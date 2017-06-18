starshinazapasa
Журнал Аркадия Бабченко
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- Опять не скорблю
После каждого поста о нескорблении меня постоянно уговаривают пожалеть "простых людей". Проявить человечность и сострадание. Мол, они не виноваты. Страна такая. А я все не жалею и не жалею.
Во-первых, потому что я не понимаю, что такое "простой человек". В моем представлении это называется инфантил - не способный понять причинно-следственных связей, а, главное, нести за них ответственность. Ты ж сам своим молчанием, своим "я не интересуюсь политикой", своим нехождением на выборы, своим голосованием за Путина, своей подделкой бюллетений, своим крымнашем построил такую страну, в которой уровень смертей и несчастных случаев достиг уровня африканских стран третьего мири и стал просто запредельным - ну так что ты теперь ноешь-то? Хотел камней с неба? Ну, на. Все желания должны исполняться. Ты ж взрослый человек, тебе не пять лет - ну, на, получай ровно то, что сам и строил. Да, да - ты, дружище - именно ты - виновен в том, что построил такую страну и такое государство, в котором человеческая жизнь дешевле, чем пакет семечек. Впрочем, я уже писал об этом большой прост подробно, растекаться по древу сейчас не буду.
А, во-вторых, вот простые люди. Простая русская баба Елена. Простой русский мужик Андрей. Репостят мою запись. И призывают проломить мне голову. За пост в Фейсбуке. За пост, где я не призываю ни убивать, ни ненавидеть, ни что-либо еще. Где я просто говорю, что я толерантен до такой степени, что уважаю право каждого человека строить любую идиотскую страну и умирать в ней любой идиотской инфантильной смертью. Это ваш выбор, ребята. Не я за вас его сделал - вы сами его сделали. И я уважаю его. Вы построили такую страну. Ну так нате. Получайте.
Неа. Не доходит.
И вот в таких постах сейчас пол рунета. Новый пароксизм скорбления у них начался. Активизировались в очередной раз пенноотделением на губах. Убить, избить, посадить, найти, разобраться.
Эта страна, безусловно, непаханное поле для психиатрии.
За то, что человек говорит: "да живите как хотите, это ваша жизнь, мне плевать мне плевать, стройте любую страну, какую хотите и умирайте в ней, как хотите" его травят, заводят уголовные дела, подают в суд, пытаются заставить выплатить три миллиона рублей, призывают лишить гражданства, призывают проломить голову, призывают расправиться физически, вывешивают в интернете адрес с предложением зайти к либеральному ублюдку в гости, выпихивают из страны, призывают достать еще и там - а потом искренне делают круглые глаза и по-детски удивляются: почему вы нас так не любите?
Да вот не люблю чота.
Доброе утро.
В рамках проекта "Журналистика без посредников"
Как обычно, кто считает нужным, сколько считает нужным
Paypal: putnpnh@gmail.com
Яндекс-кошелек, номер 410 011 372 145 462.
В Сбербанке карта номер 4276 3800 8339 8359.
Для пользователей WebMoney рублевый кошелек номер R361089635093.
Для пользователей WebMoney долларовый кошелек номер: Z525692199692
Для пользователей MasterCard, VISA и Maestro карта номер 4276 3800 8339 8359.
Либо просто кинуть на телефон
МТС: +7 915 237 41 78.
Мегафон: +7 926 558 57 89
Спасибо
Продолжаем проект "Журналистика без посредников". Новоприбывшим френдам пару слов о сути. Предлагаю простую схему, работающую уже во всем мире. Которую вкратце можно охарактеризовать так: "я пишу что вижу, вы переводите, сколько считаете нужным", То есть, я пишу свои…
Истинно.
Эта пять, Аркадий. Согласен по всем пунктам. Вы стали мятежным хохлом. Как и я.
Edited at 2017-06-18 10:43 am (UTC)
http://rufabula.com/articles/2014/07/25/verdict-guilty
Ватникам - сдохнуть. Ничего другого они не заслуживают.
Re: http://rufabula.com/articles/2014/07/25/verdict-guilty
А что, опять надо было скорбеть? По какому поводу на этот раз?
народ НАДО жалеть..
из-за ИХ скудоумия...
Я нихуя ни пони.
Edited at 2017-06-18 04:00 pm (UTC)
Кста, я тоже не скорблю, даже если есть повод, помер максим, да и хуй с ним. Эмпатия деструктивна.
непонятную хуйню и дайте грошей
Edited at 2017-06-18 12:25 pm (UTC)
Потому что это либерализм. А в нашей стране не любят либерализм. Как минимум 86% хотят жить в лагерях, и чтобы партия за них решала абсолютно вся, даже в какой позе трахаться.
ложь.
>Меняй тематику, подавать больше будут.
Продажная шлюхи типо тебя даже представить не могут, что кто-то хочет выражать своё мнение, пусть даже если это и не принесёт много денег, а не отсасывать хуйлу, пусть даже если в данный момент это выгодно и хуйло за это готово платить деньги.
нельзя!
Re: нельзя!