starshinazapasa

Журнал Аркадия Бабченко

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Когда почитал комменты
starshinazapasa
June 14th, 12:41
А больше всего я люблю вот это. Вот пять лет назад говоришь: "Блин, что вы делаете! Уникальнейший момент, власть на земле валяется, нельзя отступать, надо выходить, надо хоть на шажок вперед продвинуться, какая Болотная, какой загон, просрем сейчас - через пять лет за каждый чих пиздить будут!!!"
А, провокатор, спойлер, хочешь крови, у нас мирный протест, мы мирные люди, иди на фиг отсюда!
Ну, ок. Пытаешься сделать Майдан, зовешь, умоляешь, что-то там организовываешь, кого-то пытаешься выводить, показываешь, как надо, каждый раз приходит по полтора человека, ты с ними пакуешься, получаешь уголовные дела, травлю, смотришь, как все остальные просирают всё в загонах и грызешь ногти от идиотизма и упущенного момента.


Через пять лет: "Ну, чего у вас там, за каждый чих пиздят, да?"
А, сидишь в своей Праге вот и не учи нас, приезжай и покажи, как надо, революционер фигов!
Блядь. Да пошли вы нахер.
Доброе утро.
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Журналистика без посредников
Продолжаем проект "Журналистика без посредников". Новоприбывшим френдам пару слов о сути. Предлагаю простую схему, работающую уже во всем мире. Которую вкратце можно охарактеризовать так: "я пишу что вижу, вы переводите, сколько считаете нужным", То есть, я пишу свои…
231 comments :
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svoboda74
2017-06-14 09:43 am (UTC)
Здесь царство нищих и рабов.....
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everri
2017-06-14 09:45 am (UTC)
Царство богатых и рабов.
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irina_gp
2017-06-14 09:44 am (UTC)
Скучно в Израиле?
Доброе утро
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yabarmalei
2017-06-14 01:50 pm (UTC)
он там хочет майдан замутить?
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colobus1
2017-06-14 09:46 am (UTC)
Зачем холопу свобода? Зачем холопу власть? Бросьте вы в самом деле. Уровень общественного развития таков.
И, да. С тограмм утром!
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Косалимов Дмитрий
2017-06-14 10:47 am (UTC)
Ты с какого из Кипров строчишь, вояка?
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(Deleted comment)
svetka_pizikova
2017-06-14 09:47 am (UTC)
чо, действительно, приезжайте.
А то тут гавно, а на опозиция
настоящих буйных мало.
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Ваши документики!
2017-06-14 11:14 am (UTC)
Да он зассал. Боится что дубинкой стукнут.
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ollo
2017-06-14 09:48 am (UTC)
Если бы в начала ХХ века был интернет, что-то подобное можно было бы прочитать в блоге у Ленина :)
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penetrat0r
2017-06-14 09:49 am (UTC)
В 17м году "новую историческую общность - советский народ" ещё не вырастили ;).
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freken_magda
2017-06-14 09:48 am (UTC)
чо, действительно, приезжайте.
А то тут гавно, а на опозиция
настоящих буйных мало.
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Grohott
2017-06-14 10:04 am (UTC)
Это потому что мы угро-финны, водь, чудь, спокойные, немногословные люди - темперамент такой, такой темперамент!
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lili_nine
2017-06-14 09:52 am (UTC)
Уважаемый Аркадий, вот тут Вы не правы.
Вы не умеете убеждать и вести за собой людей. Вы не лидер. Вот и всё.
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colobus1
2017-06-14 09:56 am (UTC)
А путин умеет? Он лидер? Правильно, умеет. Холопов, людей с феодальной ментальностью. Но таких в России процентов 95. Вот ему и легко))
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Керим Абдуллаев
2017-06-14 09:57 am (UTC)
И вот подумал наш матрос:
"За что ж я здесь страдаю?
Быть надо с теми, кто мой рост
НОРМАЛЬНО понимает.
Им буду петь о чем хочу,
И пить коньяк и вермут,
И будет всем нам по плечу,
Любовь и гулливерность!" (C)

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sergbalkov
2017-06-14 09:59 am (UTC)
в ногу товарищ надо шагать со страною, даже если страна строем шагает в лагерь, кому как не опытному вояке это знать лучше многих)
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Grohott
2017-06-14 10:07 am (UTC)
Ленин - это голова!
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dagrael
2017-06-14 10:17 am (UTC)
"Приезжай и покажи, как надо"
Кацап - весь в этой фразе.
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Косалимов Дмитрий
2017-06-14 10:49 am (UTC)
Тебе то , какел, какое до России дело?
Иди Крым и Донбас освобождай!

Edited at 2017-06-14 10:49 am (UTC)
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Kpygjy Jgfj
2017-06-14 10:18 am (UTC)
Получают з\п, причём выше всех стран СНГ, получают пенсию, причём выше всех стран СНГ, ресурсов на экспорт - валом, получили Крым, третье Приднестровье- огрызок Донбасса, очень насрали неблагодарным холопам-хохлам, замедлив их продвижение и развитие максимально возможным способом и тд и тд и тд.
Накуя вообще всем россиянца бастовать и на что-то жаловаться?)
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dagrael
2017-06-14 10:20 am (UTC)
Забыли еще - "встали с колен способом, не имеющим аналогов")))
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roving_wiretrap
2017-06-14 10:18 am (UTC)
+++власть на земле валяется+++ Да не валялась она никогда на земле, господь с вами.

+++нельзя отступать, надо выходить, надо хоть на шажок вперед продвинуться+++ Ну вот, сейчас входят и продвигаются. На шажок, на два.
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dagrael
2017-06-14 10:21 am (UTC)
А, так это по сравнению с Болотной - типа прогресс? Ну да, ну да... Сказал бы я, куда именно таким образом продвигаются)))
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yury_nesterenko
2017-06-14 10:53 am (UTC)
Отож, Аркадий. Я уже 7 лет твержу - они безнадежны. Все, не только ватники. Точнее, неватников там практически нет, просто большинство из них пещерные, а некоторые - с псевдолиберальным душком, как тот же Навальный. Когда вы еще верили в эти "окна возможностей" с якобы "валяющейся на земле властью", я уже тогда писал - ни хрена не получится. Не с этим народом (хотя слово "народ" к этому стаду вообще неприменимо). И, как всегда, оказался прав. У меня стаж правоты побольше вашего, несмотря на весь ваш боевой опыт.

Ватникам, само собой - сдохнуть.

Юрий Нестеренко

Бывшим соотечественникам

Не будет вам весны. Какая вам весна?!
Там, где живете вы, весна упразднена.
И даже суть не в том, что псарь издал указ,
А попросту весны не может быть у вас.
Там, где живете вы - там даже не зима!
Зима, пускай она сурова, и весьма,
Есть время года; ergo, есть и времена
Иные, и зиме наследует весна.
У вас же снег, и мрак, и лед не на сезон -
Навечно, навсегда. И путать не резон
Ни оттепель с весной, ни истину с мечтой,
Ни пустоту души с ее же широтой.
В вас - ненависть к весне и страх перед весной,
Когда она придет - оттает только гной,
И ваши все псари - лишь следствие страны,
Живущей для того, чтоб не было весны.
Не будет вам ее. Не нужно убивать,
Предотвращая то, чему и не бывать,
Не нужно злобной лжи, не нужно брызг слюны -
Расслабьтесь, наконец. Не будет вам весны.
Не будет даже тем, кто молит: "Приходи!" -
Все тот же гнойный страх застыл у них в груди.
Они погоды ждут у моря тьмы и льда,
Но сами в бой со льдом не встанут никогда.
Весна придет не к тем, кто молится и ждет,
Пока подохнет псарь, пока растает лед,
А к тем, кто, наплевав на тысячи угроз,
На площади стоит три месяца в мороз,
Кто бьется, не боясь ни крови, ни огня -
И тает черный лед. И плавится броня.
Но это - не про вас. И ваш девятый круг,
Ваш ледяной Коцит - творенье ваших рук.
Покорные рабы, лукавые рабы -
Достойны все рабы единственной судьбы.
Никто вас не спасет. Вы все обречены,
Вы заслужили всё. Не будет вам весны.

Edited at 2017-06-14 10:57 am (UTC)
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loona09
2017-06-14 11:41 am (UTC)
да, в этом году снег даже в июне был((
но, на удивление, земляники полно)
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max_andriyahov
2017-06-14 10:59 am (UTC)
Вечер в хату, господа революционеры.
(Reply) (Thread)
Ваши документики!
2017-06-14 11:11 am (UTC)
Этот поц нас за оленей держит, не? Сам, сука, сдриснул, а мы за него революцию ему делай! Нам оно надо? Нам она вообще нахер не сдалась. Нас и так тут неплохо кормят.

Тебе надо - сам приезжай и делай. Вон сейчас бараны Навального без пастуха. Приходи и бери это стадо, пока оно под ногами валяетцо беспризорное.
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average_russian
2017-06-14 11:48 am (UTC)
за оленя вас жена держит, голубчик.
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maxvarl
2017-06-14 11:37 am (UTC)
Аркадий, пока вы на своем примере показали следующее -

Пытаешься сделать Майдан в Москве, не выходит.
Едешь к АТОшникам говоришь что за них на самом деле - не выходит, получаешь от них по морде.
Сваливаешь из родной страны, бросив семью, в Прагу, оттуда пытаешься строить из себя героя и учить всех как правильно быть революционером - не выходит, люди почему-то не верят в пламенный патриотизм.

И почему же так выходит? Странно, скажи?

Edited at 2017-06-14 11:38 am (UTC)
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Роман Титенюк
2017-06-14 11:46 am (UTC)
Русский бунт беспощаден, встанут на колени-путинпомаги и бунтуют, разве мы этого хотим?
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arkavav13
2017-06-14 12:02 pm (UTC)
Скажи свинья украинская, фамилия Титенюк от слова титька, то есть сиська по русски?
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fikret35
2017-06-14 12:00 pm (UTC)
Архипрескверный тип этот StarshinaZapasa.
Так и хочется ему по ебалу дать.
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fikret35
2017-06-14 12:04 pm (UTC)
Закрыть бы тебя в баньке вместе с Путиным и понаблюдать в щёлочку кто-кого отпидарасит.
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ltndan74
2017-06-14 12:55 pm (UTC)
таки не сомневаетесь, что ВВП гей?
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xtill
2017-06-14 12:08 pm (UTC)
Аркаша как Ленин сейчас - такой же лысый и такой же импортный. Только Ленин не из Израиля комиссарил.

Аркаша, приезжай, тут без тебя никак!
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maxvarl
2017-06-14 03:05 pm (UTC)
Аркадий, опломбированный вагон и ваши фанаты ждут вас!
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Kyrsan Kyrsan
2017-06-14 12:32 pm (UTC)
Успокойтесь, уважаемый Аркадий.
Зачем Вы мечите бисер?
Вы же видите, что эти уроды даже не читают Ваши посты, сразу срут в комментах.
На Вас гавкают с обоих сторон и кремлеботы и сторонники Навального.
И только потому, что Вы уехали.
Так бросьте их. Им нравится жить в говне, пусть живут.
А Вам здоровья и удачи!
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Ваши документики!
2017-06-14 12:34 pm (UTC)
Дык он одно и то же ноет, как попка-дурак. Зачем сто раз одно перечитывать?
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tolstiylat
2017-06-14 12:56 pm (UTC)
Аркадию лавры попа Гапона покоя не дают ? "...пытаешься сделать майдан.." - мало киевских заморочек ?
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alfa_2384
2017-06-14 01:31 pm (UTC)
о чём пост? Майдана не выйдет, навальнята разочаровываются, лёху заменят киндерсюрпризом, а реальная оппозиция чистапаржать над всеми ними любит. ))))
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Косалимов Дмитрий
2017-06-14 02:04 pm (UTC)
Как о чем?
Дык, об этом же! -"Да пошли вы все нахер! И деньги ваши мне не нужны!"
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yabarmalei
2017-06-14 01:56 pm (UTC)
революции надо делать в другой стране-вон внаукраине сделали,сидим и наблюдаем....
а своей стране нахуй она нужна,тем более пережили и не одну...
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mnenie_mojo
2017-06-14 02:34 pm (UTC)
А зачем что-то такое говорить?
Рабы создают тиранов, а не наоборот.
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