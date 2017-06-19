starshinazapasa

Журнал Аркадия Бабченко

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Мужество
starshinazapasa
June 19th, 16:03
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Когда мужество преодолевает страх смерти. Пятидесятишестилетний бывший спецназовец David Eubank, ныне ставший медработником, наткнулся на группу мирных жителей, застреленных снайпером ИГИЛ. Среди тел убитых людей он увидел еще живых младенца и девочку лет пяти. Под прикрытием Дэвид вбегает в зону поражения, чтобы вытащить девчонку. "Если бы я умер, спасая её, моя жена и дети поняли бы меня". Юбанк пытался вернуться за малышом, но эта попытка оказалась неудачной. Еще один человек, которого команда пыталась спасти, умер.
Посмотрите, как мужику страшно - Дэвид стонет от страха - но все равно преодолевает себя и несколько раз идет под огонь снайпера, чтобы спасти детей.

Прикрывающие тоже молодцы - отвлекли огонь на себя.
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113 comments :
( 113 comments Leave a comment )
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living999999999
2017-06-19 01:14 pm (UTC)
Это конечно слезливо-патетично, но как то на вытанцовывается картинка.
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superherr
2017-06-19 01:40 pm (UTC)
Снайперы ИГИЛ отстреливают группы мирных жителей с детьми?
Именно так?
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zarajsky
2017-06-19 02:07 pm (UTC)
Вы тоже думаете что это был российский снайпер?
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livejournal
2017-06-19 02:28 pm (UTC)
Здравствуйте!
Ваша запись попала в топ-25 популярных записей LiveJournal. Подробнее о рейтинге читайте в Справке.
(Reply) (Thread)
livejournal
2017-06-19 02:28 pm (UTC)
Здравствуйте! Ваша запись попала в топ-25 популярных записей LiveJournal России! Подробнее о рейтинге читайте в Справке.
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afonya007
2017-06-19 02:35 pm (UTC)
забавно... а чё на броне не подъехать...
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ganibal41
2017-06-19 02:55 pm (UTC)
Ну если на броне, тады не было бы слёзно - патетической истории. Ни для кого не секрет, что именно Америка создала ИГИЛ, как до этого создала Аль-Каеду, да кстати а кто разрушил Ирак? Наверное монголы во главе с Чингиз ханом. Ну а теперь надо показать какие американцы добрые, для дураков сойдёт, да ещё и восхитятся. Американцы нация убийц, после 1945 года не вылезают из войн, и всё во имя дерьмократии.
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g_bukin
2017-06-19 02:49 pm (UTC)
лучше промолчу..
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poulsam
2017-06-19 03:05 pm (UTC)
Текст пропадает при заходе внутрь поста
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igorqw
2017-06-19 03:11 pm (UTC)
Я не понял-"Еще один человек, которого команда пыталась спасти, умер."Кто умер?
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harlampiev
2017-06-19 03:16 pm (UTC)
Какая то феерическая пафосно- бредовая хуйня=)
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pusets
2017-06-19 04:05 pm (UTC)
Согласен. Мужественными и милосердными американцы быть не могут.
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kote_iosif
2017-06-19 04:01 pm (UTC)
нам внушали что запад бездуховный. были сильно удивлены насколько тут люди с "сибирским" - молчаливо добрым характером попадаются. и их очень много
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maxvarl
2017-06-19 04:13 pm (UTC)
Кто вам это внушал? Бабченко всю жизнь говорил что в России одни уроды и военные преступники, а на западе - эльфы под предводительством не менее святых американцев, мужественно спасающих девочку в Алеппо.
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Ваши документики!
2017-06-19 04:31 pm (UTC)
Американцы побогаче русских. Поэтому хвалить выгоднее американцев. Может быть что заметят и тогда дадут немного денег.
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dmitriykrilov
2017-06-19 11:25 pm (UTC)
Да, россияне победнее американцев, но всё равно оплачивают тысячи кремлеботов, работающих в ЖЖ:
kremlebot_vashi_documentiki.png
Кстати, может поэтому и победнее?
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Дмитрий Тотенкопф
2017-06-19 04:32 pm (UTC)
Аааа! И ни одной обезьяны в белой каске. Зачет.
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maxzo
2017-06-19 05:03 pm (UTC)
А почему не мог подъехать танк??
Только вот где гарантия, что видео - не пропогандистская постановка? Или в святых США нет пропаганды?
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avla
2017-06-20 01:18 am (UTC)
Бывает, но в США это считается неэтично и могут наказать.
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uzbek0110
2017-06-19 05:16 pm (UTC)
где происходит это дело и чей бывший спецназовец Юбанк?
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fester29
2017-06-19 11:18 pm (UTC)
Просто пенсионер, это у них обычное дело -- прогуляться в зоне боевых действий, спасти кого-нибудь. Спецназ без границ!
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kirillgolovnin
2017-06-19 05:42 pm (UTC)
Вот да. Про танк. Я конечно не военный, но было бы логично спасать раненых под прикрытием танка. Я бы наверно так поступил.
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Sergei Vz
2017-06-19 06:56 pm (UTC)
Я вот тоже не военный, но в армии служил (израильской) и могу назвать миллион причин, почему в этом видео, "НЕ логично спасать раненных под прикрытием танка". Начиная с армейской бюрократии и заканчивая сиюминутной оперативной обстановкой. Пост не об этом, мне кажется.
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saiserfer1
2017-06-19 07:24 pm (UTC)
Постановочное видео.
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Sergei Vz
2017-06-19 07:49 pm (UTC)
Это вы про общение хуйла со стадом вспомнили?
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sekundator
2017-06-19 07:31 pm (UTC)

Есть мнение, что снайпер был российский

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fester29
2017-06-19 11:20 pm (UTC)
Естественно! Он этого ребёночка себе на ужин присмотрел, а тут припёрся пенсионер-супермен, всю малину обосрал.
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cyberdoc_z
2017-06-20 12:18 am (UTC)
Собственно на примере комментов хорошо видно оскотинование россиян.

Странно что Трифона Андреевича Лукьяновича никто не вспомнил (хотя он не русский, а бульбаш и нах его да) и мотив памятника "воину-освободителю" в Берлине в виде солдата с девочкой на руках, ну так дедовоевалисты они такие да, напиши кто то что случай мистификация и выдумка советской пропаганды так бомбящей ватной тяги бы хватило долететь до альфа центавры...
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avla
2017-06-20 01:22 am (UTC)
> в виде солдата с девочкой на руках

И с мечом ещё.
Я когда был маленький и правда думал что солдат в Берлине с мечом воевал.
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carter38
2017-06-20 01:48 am (UTC)
А ПОД ПРИКРЫТИЕМ ТАНКА НЕЛЬЗЯ БЫЛО ПОДЪЕXАТЬ ВПЛОТНУЮ! ДА И У ТАНКА ОПЯТЬ ЖЕ КУЧА ВООРУЖЕНИЯ-МОГ БЫ УСТРОИТЬ СНАЙПЕРУ ВПОЛНЕ "ВЕСЕЛУЮ ЖИЗНЬ"...
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carter38, тебя ебли всем аулом, ахахаха

salomafik_plus
2017-06-20 08:14 am (UTC)


несвидомое какло, поведай как тебе порвали сраку, хехе

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swamplander
2017-06-20 06:00 am (UTC)

Лучшее антиснайперское оружие- танк. Чего он тамрасклячился? Почему огонь на себя педестрианы вызывают? Ничего не понимаю.

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alleinstehen
2017-06-20 06:11 am (UTC)
Не понимаю. Нельзя рисковать собой ради чурбанчика. Пристрелить его нахрен. Можно собой рискнуть ради спасения котенка или белого человека.
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alleinstehen, тебя ебут в жопу, хехе

salomafik_plus
2017-06-20 08:14 am (UTC)


дебилный слопатоед, погундось как тебе песец откусил твой маленький кончик, бггг

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igorgavrilin
2017-06-20 07:26 am (UTC)
Пропагандистская хуета.
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