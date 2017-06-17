starshinazapasa

Журнал Аркадия Бабченко

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Скорблю вместе с Лондоном.
starshinazapasa
June 17th, 19:19
Вот, казалось бы. Я родился в России. В Великобритании был два раза. Сейчас я в Израиле. От меня до Лондона теперь вообще три с половиной тысячи километров. Я никого из этих людей не знаю, никогда бы не узнал и в жизни бы не увидел. На мою жизнь происходящее в Великобритании вообще никак не влияет. Но когда я читаю про пожар в Лондонском небоскребе, про пятьдесят восемь погибших, я чувствую, как холодеет внутри и как я сочувствую семьям погибших. Трагедия. И я действительно думаю - боже, какое горе... Потому что это граждане страны, откликающейся на любую беду в любой точке земного шара. Готовые воевать за свободу и собственное достоинство. Хоть с Гитлером и в одиноку. Заваливающие гуманитаркой пострадавших от любого катаклизма в любом месте планеты. Страна, солдаты которой готовы рисковать собой в международных миротворческих миссиях. И погибать. За то, чтобы каким-то там девочкам в Афганистане за пять тыщ километров от них не отрезали носы. Врачи которой едут лечить детей в Гамбии и Конго. И так далее, и тому подобное, и прочее, и прочее, и прочее. Да и банально - страна, где элементарно соблюдают меры безопасности и если происходит несчастный случай - то это именно несчастный и именно случай, возможность которого бралась в расчет и для минимизации которого предпринимались все меры и действия, но так уж получилось, что форс-мажор в этот раз оказался сильнее - но это именно форс-мажор, а не закономерность.
Когда же я читаю, что в России забили сваю в поезд метрополитена, закрутили проволочкой рельсу, рухнул только что построенный дом, упал очередной самолет, в очередном интернате-доме престарелых-больнице-хромой лошади произошел пожар и эвакуационные выходы оказались забиты хламом, вернувшиеся с Донбасса оккупанты расстреляли кого-то там по пьяни, в только что построенном раковом центре, который обязан быть абсолютно стерильным, на стенах проявилась плесень и в результате всего этого погибло сто, двести, триста, пятьсот, шестьсот человек - у меня внутри не екает ничего. Вот ничего. От слова совсем.


Потому что не граждане. Потому что инфантилизм. Потому что самим на себя плевать. Потому что Северное Конго. Потому что нехер убивать людей. Потому что Крым - Украина. Потому что десять тысяч погибших.

Мои соболезнования Лондону.
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Продолжаем проект "Журналистика без посредников". Новоприбывшим френдам пару слов о сути. Предлагаю простую схему, работающую уже во всем мире. Которую вкратце можно охарактеризовать так: "я пишу что вижу, вы переводите, сколько считаете нужным", То есть, я пишу свои…
173 comments :
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gamver
2017-06-17 04:24 pm (UTC)
за слова Крым это украина, скоро и в Израиле начнут моду бить
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andpierrot
2017-06-17 04:28 pm (UTC)
Все верно. Я там не жил, но с бритами по работе общаюсь - правильные ребята.
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irbis_hunt
2017-06-17 07:35 pm (UTC)
"Заваливающие гуманитаркой пострадавших от любого катаклизма в любом месте планеты."

- что вы говорите? И скольких завалили гуманитаркой они пострадавших на Донбассе или в Сирии?
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Denis Nishman
2017-06-17 04:29 pm (UTC)
Где реквизиты, очколиз?
Деньги пропадают зазря
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Тролль, иди страну от идиотов типа тебя спасай

derik_536
2017-06-17 05:04 pm (UTC)
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critical_errorr
2017-06-17 04:30 pm (UTC)
- Тем, кто затевает русофобию, русофобию затевает, вот это вот, вот это… затевает всё вот это, эта-а-а… я… этим людям вот и адресовываю: доиграетесь вот с этой русофобией, которую вы з… которую вы затеваете! (С)
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cangoose_si
2017-06-19 03:20 pm (UTC)
Удивительно, как много людей шокировано признанием человека, скопом считающего всех россиян унтерменшами, что ему пофиг гибель и страдания низших существ. А чего они ещё ожидали???? Что журналист, считающих россиян неполноценными по сравнению с украинцами, англичанами и т.п. существами, будет страдать о гибели этих существ?
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stoi_smotri
2017-06-17 04:31 pm (UTC)
Ну и пошел нахуй,Аркашка
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dagrael
2017-06-17 07:35 pm (UTC)
Такой посыл с хуя смотрится неубедительно)))
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krokoeg
2017-06-17 04:31 pm (UTC)
Ну и отлезь уже в конце-концов, гнида. Езжай к детям в Гамбию и Конго. А если не можешь, то хоть сглатывай говно.. и улыбайся, так принято.
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valroma
2017-06-17 05:04 pm (UTC)
Это ж ты сюда приполз зачем-то.
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anonymus
2017-06-17 04:52 pm (UTC)
Собственно, здесь также всем пофиг, где и сколько тут народу погибло.
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gennadydobr
2017-06-17 04:58 pm (UTC)
А сравнивать смерти все равно бесчеловечно. Страдания и боль погибающих от пожара в интернате-доме престарелых-больнице не меньше, чем у погибших в Лондоне, в многоэтажке. И то, что вам их не жаль, бесчеловечно. Надеюсь все-таки, что это - полемический задор, а не действительное ваше состояние.
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vels
2017-06-17 06:06 pm (UTC)

Так устроен человек. Невозможно сочувствовать всем одинаково. Можно врать, что сочувствуешь, а можно честно проанализировать свои эмоции.

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forest1333
2017-06-17 05:10 pm (UTC)
Бля, ну Крым-то нахера приплёл? По делу же всё написал, нет, в конце надо приплести совершенно не к месту, как будто долго думал, как пнуть Россию и пнул невпопад.
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bomjatnik
2017-06-17 05:36 pm (UTC)

ему дали ТЗ запилить псто с ключевой фразой и он его выполнил.
если бы про инопланетян писал, то один хрен воткнул бы фразу "Крым это Украина" ;))

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a_nimaida
2017-06-17 05:37 pm (UTC)

Фу блин , как не стыдно автору трагедию превращать в пропаганду ...
Совсем человечность потеряли уже.


Любой человек на планете увидив  горящий небоскреб внутри сжимается и автоматически думает о погибших .

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dagrael
2017-06-17 07:39 pm (UTC)
Это не из Расеи пиздануто, не из прародительницы трагедий? Вот же мерзко такое читать...
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amorality1
2017-06-17 05:39 pm (UTC)
То есть все те русские "что не граждане" не страдали погибая?
Уебок.
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Криворукость и СНиПы

abaslafecris
2017-06-18 01:45 am (UTC)
Во всё мире есть криворукие головотяпы. Есть те, кто нарушает технологию и подворовает стройматериалы. Бывают и случайные аварии, и непреодолимые стихийные бедствия.

Но что интересно. Во время землетрясения в Гаити церкви и даже президентский дворец рухнули, а Вефиль и залы Царства (богослужебные здания свидетелей Иеговы) устояли. Там потом разместили временные госпитали для пострадавших.

Почему так? Случайность или закономерность?

Edited at 2017-06-18 01:47 am (UTC)
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volos2002
2017-06-17 05:56 pm (UTC)
Потому что,предатель!!!
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stoi_smotri
2017-06-17 06:27 pm (UTC)
Мудак потому что
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morimo
2017-06-17 05:58 pm (UTC)
Британия не только Гамбии и Конго помогает, но и российским гражданам - тоже. Не всем, правда, - лишь избранным. На Островах преспокойно проживают и не волнуются за свои капиталы ни ромочка абрамович, ни алишерчик усманов, ни лизочка пескова, ни андрюшка якунин.

Будапештский меморандум? Крым? Война на Донбассе? Десять погибших в Боинге подданных Британии? Убийство в центре Лондона с применением полония?

Да что вы... Разве имеют эти милые люди какое-то отношение ко всем вышеперечисленным ужасам? Разумеется, совершенно никакого.

Edited at 2017-06-17 06:05 pm (UTC)
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