, знаете ли, есть такая вещь - пропаганда, а также дезинформация, и пр., пр. Фейк - скорее всего - собственно сюжет.
Там пузатый хрен 50 лет с таким брюхом что член свой только в зеркале видел - был главным суперпрофессиональным спецназовцем ахахахаха.