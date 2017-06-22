starshinazapasa

Журнал Аркадия Бабченко

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ВВС. Сфера особого внимания
starshinazapasa
June 22nd, 10:08

И вот они втюхивают двадцать триллионов в реформу армии, сажают на кресло министра МЧС, создают бронетранспортер "Каратель", вводят вежливых человечков, вещают про базы на Луне, убивают в день по стопятьсоттыщ игиловцев, смеются "Искандерами", воюют с бандерофашизмом, облетают авианосцы пндсов, отгоняют самолет НАТО от борта минобороны, встают с колен, создают "Глонасс" и "Йотафон", принимают военные доктрины, надувают щеки, организовывают теракты в Черногории, привозят С-300 в Сирию, отправляют ихтамнетов на Донбасс, взламывают компьютеры Хиллари Клинтон, ставят памятник "Солдату, Совершающему Акт Низкой Социальной Ответственности Со Спасенным От Бандеровцев Великодуховным Котом" (о, боги, сам от себя не ожидал, извините), а потом какой-то работник пресс-службы Министерства обороны скачивает с интернета первое попавшееся видео по запросу "наши мочат козлов в сортире", отдает его Шойгу, тот втюхивает Путину, тот показывает Стоуну, тот показывает в кино и оказывается, что это видео, где как раз таки наоборот пндсы мочат талибан в Афгане, а звук, где как раз таки наоборот бандерофашисты мочат русский мир в ДАПе. И все это разносится по всему миру посредством голливудского режиссера, которому заплачено за эту рекламу лямами баксов.
ВВС. Военно-воздушные силы. Сфера особого внимания.


И Кафка с диким воем вырывается из могилы, бьется черепом о могильную плиту,  разносит библиотеку имени себя, с безумным боромтанием "в огонь, все в огонь" сжигая свои сочинения, а над Прагой еще две ночи разносится его звериный крик простреленной навылет волчицы - "ссссууууккккиииии!!!!!", Юрий Мамлеев тихо крестится и, хихикая, благодарит бога за то, что уже помер, потому что такую сюрреалистическую хуйню никогда в жизни не сочинить даже ему, а Чак Паланик просто тихо в уголочке ест антидепрессанты, запивая их водкой.
Я вам сколько лет говорю - чувак живет в своем мире. Он вообще не отдупляет, что в реальности происходит.
А вы мне не верили.
У них. Так. Всегда.
Доброе утро.

Как обычно, кто считает нужным, сколько считает нужным
Paypal: putnpnh@gmail.com
Яндекс-кошелек, номер 410 011 372 145 462.
В Сбербанке карта номер 4276 3800 8339 8359.
Для пользователей WebMoney рублевый кошелек номер R361089635093.
Для пользователей WebMoney долларовый кошелек номер: Z525692199692
Для пользователей MasterCard, VISA и Maestro карта номер 4276 3800 8339 8359.
Либо просто кинуть на телефон
МТС: +7 915 237 41 78.
Мегафон: +7 926 558 57 89
Спасибо

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47 comments :
( 47 comments Leave a comment )
  • 1
tequillerboy
2017-06-22 07:14 am (UTC)
Мне кажется, что Кафке наплевать уже на этот паноптикум.
(Reply) (Thread)
oleg_sentia
2017-06-22 07:15 am (UTC)
Путин переименовал ВВС РФ в Военно Космические силы РФ d 2015 году после просмотра "Звездных войн" на телефоне Шойгу
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colobus1
2017-06-22 07:16 am (UTC)
А чито вы хочите от народа-богоносца? Аркадий, правительство есть увеличенное, как под микроскопом, отражение народа.
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critical_errorr
2017-06-22 07:24 am (UTC)
Этот чувак и щас ничё не узнает... Кто ж ему доложит то??.. ))
(Reply) (Thread)
Ваши документики!
2017-06-22 11:29 am (UTC)
Так и продолжит командовать войсками в Сирии, которых там нету и не было, как оказалось. Как доказывает нам этот эпизод, вся сирийская операция - грандиозный попил с липовыми кадрами бомбёжек. А на самом деле всё это рисовал Шойгу у себя в кабинете.
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superherr
2017-06-22 07:24 am (UTC)
Потрясный текст.
Ну и ясно-понятно в это время пьяный 6 летний ребенок бросается под автомобиль.
Адский безумный сюр.
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oleg_sentia
2017-06-22 08:22 am (UTC)
Вдрызг пьяный 6-летний ребенок на двухколёсном велосипеде. Точно сюр.
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Роман Титенюк
2017-06-22 09:35 am (UTC)
С блондинкой на раме.
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thunderozzz
2017-06-22 07:35 am (UTC)
Может этих крЕмлинов водичкой полить?
Чтобы уже никаких сомнений не оставалось, что страну захватили рептилойды...
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odd414
2017-06-22 10:50 am (UTC)
А они от этого не размножатся, недайбох?
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thunderozzz
2017-06-22 10:54 am (UTC)
Надо чтобы всё говно из них вышло...
А потом напалмом за один раз всех оприходовать... :)
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dimintc
2017-06-22 07:36 am (UTC)
ачотакого! (с)
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Олег Иконников
2017-06-22 07:39 am (UTC)
Почему до сих пор никто не пишет "всевыврети"???
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e_1_off
2017-06-22 08:03 am (UTC)
Потому что еще разнарядки нет. Вот придумают штота, кроме Пескова, профессия которого ничего не знать и быть не в курсе ничего, тогда и начнется.

Самое забавное знаете что. Что началось все когда-то с какой-то небольшой лжи, может даже преднамеренной, для прикрытия которой придумали нечто правдоподобное. Прозвучало неплохо, даже проканало практически. Следующая ложь была еще больше. Потому еще больше. И теперь, с одной стороны, никто ничего не стесняется и даже не пытается — потому что все до сих пор прикрывали и в этот раз прикроют. А с другой очередную чудовищнейшую и нелепейшую ложь нельзя признать, потому что рухнет вся пирамида из лжи, поэтому приходится выдумывать идиотские объяснения. И с каждым разом все более и более идиотские. Потому что не только лгать, но и придумывать объяснения уже тоже начинают на отъебись.
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living999999999
2017-06-22 07:40 am (UTC)
Дальше будет еще интереснее :-)
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steblya_kam
2017-06-22 08:00 am (UTC)
Дык ведь "Хвост виляет собакой", 1995.
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Pavel Zaytsev
2017-06-22 08:04 am (UTC)
Пиндоское видео с бандеровским звуком - это воистину кафка. Потом данный период истории России будут изучать историки, как нечто уникальное, я в этом уверен.
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starshinazapasa
2017-06-22 09:17 am (UTC)
Историки без психиатров ни черта не поймут. Только распыление галоперидола с самолетов! И никак иначе.
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Pavel Zaytsev
2017-06-22 09:34 am (UTC)
Тут, скорее всего, будет необходимо историку, изучающему путинский период, иметь второе психиатрическое образование.
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g_bukin
2017-06-22 10:06 am (UTC)
некому уже будет потом изучать-то
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dr_jun69
2017-06-22 08:26 am (UTC)
Вся эта русофобия ВКС-тема началась,как мне кажется,с 500-метрового штурмовика СУ-27 под управлением летчика Волошина.
Казалось бы,что ещё нового и сюрреалистического можно придумать ?
Ан нет - вот вам,очередной шыдевр !
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vishniakov
2017-06-22 09:04 am (UTC)

Да ладно. Началось все в давние и уже почти забытые сытые и спокойные времена, когда вдруг выяснилось, что президент ядерной державы у нас время от времени летает со стерхами...
Вот так вот просто в свободное от работы время надевает спортивный костюм, садится в верный делхтаплан и показывает журавлям, как правильно лететь на юг.
И пипл все это хавает.
Со звериной серьезностью.

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livejournal
2017-06-22 08:29 am (UTC)
Здравствуйте!
Ваша запись попала в топ-25 популярных записей LiveJournal. Подробнее о рейтинге читайте в Справке.
(Reply) (Thread)
livejournal
2017-06-22 08:29 am (UTC)
Здравствуйте! Ваша запись попала в топ-25 популярных записей LiveJournal России! Подробнее о рейтинге читайте в Справке.
(Reply) (Thread)
vitaliiskoray03
2017-06-22 09:02 am (UTC)
"борцы с системой изобрели велосипед" (с)
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trident1950
2017-06-22 09:05 am (UTC)
Че вы от него хотите, он нормальный отпрыск 140 млн. народа.
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Оливер Стоун - Ленни Рифеншталь нашего времени.

boristumentcev
2017-06-22 09:34 am (UTC)


Стоуну Пу...ин давал интервью,
- мучил беседами долгими.
Благо, недорого нынче берут
выйдя в тираж, конспирологи.
Стоун в Америке крепко забыт
и не особо востребован,
ну а в России такой "троглодит"
срубит "капусты" немерено!
Вот и в Москве пожилой диссидент,
- лепит нетленку о Пу...ине.
Кто поумнее, - отрезал бы "нет!",
но Стоун не тянет на умного.
С Пу...иным сели интимно они,
- камера встречу фиксирует.
Стоун по списку вопросы бубнит,
а визави рефлексирует.
Пу...ин кокетлив и даже игрив,
- очень по прессе соскучился.
Стоун напротив, - замученно льстив,
- быстро же Оливер ссучился!
Серию скетчей играют они,
полную грубого юмора.
- Массовый зритель от этой херни
тащится словно накуренный.
"Всякое люди о вас говорят."
-  Оливер интервьюирует.
- "Будто хотите вы титул царя
сами же и узурпировать?"
- "Бога побойся! На кой это мне?!
Царская власть ограничена!
Я и диктатором счастлив вполне,
- мне эта роль предпочтительней.
Страшные вещи я часто творю,
- жуткие, странные, тайные.
Да за такое любому царю
сразу головку оттяпают!
В тощих и слабых ручонках моих
власти почти как у Господа!
Нынешний пост на корону сменить?!
- Держите за идиота, да?!
В нынешней должности я всемогущ!
- Правлю без ограничения.
Если царем вдруг я стать соглашусь,
- сам себе дам "понижение"!
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affidavit_donda
2017-06-22 11:20 am (UTC)
Ржу под столом.
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Роман Титенюк
2017-06-22 09:40 am (UTC)
Самое интересное, что пипл про это даже не знает, бухает боярку и в церковь ходит пиндосам конец пожелать. Всем ведь довольны, значит политики делают всё правильно, ведь в любой стране они пытаются манипулировать электоратом, это только от запросов зависит, хотят люди величия, пожалуйста.
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Denis Nishman
2017-06-22 09:46 am (UTC)
Охуеть у долбоеба утро начинается с таких ломок мозга
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swamplander
2017-06-22 09:53 am (UTC)

У него они не проходят никогда.

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m_gluk
2017-06-22 12:48 pm (UTC)

Единственное утешение состоит в том, что Россией управляют не фанатики, а долбоебы.  Поэтому все, что бы они ни делали получается через жопу. Онт даже ядерную войну от безысходности развязать не смогут.  Максимум пальнут пару раз по своей же территории, на этом все и закончится.

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Lx
2017-06-22 09:51 am (UTC)
не, для денег этого мало
try again
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Дим Димыч
2017-06-22 09:52 am (UTC)
ну где же где же дочери офицеров которые будут требовать, с пеной у рта, исходники видео
как в комментах у варламова

Edited at 2017-06-22 09:53 am (UTC)
(Reply) (Thread)
in fiocci
2017-06-22 10:21 am (UTC)
даже интересно, как ватники это объяснят. пиндосские хакеры взломали телефон путина?
(Reply) (Thread)
Ваши документики!
2017-06-22 11:22 am (UTC)
Тут особо и объяснять не надо. Где-то там. у Шойгу, завелась крыска. Надеюсь, её вычислят и посыплют дустом.
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blade_g
2017-06-22 10:24 am (UTC)
зевая
как будто в сети мало видео с ударами ВКС
смыл поста непонятен
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dimintc
2017-06-22 10:36 am (UTC)
наверное пиндоское видео красивей показалось вот его и втюхали Оливеру
(Reply) (Parent) (Thread)
Ваши документики!
2017-06-22 11:20 am (UTC)
Ну хоть теперь всё понятно - никаких русских в Сирии нет, никого они там никогда не бомбили а все эти картинки по телевизору сняты в Кремле, в кабинете Шойгу.

Наддо американцам скорее рассказать, чтобы они санкции за Сирию поскорее с нас сняли. Уж больно сыру охота. И этого, как его... мармеладу... не, пармезану, вот!
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dimintc
2017-06-22 11:31 am (UTC)
ненее просто пиндосовское видео показалось ребятам из МО очень высокохудожественным вот его и втюхали заинтересованным лицам
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saiserfer1
2017-06-22 11:58 am (UTC)
Будет русским урок, как немцам с Гитлером.
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Косалимов Дмитрий
2017-06-22 12:07 pm (UTC)
Тебе то, миграшке, какое уже дело до всего этого?
Обживайся в Израиле, ищи работу и перестань уже клянчить деньги у людей.
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