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Журнал Аркадия Бабченко
Продолжаем проект "Журналистика без посредников". Новоприбывшим френдам пару слов о сути. Предлагаю простую схему, работающую уже во всем мире. Которую вкратце можно охарактеризовать так: "я пишу что вижу, вы переводите, сколько считаете нужным", То есть, я пишу свои…
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fritzchen
Согласно конституции Рф сейчас никакой России не существует! https://www.youtube.com/watch?v=82S
1emmJ4hU Изучайте конституцию РФ!
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