Дети войны

Ладно. Давайте вернемся к серьезным вещам. Недавно в Тель-Авиве прошел фестиваль "Израиль и Украина вместе". Благотворительная акция. Организованная @Ізраїльський волонтерський рух "Допомога" и @Благодійний Фонд "Стрічка Надії" при поддержке NNOVATION&UPGROWTH GROUP.
Ребята организовали поездку в Израиль восьмерым детям. Это дети, чьи отцы погибли на войне, и дети, получившие инвалидность в результате боевых действий.
Они вышли на сцену, по очереди начинали рассказывать о себе, а потом замолкали. Потому что плакали. Прямо на сцене. Это было очень тяжело, конечно. Недетские глаза на детских лицах. Я бы очень хотел, чтобы в тот момент в зале оказались все россияне, у кого "не все так однозначно" и "родная гавань с исторической справедливостью". Чтоб все увидели, что именно наша страна там натворила. Чтоб смотрели бы, и глаза не отводили.
Ладно, не буду растекаться по древу. И так все понятно. В этот раз пост будет короткий. Цель этого проекта - вывезти на психологическую реабилитацию еще двести детей. Вытащить их из войны. Хотя бы на время. Это очень важно. Это очень помогает. По себе знаю.
В общем, если кто из граждан Израиля или Украины хочет помочь, вот реквизиты
В Израиле:
עמותה עליה בצמיחה
חשבון 83679/95 סניף 934. בנק לאומי
עליה בצמיחה פרויקט 5
В Украине:
Р/р № 26007053167717
код ЄДРПОУ 40442200
МФО 321842
Приват-банк
Благодійний Фонд "Стрічка Надії"
Спасибо
Ну и репост, конечно же.
Говоришь им -"Съебитесь нахуй с огрызка Донбасса, и будет всё как в Славянске, не шибко хорошо, но нет войны".Не доходит.Там геноцид русссскаязычных, запуганный народ и прочая ватная хуйня в ответ.
А уж как эффективно Израиль участвует в международной экономической изоляции России - любо-дорого посмотреть. Так эффективно, что импортировали из России в 2016 аж вдвое больше, чем в 2014 (при том, что в целом объёмы российского экспорта - наоборот, сократились чуть ли не в те же два раза).
Ну, т. е. деток, конечно, вроде бы жалко, но уж больно нефтюшечка у России хорошая и дешёвая. Как тут не купить?
Edited at 2017-06-22 09:53 am (UTC)
Re:
Интересно, где в Израиле нашлись евреи, которые поддерживают бандеровский режим на Украине?
Edited at 2017-06-22 10:57 am (UTC)
Как вы там написали, "кучеряво"?
А по другую сторону гражданских не жалко, потому что вас много, и я не обязан вас всех жалеть. Более того при каждой катастрофе и горе - буду напоминать, что вас не жалко.
Ай да мануипулятор жалости )
тех, что кричали "путен введи вайска"?
так они получили чего хотели, путен ввел и начал их пиздячить. к чему их жалеть?
Феерично, следующий этап: дети ветеранов СС
Re: Феерично, следующий этап: дети ветеранов СС
Чума на оба ваши дома.
С таким же успехом можно было провести фестиваль "Израиль и расея вместе". Просто те, кто за вышиванки, подсуетеились побыстрее чем те, кто за косоворотки.:-)
Израиль толерантная страна - даёт одинаковую корзину абсорбции и евреям-отказникам и евреям, совдеповским пропагондонам, клеймившим сионистов и израильскую военщину.
Ну такое же примерно отношение и к нанайской борьбе хохлов и москалей...
alexsas2645, твой аул уничтожили каратели, хахаха
дебилный слопатоед, поверещи как тебя удавят, хахаха
Или это не те, неправильные детки?
Дак вооот где конец верёвочки, которой сколько ни виться! Неожиданно!
alfa_2384, ты вышел в мир из заднепроходного отверсия, хохо
несвидомое рукожопое, поведай как тебя сегодня ебли до крови, бгг
Жаль , что это была частная инициатива. К сожалению, украинское государство не помогает. Поэтому со стороны немцев не было серьезной помощи, кроме размещения. Вроде бы ещё одна группа приедет в августе. Тоже без государственной поддержки.
Со слов знакомого , дети очень закрепощены. По вечерам они не зажигали свет. На вопрос , почему сидят в темноте , ответили , что бояться снайперов. Я когда это услышал , мне стало реально нехорошо. Я , русский , подумал , что это за снайперы , которых боятся украинские дети. И чего стоят на самом деле все эти бессмертные полки , ленточки, память дедов , военные фильмы и.т.д. , если этих борцов с фашизмом боятся маленькие дети.
Вроде бы следующая группа , которая приедет в августе , будет состоять из сирот, родители которых погибли на этой войне. Я не при каких обстоятельствах не буду с ними встречаться. Передам через знакомых. Я просто не знаю , как с ними разговаривать на русском.
в который раз убеждаешься что
Эрефянин не может не пиздеть.
это с какой стороны? хохлов?
Пострадавшие от православных
Скажите проще, пострадавшие от православных. Православные и с той, и с другой стороны, убивают друг друга. Такая антихристианская религия, несущая ненависть и смерть. Жаль, что и в мирных жителей снаряды тоже попадают.
Вот совсем-совсем не смущает?
Если нет, то остаются только два предположения: либо евреи массово сошли с ума, либо просто послушно выполняют указания из Вашингтона.