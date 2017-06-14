Когда почитал комменты

А больше всего я люблю вот это. Вот пять лет назад говоришь: "Блин, что вы делаете! Уникальнейший момент, власть на земле валяется, нельзя отступать, надо выходить, надо хоть на шажок вперед продвинуться, какая Болотная, какой загон, просрем сейчас - через пять лет за каждый чих пиздить будут!!!"
А, провокатор, спойлер, хочешь крови, у нас мирный протест, мы мирные люди, иди на фиг отсюда!
Ну, ок. Пытаешься сделать Майдан, зовешь, умоляешь, что-то там организовываешь, кого-то пытаешься выводить, показываешь, как надо, каждый раз приходит по полтора человека, ты с ними пакуешься, получаешь уголовные дела, травлю, смотришь, как все остальные просирают всё в загонах и грызешь ногти от идиотизма и упущенного момента.
Через пять лет: "Ну, чего у вас там, за каждый чих пиздят, да?"
А, сидишь в своей Праге вот и не учи нас, приезжай и покажи, как надо, революционер фигов!
Блядь. Да пошли вы нахер.
Доброе утро.
starshinazapasa
Журнал Аркадия Бабченко
Продолжаем проект "Журналистика без посредников". Новоприбывшим френдам пару слов о сути. Предлагаю простую схему, работающую уже во всем мире. Которую вкратце можно охарактеризовать так: "я пишу что вижу, вы переводите, сколько считаете нужным", То есть, я пишу свои…
Доброе утро
И, да. С тограмм утром!
А то тут гавно, а на опозиция
настоящих буйных мало.
А то тут гавно, а на опозиция
настоящих буйных мало.
Вы не умеете убеждать и вести за собой людей. Вы не лидер. Вот и всё.
"За что ж я здесь страдаю?
Быть надо с теми, кто мой рост
НОРМАЛЬНО понимает.
Им буду петь о чем хочу,
И пить коньяк и вермут,
И будет всем нам по плечу,
Любовь и гулливерность!" (C)
Кацап - весь в этой фразе.
Иди Крым и Донбас освобождай!
Edited at 2017-06-14 10:49 am (UTC)
Накуя вообще всем россиянца бастовать и на что-то жаловаться?)
+++нельзя отступать, надо выходить, надо хоть на шажок вперед продвинуться+++ Ну вот, сейчас входят и продвигаются. На шажок, на два.
Ватникам, само собой - сдохнуть.
Юрий Нестеренко
Бывшим соотечественникам
Не будет вам весны. Какая вам весна?!
Там, где живете вы, весна упразднена.
И даже суть не в том, что псарь издал указ,
А попросту весны не может быть у вас.
Там, где живете вы - там даже не зима!
Зима, пускай она сурова, и весьма,
Есть время года; ergo, есть и времена
Иные, и зиме наследует весна.
У вас же снег, и мрак, и лед не на сезон -
Навечно, навсегда. И путать не резон
Ни оттепель с весной, ни истину с мечтой,
Ни пустоту души с ее же широтой.
В вас - ненависть к весне и страх перед весной,
Когда она придет - оттает только гной,
И ваши все псари - лишь следствие страны,
Живущей для того, чтоб не было весны.
Не будет вам ее. Не нужно убивать,
Предотвращая то, чему и не бывать,
Не нужно злобной лжи, не нужно брызг слюны -
Расслабьтесь, наконец. Не будет вам весны.
Не будет даже тем, кто молит: "Приходи!" -
Все тот же гнойный страх застыл у них в груди.
Они погоды ждут у моря тьмы и льда,
Но сами в бой со льдом не встанут никогда.
Весна придет не к тем, кто молится и ждет,
Пока подохнет псарь, пока растает лед,
А к тем, кто, наплевав на тысячи угроз,
На площади стоит три месяца в мороз,
Кто бьется, не боясь ни крови, ни огня -
И тает черный лед. И плавится броня.
Но это - не про вас. И ваш девятый круг,
Ваш ледяной Коцит - творенье ваших рук.
Покорные рабы, лукавые рабы -
Достойны все рабы единственной судьбы.
Никто вас не спасет. Вы все обречены,
Вы заслужили всё. Не будет вам весны.
Edited at 2017-06-14 10:57 am (UTC)
но, на удивление, земляники полно)
Тебе надо - сам приезжай и делай. Вон сейчас бараны Навального без пастуха. Приходи и бери это стадо, пока оно под ногами валяетцо беспризорное.
Пытаешься сделать Майдан в Москве, не выходит.
Едешь к АТОшникам говоришь что за них на самом деле - не выходит, получаешь от них по морде.
Сваливаешь из родной страны, бросив семью, в Прагу, оттуда пытаешься строить из себя героя и учить всех как правильно быть революционером - не выходит, люди почему-то не верят в пламенный патриотизм.
И почему же так выходит? Странно, скажи?
Edited at 2017-06-14 11:38 am (UTC)
Так и хочется ему по ебалу дать.
Аркаша, приезжай, тут без тебя никак!
Зачем Вы мечите бисер?
Вы же видите, что эти уроды даже не читают Ваши посты, сразу срут в комментах.
На Вас гавкают с обоих сторон и кремлеботы и сторонники Навального.
И только потому, что Вы уехали.
Так бросьте их. Им нравится жить в говне, пусть живут.
А Вам здоровья и удачи!
Дык, об этом же! -"Да пошли вы все нахер! И деньги ваши мне не нужны!"
а своей стране нахуй она нужна,тем более пережили и не одну...
Рабы создают тиранов, а не наоборот.