starshinazapasa

Журнал Аркадия Бабченко

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Дети войны
starshinazapasa
June 22nd, 12:14



Ладно. Давайте вернемся к серьезным вещам. Недавно в Тель-Авиве прошел фестиваль "Израиль и Украина вместе". Благотворительная акция. Организованная @Ізраїльський волонтерський рух "Допомога" и @Благодійний Фонд "Стрічка Надії" при поддержке NNOVATION&UPGROWTH GROUP.
Ребята организовали поездку в Израиль восьмерым детям. Это дети, чьи отцы погибли на войне, и дети, получившие инвалидность в результате боевых действий.
Они вышли на сцену, по очереди начинали рассказывать о себе, а потом замолкали. Потому что плакали. Прямо на сцене. Это было очень тяжело, конечно. Недетские глаза на детских лицах. Я бы очень хотел, чтобы в тот момент в зале оказались все россияне, у кого "не все так однозначно" и "родная гавань с исторической справедливостью". Чтоб все увидели, что именно наша страна там натворила. Чтоб смотрели бы, и глаза не отводили.

Ладно, не буду растекаться по древу. И так все понятно. В этот раз пост будет короткий. Цель этого проекта - вывезти на психологическую реабилитацию еще двести детей. Вытащить их из войны. Хотя бы на время. Это очень важно. Это очень помогает. По себе знаю.
В общем, если кто из граждан Израиля или Украины хочет помочь, вот реквизиты
В Израиле:
עמותה עליה בצמיחה
חשבון 83679/95 סניף 934. בנק לאומי
עליה בצמיחה פרויקט 5
В Украине:
Р/р № 26007053167717
код ЄДРПОУ 40442200
МФО 321842
Приват-банк
Благодійний Фонд "Стрічка Надії"
Спасибо
Ну и репост, конечно же.

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193 comments :
( 193 comments Leave a comment )
unclebb
2017-06-22 09:28 am (UTC)
а на россии все еще "можем повторить"
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Kpygjy Jgfj
2017-06-22 09:30 am (UTC)
Россиянам этого никогда не понять.
Говоришь им -"Съебитесь нахуй с огрызка Донбасса, и будет всё как в Славянске, не шибко хорошо, но нет войны".Не доходит.Там геноцид русссскаязычных, запуганный народ и прочая ватная хуйня в ответ.
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nezacnyvshiy
2017-06-22 11:03 am (UTC)
А как сейчас в Славянске? Как в Киеве? Или как?
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dmitriykrilov
2017-06-22 12:42 pm (UTC)
А в России детям "ихтамнетов" говорят, что папа космонавт и погиб в космосе... В Израиль их точно не возят.
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portweyn777
2017-06-22 09:38 am (UTC)
Тем, для кого люди "лагерная пыль", на это наплевать!
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Denis Nishman
2017-06-22 09:48 am (UTC)
А как пару сумок нала тебе запихнуть?
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yesiricanboogie
2017-06-22 02:43 pm (UTC)
себе в прямую кишку слабо?
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morimo
2017-06-22 09:52 am (UTC)
Израиль - пожалуй, единственная страна "первого мира", не объявившая кремлю вообще никаких санкций в связи с украинскими событиями. Ни персональных, ни экономических.

А уж как эффективно Израиль участвует в международной экономической изоляции России - любо-дорого посмотреть. Так эффективно, что импортировали из России в 2016 аж вдвое больше, чем в 2014 (при том, что в целом объёмы российского экспорта - наоборот, сократились чуть ли не в те же два раза).

israel1
israel2

Ну, т. е. деток, конечно, вроде бы жалко, но уж больно нефтюшечка у России хорошая и дешёвая. Как тут не купить?


Edited at 2017-06-22 09:53 am (UTC)
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Re:

ollo
2017-06-22 10:25 am (UTC)
уймись, тупой хохол
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Ваши документики!
2017-06-22 10:49 am (UTC)
Вот молодцы! Доставили несколько дней счастья и безмятежности детям Новороссии, у домов и в домах которых каждый день рвутся снаряды укрофашистов!
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dmitriykrilov
2017-06-22 12:38 pm (UTC)
Херасебе, кремлеботы вообще обнаглели -- сами признаются в ботоводстве.
kremlebot_vashi_documentiki.png
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Фидель Кастро
2017-06-22 10:56 am (UTC)
То есть, они вывезли в Израиль детей тех, кто приперся на Донбасс убивать донбасских детей. Кучеряво.
Интересно, где в Израиле нашлись евреи, которые поддерживают бандеровский режим на Украине?

Edited at 2017-06-22 10:57 am (UTC)
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e_1_off
2017-06-22 11:06 am (UTC)
То есть жители Мариуполя и Авдеевки, по домам которых хуярили из "Градов", "приперлись на Донбасс убивать донбасских детей". А "шахтеры" с бурятским разрезом глаз, которые хуярили из этих самых "Градов, типа добытых в шахтах по домам жителей Мариуполя и Авдеевки — "коренные жители Донбасса".

Как вы там написали, "кучеряво"?
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maxvarl
2017-06-22 10:59 am (UTC)
Какая интересная избирательная жалость у старшины - этих жалко.
А по другую сторону гражданских не жалко, потому что вас много, и я не обязан вас всех жалеть. Более того при каждой катастрофе и горе - буду напоминать, что вас не жалко.

Ай да мануипулятор жалости )
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dezugner
2017-06-22 11:15 am (UTC)
каких гражданских "по другую сторону"?
тех, что кричали "путен введи вайска"?
так они получили чего хотели, путен ввел и начал их пиздячить. к чему их жалеть?
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Ваши документики!
2017-06-22 11:01 am (UTC)
Вот откамментил, а в душу сомнения заползать стали. Эти упитанные дети точно дети войны? Может это делегация детей депутатов Рады и просто что-то перепутали?
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saint_daemon
2017-06-22 05:59 pm (UTC)
Чувак, ты просто эталонная мразь. Я таких даже в комиксах не встречал.
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rypnav
2017-06-22 11:05 am (UTC)
Вывезли детей тех, кто приехал туда убивать других детей. Понятно что дети не виноваты, что папашки оказались убийцами. Но чествовать их не за что.
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salomafik_plus
2017-06-22 07:51 pm (UTC)
ты больной раком ебаный пидор, бггг
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turnic
2017-06-22 11:16 am (UTC)
вряд ли евреи крокодиловым слезам поверят.
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salomafik_plus
2017-06-22 07:39 pm (UTC)
хуесос поганый, тебя ебли на турнике! на нем и подохнешь ебаная тварь!
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Феерично, следующий этап: дети ветеранов СС

mitrichu
2017-06-22 11:21 am (UTC)
Надеюсь все бандеровцы? Т.е. уничтожали евреев их деды-прадеды?
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Re: Феерично, следующий этап: дети ветеранов СС

alexsas2645
2017-06-22 11:36 am (UTC)
расейские антисемиты в своей боротьбе с хохляцкими антисемитами пускают в ход еврейскую карту.:-)

Чума на оба ваши дома.
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Ведро Помоев
2017-06-22 11:48 am (UTC)
Надо еще завезти туда детей немцев, которых злые русские убивали в 45-м в Германии.
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Косалимов Дмитрий
2017-06-22 12:17 pm (UTC)
Нее, не в Германии, а в России. Так правильнее. Детей тех немцев, что погибли 41-44годах на нашей земле.
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karlan12
2017-06-22 12:01 pm (UTC)
мертвые укропы радуют душу
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alexsas2645
2017-06-22 12:07 pm (UTC)
а мою душу радуют и мёртвые укропы и мёртвые расеяне.
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alexsas2645
2017-06-22 12:06 pm (UTC)
* Недавно в Тель-Авиве прошел фестиваль "Израиль и Украина вместе" *

С таким же успехом можно было провести фестиваль "Израиль и расея вместе". Просто те, кто за вышиванки, подсуетеились побыстрее чем те, кто за косоворотки.:-)

Израиль толерантная страна - даёт одинаковую корзину абсорбции и евреям-отказникам и евреям, совдеповским пропагондонам, клеймившим сионистов и израильскую военщину.

Ну такое же примерно отношение и к нанайской борьбе хохлов и москалей...
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alexsas2645, твой аул уничтожили каратели, хахаха

salomafie
2017-06-22 08:04 pm (UTC)


дебилный слопатоед, поверещи как тебя удавят, хахаха

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irek_murtazin
2017-06-22 12:12 pm (UTC)
Аркадий, вот мне реально интересно. А сирийских детишек, ставших сиротами в ходе аннексии Израилем Голанских высот, тоже вывозят на психологическую реабилитацию в Израиль?
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Ведро Помоев
2017-06-22 12:20 pm (UTC)
Как минимум Вас обвинят в антисемитизме.
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Косалимов Дмитрий
2017-06-22 12:18 pm (UTC)
Сироток Донбаса нет желания у твоих братьев по крови вывезти на отдых в Израиль?
Или это не те, неправильные детки?
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yesiricanboogie
2017-06-22 02:46 pm (UTC)
на магадан к себе вывези, на море
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alfa_2384
2017-06-22 12:21 pm (UTC)
Израиль и Украина вместе??????????????????

Дак вооот где конец верёвочки, которой сколько ни виться! Неожиданно!
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alfa_2384, ты вышел в мир из заднепроходного отверсия, хохо

salomafie
2017-06-22 08:05 pm (UTC)


несвидомое рукожопое, поведай как тебя сегодня ебли до крови, бгг

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sirotkin19
2017-06-22 12:25 pm (UTC)
Здравствуйте ,мои знакомые украинцы рассказали ,что похожее мероприятие проводилось в Потсдаме. Приехала группа детей ,их разместили в хорошем ,очень тихом месте на территории зеленого массива в Потсдаме. Дети приезжали вроде бы на неделю. Вроде из места , которое называется Авдеевка ,но я могу ошибаться. Устроители поездки собирали для них через укринскую общину в Берлине постельное белье и подушки. Им предлагали все это купить , но проблема в том , что этот лагерь не постоянный и вещи негде хранить. Поэтому люди просто на время отдавали своё . Во временное пользование. Детям устроили неплохую культурную программу. Знакомый рассказал , что в одном из ресторанов , когда хозяин - армянин из Украины, узнал что это за группа , дети ели бесплатно. Также для этой группы и для других детей из Украины собрали по семьям детские вещи и игрушки.
Жаль , что это была частная инициатива. К сожалению, украинское государство не помогает. Поэтому со стороны немцев не было серьезной помощи, кроме размещения. Вроде бы ещё одна группа приедет в августе. Тоже без государственной поддержки.
Со слов знакомого , дети очень закрепощены. По вечерам они не зажигали свет. На вопрос , почему сидят в темноте , ответили , что бояться снайперов. Я когда это услышал , мне стало реально нехорошо. Я , русский , подумал , что это за снайперы , которых боятся украинские дети. И чего стоят на самом деле все эти бессмертные полки , ленточки, память дедов , военные фильмы и.т.д. , если этих борцов с фашизмом боятся маленькие дети.
Вроде бы следующая группа , которая приедет в августе , будет состоять из сирот, родители которых погибли на этой войне. Я не при каких обстоятельствах не буду с ними встречаться. Передам через знакомых. Я просто не знаю , как с ними разговаривать на русском.
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Ваши документики!
2017-06-22 12:47 pm (UTC)
Да ты не ссы. У них русский родной.
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в который раз убеждаешься что

rom_tomm
2017-06-22 12:50 pm (UTC)
уркаинство - это тяжёлое инфекционное заболевание головного мозга, которое лечится только одним -пулей в голову
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Эрефянин не может не пиздеть.

greywildcat
2017-06-22 12:53 pm (UTC)
Вы — иллюстрация причин отношения к вам.
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leutnant_dub
2017-06-22 12:55 pm (UTC)
Отцы поехали, значить, "на Донбас" колорадов жарить, но что-то пошло не так.
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yesiricanboogie
2017-06-22 02:48 pm (UTC)
а чо, типа, мало нажарили?
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bizon_2015
2017-06-22 01:44 pm (UTC)
дети, получившие инвалидность в результате боевых действий.....
это с какой стороны? хохлов?
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Пострадавшие от православных

abaslafecris
2017-06-22 08:04 pm (UTC)
Вряд ли. Это скорее всего дети из Авдеевки, Марьинки, Красногоровки и других мест, регулярно обстреливаемых боевиками из ДНР. Впрочем, там тоже есть "хохлы".

Скажите проще, пострадавшие от православных. Православные и с той, и с другой стороны, убивают друг друга. Такая антихристианская религия, несущая ненависть и смерть. Жаль, что и в мирных жителей снаряды тоже попадают.
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railway_online
2017-06-22 02:21 pm (UTC)
А дети Донецка и Луганска?
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maxvarl
2017-06-22 02:54 pm (UTC)
Те не считаются.
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solis_caeli
2017-06-22 03:41 pm (UTC)
И израильтян совсем не смущают проспекты Бандеры и Шухевича, флаги УПА, лозунги "Украина понад усе" и напрочь нацистская символика добробатов?
Вот совсем-совсем не смущает?

Если нет, то остаются только два предположения: либо евреи массово сошли с ума, либо просто послушно выполняют указания из Вашингтона.
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e_1_off
2017-06-22 05:27 pm (UTC)
Но есть еще и третье предложение: они понимают кое-что, что вы понять не можете или не хотите.
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