Чем сердце успокоится

"Сейчас так называемая демократическая общественность в России переживает легкую эйфорию: ах, как много народу вышло, ах, сейчас кровавый режим падет. Вот это – нет.
Большого оптимизма я не вижу по целому ряду причин. Во-первых, власть настолько хорошо понимает, что в конце этого пути "плаха с топорами", что она по этому пути не пойдет – ни по доброй воле, ни по неволе. Потому что демократизация в России означает, что Кадырову придется отвечать на вопросы об убийстве Немцова, Луговому отвечать на вопросы об убийстве Литвиненко, Шойгу отвечать на вопросы о том, кто подписал приказ о направлении "Бука" в "ДНР". И Путину можно будет задать много вопросов.
Поэтому они не сдадутся. И в этом смысле эйфория либерально мыслящей общественности просто преждевременна и не оправдана. Эта система еще далеко не израсходовала свой ресурс. Это первое. А второе, что самое неприятное и о чем вообще пока никто не думает: ужас путинской системы как раз в том, что она не предусматривает легального и мирного выхода из этой ситуации. Его нельзя мирно и легально переизбрать, выбрать кого-то другого. Нет политической конкуренции, она уничтожена. Поэтому система может только рухнуть – вся целиком. С огромным количеством жертв.
Об этом мало кто думает. Почему-то люди считают, что хуже, чем сейчас, быть не может. Это заблуждение – может, и еще как. Как раз путинская система опасна тем, что после ее крушения начинаются самые страшные вещи. Она более или менее, со скрипом, что-то регулирует, поддерживает, не позволяет массового смертоубийства и так далее. Но если и когда она рухнет, тогда мы хлебнем столовой ложкой.
В этой антипутинской эйфории люди склонны переоценивать Навального. "Он честный, он сильный, он смелый, он правду говорит…" Точно так же, как Ельцин в 1990-х годах. Что бы советская власть с ним ни делала, его популярность только росла.
А он – опасен.
Навальный - человек, заточенный на власть, крайне честолюбивый, крайне целеустремленный, очень талантливый, но при этом абсолютно авторитарный. Уже сейчас в нем это чувствуется. Если, не дай Бог, власть к нему придет, то для того, чтобы чего-то добиться, ему придется брать на себя все большие и большие полномочия, и таким образом повторить ельцинский вариант, только, возможно, в худшем виде.
Мы не знаем, каким на самом деле будет Навальный. Но речь о том, что необходимо не плохого царя поменять на хорошего, а поменять систему.
И в этом проблема путинской модели. Если бы это было во Франции, Великобритании, в США, то этого Навального просвечивали бы со всех сторон более или менее объективно.
Я давно здесь живу и понимаю, как все на самом деле устроено. Одно дело - власть в исполнении Навального при условии наличия сдерживающих институтов - конкуренция, честные выборы, независимый суд, независимая пресса, и другое дело – в ситуации, когда эти институты благополучно истреблены Владимиром Путиным.
Все это было в конце 1990-х – начале 2000-х годов. Путин получил страну с почти нормальными институтами, с политической конкуренцией, с равными телевизионными каналами, с все более усиливающимся независимым судом. Все это уничтожено. Остался один Путин, которого может сменить только один Навальный. И эта система – просто катастрофическая. Она уничтожает будущее России.
Навальный ставит перед собой цель стать президентом. Для того чтобы стать президентом, ему надо говорить о смене режима. Не факт, что если и когда он получит власть, он этот режим будет менять. Он действительно очень умный, он действительно очень одаренный, он действительно очень смелый – все это правда.
У него тьма "плюсов". Но я должен сказать, что Владимир Владимирович Путин был дивно приятный человек, он умел нравиться, он улыбался, у него замечательное чувство юмора, он знает иностранные языки, он образованный, он умный, он не пьет. Вся страна писала от восторга. Многие до сих пор это делают".
Слово в слово прям мои мысли, да? Вот просто под каждой запятой подписываюсь. Но только это не я. Это Дмитрий Орешкин. Меня "так называемая демократическая общественность" (с) давно записала в алармисты и паникеры, ну, ок - но хоть умного Орешкина послушайте. Нет, я не говорю, что не надо ничего делать. Надо делать все то же самое - все, история вошла в свою колею, другого варианта теперь попросту нет - но только реальность надо осознавать адекватно. А не жить в своих розовых иллюзорных фантазиях.
Доброе утро.
поддерживаю!
ДА вот щаз. миллион подписей собрали за разгон, задумайтесь - сраных футболистов сборной. Абсолютно никчёмных и безобидных людишек.
И хер ли толку? Думаете, если пару тысяч на марш выйдет, селфи в автозаках поделает, димона уволят, а дворцы и яхты раздадут?
похуй им на вас
Edited at 2017-06-25 09:28 am (UTC)
Навальный - это проект системы по замене Путина. Путин изжил себя, его трудно монетизировать и система теряет доход и власть. Это недопустимо.
Навальный действительно скоро станет президентом.
Не льстите системе. Если бы система действительно взялась осуществлять этот проект, она бы его провалила, как и всё остальное. У этих уродов не получается н и ч е г о, кроме как зелёнкой в глаз и полоний в чай.
"популярность" Ельцина
Re:
Вообще-то Навальный и говорит о смене режима, в первую очередь о реформе судебной системы, возврате к четырехлетнему сроку президентства, ограничение двумя сроками без всяких "подряд". Сильно надеюсь что этот "умный человек" игнорирует эти факты по неосведомленности, а не с целью манипулирования аудиторией.
Хуйли следующим стесняцца-то?
И добавил - Навальный с эти согласен.
Мальцев верно говорит - только один срок для президента. Странно не добавляет - мы же не тупее киргизов, у ккоторых один срок. Брежневиада Меркель тоже ведь стала одной из причин пришествия орд.
А я кину самую радикальную идею - на переходный период в десять лет - выборы президента ежегодно. И на один срок.
Можно долго рассуждать "вот если бы тогда вы... то я бы..." и т.д.
Ситуация на текущий день такая, какая она есть. Другой нет.
И действовать нужно, исходя из сегодняшних обстоятельств, а не гипотетических, и уж точно не тех, что МОГЛИ БЫ сложиться.
Да, Путин почти прикончил Россию. Она лежит и почти не шевелится. И есть Навальный. У которого есть пусть небольшая, но сила, и есть шанс. Навальный говорит: давайте Россию реанимировать, идите за мной.
И что предлагает Орешкин?
Не, Навальный, ты нам не нравишься, мы ещё посидим и подождём. Когда появится правильный вождь. Или когда - вдруг! - сами собой восстанут из пепла убитые демократические институты. ТАК?
Или как?
Столпы Закона - Чайка и Бастрыкин.
Ради Закона голову отрежут и отдельно от тела закопают.
Нужно очень четко понимать, что такая система рухнет обязательно.
Edited at 2017-06-25 10:51 am (UTC)
В чем "система"?
Моя мал-мал системный аналитик, вот нихрена не понимаю - в чем система-то?
В примитивном упоротом дарвинизме - не думай, сожри ближнего своего, и займи место под солнцем, халифом на три дня?
Не, ну конечно надо быть безвольным мямлей, как Явлинский, например.
каждый знает про его авторитарность, каждый её не просто почувствовал, а ещё и остерегается в связи с какими то теоретическими событиями, хз как к таким размышлизмам относится и хотя обвинять в продажности особых поводов нет, НО ..... может просто кто то жирного и злопамятного цитирует???
Ну ты чё, ёба, совсем неврубной? Твои соратники вовсю рекламируют либерализм как набор всех и всяческих свобод, когда все друг друга уважают, все прислушиваются к чужому мнению - и тут выскакивает такой Аркашка и рубит прямым текстом, что принесёт нам либерастия - "плаха с топорами".
Кроме строить баррикады или, наоборот, собирать чемоданы.
Вы знаете еще какого-нибудь политика (или просто порядочного человека) в России, которому можно доверять и который способен на конкретные действия, а не пустую болтовню?
Выборная процедура не обеспечивает идеального кандидата, она может только гарантировать сменяемость. Нам надо сначала научиться выбирать, а уже потом можно будет учиться выбирать правильно.
Навальный может быть агентом Кремля или Госдепа, но с его участием выборы 2018 года будут лучше, честнее и демократичнее, чем без него. Да и что такого сделает этот Навальный, чего ещё не сделал Путин? Каков худший сценарий? Что, Навальный объявит себя царём? Скорее Путин это сделает.
А все остальные риски - падение нефти, 3я война в Чечне, внутреннее полицейское устрашение - могут реализоваться и при нынешней власти. Можно сколько угодно рисовать Навальному гитлеровские усики, но как говорили про застой, лучше ужасный конец, чем ужас без конца.
Толпа - слепец. Чтобы выработать целесообразные действия, надо принять во внимание подлость, неустойчивость, непостоянство толпы, ее неспособность понимать и уважать условия собственной жизни, собственного благополучия.
Надо понять, что мощь толпы слепая, неразумная, не рассуждающая, прислушивающаяся направо и налево.
Слепой не может водить слепых без того, чтобы их не довести до пропасти, следовательно, члены толпы, выскочки из народа, хотя бы и гениально умные, но в политике не разумеющие, не могут выступать в качестве руководителей толпы без того, чтобы не погубить всей нации.
Кстати это из протоколов сионских мудрецов, исходя из темы поста Навальный действует согласно данным протоколам, для чего, а вот для чего: Необоримость масонско-еврейской власти. Наша власть при современном шатании всех властей будет необоримее всякой другой, потому что она будет незримой до тех пор, пока не укрепится настолько, что ее уже никакая хитрость не подточит.
Журналисты, помните слово золотое!
Исполняйте тщательно путинский завет!
Ничего обидного не пишите боле!
Только безобидному дан "зелёный свет"!
Не касайтесь перьями власти предержащей.
Крыть разоблаченьями - Боже упаси!
Задницы начальственной не бывает слаще.
- Применяйте правильно ваши языки!
Что Владимир Путин подразумевает,
предлагая прессе избегать обид?
Это он напутствует или угрожает?
Холодова Диму попробуй расспросить.
Не рекомендуется бить башкой о стенку,
ежели желаете до пенсии дожить.
- Взять хоть Политковскую или Литвиненко:
слушали бы Путина, - были бы в живых!
Не, грызем.