Пара советов

Команда 29 попросила прокомментировать, как вести себя при задержании и в автозаке.
Вопросы такие:
Можно ли как-то минимизировать риск травм при задержании?
Какие опасности подстерегают в транспорте? Оставляют на солнце, открывают двери на холоде, еще что-то?
Как вести себя в автозаке, чтобы не пострадать физически?
1. Можно. Не сопротивляться, держать руки поднятыми вверх на уровни груди ладонями наружу - чтобы было видно, что вы не наносите ударов и не сопротивляетесь. Это минимизирует удары по вам, а, главное, вы на фото и видео будете запечатлены с поднятыми руками, что не даст возможности укатать вас на пять лет за сопротивление полиции. Да и вообще, если вас решили взять, то по одному космонавты не подходят - навалятся втроем-вптяером, сопротивление тут бессмысленно, только руки сломают. Расслабьтесь и дайте отвести себя в автозак.
2. В автозаке могут избить. Это довольно часто происходит. Точнее - почти всегда. Людей закидывают разгоряченными, и внутри уже могут придушить, прижать, избить, вывернуть руки. Но не это самое неприятное. Приготовьтесь - в автозаке вы просидите часа три. Жара, холод - без разницы. Это будет долго. Ни в туалет, ни покурить, как правило, не выводят. Летом это душегубка. Зимой - все же отапливают, водитель и один надзиратель оставются также внутри и они мерзнут. Самое опасное, что со мной было, это - пробитый глушитель. Когда выхлопные газы стали поступать в салон. Вот тогда и вправду стало страшно. Мы начали орать, но дверь эти козлы не открывали долго, мы уже начали задыхаться. Только когда стали вырывать решетку, чтобы разбить окно, космонавты открыли двери. Но автозак нам так и не заменили.
3. В основном, так же, как и при задержании. Расслабьтесь. Все равно уже ничего не сделаете. Поедете в ОВД, оттуда в суд, оттуда на сутки или, в лучшем случае, штраф. Но есть и еще одна стратегия. Надо понимать, что автозак - это территория задержанных. И если оказывать сплоченное организованное сопротивление - то можно и победить. Менты бояться входить в клетку, когда там много людей. И правильно делают. Я знаю несколько случаев, когда они там получали по голове. И это не влекло за собой никаких последствий - свидетелей нет, фото-видеофиксации нет, а сами они об этом распространяться не любят, вроде как не по-пацански. Один раз я сам зашел в автозак, а там мент избивал задержанного. Я взял его за бронежилет, оттянул и сказал что-то вроде: "это наша территоия, не заходи сюда". Подействовало. Но это было в 12-13 годах, когда законодательство было травоядное. Возможно, сейчас уже и не прокатит
Сама памятка Команды с юридическими рекомендациями здесь: https://team29.org/protest/
расслабиться.
ничего себе советики
может еще до митинга расслабиться и не ходить на него?
Травмированный мент не может тебя травмировать.
-Какие опасности подстерегают в транспорте? Оставляют на солнце, открывают двери на холоде, еще что-то?
В перевёрнутый и горящий "автозак" не сажают.
-Как вести себя в автозаке, чтобы не пострадать физически?
Смотри предыдущий вопрос.
С такими советами вам самая дорога в горящий автозак.
Какой ты все таки сказочник, Андерсензапаса
В высокоразвитых обществах должны оптимально воспроизводиться все реальности из последовательности развития человека и общества. В современных обществах преобладает плюрализм примитивных мировоззрений, и чрезмерно воспроизводятся реальности из начала последовательности развития, из-за чего не хватает ресурсов на воспроизводства высокоразвитых реальностей из конца последовательности развития.
Мусора на Терской русофобов "крутили".
- Негодяев силком волокли в "автозак"
за публичное пение Гимна России
и за поднятый ввысь государственный флаг.
Скоро мы доживём до полнейшего треша
и увидим в реальности этот момент:
как менты россиян без суда будут вешать
за публично показанный вовкин портрет!
Не менее 750 человек в Москве и около 900 в Санкт-Петербурге задержаны во время антикоррупционных акций 12 июня. Такие данные около 17:30 привел РБК со ссылкой на правозащитников из "ОВД Инфо". Официальной информации по задержанным пока нет.
Это не начало конца, но конец начала (С)
Не тушкой, так чучелом каддафи отпустим.
М.Е.Салтыков-Щедрин
Провокаторы эти митингующие! Я там был и всё видел. Они митинговали, сорвали часть фестиваля.
Сегодня россияне, в честь праздника, получили пиздюлей от своих властей.
В этом вся разница.
Украина, пусть медленно, но идет к цивилизованным странам. А Россия все больше скатывается в средневековье.
Украина, с каждым днем все больше не Россия. Именно за это мы "скакали" на Майдане. Именно за это погибли ребята на Институтской и гибнут на полях Донбасса.
Кто нибудь может себе представить, чтобы сегодня десять тысяч украинцев вышли на Хрещатик, а их начали избивать дубинками и бросать в автозаки? Через пару часов там был бы весь Киев, к вечеру половина Украины, а к утру уже выбирали бы нового гетьмана!
За украинцев искренне рад, но лично я не выбирал, где мне родиться.
Или умрите за свою победу. Ссыкотно?
Там то не церемонились,да,Аркаш?