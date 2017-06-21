Я уже тысячу раз разжевывал свою позицию, но каждый раз приходится разжевывать заново. Тем более, раз уж у нас с Екатерина Шульман состоялась такая дискуссия. Еще раз о вещах, на мой взгляд, очевидных.

Екатерина Шульман: Слушайте, у вас вечно какой-то список причин, почему можно не жалеть людей, которые умерли. Это уже принимает форму навязчивой идеи.

Я: Слушайте, это у вас у всех уже принимает форму навязчивой идеи, что все обязаны всех жалеть и только Бабченко не жалеет никого. Я не знал этого человека. Я не испытывал к нему никаких чувств. Я не мог их испытывать и не могу испытывать теперь. Это совершенно чужой мне человек. Который прожил бы свою жизнь в десяти тысячах километрах от меня, мы бы с ним умерли по разные стороны океана и никто из нас никогда никого бы так и не пожалел.

Единственные мысли, которые из этой истории человек должен вынести - 1. диктатуры должны быть разрушены, 2. не стоить совать пальцы в розетку, 3. если тебя предупреждают, что это опасно - это и вправду может быть опасно.

В мире семь миллиардов человек. Я могу испытывать какие-бы то ни было чувства - в том числе и жалость - только к очень ограниченному числу из них. Как и ЛЮБОЙ ДРУГОЙ ЧЕЛОВЕК. Потому что так устроен наш мозг. Он эволюционировал под группы в несколько десятков, максимум сотен особей. Но не миллиардов.

Жалость - это не просто поохать, воздев руки к небу. Жалость - это эмоционально затратное состояние. Это - действие. Жалость только тогда жалость, когда она выливается в некое продолжение.

Мне жалко бездомную собаку - я кормлю её. Мне жалко порезавшего руку ребенка - я бинтую её. Мне жалко раненого - я взваливаю его на горбину и выношу из-под огня. Мне жалко детей в Африке, я встаю и везу им гуманитарку. Мне жалко убитого в КНДР студента - я иду к посольству КНДР и закидываю его тухлыми яйцами.

Жалеешь - помогай. А если ты жалеешь все семь миллиардов - значит, ты не жалеешь никого. Знать и не делать - хуже, чем не знать.

По настоящему этого человека жалел я, когда годами рассказывал и предупреждал о том, что диктатуры - это дерьмо, и не надо с ними играться.

Все остальное - показуха.



Добавлю вдогон, пожалуй. Позиция "я поохал в Фейсбуке сегодня об одних, завтра о других, следовательно, я хороший" - по-моему, самая лицемерная. А в соцсетях, с их гигантски выросшим потоком информации, это вообще превратилось в какой-то конвейр по жалости. Утром проснулся, прочитал про очередную трагедию - землетрясение или катастрофу - выразил соболезнование, поехал на работу - вечером уже и забыл, кого мы сегодня жалели-то. Я уверен, уже никто и не помнит, кого он жалел на прошлой неделе, не то что пару месяцев назад. Дело в том, что мне вот, например, если я попаду в беду, ахи-охи в фейсбуке будут совершенно не нужны. Мне будет нужна конкретная помощь. Жалеешь? Становись рядом, давай мне свое плечо. Вот за это тебе реально большое человеческое спасибо, дружище. А так, если вы поахали, я не поахал, а результат все равно один - так какая разница?

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