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Все самое интересное, думаю, скоро будет там
starshinazapasa
Журнал Аркадия Бабченко
Продолжаем проект "Журналистика без посредников". Новоприбывшим френдам пару слов о сути. Предлагаю простую схему, работающую уже во всем мире. Которую вкратце можно охарактеризовать так: "я пишу что вижу, вы переводите, сколько считаете нужным", То есть, я пишу свои…
"Пятерочка" сигнализирует, что мы живем в говне?!
Edited at 2017-06-16 02:50 pm (UTC)