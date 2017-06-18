Опять не скорблю

После каждого поста о нескорблении меня постоянно уговаривают пожалеть "простых людей". Проявить человечность и сострадание. Мол, они не виноваты. Страна такая. А я все не жалею и не жалею.

Во-первых, потому что я не понимаю, что такое "простой человек". В моем представлении это называется инфантил - не способный понять причинно-следственных связей, а, главное, нести за них ответственность.

Ты ж сам своим молчанием, своим "я не интересуюсь политикой", своим нехождением на выборы, своим голосованием за Путина, своей подделкой бюллетений, своим крымнашем построил такую страну, в которой уровень смертей и несчастных случаев достиг уровня африканских стран третьего мири и стал просто запредельным - ну так что ты теперь ноешь-то? Хотел камней с неба? Ну, на. Все желания должны исполняться. Ты ж взрослый человек, тебе не пять лет - ну, на, получай ровно то, что сам и строил. Да, да - ты, дружище - именно ты - виновен в том, что построил такую страну и такое государство, в котором человеческая жизнь дешевле, чем пакет семечек. Впрочем, я уже писал об этом большой прост подробно, растекаться по древу сейчас не буду.

А, во-вторых, вот простые люди. Простая русская баба Елена. Простой русский мужик Андрей. Репостят мою запись. И призывают проломить мне голову. За пост в Фейсбуке. За пост, где я не призываю ни убивать, ни ненавидеть, ни что-либо еще. Где я просто говорю, что я толерантен до такой степени, что уважаю право каждого человека строить любую идиотскую страну и умирать в ней любой идиотской инфантильной смертью. Это ваш выбор, ребята. Не я за вас его сделал - вы сами его сделали. И я уважаю его. Вы построили такую страну. Ну так нате. Получайте.

Неа. Не доходит.

И вот в таких постах сейчас пол рунета. Новый пароксизм скорбления у них начался. Активизировались в очередной раз пенноотделением на губах. Убить, избить, посадить, найти, разобраться.

Эта страна, безусловно, непаханное поле для психиатрии.

За то, что человек говорит: "да живите как хотите, это ваша жизнь, мне плевать мне плевать, стройте любую страну, какую хотите и умирайте в ней, как хотите" его травят, заводят уголовные дела, подают в суд, пытаются заставить выплатить три миллиона рублей, призывают лишить гражданства, призывают проломить голову, призывают расправиться физически,

вывешивают в интернете адрес с предложением зайти к либеральному ублюдку в гости,

выпихивают из страны, призывают достать еще и там - а потом искренне делают круглые глаза и по-детски удивляются: почему вы нас так не любите?

Да вот не люблю чота.

Доброе утро.

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