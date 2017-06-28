ЖЕНЕВСКАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ О ТЕРРОРИЗМЕ 1987
I. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕРРОРИЗМ:
- практики полицейского государства, направленные против своих граждан: наблюдение, разгон собраний, контроль за новостями, избиения, пытки, ложные аресты, массовые аресты, фальсифицированные обвинения, показательные суды, убийства;
- военные манёвры и учения, проводящиеся вблизи границ другого государства и представляющие угрозу его независимости и территориальной целостности;
- атака вооружёнными силами государства целей, которая представляет угрозу для гражданского населения живущего в другом государстве;
- создание и поддержка вооружённых отрядов наёмников, с целью уничтожения суверенитета другого государства;
- убийства и попытки убийств государственных деятелей других государств;
- тайные операции разведывательных или других государственных сил, направленные на дестабилизацию или подчинение другого государства;
- кампании по дезинформации, направленные на дестабилизацию других государств;
- продажа оружия, поддерживающая продолжение региональных войн и задерживающая политическое решение конфликтов;
- отмена гражданских прав и свобод, положений конституции и законов под предлогом противодействия терроризму;
IV. РОЛЬ МЕЖДУНАРОДНЫХ СМИ
Международные СМИ также играют непосредственную роль в международном терроризме, когда они некритично распространяют дезинформацию из “официальных источников”, чем создают общественную поддержку для использования смертоносной силы, или других форм экономического и политического насилия против другого государства.
Согласно международному праву, друзья мои, мы с вами живем в стране, которая однозначно трактуется, как государство-террорист.
Без вариантов.
Так это про США? Или про Израиль? Аааа. Видимо , Украина!
Чувак, убийство в соседней деревне далает местных бандитов девочками-с-бантиком?
http://ledokol-ru.livejournal.com/54472
Между прочим, доктрина поддержки и создания террористических организаций была принята в совке еще в 70-е годы прошлого века, если мне память не изменяет. Россия является правопреемником совка (и сейчас видим, что во всех отношениях) и от этой доктрины не отказывалась.
UPD: А, уже набежали.
Edited at 2017-06-28 02:39 pm (UTC)
это максимум, что можно написать в ответ на твой камент.
Бля, как все складывается, как пазлы.
Россия всю жизнь была террористическим государством!
Период примерно 1993-2004гг можно с натяжкой/условно назвать не-террористическим.
Государство - это институт в стране.
СССР был государством, захватившем и национализировавшим почти всю Российскую империю. Но даже в этом тотальном случае оставалось 10-20% частной деятельности.
И уравнивание государства и страны прибивает гвоздиком мозги.
Надо четко обозначать, государство - это госдепартаменты.
Они сменяемы и реформируемы, даже если они думают себе как иначе.
Страна - больше государства, в десятки раз. И люди живут в ней своей частной жизнью, во многом не пересекаясь с государcвенными департаментами.
PS
А так все верно.
Раньше в социо-экономике такая форма называлась государство-бандит.
Но в 2014 проапгрейдилось ясно и окончательно.
Теперь - Государство-террорист.
Edited at 2017-06-28 03:26 pm (UTC)
И 86% это поддерживают. Так что прав автор - страна террорист.
Edited at 2017-06-28 03:46 pm (UTC)
Что, например, помполит?
Уже поставили Россию раком.
Посмотрите – как бы непрофессионально не летали российские военные перед НАТО самолётами, никогда те не столкнулись с западными. И сами не упали. Т.е. самые лучшие российские самолёты с самыми опытными пилотами оправляют на встречу с НАТО. Т.е. это такой высший пилотаж российский. Как у Покрышкина было – под мостом пролететь. А тут – покрасоваться перед НАТО. И без приказа президента такое не делается. Точнее – без его установки это делать – такое не делается. И потому, НАТО не надо бояться российских самолётов. Они не нападут на самолёты блока. Это такие тренировочные полёты российских пилотов. Не представляющие никакой угрозы НАТО или США. Это цирковое представление от РФ. Это не непрофессиональные действия, а наоборот – самые профессиональнейшие действия. И не столкнутся никакие россияне. Они сами боятся. И потому – только просто пугают. Профессионально пугают, правда. Не нужно менять курс. Надо просто проверять их реакцию – лететь, как и летел. И не обращать на них внимания. Они же не столкнутся точно. Можно наоборот – пощекотать тем нервы, удивить их, показать, что не боишься тех, а готов поучаствовать в их шоу – ещё более приблизившись к ним. И посмотреть на их реакцию и действия. Пусть тогда они думают, что делать сами. Можно поймать их на прицел. Ради шутки.
Кстати, вот Грозный отстроили. Но там война была. А в Москве её не было. Так вначале надо войну в ней сделать – чтобы потом отстраивать. Опыт же Грозного ест. Т.е. теперь специально кремль раскачает ситуацию, чтобы войну начать в Москве. А затем её разрушить. И провести реновацию. Не зря же присоединяли к Москве Новую Москву. Это давний план был? С учётом реновации?
После показа фильма про президенте РФ в США, рейтинг Трампа упал до минимума – до 36%. Т.е. специально опускают рейтинг Дони русские. И тому надо что-то делать. Чтобы поднять свой рейтинг. И самое лучшее – ввести много санкций против Пу. Чтобы понизить того. Вот о Трампе никто не снимает фильм о Трампе для РФ и не показывает его в РФ почему-то. Это нечестно ведь. Тем более, что доллар в РФ важен. А не рубль в США.
Вся Россиия за Украину!!!
Т.е. Украина, а не РФ уничтожает памятники основателю независимой Украины – по версии россиян – Ульянову.
Но в РФ интересная вещь. Детей президента нельзя трогать, потому что те «не хотят» якобы, этого. Но за другими охота настоящая идёт. И ищут любые сенсации. Вот он раскрыл про внуков. Но дальше, чем он сказал – никто не идёт искать материалы. Т.е. вся секретность осталась. Даже их имён нету! А рассказ – показушный. Это легенда просто – как у «разведчиков», к которым он себя причисляет. А то, что он рассказал про внуков и детей - просто легенда. Если прячет их так сильно, то не станет раскрывать ничего. Чтобы не смогли идентифицировать их. Да и не выпустит он их на люди. И сами его родня не пойдут. Они боятся публичности уже. Они больные. Психически больные - точно.
Но дело в том, что публичная персона – это ещё и родственники публичной персоны. Да и настоящая публичная персона – та, которая занимает государственный пост. Она ведь может злоупотреблять служебным положением. И родственными связями. А Навальный – не публичная персона официальная! Он же не является чиновником или выборной или назначенной персоной. Т.е. его личную жизнь нельзя трогать тем более, если нельзя трогать президента! Или президент а надо в разы сильнее колошматить! А вот личные жизни родни президента – даже бывшей жены – можно обязательно показывать! Они же настоящие публичные люди. Так что, у Алексея есть права на личную жизнь. А у семейства президента такого права нет! Ведь он мог развестись с женой, чтобы через неё не могли узнавать о нём того, что он не хочет, чтобы знали о нём. Это тоже самое, что разводясь прятать деньги, переводя на супруга. А тут возможно, не только деньги ей отмыл. Но и спрятал свои семейные тайны... Чтобы не открылось ничего. А вот дочек Путина и их мужей я бы уволил с их работ. Представьте себе - у Вас работают родичи такой персоны. Но про них нет нигде ничего - ни в жж, ни в инстаграме, ни в телеграмме - нигде. Это ненормально! Они ненормальные люди. А кто будет держать у себя ненормальных? Только психушка.
И потому - или его родня под левыми фамилиями, или они вообще не работают нигде. Или под них созданы предприятия, в которых те якобы, работают. Но там их просто охраняют. Создавая для них же видимость работы.
Так много людей оказывается знают, как обстоят дела и политическая обстановка в Израиле и США, что аж завидно становится.
О боги, а с п. IV напряглась вся CNN!
А не, это же всё "совсем другое дело". От сердца прям отлегло.
Без вариантов."
Что-то Аркаша сильно про свой Израиль загибает. Смотри, попрут тебя оттуда за такие слова.
И замечу еще - запад тоже часто не по делу лезет во все щели, насаждая среди орд демократию.
Только наивные могут трясти этими бесполезными бумажками, где написано, что трава зелёная, а небо голубое.
Не слушайте жуйлопутина! Он трепло!
Израиль вообще бьёт Асада и друзей РФ в Сирии. И Россия молчит. Причём, он бьёт на Сирийской территории. И за сирийскую же, но им оккупированную, территорию. Это как если бы Украинцы топили все российские военные суда и самолёты сбивали в Крыму. Или взорвали мост керченский. Но украинцам в Крыму можно. Потому что на своей земле бьют агрессоров.
Посмотрите, как коты дерутся за свои территории. Маленькие коты, у которых нет ни автоматов, ни кораблей – а только зубы и когти – дерутся. Даже пчёлы защищают свои домики. Муравьи – и те защищают муравейники. Каким бы не был огромным противник. И только украинцы просто так отдают всё всем. Даже не за бусы – ни за что. Т.е. украинцы хуже котов и трусливее муравьёв - сдали полуостров. Турция, и та российские самолёты сбивает без предупреждения. Не разбираясь..
РФ государство шизофреника.
Почему президент РФ полный дурак? Он перед всем миром на камеру рассказал, что ЦРУ помогали боевикам в Ичкерии, вмешивались в войну в Чечне! Т,е. воевали против России. И это показали в Америке, в РФ. Где имена сотрудников ЦРУ? Почему их не ищет РФ, чтобы наказать?
И почему РФ не требует выдачи их за Чечню? А Яценюка требуют. И против него есть криминальный процесс, а против американцев тех – ничего нету! Или там войны разные были? Параллельные, тройные. На одних – Закаев на других – Кадыровы. На третьих – американцы из ЦРУ. На четвёртых – Яценюк. И никто не видел никого. Да и американцы же не переходили в стан федералов, как Кадыровы.
И помогали они России в поимке террористов чеченских. При трагедии Норд-Оста, в Беслане и т.д. помогали Российским спецслужбам, сотрудничая вместе. А теперь РФ делает американцев дураками. Вот и дружи с РФ после такого. Да и даже если Донник помирится с РФ и станет другом, всё равно та сделает когда-нибудь ход конём. И обвинит Америку в чём-то неизвестно чём.. Могут сказать, мол, американцы не опровергают это. А почему они должны реагировать на бредни сумасшедшего? Они же не врачи из психушки. С ним должны санитары Сербского или чего там разбираться. Где есть палата Н 6. Почему в РФ не лечат самого психически больного пациента в ней? Президента.
Так что, или СК РФ возбуждает процесс против специалистов ЦРУ США за войну против РФ в Чечне. Или снять Бастрыкина за то, что он американский агент Гослепа и не ловит врагов РФ. Которые являются его друзьями. Т.е. посадить Бастрыкина за измену родине. И за то, что он сдделал из Путина посмешище и дебила перед всем миром! Тот сказал, что там были враги из ЦРУ. Но их никто не ловит! Или Путин полнейшее жуйло,- ой, - Путин трепло, готовый придумывать всякую фигню ради того, чтобы попасть в кино! И не только придумывает всякую ерунду он. Но ещё и свято верит в то, что придумал. Или он видит то, чего нет. Но в любом случае, за такую пургу надо его снимать импичментом. Он докатился до шизофрении. РФ страна шизофреника. Что с дурака взять? Только лечить. Т.е. его даже в Гаагу нельзя сажать. Ни пи.., ни в красную армию. Только в психушку. А вот отвечать за его шизобредни будет вся РФ. Пока он будет лечиться. И потому, зная, что его нельзя судить, Путин и делает всякие психбольные выкрутасы. С него же нечего взять. Но как россияне могут считать себя умными, если слепо следуют за психом! Гитлер не был психом и маньяком. Он семью не прятал. Он был идейным. А не шизофреником! В отличие от Путина.
Edited at 2017-06-28 05:38 pm (UTC)
Re: РФ государство шизофреника.
По Конституции РФ, Вова - экстремист и гос изменник, а также международный террорист, захвативший ЯО и угрожающий миру. Все, кто называют вову президентом, а также его неконституционные организации типа ЦИК, ФСБ, Нац Гывардия, ходят на санкционированные митинги и\или санкционируют их - предатели родины и экстремисты.
Все эти деятели типа Навального, Мальцева, Ходорковского, Явлинского - все работают на оккупационный режим и являются коллаборационистами!
Изучайте Конституцию РФ!
Канал посвящённый Конституции РФ: https://www.youtube.com/watch?v=QfKsqvB
Все эти деятели типа Навального, Мальцева, Ходорковского, Явлинского - все работают на оккупационный режим и являются коллаборационистами!
Изучайте Конституцию РФ!
Канал посвящённый Конституции РФ: https://www.youtube.com/watch?v=QfKsqvB
Все эти деятели типа Навального, Мальцева, Ходорковского, Явлинского - все работают на оккупационный режим и являются коллаборационистами!
Изучайте Конституцию РФ!
Канал посвящённый Конституции РФ: https://www.youtube.com/watch?v=QfKsqvB