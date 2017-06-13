starshinazapasa

Журнал Аркадия Бабченко

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Что дальше
starshinazapasa
June 13th, 12:44
Ладно. Начнем с хорошего. Вы не представляете, как мне надоело пережевывать это в тыща пятьсот миллионный раз, но, если надо - значит надо.
Итак. Хорошее.
1. Инициатива. В этот раз она исходила от протестующих. Это хорошо. Навязывание своей повестки - это важнейшая составляющая. Это просто замечательно.
2. Люди все меньше боятся выходить на несогласованные акции. Это еще замечательнее.
3. Навальный, безусловно, лучший инструмент по раскачиванию ситуации. Точнее, даже уже единственный. Поперло, пошло - ок, отлично. Навальный использует людей для достижения своих целей? Безусловно. Давайте и мы использовать Навального для достижения своих.
4. Яшин вломил Гоше Тарасевичу в автозаке. Это просто великолепно. Это, безусловно, лучшее, что было вчера. Шедевр.
Ну а теперь о реальном.


1. Нехер соглашаться на согласованные митинги. Вообще ни на какие. Тогда и переносить ничего не придется. Стратегия может быть только одна - мы выходим тогда-то и туда-то и нам плевать, что скажут те, против кого мы протестуем.
2. Подготовка мирного митинга, а затем его перенос на пропутинское шествие - это чистой воды гапоновщина. Слава Богу, что команда «фас» отдана так и не была. Иначе можно было бы ставить точку прямо вчера. Это недопустимо.
3. Терминология. Это, конечно, никакая не "революция молодежи", не "восстание студентов" и не "историческое событие". Это обычный проходной митинг, которых были уже сотни. Все то же самое. Каждый раз все восхищаются, а воз и ныне там. Уже семнадцать лет.
4. Недосказанность. Есть такое ощущение, да? Если вчера лента была вся в «вау» и «какие мы крутые», то теперь она вся в - а что дальше-то? И это совершенно правильный вопрос.
5. А дальше - выборы. Историческое событие будет в восемнадцатом году. Именно это - следующая точа бифуркации. И еще один шанс, который дает нам история. Боюсь, что последний. Неважно, за кого голосовать. Навальный, не Навальный - не имеет значения. Важно - как потом мы будем отстаивать свой голос. Неважно даже, ходить или не ходить. Все будет решаться на улицах.
6. И именно к этому надо готовить людей. И именно к этому людей надо ГОТОВИТЬ. А не уточками махать. Надо четко понимать свою цель и к ней идти. Потому что выйти с уточками, завинтиться в количестве девятисот человек, пофотаться в автозаке, уехать а пятнадцать суток, а кое-кто и на пять лет - так себе цель. Говно цель, прямо скажем.
7. Если на «революцию» ходят с айфонами - это не революция. Айфон, к слову, с собой вообще брать не надо. По нему отследят и посадят. Лучше купить дешевый аппарат с незарегистрированной симкой. Они продаются в переходах. И отключать его по дороге «на» и по дороге «с».
8. С собой надо брать противогазы, разведенное с «ренни» молоко, лимонный сок, каски, мотоциклетную защиту и коктейли Молотова. Это для начала. А там - война план покажет.
9. Надо быть честными с собой и с людьми. Это вообще первейшее. Надо четко понимать, куда и зачем мы выходим. Надо четко понимать, на что мы идем. Надо четко понимать, что будет. Надо четко понимать, что будут менты, газ, дубинки, резиновые пули, титушки, проломленные головы. Это сначала. И готовится надо противостоять именно этому. Драться с ментами. Не отдавать своих. Ночевать на улице с кострами. Ставить баррикады. Жечь автозаки. А не в клетках селфиться. Без этого продолжения - все бессмысленно.
10. Да, страшно. Да, жопа. Но другого пути нет. Его просто не существует. Пока нет этого осознания и этой готовности - ничего не будет.
11. Этого осознания и этой готовности - нет.
12. Пока же дежа-вю с Маршами несогласных десятилетней давности просто стопроцентное. Даже кричалки те же. "Милиция с народом, не служи уродам" и "Путин зассал" я уже слышать не могу. Десять лет одно и то же.
13. Не так давно я писал, что неважно, сколько нас выходит на митинги - двадцать тысяч или сто. И не важно, что сталинистов и казаков выдит тридцать человек. Важно, на что готова каждая из сторон. Наша сторона пока готова лишь размахивать уточками и фоткать, как людей винтят. Казаки с полоумными сталинистами готовы вешать нас на столбах и проламывать головы. Именно поэтому пока перевес на их стороне. Хоть нас и на порядки больше. Что вчера и было замечательно продемонстрировано во Владивостоке, где полторы дюжины камуфлированных мужиков пинками разогнали весь митинг с уточками. Это тоже надо осознавать четко.
14. Ну и отдельный привет тем, кто в одиннадцатом году пил вискарь в мэрии и называл нас, звавших выходить с палатками и кострами, провокаторами и спойлерами, а сейчас пишущих о том, как это круто - несанкционированный протест. Боже, боже, это прекрасно…
15. Ну и таки да. Традиционное. Все, кто вышел - вы офигенные молодцы, друзья мои. Хоть и с уточками, хоть и завинтились - все равно молодцы. Все лучше, чем на ровной заднице сидеть.
В рамках проекта "Журналистика без посредников"
Как обычно, кто считает нужным, сколько считает нужным
Paypal: putnpnh@gmail.com
Яндекс-кошелек, номер 410 011 372 145 462.
В Сбербанке карта номер 4276 3800 8339 8359.
Для пользователей WebMoney рублевый кошелек номер R361089635093.
Для пользователей WebMoney долларовый кошелек номер: Z525692199692
Для пользователей MasterCard, VISA и Maestro карта номер 4276 3800 8339 8359.
Либо просто кинуть на телефон
МТС: +7 915 237 41 78.
Мегафон: +7 926 558 57 89
Спасибо
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Журналистика без посредников
Продолжаем проект "Журналистика без посредников". Новоприбывшим френдам пару слов о сути. Предлагаю простую схему, работающую уже во всем мире. Которую вкратце можно охарактеризовать так: "я пишу что вижу, вы переводите, сколько считаете нужным", То есть, я пишу свои…
322 comments :
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Все будет решаться на улицах.

jumper_alpha
2017-06-13 09:53 am (UTC)
Ну... в 18-м веке все на улицах решалось, в 19-м, в 20-м. За окном - 21-й... Оппозиция застряла в 18-м :):):)
Глупенькая оппозиция, есть только одна стратегия победы - не разрушать, строить. Возьмем французскую революцию - победил Наполеон, начавший строить. Возьмем нашу - победили большевики, начавшие строить, победил Сталин, начавший строить. В 21-м веке пора уж поумнеть и сразу - строить. Тем более что в 21-м веке есть целая свободная страна - Интернет, строй - не хочу.
Отсюда интереснейший вопрос - что будет вершиной, Эверестом Интернета, что возможно построить в пределе? Что даст построенный Эверест? Очевидно, что это не противогаз и не коктейль Молотова :):):)
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сестрицы, вы ли это?

average_russian
2017-06-13 10:20 am (UTC)
Матрица

вопрос только в том, куда тушки девать в реальности
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a_b_i_t
2017-06-13 10:00 am (UTC)
— Я русский, иду протестовать против власти. Хохлы, подскажите, чё делать?
— Ну, берёшь бутылку и...
— Ни слова больше! (снимает штаны)…
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keinkeinkein
2017-06-13 11:35 am (UTC)
Вся надежда - на молодое поколение!

Путин - это лобковая вошь, ничтожество, интеллектуальный карлик, исполняющий роль Штирлица и британского агента-007 в одном лице. В дискурс старшего поколения (от 40 лет и старше) отлично вписывается президент-шпион и президент-контршпион, якобы много знающий и ничего никогда никому не разглашающий, даже своему электорату. Для молодого поколения (от 25 лет и моложе) отсутствие гласности абсолютно неприемлемо. Для молодежи все путинские хитрые планы и многоходовки выглядят как тотальное шарлатанство, жульничество, надувательство, плутовство, мошенничество. Молодое поколение выступает за гласность, за разгерметизацию информации, за отсутствие грифов "Секретно", "Не ваше дело" и "Совершенно секретно".
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microtigra
2017-06-13 10:04 am (UTC)
с коктейлем молотова свинтят ещё на подходе так что мало не покажется
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v_himera
2017-06-13 10:22 am (UTC)
Смешно. Как это хотя бы теоретически возможно? Сотни служебных собак, спешно обученных вместо наркотиков и взрывчатки искать коктейли? :0
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Denis Nishman
2017-06-13 10:07 am (UTC)
Возвращайся домой в первые ряды ссыкливый задрот
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dagrael
2017-06-13 10:16 am (UTC)
Это ты из первых рядов пишешь, клоун?)))
Пройди хоть толику того, что автор уже прошел - а уж потом хлебало раззевай.
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gray_bird
2017-06-13 10:15 am (UTC)
Замечу, что уличными протестами скидывалась власть, которая сама себя переставала защищать. А если у власти есть настрой стоять до последнего - навалят гору трупов и дальше попрут гайки закручивать.
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Константин
2017-06-13 10:27 am (UTC)
За горой трупов , всё равно , просматривается труп Каддафи ...или Чаушеску .
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v_himera
2017-06-13 10:16 am (UTC)
7. Только, когда отключаешь телефон, его надо не просто кнопкой отключать, а не полениться вытащить аккумулятор.
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microtigra
2017-06-13 10:26 am (UTC)
это сказки - отключённый телефон ничего не передаёт
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critical_errorr
2017-06-13 10:17 am (UTC)
Вижу почтовых голубей, несущих заявление о проверке текста на экстремизьм...
И реакцию супа... )
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average_russian
2017-06-13 10:25 am (UTC)
пасмурно. голуби так сразу могут и не долететь
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borzja
2017-06-13 10:19 am (UTC)
14. Ну и отдельный привет тем, кто в одиннадцатом году пил вискарь в мэрии и называл нас, звавших выходить с палатками и кострами, провокаторами и спойлерами, а сейчас пишущих о том, как это круто - несанкционированный протест. Боже, боже, это прекрасно…

Аркадий, если не трудно напомните имена "героев". Чтобы знать просто.
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raphael_kzn
2017-06-13 01:13 pm (UTC)
Скорее всего это про Алексея Венедиктова и ему подобных...
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Что дальше

Константин
2017-06-13 10:25 am (UTC)
А дальше ничего ...
Количество тех , кого "достало" ещё ничтожно мало . Люди готовы терпеть , а значит - гайки закручивать можно ещё очень долго ...
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vidoiskatel
2017-06-13 05:22 pm (UTC)
Тоже так думаю, вижу вокруг, здесь в провинции вообще глухо, народ неподъемный.
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livejournal
2017-06-13 10:26 am (UTC)
Здравствуйте! Ваша запись попала в топ-25 популярных записей LiveJournal России! Подробнее о рейтинге читайте в Справке.
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dmitriykrilov
2017-06-13 03:49 pm (UTC)
>Это, безусловно, лучшее, что было вчера
Не соглашусь. Вот это лучшее:
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dutchman07
2017-06-13 10:27 am (UTC)
Сиди уже в Праге и не вякай, революционер хренов :)
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Ivan Mouravyeff
2017-06-13 11:14 am (UTC)
поучи свою мамашу-блядь щи варить
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amorality1
2017-06-13 10:47 am (UTC)
клоун в противогазе сгнил в котле уже давно
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Лучше всего раскачивают ситуацию те, кто эмигрируют!

oldowan
2017-06-13 10:36 am (UTC)
Российские авиакомпании всерьёз обеспокоены утечкой летных кадров в Азию: по данным "Ъ", за последние 2,5 года туда уехали на работу более 300 командиров воздушных судов (КВС) и инструкторов (около 100 из них в Китай), еще 400 человек — в процессе трудоустройства. Основной причиной и в отрасли, и в Минтрансе считают высокий разрыв в зарплатах на фоне слабого рубля. Отток кадров начал сказываться на рынке: нехватку пилотов источник "Ъ" называет одной из причин сокращения полетной программы "ВИМ-Авиа".
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voda_bez_gaza
2017-06-13 01:06 pm (UTC)
А погоду на завтра какую обещают?
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colobus1
2017-06-13 10:36 am (UTC)
В России что не делай - все путин получится. Уровень общественного развития, ментальность народа, не переделать за пять лет. Нужны поколения. А по сему: попкорн и пиво. И наблюдаем "закат империи".
(Reply) (Thread)
Ваши документики!
2017-06-13 02:27 pm (UTC)
Ждунчик нарисовалсо. Из хохлов поди?
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Косалимов Дмитрий
2017-06-13 10:42 am (UTC)
П.8......ты совсем офуел, миграшка?
Возвращайся, бери каску, коктель Молотова и топай на митинг и пусть тебя там завалят на месте пулей в твою дурную бошку!
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Ivan Mouravyeff
2017-06-13 11:19 am (UTC)
Жилин из Харькова тоже призывал убивать майдановцев.
А потом как жалостливо оплотовские шавки кудахтали, когда правый сектор за них взялся, «нас за что??»... «беспредел!!»... «произвол!»..


Edited at 2017-06-13 11:20 am (UTC)
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montrealex
2017-06-13 10:44 am (UTC)
Ой Аркадий не надо про ВСЕ 17 лет я сам помню хорошо когда приезжал в Россию все были довольны год это был примерно двенадцатые наверно 11-й 12-й все были довольны выигрывали футболу голландцев и орали ЗаПутина топили так что в митинге то начались вообще после того как они с Медведева у местами поменялись вот и всё.
Пардон за ошибки читаю по утру с с моего айпэда. Буковки печатать лень на большом компьютере лежу в постели я ещё
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Дим Димыч
2017-06-13 10:47 am (UTC)
четко и поделу
для уточкодрочеров и прочих хомячков насрального это не больше чем аттракцион в выходной день
так власть точно не свергнется

Edited at 2017-06-13 10:47 am (UTC)
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oleg_lukin
2017-06-13 06:59 pm (UTC)
Власть свергнется не так-когда ты на неё сядешь, да:))
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v_himera
2017-06-13 10:48 am (UTC)
8. >разведенное с «ренни» молоко

Это еще что и зачем?
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demosfenn
2017-06-13 11:57 am (UTC)
От мусорского химоружия скорее всего.Странный коктейль конечно.
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Ivan Mouravyeff
2017-06-13 11:21 am (UTC)
а где дежурный сексот с ником «Ваши документики»?

Edited at 2017-06-13 11:22 am (UTC)
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microtigra
2017-06-13 11:32 am (UTC)
работает с документиками
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livejournal
2017-06-13 11:24 am (UTC)
Здравствуйте!
Ваша запись попала в топ-25 популярных записей LiveJournal. Подробнее о рейтинге читайте в Справке.
(Reply) (Thread)
varlam001
2017-06-13 11:55 am (UTC)
С собой надо брать противогазы, разведенное с «ренни» молоко, лимонный сок, каски, мотоциклетную защиту и коктейли Молотова. Это для начала. А там - война план покажет.
.............

коктейли Молотова - а это зачем ?
Это что , призыв убивай, сжигай ?
Очень классно звучит от некого чела который слинял туда где послаще жить и можно безопасно всякий бред нести.

Кстати про дуршлаки и кастрюльки забыл сказать ))

Edited at 2017-06-13 11:56 am (UTC)
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demosfenn
2017-06-13 12:00 pm (UTC)
Это не призыв, а всего лишь совет.Водички вскипятить для чая,мусор за собой сжечь.
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n_yegoryev
2017-06-13 12:12 pm (UTC)
"Хоть и завинтились, а все равно молодцы"

И почему же они молодцы? Без толку завинтились. Вот когда они действительно понадобятся - уже будут под статьей ходить. Бесполезно завинтились, глупо, по-детски. Коррупцию они решили обуздать на улице Тверской. Дебилы, ептить.

Навальный между тем вербует сторонников среди таких малолетних дебилов - они не понимают, что он - гапон, им про это в школе сейчас не рассказывают; они думают, что он и есть - надежда России. Когда их спрашивают, почему они за Навального, они несут несусветную ахинею про то, как Навальный обустроит Россию. Это уже поколение ЕГЭ - у них мозгов не больше, чем у нашистов образца 2010-2011 гг. Собственно, они только и годны на то, чтобы кидать молотов-коктейль, но Навальный делает так, что они в нужный момент будут или сидеть, или бояться.
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microtigra
2017-06-13 12:45 pm (UTC)
как любил говорить бисмарк, "другой надежды россии у меня для вас нет"
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voenjur
2017-06-13 12:14 pm (UTC)
Ублюдочная рожа, зассавшая ответить за свои поступки сдриснула за кардон и от туда рыгает призывая развалить страну. Жри Аркаша печеньки и не вздумай возвращаться. Съебал так съебал. а в нашу страну не лезь. Нравиться когда тебя гейропцы сношают во все отверстия, живи там и радуйся, а сюда нехер всю эту нечить нести. Революционер хренов...
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demosfenn
2017-06-13 12:23 pm (UTC)
Нравится жить в фашистском говне?Так езжай в КНДР и тони.Зачем страну тянуть за собой?
Контрреволюционер хренов.
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kotofey48
2017-06-13 12:20 pm (UTC)
Все-все-все внимательно читаем советы сбежавшего из родной страны от неведомой опасности человека-попрошайки с маниакально-депрессивным психозом)))
Кто-то уже посоветовал где-то: купите уже ему галоперидольчику))
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demosfenn
2017-06-13 12:20 pm (UTC)
Очень преждевременные советы,даже вредные советы. Вчера было рано,завтра тоже будет рано.Как тут уже правильно коментили, режим силен как никогда.Половину бюджета тратит на военных и слабовиков. И что самое печальное,этот режим реально поддерживается большинством.Может не 86%,но большинство подавляющее.Это в Москве и Питере много студентов,людей с вышкой и мозгами,которые понимают к чему всё идет.А провинция за крымнаш и Путина,хоть и живет в говне на среднюю зарплату в два раза меньшую пособия неработающему негру где-нибудь во Франции.Ну выйдут студенты,пожгут мусор с покрышками,ну посадят их на долго,другим в назидание.Ты,Аркадий, будешь в Польше багетами хрустеть,а несостоявшиеся экономисты и юристы с поломанной судьбой в застенках гэбни гнить.И ватное быдло будет орать что так им и надо,по Кисель-тв это покажут и большинство согласится.В России слишком много ватников.Хоть пассивных,хоть активных,но их большинство.И пока у них хотя бы еда есть,они так и будут хлебать говно,славить царя с его крепкой рукой и соглашаться потуже затянуть ошейник.Нужно ждать и надеяться что нефть не подорожает.А вот когда жулики и воры проедят все бюджетные заначки,когда не будет не то что денег,а самой последней пайки хрючева,что раньше в стойло исправно заносили, и держаться можно будет только до гроба,вот когда низы реально не захотят,вот тогда будет время для советов из Поваренной Книги Анархиста.
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d_nation
2017-06-13 12:24 pm (UTC)
поправка: для юристов в застенках гнить - это всего лишь этап профессионального обучения. Юрист должне знать что грозит его клиентам.
Так что это как практика... раньше в ментовку ходили, теперь по-другому, более профессионально.

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