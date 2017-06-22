ВВС. Сфера особого внимания

И вот они втюхивают двадцать триллионов в реформу армии, сажают на кресло министра МЧС, создают бронетранспортер "Каратель", вводят вежливых человечков, вещают про базы на Луне, убивают в день по стопятьсоттыщ игиловцев, смеются "Искандерами", воюют с бандерофашизмом, облетают авианосцы пндсов, отгоняют самолет НАТО от борта минобороны, встают с колен, создают "Глонасс" и "Йотафон", принимают военные доктрины, надувают щеки, организовывают теракты в Черногории, привозят С-300 в Сирию, отправляют ихтамнетов на Донбасс, взламывают компьютеры Хиллари Клинтон, ставят памятник "Солдату, Совершающему Акт Низкой Социальной Ответственности Со Спасенным От Бандеровцев Великодуховным Котом" (о, боги, сам от себя не ожидал, извините), а потом какой-то работник пресс-службы Министерства обороны скачивает с интернета первое попавшееся видео по запросу "наши мочат козлов в сортире", отдает его Шойгу, тот втюхивает Путину, тот показывает Стоуну, тот показывает в кино и оказывается, что это видео, где как раз таки наоборот пндсы мочат талибан в Афгане, а звук, где как раз таки наоборот бандерофашисты мочат русский мир в ДАПе. И все это разносится по всему миру посредством голливудского режиссера, которому заплачено за эту рекламу лямами баксов.
ВВС. Военно-воздушные силы. Сфера особого внимания.
И Кафка с диким воем вырывается из могилы, бьется черепом о могильную плиту, разносит библиотеку имени себя, с безумным боромтанием "в огонь, все в огонь" сжигая свои сочинения, а над Прагой еще две ночи разносится его звериный крик простреленной навылет волчицы - "ссссууууккккиииии!!!!!", Юрий Мамлеев тихо крестится и, хихикая, благодарит бога за то, что уже помер, потому что такую сюрреалистическую хуйню никогда в жизни не сочинить даже ему, а Чак Паланик просто тихо в уголочке ест антидепрессанты, запивая их водкой.
Я вам сколько лет говорю - чувак живет в своем мире. Он вообще не отдупляет, что в реальности происходит.
А вы мне не верили.
У них. Так. Всегда.
Доброе утро.
Как обычно, кто считает нужным, сколько считает нужным
Paypal: putnpnh@gmail.com
Яндекс-кошелек, номер 410 011 372 145 462.
В Сбербанке карта номер 4276 3800 8339 8359.
Для пользователей WebMoney рублевый кошелек номер R361089635093.
Для пользователей WebMoney долларовый кошелек номер: Z525692199692
Для пользователей MasterCard, VISA и Maestro карта номер 4276 3800 8339 8359.
Либо просто кинуть на телефон
МТС: +7 915 237 41 78.
Мегафон: +7 926 558 57 89
Спасибо
Ну и ясно-понятно в это время пьяный 6 летний ребенок бросается под автомобиль.
Адский безумный сюр.
Чтобы уже никаких сомнений не оставалось, что страну захватили рептилойды...
А потом напалмом за один раз всех оприходовать... :)
Самое забавное знаете что. Что началось все когда-то с какой-то небольшой лжи, может даже преднамеренной, для прикрытия которой придумали нечто правдоподобное. Прозвучало неплохо, даже проканало практически. Следующая ложь была еще больше. Потому еще больше. И теперь, с одной стороны, никто ничего не стесняется и даже не пытается — потому что все до сих пор прикрывали и в этот раз прикроют. А с другой очередную чудовищнейшую и нелепейшую ложь нельзя признать, потому что рухнет вся пирамида из лжи, поэтому приходится выдумывать идиотские объяснения. И с каждым разом все более и более идиотские. Потому что не только лгать, но и придумывать объяснения уже тоже начинают на отъебись.
русофобияВКС-тема началась,как мне кажется,с 500-метрового штурмовика СУ-27 под управлением летчика Волошина.
Казалось бы,что ещё нового и сюрреалистического можно придумать ?
Ан нет - вот вам,очередной шыдевр !
Да ладно. Началось все в давние и уже почти забытые сытые и спокойные времена, когда вдруг выяснилось, что президент ядерной державы у нас время от времени летает со стерхами...
Вот так вот просто в свободное от работы время надевает спортивный костюм, садится в верный делхтаплан и показывает журавлям, как правильно лететь на юг.
И пипл все это хавает.
Со звериной серьезностью.
Ваша запись попала в топ-25 популярных записей LiveJournal. Подробнее о рейтинге читайте в Справке.
https://youtu.be/dovKyJeYUWI
Оливер Стоун - Ленни Рифеншталь нашего времени.
Стоуну Пу...ин давал интервью,
- мучил беседами долгими.
Благо, недорого нынче берут
выйдя в тираж, конспирологи.
Стоун в Америке крепко забыт
и не особо востребован,
ну а в России такой "троглодит"
срубит "капусты" немерено!
Вот и в Москве пожилой диссидент,
- лепит нетленку о Пу...ине.
Кто поумнее, - отрезал бы "нет!",
но Стоун не тянет на умного.
С Пу...иным сели интимно они,
- камера встречу фиксирует.
Стоун по списку вопросы бубнит,
а визави рефлексирует.
Пу...ин кокетлив и даже игрив,
- очень по прессе соскучился.
Стоун напротив, - замученно льстив,
- быстро же Оливер ссучился!
Серию скетчей играют они,
полную грубого юмора.
- Массовый зритель от этой херни
тащится словно накуренный.
"Всякое люди о вас говорят."
- Оливер интервьюирует.
- "Будто хотите вы титул царя
сами же и узурпировать?"
- "Бога побойся! На кой это мне?!
Царская власть ограничена!
Я и диктатором счастлив вполне,
- мне эта роль предпочтительней.
Страшные вещи я часто творю,
- жуткие, странные, тайные.
Да за такое любому царю
сразу головку оттяпают!
В тощих и слабых ручонках моих
власти почти как у Господа!
Нынешний пост на корону сменить?!
- Держите за идиота, да?!
В нынешней должности я всемогущ!
- Правлю без ограничения.
Если царем вдруг я стать соглашусь,
- сам себе дам "понижение"!
У него они не проходят никогда.
Единственное утешение состоит в том, что Россией управляют не фанатики, а долбоебы. Поэтому все, что бы они ни делали получается через жопу. Онт даже ядерную войну от безысходности развязать не смогут. Максимум пальнут пару раз по своей же территории, на этом все и закончится.
try again
как в комментах у варламова
Edited at 2017-06-22 09:53 am (UTC)
как будто в сети мало видео с ударами ВКС
смыл поста непонятен
Наддо американцам скорее рассказать, чтобы они санкции за Сирию поскорее с нас сняли. Уж больно сыру охота. И этого, как его... мармеладу... не, пармезану, вот!
Обживайся в Израиле, ищи работу и перестань уже клянчить деньги у людей.