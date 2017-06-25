starshinazapasa

Журнал Аркадия Бабченко

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Чем сердце успокоится
starshinazapasa
June 25th, 12:19

"Сейчас так называемая демократическая общественность в России переживает легкую эйфорию: ах, как много народу вышло, ах, сейчас кровавый режим падет. Вот это – нет.

Большого оптимизма я не вижу по целому ряду причин. Во-первых, власть настолько хорошо понимает, что в конце этого пути "плаха с топорами", что она по этому пути не пойдет – ни по доброй воле, ни по неволе. Потому что демократизация в России означает, что Кадырову придется отвечать на вопросы об убийстве Немцова, Луговому отвечать на вопросы об убийстве Литвиненко, Шойгу отвечать на вопросы о том, кто подписал приказ о направлении "Бука" в "ДНР". И Путину можно будет задать много вопросов.

Поэтому они не сдадутся. И в этом смысле эйфория либерально мыслящей общественности просто преждевременна и не оправдана. Эта система еще далеко не израсходовала свой ресурс. Это первое. А второе, что самое неприятное и о чем вообще пока никто не думает: ужас путинской системы как раз в том, что она не предусматривает легального и мирного выхода из этой ситуации. Его нельзя мирно и легально переизбрать, выбрать кого-то другого. Нет политической конкуренции, она уничтожена. Поэтому система может только рухнуть – вся целиком. С огромным количеством жертв.

Об этом мало кто думает. Почему-то люди считают, что хуже, чем сейчас, быть не может. Это заблуждение – может, и еще как. Как раз путинская система опасна тем, что после ее крушения начинаются самые страшные вещи. Она более или менее, со скрипом, что-то регулирует, поддерживает, не позволяет массового смертоубийства и так далее. Но если и когда она рухнет, тогда мы хлебнем столовой ложкой.

В этой антипутинской эйфории люди склонны переоценивать Навального. "Он честный, он сильный, он смелый, он правду говорит…" Точно так же, как Ельцин в 1990-х годах. Что бы советская власть с ним ни делала, его популярность только росла.

А он – опасен.


Навальный - человек, заточенный на власть, крайне честолюбивый, крайне целеустремленный, очень талантливый, но при этом абсолютно авторитарный. Уже сейчас в нем это чувствуется. Если, не дай Бог, власть к нему придет, то для того, чтобы чего-то добиться, ему придется брать на себя все большие и большие полномочия, и таким образом повторить ельцинский вариант, только, возможно, в худшем виде.

Мы не знаем, каким на самом деле будет Навальный. Но речь о том, что необходимо не плохого царя поменять на хорошего, а поменять систему.

И в этом проблема путинской модели. Если бы это было во Франции, Великобритании, в США, то этого Навального просвечивали бы со всех сторон более или менее объективно.

Я давно здесь живу и понимаю, как все на самом деле устроено. Одно дело - власть в исполнении Навального при условии наличия сдерживающих институтов - конкуренция, честные выборы, независимый суд, независимая пресса, и другое дело – в ситуации, когда эти институты благополучно истреблены Владимиром Путиным.

Все это было в конце 1990-х – начале 2000-х годов. Путин получил страну с почти нормальными институтами, с политической конкуренцией, с равными телевизионными каналами, с все более усиливающимся независимым судом. Все это уничтожено. Остался один Путин, которого может сменить только один Навальный. И эта система – просто катастрофическая. Она уничтожает будущее России.

Навальный ставит перед собой цель стать президентом. Для того чтобы стать президентом, ему надо говорить о смене режима. Не факт, что если и когда он получит власть, он этот режим будет менять. Он действительно очень умный, он действительно очень одаренный, он действительно очень смелый – все это правда.

У него тьма "плюсов". Но я должен сказать, что Владимир Владимирович Путин был дивно приятный человек, он умел нравиться, он улыбался, у него замечательное чувство юмора, он знает иностранные языки, он образованный, он умный, он не пьет. Вся страна писала от восторга. Многие до сих пор это делают".

Слово в слово прям мои мысли, да? Вот просто под каждой запятой подписываюсь. Но только это не я. Это Дмитрий Орешкин. Меня "так называемая демократическая общественность" (с) давно записала в алармисты и паникеры, ну, ок - но хоть умного Орешкина послушайте. Нет, я не говорю, что не надо ничего делать. Надо делать все то же самое - все, история вошла в свою колею, другого варианта теперь попросту нет - но только реальность надо осознавать адекватно. А не жить в своих розовых иллюзорных фантазиях.
Доброе утро.




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95 comments :
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поддерживаю!

ainrex
2017-06-25 09:23 am (UTC)
""ах, как много народу вышло, ах, сейчас кровавый режим падет. Вот это – нет.""
ДА вот щаз. миллион подписей собрали за разгон, задумайтесь - сраных футболистов сборной. Абсолютно никчёмных и безобидных людишек.
И хер ли толку? Думаете, если пару тысяч на марш выйдет, селфи в автозаках поделает, димона уволят, а дворцы и яхты раздадут?
похуй им на вас
ахуенфеев

Edited at 2017-06-25 09:28 am (UTC)
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Denis Nishman
2017-06-25 09:25 am (UTC)
Че сегодня бабло еще есть?
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superherr
2017-06-25 09:26 am (UTC)
Тоже мне, удивили.
Навальный - это проект системы по замене Путина. Путин изжил себя, его трудно монетизировать и система теряет доход и власть. Это недопустимо.
Навальный действительно скоро станет президентом.
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antshadow
2017-06-25 10:09 am (UTC)
"проект системы"
Не льстите системе. Если бы система действительно взялась осуществлять этот проект, она бы его провалила, как и всё остальное. У этих уродов не получается н и ч е г о, кроме как зелёнкой в глаз и полоний в чай.
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"популярность" Ельцина

vladimir_su
2017-06-25 09:28 am (UTC)
... она росла, в частности, потому что этого ЯВНОГО ИЗМЕННИКА И ВОЕННОГО МЯТЕЖНИКА - это было уже ОТКРЫТО НА 100% 19 августа 1991 года - охранял КГБ. Если бы эти ИЗМЕННИКИ честно выполняли свой долг, Ельцин и другие не то что были бы арестованы. Они просто побоялись открыть свой поганый рот.
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Re:

superherr
2017-06-25 09:38 am (UTC)
Все просто - Ельцин пообещал им долю в приватизации России. И не обманул.
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drugayatatiana
2017-06-25 09:29 am (UTC)
Если Навальный исключительно жаждет власти для себя, а не смены системы как таковой, то ему следовало податься в чиновники. И у него б это получилось, не сомневаюсь ни секунды. Уже сидел бы в правлении какого-нибудь банка, или в московской мэрии, а может и в администрации самизнаетекого.
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truzhenik_sela
2017-06-25 09:32 am (UTC)

Вообще-то Навальный и говорит о смене режима, в первую очередь о реформе судебной системы, возврате к четырехлетнему сроку президентства, ограничение двумя сроками без всяких "подряд". Сильно надеюсь что этот "умный человек" игнорирует эти факты по неосведомленности, а не с целью манипулирования аудиторией.

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superherr
2017-06-25 09:41 am (UTC)
Путин уже 17 лет говорит о первоочередной задачей России в виде борьбы с коррупцией, и чего?
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dimmoff
2017-06-25 09:47 am (UTC)
Для того, что бы не боятся авторитарности Навального и всего прочего такого, нужно просто прописать в конституции, "не более двух сроков". И сделать срок 4 года, 5 максимум. И это решит массу проблем сразу!
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Andrey Green
2017-06-25 10:28 am (UTC)
Эту конституцию срутебут все кому не лень многалет.
Хуйли следующим стесняцца-то?
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chudinovandrei
2017-06-25 09:48 am (UTC)
Пионтковский говорил один в один как вы - надо не царя на царя менятт, а сам институт монархии отменять. Это он в Вильнюсе говорил, на форуме ....свободной России вроде.

И добавил - Навальный с эти согласен.

Мальцев верно говорит - только один срок для президента. Странно не добавляет - мы же не тупее киргизов, у ккоторых один срок. Брежневиада Меркель тоже ведь стала одной из причин пришествия орд.

А я кину самую радикальную идею - на переходный период в десять лет - выборы президента ежегодно. И на один срок.
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anonymus
2017-06-25 09:53 am (UTC)
Золотые слова, подписываюсь под каждым из них. Бороться надо не против путина, а против Кремля.
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superherr
2017-06-25 10:01 am (UTC)
Ты просто завидуешь что они богатые а ты нет.
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lili_nine
2017-06-25 10:12 am (UTC)
ОК. Какой выход предлагает Орешкин из сложившейся ситуации?
Можно долго рассуждать "вот если бы тогда вы... то я бы..." и т.д.
Ситуация на текущий день такая, какая она есть. Другой нет.
И действовать нужно, исходя из сегодняшних обстоятельств, а не гипотетических, и уж точно не тех, что МОГЛИ БЫ сложиться.
Да, Путин почти прикончил Россию. Она лежит и почти не шевелится. И есть Навальный. У которого есть пусть небольшая, но сила, и есть шанс. Навальный говорит: давайте Россию реанимировать, идите за мной.
И что предлагает Орешкин?
Не, Навальный, ты нам не нравишься, мы ещё посидим и подождём. Когда появится правильный вождь. Или когда - вдруг! - сами собой восстанут из пепла убитые демократические институты. ТАК?
Или как?
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penetrat0r
2017-06-25 10:19 am (UTC)
"Не ту страну назвали Гондурасом". Точнее, воспитали таки "новую историческую общность - совеццкий нарот".
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kammerer1
2017-06-25 10:36 am (UTC)
Необходимо решительно и навсегда покончить с самодержавием в России. Любой ценой. Всё остальное не принципиально. С Навальным или без Навального - это вообще вопрос сто сорок пятый.
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alfa_2384
2017-06-25 10:40 am (UTC)
Список потенциальных жертв от "обрушения системы" огласите, пожалуйста.
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onborodin
2017-06-25 12:48 pm (UTC)

Столпы Закона - Чайка и Бастрыкин.

Ради Закона голову отрежут и отдельно от тела закопают.
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makaronov
2017-06-25 10:49 am (UTC)
Я бы немного поправил Орешкина. В его словах "Поэтому система может только рухнуть – вся целиком" и "Но если и когда она рухнет" есть некоторое допущение, что система может и не рухнуть. Кому-то может показаться, что, если не раскачивать лодку, то как-нибудь выпетляем. А это уже заблуждение.

Нужно очень четко понимать, что такая система рухнет обязательно.

Edited at 2017-06-25 10:51 am (UTC)
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onborodin
2017-06-25 01:04 pm (UTC)

В чем "система"?

Моя мал-мал системный аналитик, вот нихрена не понимаю - в чем система-то?
В примитивном упоротом дарвинизме - не думай, сожри ближнего своего, и займи место под солнцем, халифом на три дня?
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ollo
2017-06-25 11:03 am (UTC)
И что с того что Навальный авторитарный? Ничего плохого в этом нет, в России должен быть только авторитарный правитель. Иначе не работает.
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lesnoybrodyaga
2017-06-25 11:07 am (UTC)
==Навальный - человек, заточенный на власть, крайне честолюбивый, крайне целеустремленный, очень талантливый, но при этом абсолютно авторитарный. ===

Не, ну конечно надо быть безвольным мямлей, как Явлинский, например.
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geoba
2017-06-25 05:07 pm (UTC)
Интересно, станет ли мямлей Навальный, если у него похитят сына, отрубят ему пальцы и пришлют папаше, как это сделали с сыном Явлинского. Парень был музыкантом
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sergbalkov
2017-06-25 11:15 am (UTC)
вот все знакомы с Навальным,
каждый знает про его авторитарность, каждый её не просто почувствовал, а ещё и остерегается в связи с какими то теоретическими событиями, хз как к таким размышлизмам относится и хотя обвинять в продажности особых поводов нет, НО ..... может просто кто то жирного и злопамятного цитирует???
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Ваши документики!
2017-06-25 11:20 am (UTC)
Ну Аркаша, ну ёптваюмать! Ну нельзя же так палить либерализм, нельзя срывать с него покровы своими собственными либерастическими ручонками!

Ну ты чё, ёба, совсем неврубной? Твои соратники вовсю рекламируют либерализм как набор всех и всяческих свобод, когда все друг друга уважают, все прислушиваются к чужому мнению - и тут выскакивает такой Аркашка и рубит прямым текстом, что принесёт нам либерастия - "плаха с топорами".
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yuganspb
2017-06-25 11:21 am (UTC)
У Вас или у Орешкина есть какие-нибудь идеи?
Кроме строить баррикады или, наоборот, собирать чемоданы.
Вы знаете еще какого-нибудь политика (или просто порядочного человека) в России, которому можно доверять и который способен на конкретные действия, а не пустую болтовню?
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saimans
2017-06-25 11:21 am (UTC)
Навальный - человек, заточенный на власть, крайне честолюбивый, крайне целеустремленный, очень талантливый, но при этом абсолютно авторитарный...

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b0gu3
2017-06-25 11:23 am (UTC)
Привычку менять власть надо вырабатывать.

Выборная процедура не обеспечивает идеального кандидата, она может только гарантировать сменяемость. Нам надо сначала научиться выбирать, а уже потом можно будет учиться выбирать правильно.

Навальный может быть агентом Кремля или Госдепа, но с его участием выборы 2018 года будут лучше, честнее и демократичнее, чем без него. Да и что такого сделает этот Навальный, чего ещё не сделал Путин? Каков худший сценарий? Что, Навальный объявит себя царём? Скорее Путин это сделает.

А все остальные риски - падение нефти, 3я война в Чечне, внутреннее полицейское устрашение - могут реализоваться и при нынешней власти. Можно сколько угодно рисовать Навальному гитлеровские усики, но как говорили про застой, лучше ужасный конец, чем ужас без конца.
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Ваши документики!
2017-06-25 11:35 am (UTC)
Иди и ещё раз на хохлов посмотри. Они выработали.
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ganibal41
2017-06-25 11:29 am (UTC)
Сейчас так называемая демократическая общественность в России переживает легкую эйфорию: ах, как много народу вышло, ах, сейчас кровавый режим падет.---------------Свобода - идея. Либерализм. Политическая свобода есть идея, а не факт. Эту идею надо уметь применять, когда является нужным идейной приманкой привлечь народные силы к своей партии, если таковая задумала сломить другую, у власти находящуюся.Задача эта облегчается, если противник сам заразится идеей свободы, так называемым либерализмом, и ради идеи поступится своей мощью.Тут-то и проявится торжество нашей теории: распущенные бразды правления тотчас же по закону бытия подхватываются и подбираются новой рукой, потому что слепая сила народа дня не может пробыть без руководителя, и новая власть лишь заступает место старой, ослабевшей от либерализма.
Толпа - слепец. Чтобы выработать целесообразные действия, надо принять во внимание подлость, неустойчивость, непостоянство толпы, ее неспособность понимать и уважать условия собственной жизни, собственного благополучия.

Надо понять, что мощь толпы слепая, неразумная, не рассуждающая, прислушивающаяся направо и налево.

Слепой не может водить слепых без того, чтобы их не довести до пропасти, следовательно, члены толпы, выскочки из народа, хотя бы и гениально умные, но в политике не разумеющие, не могут выступать в качестве руководителей толпы без того, чтобы не погубить всей нации.
Кстати это из протоколов сионских мудрецов, исходя из темы поста Навальный действует согласно данным протоколам, для чего, а вот для чего: Необоримость масонско-еврейской власти. Наша власть при современном шатании всех властей будет необоримее всякой другой, потому что она будет незримой до тех пор, пока не укрепится настолько, что ее уже никакая хитрость не подточит.
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boristumentcev
2017-06-25 11:38 am (UTC)


Журналисты, помните слово золотое!
Исполняйте тщательно путинский завет!
Ничего обидного не пишите боле!
Только безобидному дан "зелёный свет"!
Не касайтесь перьями власти предержащей.
Крыть разоблаченьями - Боже упаси!
Задницы начальственной не бывает слаще.
- Применяйте правильно ваши языки!
Что Владимир Путин подразумевает,
предлагая прессе избегать обид?
Это он напутствует или угрожает?
Холодова Диму попробуй расспросить.
Не рекомендуется бить башкой о стенку,
ежели желаете до пенсии дожить.
- Взять хоть Политковскую или Литвиненко:
слушали бы Путина, - были бы в живых!
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bystander90
2017-06-25 11:42 am (UTC)
Дмитрий Орешкин обслуживает т.н "системных либералов". Их идея - Путин ужасен, народ ещё ужасней, поэтому топите за Медведева или какого-нибудь ещё персонажа такого типа. Чтоб подправить отношения с Западом но основ системы не менять. Отсюда это глупое нытьё про "авторитарного" Навального.
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onborodin
2017-06-25 12:44 pm (UTC)
>Пьёте?

Не, грызем.
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