starshinazapasa

Журнал Аркадия Бабченко

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starshinazapasa
June 14th, 11:08
Напоминаю, мой телеграмм-канал здесь. Запасная площадка на случай блокировки ФБ. Подписывайтесь заранее:

https://t.me/babchenko77
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Журналистика без посредников
Продолжаем проект "Журналистика без посредников". Новоприбывшим френдам пару слов о сути. Предлагаю простую схему, работающую уже во всем мире. Которую вкратце можно охарактеризовать так: "я пишу что вижу, вы переводите, сколько считаете нужным", То есть, я пишу свои…
1 comment :
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fritzchen
2017-06-14 06:16 pm (UTC)
Согласно конституции Рф сейчас никакой России не существует! https://www.youtube.com/watch?v=82S1emm​J4hU Изучайте конституцию РФ!
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