starshinazapasa

Журнал Аркадия Бабченко

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Жалко
starshinazapasa
June 21st, 10:23

Я уже тысячу раз разжевывал свою позицию, но каждый раз приходится разжевывать заново. Тем более, раз уж у нас с Екатерина Шульман состоялась такая дискуссия. Еще раз о вещах, на мой взгляд, очевидных.

Екатерина Шульман: Слушайте, у вас вечно какой-то список причин, почему можно не жалеть людей, которые умерли. Это уже принимает форму навязчивой идеи.

Я: Слушайте, это у вас у всех уже принимает форму навязчивой идеи, что все обязаны всех жалеть и только Бабченко не жалеет никого. Я не знал этого человека. Я не испытывал к нему никаких чувств. Я не мог их испытывать и не могу испытывать теперь. Это совершенно чужой мне человек. Который прожил бы свою жизнь в десяти тысячах километрах от меня, мы бы с ним умерли по разные стороны океана и никто из нас никогда никого бы так и не пожалел.
Единственные мысли, которые из этой истории человек должен вынести - 1. диктатуры должны быть разрушены, 2. не стоить совать пальцы в розетку, 3. если тебя предупреждают, что это опасно - это и вправду может быть опасно.
В мире семь миллиардов человек. Я могу испытывать какие-бы то ни было чувства - в том числе и жалость - только к очень ограниченному числу из них. Как и ЛЮБОЙ ДРУГОЙ ЧЕЛОВЕК. Потому что так устроен наш мозг. Он эволюционировал под группы в несколько десятков, максимум сотен особей. Но не миллиардов.
Жалость - это не просто поохать, воздев руки к небу. Жалость - это эмоционально затратное состояние. Это - действие. Жалость только тогда жалость, когда она выливается в некое продолжение.
Мне жалко бездомную собаку - я кормлю её. Мне жалко порезавшего руку ребенка - я бинтую её. Мне жалко раненого - я взваливаю его на горбину и выношу из-под огня. Мне жалко детей в Африке, я встаю и везу им гуманитарку. Мне жалко убитого в КНДР студента - я иду к посольству КНДР и закидываю его тухлыми яйцами.
Жалеешь - помогай. А если ты жалеешь все семь миллиардов - значит, ты не жалеешь никого. Знать и не делать - хуже, чем не знать.
По настоящему этого человека жалел я, когда годами рассказывал и предупреждал о том, что диктатуры - это дерьмо, и не надо с ними играться.
Все остальное - показуха.


Добавлю вдогон, пожалуй. Позиция "я поохал в Фейсбуке сегодня об одних, завтра о других, следовательно, я хороший" - по-моему, самая лицемерная. А в соцсетях, с их гигантски выросшим потоком информации, это вообще превратилось в какой-то конвейр по жалости. Утром проснулся, прочитал про очередную трагедию - землетрясение или катастрофу - выразил соболезнование, поехал на работу - вечером уже и забыл, кого мы сегодня жалели-то. Я уверен, уже никто и не помнит, кого он жалел на прошлой неделе, не то что пару месяцев назад. Дело в том, что мне вот, например, если я попаду в беду, ахи-охи в фейсбуке будут совершенно не нужны. Мне будет нужна конкретная помощь. Жалеешь? Становись рядом, давай мне свое плечо. Вот за это тебе реально большое человеческое спасибо, дружище. А так, если вы поахали, я не поахал, а результат все равно один - так какая разница?

В рамках проекта "Журналистика без посредников"
Как обычно, кто считает нужным, сколько считает нужным
Paypal: putnpnh@gmail.com
Яндекс-кошелек, номер 410 011 372 145 462.
В Сбербанке карта номер 4276 3800 8339 8359.
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31 comments :
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critical_errorr
2017-06-21 07:29 am (UTC)
Демонстративное выражение жалости - это просто такая система распознавания "свой-чужой". Реально - никому никого не жалко. Но засвидетельтствовать - это в обязаловку. А то накроют... )
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superherr
2017-06-21 08:32 am (UTC)
Если вы бессердечный и сухой то не надо на всех примеривать эту одежку.
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Может он котиков жалеет!

Ваши документики!
2017-06-21 09:02 am (UTC)
Я вот всю живность жалею, окромя съедобной.
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maxvarl
2017-06-21 09:03 am (UTC)
"Реально - никому никого не жалко."

Ох уж эта привычка говорить за всех. Говорите за себя: "Реально - мне никого не жалко. А про других я не знаю".
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colobus1
2017-06-21 07:33 am (UTC)
И то верно. Жалко - у пчелки в попке.
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d_galaydov
2017-06-21 07:40 am (UTC)
да, верно подмечено
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living999999999
2017-06-21 07:49 am (UTC)
Одно не понятно,почему тухлыми яйцами, не родившиеся курицы то тут при чем?
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krokoeg
2017-06-21 07:50 am (UTC)
Аркадий, солнышко Вы наше ясное. Вы же написали, что скорбите по сгоревшим в Лондоне. В какое продолжение, помимо повода прилепить россиянцев, которых Вам не жаль, вылилась эта скорбь? Ну, зачем же так подставляться.. никаких собак Вы не кормите, детей Конго не спасаете, в Лондон гуманитарку не везете. Вы просто лжец, получается. Никого Вам на самом деле не жаль. Признайтесь уже. Просто нужно к чему-то прилепить реквизиты, ну и руководящие указания по основному месту работы игнорировать нельзя. И это еще пол беды, если оно так, мало ли вокруг циничных мерзавцев, хуже, если у Вас не хватает мозгов самому себе признаться во всем этом. Но я в Вас верю :)
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salomafik_plus
2017-06-21 08:18 am (UTC)
Когда сдохнет свинособака - это благо
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drugayatatiana
2017-06-21 09:40 am (UTC)
Сразу видно человека жалостливого.
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jumper_alpha
2017-06-21 07:53 am (UTC)
"Он эволюционировал под группы в несколько десятков, максимум сотен особей. Но не миллиардов."
Абсолютно верно. Человек эволюцией создан для жизни в племени. Кстати, отсюда счастье - когда есть племя, есть вождь, я им нужен и они меня уважают. Все по пирамиде Маслоу :)
Но, основная проблема - все это работает только в небольших группах, эволюция других не знала. В результате большие системы периодически разрушаются до малых, история ходит по кругу.
Как сделать жизнеспособными, а значит, основанными "на генетике", большие системы? Как нам перестать ходить по кругу и выйти на вектор в будущее?...
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starshinazapasa
2017-06-21 07:55 am (UTC)
Нам - никак. Это может сделать только эволюция. Тысяч тридцать лет - и все будет в порядке. Но проблем в том, что человек своими технологиями - в первую очередь, медицинскими - начисто отключил процесс естественного отбора.
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jumper_alpha
2017-06-21 08:11 am (UTC)
Верно. "Еще десять тысяч вёдер воды, синьор, — и золотой ключик у нас в кармане!" :)
А как - раньше? Как - включить естественный отбор?
У нас одна экологическая ниша - планета Земля. Соответственно - одна эволюция и естественный отбор в ее рамках.
Но, появился новый фактор, впервые в истории человечества - интернет. Если его покрутить, то можно прийти к парадоксальному выводу - он - экологическая ниша. И жизнь в нем есть. ЭН+жизнь==эволюция.
А отсюда вывод - в интернете можно построить площадку, на которой возникнет параллельная эволюция. Отсюда:
национальное дело - пробуждение и эволюция коллективного разума России в свободной стране Интернет.
А 30 тысяч лет сокращаются до сотен лет. Не быстро, но все же быстрее, чем 30 тысяч :) зато - эволюция, как природный процесс, надежна.
Какой предполагаемый основной результат этой эволюции... Мы все перейдем из состояния "толпа" в состояние "конструктивная сила", которая будем сама думать. сама делать и сама отвечать за сделанное.
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colobus1
2017-06-21 08:16 am (UTC)
Процесс идет. И мы его наблюдаем в наиболее развитых социумах. Самоидентификация с группой перестает быть превалирующей. Гляньте на Европу. В Штатах это выражено значительно меньше - сказывается географическая оторванность. Но процесс идет. На счет естественного отбора вы зря. Он как раз и происходит благодаря технологиям. Только он уже касается не индивидов, а групп, точнее - социумов. Как пример: Израиль и Сирия. Понятно, надеюсь.
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starshinazapasa
2017-06-21 08:32 am (UTC)
Групповой (или даже видовой) отбор, есть такая теория, да. тоже верно.
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colobus1
2017-06-21 08:44 am (UTC)
Вот по этому я и безразличен к пожару в Лондоне. Там арабы жили.
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drugayatatiana
2017-06-21 09:42 am (UTC)
= начисто отключил процесс естественного отбора =
Вот это вряд ли. Вирусы то тоже мутируют. Да и климат меняется. В одном месте засуха, в другом наводнение, и вот уже кушать нечего 6-ти из 7-ми миллиардов.
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try_out
2017-06-21 08:01 am (UTC)
Присутствует некоторая подмена понятий, Аркадий.
Дело в том, что на самом деле претензии есть только к демонстративным постам на тему «мне их нисколько не жалко», поскольку эти посты отдают некоторым цинизмом. И объяснения — почему именно не жалко — воспринимаются с трудом.
Никто ведь не заставляет публично всех жалеть. Можно промолчать, и не будет никаких вопросов. Но писать посты о том, что «так им и надо» — это однозначно нарываться на неприятности.
Ну да, мне тоже не жаль откровенных преступников и мерзавцев. Но не жалеть умерших из-за каких-то их человеческих слабостей — пусть даже трусости, инфантильности, пассивной жизненной позиции — это не совсем правильно наверно. Да, можно их осуждать. Но совсем не иметь жалости, это просто не по-человечески.

Edited at 2017-06-21 08:27 am (UTC)
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zheka_li
2017-06-21 08:02 am (UTC)
"Жалеешь - помогай"

Уже помог погорельцам из Лондона?
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salomafik_plus
2017-06-21 08:19 am (UTC)
Хуесос, ты палишься, бгг
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zheka_li
2017-06-21 08:21 am (UTC)
Папу своего хуесосом называй, дебил.
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zheka_li
2017-06-21 08:34 am (UTC)
Я нет, но я и немного другого мнения придерживаюсь
А чем помог, не секрет?
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chudinovandrei
2017-06-21 08:22 am (UTC)
Написано сочно, но разве это не аксиома?

И были так люди, что радовались смерти Сталина. А для кого-то Сталин это подонок в соседней квартире и попробуйте докажите, что он не прав. Поскольку смерть миллионов незнакомых ему должна быть значительней смерти его ребенка убитого соседом.

На весах истории - да, а на весах конкретного человека - нет.

(Reply) (Thread)
livejournal
2017-06-21 08:27 am (UTC)
Здравствуйте!
Ваша запись попала в топ-25 популярных записей LiveJournal. Подробнее о рейтинге читайте в Справке.
(Reply) (Thread)
livejournal
2017-06-21 08:27 am (UTC)
Здравствуйте! Ваша запись попала в топ-25 популярных записей LiveJournal России! Подробнее о рейтинге читайте в Справке.
(Reply) (Thread)
Ваши документики!
2017-06-21 08:58 am (UTC)
Жалеть надо только тех, кто потенциально может нанять на подённую работу и платить какие-то бабки. Жалость это такой же эквивалент бабла, как и время. Глупо расточать жалость задарма. Ты правильно всё делаешь, Аркадий!
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maxvarl
2017-06-21 09:10 am (UTC)
Вобще говоря "Нас не надо жалеть, ведь и мы никого не жалели" и все такое. Но только Бабченко каждый раз при катастрофе акцентирует, что он не жалеет и ловит на этом хайп.
Точно также как совем всех жалеть - это отклонение, такое же отклонение - при каждой трагедии пытаться всем рассказать что ему не жалко.
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veronikadoe
2017-06-21 09:27 am (UTC)
жалко-не жалко - вопрос культуры
да, двум третям "не жалко", но необходимо публично соблюдать приличия, а не открывать всем глаза на лицемерность социума, т.к. кроме приличий у нас ничего нет

но небольшой процент таких мамкиных бунтарей полезен, желательно, на зарплате, чтобы если что дернуть за поводок
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kagrebennikov
2017-06-21 09:46 am (UTC)
А еще добивают нищие. Ведь профессионалы все! Уважающая себя бабушка попрошайничать не пойдет. Будет в помойке рыться, банки собирать, но на перекрестках милостыню просить не будет. Попрошаек никогда не жалею и не подаю. То же со взносами на всякие церкви. Дануна их! И так понастроили - не продохнуть. Есть деньги лишние и желание реально помочь - купи коробку (паллету, контейнер) памперсов, к примеру. И отвези в детдом. Или в дом престарелых (размера XXL). А то куда как выгодно - нагрешил, наворовал - и взносом на храм (или подачкой нищему) откупился.
А как там в земле обетованной, попрошайки водятся? Или таки это тоже наш гусский менталитет?
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