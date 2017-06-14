Когда почитал комменты

А больше всего я люблю вот это. Вот пять лет назад говоришь: "Блин, что вы делаете! Уникальнейший момент, власть на земле валяется, нельзя отступать, надо выходить, надо хоть на шажок вперед продвинуться, какая Болотная, какой загон, просрем сейчас - через пять лет за каждый чих пиздить будут!!!"

А, провокатор, спойлер, хочешь крови, у нас мирный протест, мы мирные люди, иди на фиг отсюда!

Ну, ок. Пытаешься сделать Майдан, зовешь, умоляешь, что-то там организовываешь, кого-то

пытаешься выводить, показываешь, как надо, каждый раз приходит по полтора человека, ты с ними пакуешься, получаешь уголовные дела, травлю, смотришь, как все остальные просирают всё в загонах и грызешь ногти от идиотизма и упущенного момента.

Через пять лет: "Ну, чего у вас там, за каждый чих пиздят, да?"

А, сидишь в своей Праге вот и не учи нас, приезжай и покажи, как надо, революционер фигов!

Блядь. Да пошли вы нахер.

Доброе утро.