Скорблю вместе с Лондоном.

Вот, казалось бы. Я родился в России. В Великобритании был два раза. Сейчас я в Израиле. От меня до Лондона теперь вообще три с половиной тысячи километров. Я никого из этих людей не знаю, никогда бы не узнал и в жизни бы не увидел. На мою жизнь происходящее в Великобритании вообще никак не влияет. Но когда я читаю про пожар в Лондонском небоскребе, про пятьдесят восемь погибших, я чувствую, как холодеет внутри и как я сочувствую семьям погибших. Трагедия. И я действительно д

умаю - боже, какое горе... Потому что это граждане страны, откликающейся на любую беду в любой точке земного шара. Готовые воевать за свободу и собственное достоинство. Хоть с Гитлером и в одиноку. Заваливающие гуманитаркой пострадавших от любого катаклизма в любом месте планеты. Страна, солдаты которой готовы рисковать собой в международных миротворческих миссиях. И погибать. За то, чтобы каким-то там девочкам в Афганистане за пять тыщ километров от них не отрезали носы. Врачи которой едут лечить детей в Гамбии и Конго. И так далее, и тому подобное, и прочее, и прочее, и прочее. Да и банально - страна, где элементарно соблюдают меры безопасности и если происходит несчастный случай - то это именно несчастный и именно случай, возможность которого бралась в расчет и для минимизации которого предпринимались все меры и действия, но так уж получилось, что форс-мажор в этот раз оказался сильнее - но это именно форс-мажор, а не закономерность.

Когда же я читаю, что в России забили сваю в поезд метрополитена, закрутили проволочкой рельсу, рухнул только что построенный дом, упал очередной самолет, в очередном интернате-доме престарелых-больнице-хромой лошади произошел пожар и эвакуационные выходы оказались забиты хламом, вернувшиеся с Донбасса оккупанты расстреляли кого-то там по пьяни, в только что построенном раковом центре, который обязан быть абсолютно стерильным, на стенах проявилась плесень и в результате всего этого погибло сто, двести, триста, пятьсот, шестьсот человек - у меня внутри не екает ничего. Вот ничего. От слова совсем.

Потому что не граждане. Потому что инфантилизм. Потому что самим на себя плевать. Потому что Северное Конго. Потому что нехер убивать людей. Потому что Крым - Украина. Потому что десять тысяч погибших.

Мои соболезнования Лондону.