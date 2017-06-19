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Когда мужество преодолевает страх смерти. Пятидесятишестилетний бывший спецназовец David Eubank, ныне ставший медработником, наткнулся на группу мирных жителей, застреленных снайпером ИГИЛ. Среди тел убитых людей он увидел еще живых младенца и девочку лет пяти. Под прикрытием Дэвид вбегает в зону поражения, чтобы вытащить девчонку. "Если бы я умер, спасая её, моя жена и дети поняли бы меня". Юбанк пытался вернуться за малышом, но эта попытка оказалась неудачной. Еще один человек, которого команда пыталась спасти, умер.
Посмотрите, как мужику страшно - Дэвид стонет от страха - но все равно преодолевает себя и несколько раз идет под огонь снайпера, чтобы спасти детей.
Когда мужество преодолевает страх смерти. Пятидесятишестилетний бывший спецназовец David Eubank, ныне ставший медработником, наткнулся на группу мирных жителей, застреленных снайпером ИГИЛ. Среди тел убитых людей он увидел еще живых младенца и девочку лет пяти. Под прикрытием Дэвид вбегает в зону поражения, чтобы вытащить девчонку. "Если бы я умер, спасая её, моя жена и дети поняли бы меня". Юбанк пытался вернуться за малышом, но эта попытка оказалась неудачной. Еще один человек, которого команда пыталась спасти, умер.
Посмотрите, как мужику страшно - Дэвид стонет от страха - но все равно преодолевает себя и несколько раз идет под огонь снайпера, чтобы спасти детей.
Прикрывающие тоже молодцы - отвлекли огонь на себя.
Именно так?
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Кстати, может поэтому и победнее?
Только вот где гарантия, что видео - не пропогандистская постановка? Или в святых США нет пропаганды?
Есть мнение, что снайпер был российский
Странно что Трифона Андреевича Лукьяновича никто не вспомнил (хотя он не русский, а бульбаш и нах его да) и мотив памятника "воину-освободителю" в Берлине в виде солдата с девочкой на руках, ну так дедовоевалисты они такие да, напиши кто то что случай мистификация и выдумка советской пропаганды так бомбящей ватной тяги бы хватило долететь до альфа центавры...
И с мечом ещё.
Я когда был маленький и правда думал что солдат в Берлине с мечом воевал.
carter38, тебя ебли всем аулом, ахахаха
несвидомое какло, поведай как тебе порвали сраку, хехе
Лучшее антиснайперское оружие- танк. Чего он тамрасклячился? Почему огонь на себя педестрианы вызывают? Ничего не понимаю.
alleinstehen, тебя ебут в жопу, хехе
дебилный слопатоед, погундось как тебе песец откусил твой маленький кончик, бггг