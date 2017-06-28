ЖЕНЕВСКАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ О ТЕРРОРИЗМЕ 1987



I. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕРРОРИЗМ: - практики полицейского государства, направленные против своих граждан: наблюдение, разгон собраний, контроль за новостями, избиения, пытки, ложные аресты, массовые аресты, фальсифицированные обвинения, показательные суды, убийства;

- военные манёвры и учения, проводящиеся вблизи границ другого государства и представляющие угрозу его независимости и территориальной целостности;

- атака вооружёнными силами государства целей, которая представляет угрозу для гражданского населения живущего в другом государстве;

- создание и поддержка вооружённых отрядов наёмников, с целью уничтожения суверенитета другого государства;

- убийства и попытки убийств государственных деятелей других государств;

- тайные операции разведывательных или других государственных сил, направленные на дестабилизацию или подчинение другого государства;

- кампании по дезинформации, направленные на дестабилизацию других государств;

- продажа оружия, поддерживающая продолжение региональных войн и задерживающая политическое решение конфликтов;

- отмена гражданских прав и свобод, положений конституции и законов под предлогом противодействия терроризму;



IV. РОЛЬ МЕЖДУНАРОДНЫХ СМИ

Международные СМИ также играют непосредственную роль в международном терроризме, когда они некритично распространяют дезинформацию из “официальных источников”, чем создают общественную поддержку для использования смертоносной силы, или других форм экономического и политического насилия против другого государства.

Согласно международному праву, друзья мои, мы с вами живем в стране, которая однозначно трактуется, как государство-террорист.

Без вариантов.



