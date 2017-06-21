Я уже тысячу раз разжевывал свою позицию, но каждый раз приходится разжевывать заново. Тем более, раз уж у нас с Екатерина Шульман состоялась такая дискуссия. Еще раз о вещах, на мой взгляд, очевидных.
Екатерина Шульман: Слушайте, у вас вечно какой-то список причин, почему можно не жалеть людей, которые умерли. Это уже принимает форму навязчивой идеи.
Я: Слушайте, это у вас у всех уже принимает форму навязчивой идеи, что все обязаны всех жалеть и только Бабченко не жалеет никого. Я не знал этого человека. Я не испытывал к нему никаких чувств. Я не мог их испытывать и не могу испытывать теперь. Это совершенно чужой мне человек. Который прожил бы свою жизнь в десяти тысячах километрах от меня, мы бы с ним умерли по разные стороны океана и никто из нас никогда никого бы так и не пожалел.
Единственные мысли, которые из этой истории человек должен вынести - 1. диктатуры должны быть разрушены, 2. не стоить совать пальцы в розетку, 3. если тебя предупреждают, что это опасно - это и вправду может быть опасно.
В мире семь миллиардов человек. Я могу испытывать какие-бы то ни было чувства - в том числе и жалость - только к очень ограниченному числу из них. Как и ЛЮБОЙ ДРУГОЙ ЧЕЛОВЕК. Потому что так устроен наш мозг. Он эволюционировал под группы в несколько десятков, максимум сотен особей. Но не миллиардов.
Жалость - это не просто поохать, воздев руки к небу. Жалость - это эмоционально затратное состояние. Это - действие. Жалость только тогда жалость, когда она выливается в некое продолжение.
Мне жалко бездомную собаку - я кормлю её. Мне жалко порезавшего руку ребенка - я бинтую её. Мне жалко раненого - я взваливаю его на горбину и выношу из-под огня. Мне жалко детей в Африке, я встаю и везу им гуманитарку. Мне жалко убитого в КНДР студента - я иду к посольству КНДР и закидываю его тухлыми яйцами.
Жалеешь - помогай. А если ты жалеешь все семь миллиардов - значит, ты не жалеешь никого. Знать и не делать - хуже, чем не знать.
По настоящему этого человека жалел я, когда годами рассказывал и предупреждал о том, что диктатуры - это дерьмо, и не надо с ними играться.
Все остальное - показуха.
Добавлю вдогон, пожалуй. Позиция "я поохал в Фейсбуке сегодня об одних, завтра о других, следовательно, я хороший" - по-моему, самая лицемерная. А в соцсетях, с их гигантски выросшим потоком информации, это вообще превратилось в какой-то конвейр по жалости. Утром проснулся, прочитал про очередную трагедию - землетрясение или катастрофу - выразил соболезнование, поехал на работу - вечером уже и забыл, кого мы сегодня жалели-то. Я уверен, уже никто и не помнит, кого он жалел на прошлой неделе, не то что пару месяцев назад. Дело в том, что мне вот, например, если я попаду в беду, ахи-охи в фейсбуке будут совершенно не нужны. Мне будет нужна конкретная помощь. Жалеешь? Становись рядом, давай мне свое плечо. Вот за это тебе реально большое человеческое спасибо, дружище. А так, если вы поахали, я не поахал, а результат все равно один - так какая разница?
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Спасибо
Может он котиков жалеет!
Ох уж эта привычка говорить за всех. Говорите за себя: "Реально - мне никого не жалко. А про других я не знаю".
Абсолютно верно. Человек эволюцией создан для жизни в племени. Кстати, отсюда счастье - когда есть племя, есть вождь, я им нужен и они меня уважают. Все по пирамиде Маслоу :)
Но, основная проблема - все это работает только в небольших группах, эволюция других не знала. В результате большие системы периодически разрушаются до малых, история ходит по кругу.
Как сделать жизнеспособными, а значит, основанными "на генетике", большие системы? Как нам перестать ходить по кругу и выйти на вектор в будущее?...
А как - раньше? Как - включить естественный отбор?
У нас одна экологическая ниша - планета Земля. Соответственно - одна эволюция и естественный отбор в ее рамках.
Но, появился новый фактор, впервые в истории человечества - интернет. Если его покрутить, то можно прийти к парадоксальному выводу - он - экологическая ниша. И жизнь в нем есть. ЭН+жизнь==эволюция.
А отсюда вывод - в интернете можно построить площадку, на которой возникнет параллельная эволюция. Отсюда:
национальное дело - пробуждение и эволюция коллективного разума России в свободной стране Интернет.
А 30 тысяч лет сокращаются до сотен лет. Не быстро, но все же быстрее, чем 30 тысяч :) зато - эволюция, как природный процесс, надежна.
Какой предполагаемый основной результат этой эволюции... Мы все перейдем из состояния "толпа" в состояние "конструктивная сила", которая будем сама думать. сама делать и сама отвечать за сделанное.
Вот это вряд ли. Вирусы то тоже мутируют. Да и климат меняется. В одном месте засуха, в другом наводнение, и вот уже кушать нечего 6-ти из 7-ми миллиардов.
Дело в том, что на самом деле претензии есть только к демонстративным постам на тему «мне их нисколько не жалко», поскольку эти посты отдают некоторым цинизмом. И объяснения — почему именно не жалко — воспринимаются с трудом.
Никто ведь не заставляет публично всех жалеть. Можно промолчать, и не будет никаких вопросов. Но писать посты о том, что «так им и надо» — это однозначно нарываться на неприятности.
Ну да, мне тоже не жаль откровенных преступников и мерзавцев. Но не жалеть умерших из-за каких-то их человеческих слабостей — пусть даже трусости, инфантильности, пассивной жизненной позиции — это не совсем правильно наверно. Да, можно их осуждать. Но совсем не иметь жалости, это просто не по-человечески.
Edited at 2017-06-21 08:27 am (UTC)
Уже помог погорельцам из Лондона?
А чем помог, не секрет?
И были так люди, что радовались смерти Сталина. А для кого-то Сталин это подонок в соседней квартире и попробуйте докажите, что он не прав. Поскольку смерть миллионов незнакомых ему должна быть значительней смерти его ребенка убитого соседом.
На весах истории - да, а на весах конкретного человека - нет.
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Точно также как совем всех жалеть - это отклонение, такое же отклонение - при каждой трагедии пытаться всем рассказать что ему не жалко.
да, двум третям "не жалко", но необходимо публично соблюдать приличия, а не открывать всем глаза на лицемерность социума, т.к. кроме приличий у нас ничего нет
но небольшой процент таких мамкиных бунтарей полезен, желательно, на зарплате, чтобы если что дернуть за поводок
А как там в земле обетованной, попрошайки водятся? Или таки это тоже наш гусский менталитет?