starshinazapasa

Журнал Аркадия Бабченко

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Опять не скорблю
starshinazapasa
June 18th, 13:10


После каждого поста о нескорблении меня постоянно уговаривают пожалеть "простых людей". Проявить человечность и сострадание. Мол, они не виноваты. Страна такая. А я все не жалею и не жалею.
Во-первых, потому что я не понимаю, что такое "простой человек". В моем представлении это называется инфантил - не способный понять причинно-следственных связей, а, главное, нести за них ответственность. Ты ж сам своим молчанием, своим "я не интересуюсь политикой", своим нехождением на выборы, своим голосованием за Путина, своей подделкой бюллетений, своим крымнашем построил такую страну, в которой уровень смертей и несчастных случаев достиг уровня африканских стран третьего мири и стал просто запредельным - ну так что ты теперь ноешь-то? Хотел камней с неба? Ну, на. Все желания должны исполняться. Ты ж взрослый человек, тебе не пять лет - ну, на, получай ровно то, что сам и строил. Да, да - ты, дружище - именно ты - виновен в том, что построил такую страну и такое государство, в котором человеческая жизнь дешевле, чем пакет семечек. Впрочем, я уже писал об этом большой прост подробно, растекаться по древу сейчас не буду.
А, во-вторых, вот простые люди. Простая русская баба Елена. Простой русский мужик Андрей. Репостят мою запись. И призывают проломить мне голову. За пост в Фейсбуке. За пост, где я не призываю ни убивать, ни ненавидеть, ни что-либо еще. Где я просто говорю, что я толерантен до такой степени, что уважаю право каждого человека строить любую идиотскую страну и умирать в ней любой идиотской инфантильной смертью. Это ваш выбор, ребята. Не я за вас его сделал - вы сами его сделали. И я уважаю его. Вы построили такую страну. Ну так нате. Получайте.
Неа. Не доходит.


И вот в таких постах сейчас пол рунета. Новый пароксизм скорбления у них начался. Активизировались в очередной раз пенноотделением на губах. Убить, избить, посадить, найти, разобраться.

Эта страна, безусловно, непаханное поле для психиатрии.

За то, что человек говорит: "да живите как хотите, это ваша жизнь, мне плевать мне плевать, стройте любую страну, какую хотите и умирайте в ней, как хотите" его травят, заводят уголовные дела, подают в суд, пытаются заставить выплатить три миллиона рублей, призывают лишить гражданства, призывают проломить голову, призывают расправиться физически, вывешивают в интернете адрес с предложением зайти к либеральному ублюдку в гости, выпихивают из страны, призывают достать еще и там - а потом искренне делают круглые глаза и по-детски удивляются: почему вы нас так не любите?

Да вот не люблю чота.

Доброе утро.



В рамках проекта "Журналистика без посредников"

Как обычно, кто считает нужным, сколько считает нужным

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Журналистика без посредников
Продолжаем проект "Журналистика без посредников". Новоприбывшим френдам пару слов о сути. Предлагаю простую схему, работающую уже во всем мире. Которую вкратце можно охарактеризовать так: "я пишу что вижу, вы переводите, сколько считаете нужным", То есть, я пишу свои…
160 comments :
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dagrael
2017-06-18 10:16 am (UTC)
"Эта страна, безусловно, непаханное поле для психиатрии"
Истинно.
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navalnypresiden
2017-06-18 12:41 pm (UTC)
Надо будет записать и задокументировать)
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superherr
2017-06-18 10:23 am (UTC)
И это все замешано на трусости и подлости. "не могу читать избейте его кто-нибудь (но не я, мне нельзя)"
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navalnypresiden
2017-06-18 12:42 pm (UTC)
Не народ(нация), а население!
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drneubauer555
2017-06-18 10:26 am (UTC)
"Добрые русские люди в Израиле".) Русские терпилы у себя на родине хоть одного продажного мента,судью или мразь, убившую их ребенка, прижмурили? То то и оно.
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agf1967
2017-06-18 10:36 am (UTC)
Не любовь редко бывает не взаимна. А об ужасах проживания в России я только в интернете читаю.В реале всё не так
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yury_nesterenko
2017-06-18 10:58 am (UTC)
Так бесполезно рассказывать глисту об ужасах жизни в говне. Для таких, как вы, это единственная нормальная среда обитания.
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valkohiisi
2017-06-18 10:40 am (UTC)

Эта пять, Аркадий. Согласен по всем пунктам. Вы стали мятежным хохлом. Как и я.

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d_trampy
2017-06-18 12:32 pm (UTC)
завтра отпляшем на костях медведева, потом евреи ототрут с Путина навального, а потом уже все остальное
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critical_errorr
2017-06-18 10:42 am (UTC)
Даже украсть триллион - меньшее преступление, чем не скорбеть правильно и вместе с народом...
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penetrat0r
2017-06-18 11:20 am (UTC)
Есть мнение, что в России для многих это повод для зависти, скорее. Не про нескорбление, конечно.
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drneubauer555
2017-06-18 10:43 am (UTC)
Бля, может счет открыть, как набивателю ибала бабченки?) Мазовая тема по-моему.)

Edited at 2017-06-18 10:43 am (UTC)
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ha_malach
2017-06-18 10:53 am (UTC)
добрые русские люди в Израиле так бы и сделали, еще и Аркадия бы в долю взяли для убедительной постановы)))
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http://rufabula.com/articles/2014/07/25/verdict-guilty

yury_nesterenko
2017-06-18 10:55 am (UTC)
Ну собс-но я еще когда об этих "простых русских людях" писал. Линк на одну из статей в заголовке. Не говоря уже о самой, наверное известной моей статье "Исход" 2010 г. Которую многие считали передергиванием и сгущением красок, пока не начался "крымнаш".

Ватникам - сдохнуть. Ничего другого они не заслуживают.
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Re: http://rufabula.com/articles/2014/07/25/verdict-guilty

Ваши документики!
2017-06-18 11:46 am (UTC)
Мы зачитываемся твоими статьями! Перепечатываем, храним, конспектируем. Пиши неутомимо и много!
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aurora_hws
2017-06-18 11:20 am (UTC)
Я вот тоже думаю,что Будда как- нибудь простит меня,если у меня не получается сочувствовать тварям,блядям и дегенератам .
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blondinka_janna
2017-06-18 01:59 pm (UTC)
Да Будде пох на тебя. Или ты не знаешь?
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Дим Димыч
2017-06-18 11:38 am (UTC)
а шо опятьь случилось что надо скорбеть?
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Олег Луговской
2017-06-18 11:39 am (UTC)
Вот и читай ,Оркадей,какие неинфантилы к тебе во первых строках набижали,судей они умеют прижмуривать,оттак)
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drneubauer555
2017-06-18 12:10 pm (UTC)
В цивилизованных странах не дают повода прижмуривать. А ты терпи, неинфантил.
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entorfianguard
2017-06-18 11:40 am (UTC)

А что, опять надо было скорбеть? По какому поводу на этот раз?

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yesiricanboogie
2017-06-18 12:09 pm (UTC)
по поводу своей русскости следовало бы...
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bbeer
2017-06-18 11:43 am (UTC)
Рунет сплошь из упоротых состоит, вроде автора? На самом деле подавляющему большинству похер все что не касается их лично, родственников и друзей. Не скорблю.. да не скорби, блеать!
(Reply) (Thread)
Ваши документики!
2017-06-18 11:45 am (UTC)
Сколько платит Путин этому поцу, который изо всех сил внушает россиянам отвращение ко всем и всяческим либералам?
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dimmoff
2017-06-18 11:47 am (UTC)
Пока денег на мородобитие не сдашь, иди в жопу!
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lavrovvv5
2017-06-18 11:46 am (UTC)
тут ВЫ,пан Бабченко ,немного не правы(на мой взгляд)...
народ НАДО жалеть..
из-за ИХ скудоумия...

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dimmoff
2017-06-18 11:49 am (UTC)
Дааа... Сами живут как хотят, но вот желание заставить и других жить так же! Неодобрям-с никак
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mrcnn
2017-06-18 11:54 am (UTC)
Морские котики продырявили асамху бн ладну головку, а ВТЦ воздвигли в три дня, и по случаю свадебного праздненства невесты режут свиней на алтарях. Свиньи хрюкают, визжат, а кровь брызжет и брызжет... Будьте здоровы, морские свинуи - у вас еще целая жизнь на скотобойне впереди. Жрите, ешь, жуй, пей кровь, тодько смотрите на варке свиней от крови не захлебнитесь...
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szucokot
2017-06-18 12:01 pm (UTC)
Эт чего щяз было такое-то?
Я нихуя ни пони.
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arbeite_4
2017-06-18 11:56 am (UTC)
Да оставь себе ты свою либеральную слезинку Бабченко. Она тебе ещё самому пригодится, вдруг какой заслуженный русофоб тапки в угол поставит, а тебе и всплакнуть нечем будет.
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drneubauer555
2017-06-18 04:00 pm (UTC)
Когда Хуйло (главный русофоб) кони двинет, на слезы никто скупиться не станет. Слезы радости, естественно.

Edited at 2017-06-18 04:00 pm (UTC)
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szucokot
2017-06-18 12:08 pm (UTC)
Журналистика на пять. Написать какую-то непонятную хуйню и дайте грошей. Нужно отбросить лишнее и писать сразу гроши.
Кста, я тоже не скорблю, даже если есть повод, помер максим, да и хуй с ним. Эмпатия деструктивна.
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непонятную хуйню и дайте грошей

mimohodom1966
2017-06-18 12:23 pm (UTC)
Он,пару-тройку постов писал,не попрошайничал,видимо обещали поставить на ,выходит передумали.Теперь опять-ребята давайте я вам буду писать в каком дерьме вы живете и какие вы все хуевые,а вы за это скиньте ,кому скоко не жалко.Да пошел ты нах.Пиздуй,работай и в свободднооее вреемя ппишшии ччто хочешьь.Ледорубб плаччетт по тебе Арккашаа..

Edited at 2017-06-18 12:25 pm (UTC)
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artem_kad
2017-06-18 12:34 pm (UTC)
Оно и заметно как тебе "плевать" - плюешь регулярно и со знанием дела. А потому удивляешься "а нас то за що!?". Небось когда смотрел на то как артиллеристы ВСУ расстреливали Славянск тебе тоже было плевать кого в городе они убивают.
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abbat81
2017-06-18 01:05 pm (UTC)
Вот да, а как он смотрел, когда в Славянске распинали мальчика с глазами Иисуса...
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strangercom
2017-06-18 12:39 pm (UTC)
по ком не скорбишь побирушка?
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dmitriykrilov
2017-06-18 12:43 pm (UTC)
> "да живите как хотите, это ваша жизнь, мне плевать мне плевать, стройте любую страну, какую хотите и умирайте в ней, как хотите"
Потому что это либерализм. А в нашей стране не любят либерализм. Как минимум 86% хотят жить в лагерях, и чтобы партия за них решала абсолютно вся, даже в какой позе трахаться.
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ganibal41
2017-06-18 01:28 pm (UTC)
Мда... Как вас торкнуло, чего курили, или приняли?
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artsn00p
2017-06-18 12:43 pm (UTC)
Аркаша, ты неправильные посты пишешь. У тебя в каментах от них одни хохлы трутся, они тебе денег не дадут. Разве что по 100 грывень, брызги. Меняй тематику, подавать больше будут.
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dmitriykrilov
2017-06-18 12:55 pm (UTC)
>У тебя в каментах от них одни хохлы трутся
ложь.
>Меняй тематику, подавать больше будут.
Продажная шлюхи типо тебя даже представить не могут, что кто-то хочет выражать своё мнение, пусть даже если это и не принесёт много денег, а не отсасывать хуйлу, пусть даже если в данный момент это выгодно и хуйло за это готово платить деньги.
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anonymus
2017-06-18 12:43 pm (UTC)
Нелепо уговаривать развить в себе эмпатию к гельминтам. Я же точно знаю, что они ничего не чувствуют, ну как я смогу им со-чувствовать? Это было бы психическим отклонением, не более.
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ganibal41
2017-06-18 01:38 pm (UTC)
Да, вы правы гельминты на мозги воздействуют, дык вы лечитесь, принимайте пиперазин, или декарис, можно добавить чеснок, гельминты из вас выйдут, и голове станет легче. Что бы повторно не заразились, после того как почешете свою перианальную складку обязательно помойте руки, лучше с хозяйственным мылом, это я вам говорю как врач, старайтесь более не болеть гельминтозом.
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нельзя!

alfa_2384
2017-06-18 12:47 pm (UTC)
Нельзя проламывать ему голову. Наоборот, пусть живёт долго-долго и в ментальном здравии, желательно. Искренне желаю ему и физ.здоровья. Чтоб дожил до часа Х. ))))
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Re: нельзя!

dmitriykrilov
2017-06-18 12:53 pm (UTC)
А что будет в "час Х"? Давай, не стесняйся, говори.
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