Когда мужество преодолевает страх смерти. Пятидесятишестилетний бывший спецназовец David Eubank, ныне ставший медработником, наткнулся на группу мирных жителей, застреленных снайпером ИГИЛ. Среди тел убитых людей он увидел еще живых младенца и девочку лет пяти. Под прикрытием Дэвид вбегает в зону поражения, чтобы вытащить девчонку. "Если бы я умер, спасая её, моя жена и дети поняли бы меня". Юбанк пытался вернуться за малышом, но эта попытка оказалась неудачной. Еще один человек, которого команда пыталась спасти, умер.

Посмотрите, как мужику страшно - Дэвид стонет от страха - но все равно преодолевает себя и несколько раз идет под огонь снайпера, чтобы спасти детей.