Второй день в ленте через пост - Алексиевич наговорила глупостей. Причем снисходительно так, по-менторски. Типа, "ну, мы-то с вами понимаем, что это глупости".

Нет. Не понимаем. Я вот не понимаю. В чем, по твоему, глупость? Уточни, плз.

Ну, вот, типа она считает, что официантка - несвободный человек.

Да нет, что ты, дружище, это самый свободный человек в самой свободной стране. Особенно девчонки откуда-нибудь из Киргизии в суши-барах, да. Здесь восемдесят шесть процентов свободных людей. Не вылезают с митингов, не одобряют Крымнаш и не голосуют за Путина. И перерывы в борьбе за свободу, права человека, равенство перед законом и Конституцию делают только на сон. Именно так.

Ну, вот, одобряет убийство Олеся Бузины. Где? Ну, вот. Дружище, зачем ты комментируешь, если не можешь понять смысл написанного? Это не одобрение. Светлана Алексиевич не одобряет убийство Олеся Бузины. Светлана Алексиевич говорит, что понимает мотивы. Это разные вещи, чуешь? Более того - я тоже понимаю эти мотивы. Даже еще больше скажу - весь мир, блин, понимает эти мотивы. Одни вы тут собрались непонятливые. За три года так ни хрена и не поняли. Но понимать мотивы - не значит одобрять. Все согласны с тем, что это уголовно наказуемое преступление. Разницу видишь, нет?

И потом, давай откровенно, дружище - ты за последние годы умудрился оказаться в стороне от всех войн, которые затеяла твоя страна, ты понятия не имеешь, что такое ненависть, во что могут превратиться люди, хоронившие своих друзей - а уж не дай Бог близких, ты не смотрел им в глаза - и вот, честно, знаешь, твое мнение в этом вопросе меня волнует вообще в последнюю очередь.

Ну, тогда, вот, она против экспансии русского языка. Это фашизм и совок. Причем, одновременно.

Отлично. Молодец. Хоть что-то предметное. Светлана Алексиевич против экспансии метрополией своего имперского колониального языка по периметру? Ок. А в чем глупость-то? В том, что вы свой язык сделали инструментом своей сраной гибридной войны, инструментом колонизации, инструментом вербовки, инструментом пропаганды, оккупации и ввода иррегулярных вооруженных формирований? А теперь удивляетесь, что все - ВСЕ - четырнадцать бывших когда-то "братских республик" вас с вашим языком нахер посылают? И правильно делают. Скажите спасибо, что вас за русский язык еще вообще не пиздят. Добрые люди потому что.

За десять лет просрать все русскоязычные страны, где вторая по величине диаспора - русские, и все славянские страны, имея тонны бабла, телевизор и мировое влияние - да вы, ребята, просто чертовы гении, я не знаю ни одной другой страны за всю историю, кто еще смог бы сделать что-то подобное!

Сделайте язык инструментом общения, образования, помощи, заработка, дружелюбия и прям даже и стесняюсь предположить - может, и ситуация изменится, не? Ну, не сразу, конечно. Лет через пятьдесят. А до этого посылание обеспечено надолго - что посеяли, уж извините, и уж так посеяли, что еще сто лет помнить будут...

Одни умные в стране, что ты будешь делать. И только один дурак - Нобелевский лауреат. Да.

Ну и, да. Светлана Александровна, я понимаю, что Вам, как Нобелевскому лауреату, писателю, безупречно владеющему словом и просто порядочному и культурному человеку, тяжело будет читать то, что я сейчас напишу. А тем более принять. И я заранее прошу прощения, что вынужден написать это. Но, как прямолинейный человек, воспитанный прапорщиками, я должен сказать это. Светлана Александровна. Пожалуйста. Поверьте мне. В следующий раз Ваше интервью подобным "журналистам" и подобным "ресурсам" должно состоять всего из двух слов: "Пошел нахер".

Пожалуйста, экономьте свои нервные клетки. Вы нам дороги. Живите долго. Не подвергайте себя лишний раз ненужному стрессу.

С людьми надо говорить на том языке, который они понимают.

И, да, друзья мои. Не читайте совецких газет.

Вот никаких и не читайте.

Больше тут и обсуждать нечего.

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