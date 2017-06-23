starshinazapasa

Журнал Аркадия Бабченко

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Светлана Алексиевич
starshinazapasa
June 23rd, 10:36

Второй день в ленте через пост - Алексиевич наговорила глупостей. Причем снисходительно так, по-менторски. Типа, "ну, мы-то с вами понимаем, что это глупости".
Нет. Не понимаем. Я вот не понимаю. В чем, по твоему, глупость? Уточни, плз.
Ну, вот, типа она считает, что официантка - несвободный человек.
Да нет, что ты, дружище, это самый свободный человек в самой свободной стране. Особенно девчонки откуда-нибудь из Киргизии в суши-барах, да. Здесь восемдесят шесть процентов свободных людей. Не вылезают с митингов, не одобряют Крымнаш и не голосуют за Путина. И перерывы в борьбе за свободу, права человека, равенство перед законом и Конституцию делают только на сон. Именно так. 
Ну, вот, одобряет убийство Олеся Бузины. Где? Ну, вот. Дружище, зачем ты комментируешь, если не можешь понять смысл написанного? Это не одобрение. Светлана Алексиевич не одобряет убийство Олеся Бузины. Светлана Алексиевич говорит, что понимает мотивы. Это разные вещи, чуешь? Более того - я тоже понимаю эти мотивы. Даже еще больше скажу - весь мир, блин, понимает эти мотивы. Одни вы тут собрались непонятливые. За три года так ни хрена и не поняли. Но понимать мотивы - не значит одобрять. Все согласны с тем, что это уголовно наказуемое преступление. Разницу видишь, нет?
И потом, давай откровенно, дружище - ты за последние годы умудрился оказаться в стороне от всех войн, которые затеяла твоя страна, ты понятия не имеешь, что такое ненависть, во что могут превратиться люди, хоронившие своих друзей - а уж не дай Бог близких, ты не смотрел им в глаза - и вот, честно, знаешь, твое мнение в этом вопросе меня волнует вообще в последнюю очередь.
Ну, тогда, вот, она против экспансии русского языка. Это фашизм и совок. Причем, одновременно.
Отлично. Молодец. Хоть что-то предметное. Светлана Алексиевич против экспансии метрополией своего имперского колониального языка по периметру? Ок. А в чем глупость-то? В том, что вы свой язык сделали инструментом своей сраной гибридной войны, инструментом колонизации, инструментом вербовки, инструментом пропаганды, оккупации и ввода иррегулярных вооруженных формирований? А теперь удивляетесь, что все - ВСЕ - четырнадцать бывших когда-то "братских республик" вас с вашим языком нахер посылают? И правильно делают. Скажите спасибо, что вас за русский язык еще вообще не пиздят. Добрые люди потому что.
За десять лет просрать все русскоязычные страны, где вторая по величине диаспора - русские, и все славянские страны, имея тонны бабла, телевизор и мировое влияние - да вы, ребята, просто чертовы гении, я не знаю ни одной другой страны за всю историю, кто еще смог бы сделать что-то подобное!
Сделайте язык инструментом общения, образования, помощи, заработка, дружелюбия и прям даже и стесняюсь предположить - может, и ситуация изменится, не? Ну, не сразу, конечно. Лет через пятьдесят. А до этого посылание обеспечено надолго - что посеяли, уж извините, и уж так посеяли, что еще сто лет помнить будут...
Одни умные в стране, что ты будешь делать. И только один дурак - Нобелевский лауреат. Да.


Ну и, да. Светлана Александровна, я понимаю, что Вам, как Нобелевскому лауреату, писателю, безупречно владеющему словом и просто порядочному и культурному человеку, тяжело будет читать то, что я сейчас напишу. А тем более принять. И я заранее прошу прощения, что вынужден написать это. Но, как прямолинейный человек, воспитанный прапорщиками, я должен сказать это. Светлана Александровна. Пожалуйста. Поверьте мне. В следующий раз Ваше интервью подобным "журналистам" и подобным "ресурсам" должно состоять всего из двух слов: "Пошел нахер".
Пожалуйста, экономьте свои нервные клетки. Вы нам дороги. Живите долго. Не подвергайте себя лишний раз ненужному стрессу.
С людьми надо говорить на том языке, который они понимают.
И, да, друзья мои. Не читайте совецких газет.
Вот никаких и не читайте.
Больше тут и обсуждать нечего.

В рамках проекта "Журналистика без посредников"
Как обычно, кто считает нужным, сколько считает нужным
Paypal: putnpnh@gmail.com
Яндекс-кошелек, номер 410 011 372 145 462.
В Сбербанке карта номер 4276 3800 8339 8359.
Для пользователей WebMoney рублевый кошелек номер R361089635093.
Для пользователей WebMoney долларовый кошелек номер: Z525692199692
Для пользователей MasterCard, VISA и Maestro карта номер 4276 3800 8339 8359.
Либо просто кинуть на телефон
МТС: +7 915 237 41 78.
Мегафон: +7 926 558 57 89
Спасибо


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Продолжаем проект "Журналистика без посредников". Новоприбывшим френдам пару слов о сути. Предлагаю простую схему, работающую уже во всем мире. Которую вкратце можно охарактеризовать так: "я пишу что вижу, вы переводите, сколько считаете нужным", То есть, я пишу свои…
134 comments :
( 134 comments Leave a comment )
fotom
2017-06-23 07:41 am (UTC)
Про посылание журналюг - согласен на все 100
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dmitriykrilov
2017-06-23 11:01 am (UTC)
Как правильно посылать кремлёвских журналистов, чтобы они не могли смонтировать из твоих слов очередной фэйк:

Кто ничего не понял -- в описании к ролику есть пояснение происходящему.
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kiramed
2017-06-23 07:43 am (UTC)
"Кругом враги" - это наше всё..
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И круг сжимается!

Ваши документики!
2017-06-23 12:13 pm (UTC)
Ведь скоро Аркашка на мове зачирикает, чтобы не поддерживать экспансию русского языка. Чтобы противостоять ей.
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irbis_hunt
2017-06-23 07:48 am (UTC)
"И только один дурак - Нобелевский лауреат. Да"

- Горбачев тоже Нобелевский лауреат. И Обама. За мир.
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befree220513
2017-06-23 08:05 am (UTC)
А путин почему не нобелевский лауреат?
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derik_536
2017-06-23 08:01 am (UTC)

Шикарно! Бабченко как всегда великолепен!

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n_yegoryev
2017-06-23 11:48 am (UTC)
про Грузию было интересно
но давно это было
очень давно
reset
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befree220513
2017-06-23 08:06 am (UTC)
Присоединяюсь к оратору. От себя добавлю, что этим "журнаглистам" слова "пошел нахер" надо дополнять хуком в печень
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mootoo
2017-06-23 10:16 am (UTC)
либерасты тряпочные, они это не осилят
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geoba
2017-06-23 08:19 am (UTC)
Отличный пост! Спасибо!
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steblya_kam
2017-06-23 08:23 am (UTC)
Причём особо интересно, что на Алексиевич накинулась не только и не столько вата, сколько либеральненькие и интеллектуальненькие хипстеры. Типа "да кто она такая, это вообще не писательница"; "журналист, наоборот, не должен согласовывать никакие интервью" и пр. Нормальная такая лакмусовая бумажка.
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Ваши документики!
2017-06-23 12:14 pm (UTC)
А что она написала, без Гугла можешь? Не можешь, я знаю.
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penetrat0r
2017-06-23 08:24 am (UTC)
Ну а что ещё ожидать от рашистских СМИ и ватки ими взрощенной?
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livejournal
2017-06-23 08:27 am (UTC)
Здравствуйте! Ваша запись попала в топ-25 популярных записей LiveJournal России! Подробнее о рейтинге читайте в Справке.
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kammerer1
2017-06-23 08:28 am (UTC)
Верно. Глупые люди, как правило, не улавливают разницу между пониманием и одобрением.
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maxvarl
2017-06-23 11:55 am (UTC)
В русском языке, когда говорят "я тебя понимаю", кроме того смысла который сейчас пытался протащить бабченко, мол это только рассудочное нейтральное понимание всего сущего, есть и второй смысл - "я разделяю твои мотивы".
Соотвественно если вы скажите фразу
"Как я понимаю Чикатило.." или "Я так понимаю Гитлера..", тоже можно вывернуться и сказать, что это мол о понимание мотивов всего живого, но в бытовом смысле всем понятно что идет речь именно о разделении мотивов и одобрении.
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ordinary_joe_1
2017-06-23 09:08 am (UTC)
А где можно почитать?
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in fiocci
2017-06-23 09:11 am (UTC)
ватники любят толпой до одной женщины доебаться. это по ним расклад
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catsapp
2017-06-23 09:55 am (UTC)
либералы любят придумывать мифы, подобной выше, а потом удивляются когда реальность с картинкой в голове не стыкуется.
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lensbird
2017-06-23 09:21 am (UTC)
Да не все ли равно, что Алексиевич сказала или написала? Раз он нобелевский лауреат, то теперь каждый ее пук в прессе надо досконально разбирать? Особенно учитывая то, что сию премию в последние годы раздают, кому ни попадя, и она давно перестала быть знаком качества в литературе. Скорее, чем автор оппозиционнее к режиму (любому причем), тем он 'нобелистее'.
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chekay
2017-06-23 11:32 am (UTC)
согласен.
Это что-то по типу Лозы, с его музыкальной критикой.
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livejournal
2017-06-23 09:27 am (UTC)
Здравствуйте!
Ваша запись попала в топ-25 популярных записей LiveJournal. Подробнее о рейтинге читайте в Справке.
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homo_paparaccis
2017-06-23 09:33 am (UTC)
вот я обычно стараюсь в такое не вникать, но когда я читала интервью, публикацию которого Алексиевич "ПОЧЕМУ-ТО не одобрила", точнее, когда я читала реплики основательно упоротого журналиста, меня взбесило. Жаль, что она не послала его в самом начале диалога.
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santippe
2017-06-23 09:39 am (UTC)
Спасибо, хоть кто-то по делу написал. Честно говоря, уже надоело видеть в топе очередной бред про Алексиевич.
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poulsam
2017-06-23 10:12 am (UTC)
У меня в топе ни одного поста об Алексиевич (кроме Бабченко) вы плохо проредили топ
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dr_jekyll44
2017-06-23 09:46 am (UTC)
Спасибо. Все правильно изложил. Журналисты? Встречал одного-двух. И целый сонм самозванцев; лучше не мараться.
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Ваши документики!
2017-06-23 12:15 pm (UTC)
А кто второй? Один Аркадий, это понятно. Второй кто?
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m_gluk
2017-06-23 09:49 am (UTC)

Категорически поддерживаю. На хер, значит на хер. И журналиста и все его издание.

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poulsam
2017-06-23 10:12 am (UTC)
Понять можно. И все понятно. Но это не позиция прогресса, это позиция национал-совков
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taki_net
2017-06-23 11:14 am (UTC)
+++ это не позиция прогресса, это позиция национал-совков

Эта позиция в 100500 раз прогрессивнее, чем позиция империал-совков. Не говоря уже о том, что первым от последних приходится защищаться с оружием у себя дома.
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used_against
2017-06-23 10:17 am (UTC)
Какой пафос.
Не надо говорить за весь мир, Аркадий. Миру повезло, что он не знает русский и украинский. Точнее, повезло вам и активистам с Украины. Иначе вы уже давно были бы изолированы от этого мира вместе с пропутинской ватой, ибо и менталитет у вас один, и уровень мышления одинаковый.
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az_mnogogreshny
2017-06-23 10:25 am (UTC)
"Светлана Алексиевич против экспансии метрополией своего имперского колониального языка по периметру?"

А где экспансия то? Была единая страна с одним гос. языком. Потом она распалась и часть людей оказалась в ситуации, когда опасно говорить на том языке, на котором они привыкли говорить с детства. Когда им навязывают какую-то чуждую для них идентичность. При этом, они никакие не понаехавшие. Они жили на этой земле с рождения. И их родители тоже.

Хорошо, допустим я соглашусь, что СССР занимался подавлением нац. языков и нац. культур. И это плохо. Тогда почему мне должны нравится государства, возникшие на обломках СССР, которые занимаются тем же самым?

И вообще, чем отличается империя от нацгосударства? Империя всем навязывает общий язык и общую культуру. Нацгосударство делает то же самое. Ведь любой язык состоит из диалектов, иногда отличающихся между собой больше, чем общепризнанные языки. Люди из разных провинций часто не понимают другу друга без переводчика. И вообще, "диалект это язык без армии и флота".
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ram4er
2017-06-23 11:01 am (UTC)
"опасно говорить на том языке, на котором они привыкли говорить с детства" - и их нужно срочно защитить!? Я правильно понял посыл?
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thunderozzz
2017-06-23 10:35 am (UTC)
Очевидно одно: "просрать нормальные отношения с бывшими братскими соседями" - это и была главная цель Крабэ. Миссия выполнена!

Теперь план Пукина переходит в завершающую стадию: сокращение численности рабов сырьевого придатка со 140 млн человек до 50. Что не удалось Гитлеру, похоже, получится у Путлера.
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mike7025
2017-06-23 10:52 am (UTC)
Я давно говорил, что он китайский агент пу тин.
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mike7025
2017-06-23 10:48 am (UTC)
Отлично сформулировал
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u3_poccuu
2017-06-23 10:51 am (UTC)

Шарий хорошо сказал про бабульку.
Ох уж эта либерда!)

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alleinstehen
2017-06-23 10:55 am (UTC)
"Особенно девчонки откуда-нибудь из Киргизии в суши-барах, да."

Понаехавшие чурки могут катиться обратно в свои первобытные гадюшники. Понаехавших обезьян сюда не звали. Нехера было превращать в помойки свои солнечные черножопии.
У Бабченки только русские виноваты в российском тоталитаризме, а чурки святые и неуиноватые, что у них ослоебстаны превратились в непригодные для жизни помойки.
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Кум Вова
2017-06-23 12:59 pm (UTC)
А работать вместо них - ты, что-ли, будешь !? У тебя же обе руки левые и выросли оттуда, откуда у нормальных людей ноги растут.
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