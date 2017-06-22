ВВС. Сфера особого внимания

И вот они втюхивают двадцать триллионов в реформу армии, сажают на кресло министра МЧС, создают бронетранспортер "Каратель", вводят вежливых человечков, вещают про базы на Луне, убивают в день по стопятьсоттыщ игиловцев, смеются "Искандерами", воюют с бандерофашизмом, облетают авианосцы пндсов, отгоняют самолет НАТО от борта минобороны, встают с колен, создают "Глонасс" и "Йотафон", принимают военные доктрины, надувают щеки, организовывают теракты в Черногории, привозят С-300 в Сирию, отправляют ихтамнетов на Донбасс, взламывают компьютеры Хиллари Клинтон, ставят памятник "Солдату, Совершающему Акт Низкой Социальной Ответственности Со Спасенным От Бандеровцев Великодуховным Котом" (о, боги, сам от себя не ожидал, извините), а потом какой-то работник пресс-службы Министерства обороны скачивает с интернета первое попавшееся видео по запросу "наши мочат козлов в сортире", отдает его Шойгу, тот втюхивает Путину, тот показывает Стоуну, тот показывает в кино и оказывается, что это видео, где как раз таки наоборот пндсы мочат талибан в Афгане, а звук, где как раз таки наоборот бандерофашисты мочат русский мир в ДАПе. И все это разносится по всему миру посредством голливудского режиссера, которому заплачено за эту рекламу лямами баксов.

ВВС. Военно-воздушные силы. Сфера особого внимания.

И Кафка с диким воем вырывается из могилы, бьется черепом о могильную плиту, разносит библиотеку имени себя, с безумным боромтанием "в огонь, все в огонь" сжигая свои сочинения, а над Прагой еще две ночи разносится его звериный крик простреленной навылет волчицы - "ссссууууккккиииии!!!!!", Юрий Мамлеев тихо крестится и, хихикая, благодарит бога за то, что уже помер, потому что такую сюрреалистическую хуйню никогда в жизни не сочинить даже ему, а Чак Паланик просто тихо в уголочке ест антидепрессанты, запивая их водкой.

Я вам сколько лет говорю - чувак живет в своем мире. Он вообще не отдупляет, что в реальности происходит.

А вы мне не верили.

У них. Так. Всегда.

Доброе утро.