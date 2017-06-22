Дети войны

Они вышли на сцену, по очереди начинали рассказывать о себе, а потом замолкали. Потому что плакали. Прямо на сцене. Это было очень тяжело, конечно. Недетские глаза на детских лицах. Я бы очень хотел, чтобы в тот момент в зале оказались все россияне, у кого "не все так однозначно" и "родная гавань с исторической справедливостью". Чтоб все увидели, что именно наша страна там натворила. Чтоб смотрели бы, и глаза не отводили.

