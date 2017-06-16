starshinazapasa

Журнал Аркадия Бабченко

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Телега
starshinazapasa
June 16th, 13:29
Напоминаю, мой телеграмм-канал здесь. Запасная площадка на случай блокировки ФБ.
Подписывайтесь заранее:
https://t.me/babchenko77



Все самое интересное, думаю, скоро будет там
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Журналистика без посредников
Продолжаем проект "Журналистика без посредников". Новоприбывшим френдам пару слов о сути. Предлагаю простую схему, работающую уже во всем мире. Которую вкратце можно охарактеризовать так: "я пишу что вижу, вы переводите, сколько считаете нужным", То есть, я пишу свои…
8 comments :
( 8 comments Leave a comment )
  • 1
superherr
2017-06-16 10:52 am (UTC)
А почему многие уверены что телега читаетя фсбой?
(Reply) (Thread)
moshkow
2017-06-16 11:08 am (UTC)
Эмигрируешь, значит?
(Reply) (Thread)
Ваши документики!
2017-06-16 12:09 pm (UTC)
Вот это правильно. Связь с вождём очень важна в наше время. А то вдруг революция - а тебя в ФБ нет - и что нам делать тогда? Кто будет виноват?
(Reply) (Thread)
ds_finance
2017-06-16 02:03 pm (UTC)
вот так и загоняют непокорных в фсбшную клоаку. все добровольно и на доверии.
(Reply) (Thread)
proben
2017-06-16 02:14 pm (UTC)
Сделайте, пожалуйста, трансляцию в Dreamwidth. Масса людей там теперь.
(Reply) (Thread)
ne_manya
2017-06-16 02:25 pm (UTC)
да-да, и еще через громкоговорители на площадях
(Reply) (Parent) (Thread)
friendlystrnger
2017-06-16 02:35 pm (UTC)
ссылка не работает
(Reply) (Thread)

"Пятерочка" сигнализирует, что мы живем в говне?!

e4
2017-06-16 02:48 pm (UTC)
...в сетевом магазине "Пятерочка", который недалеко от моего дома, товар туалетная бумага вдруг стала занимать весь большой стеллаж, а не его небольшую долю + стала занимать почти половину витрины, выходящую на улицу.


Edited at 2017-06-16 02:50 pm (UTC)
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