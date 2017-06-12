starshinazapasa

Журнал Аркадия Бабченко

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Пара советов
starshinazapasa
June 12th, 14:22

Команда 29 попросила прокомментировать, как вести себя при задержании и в автозаке.
Вопросы такие:
Можно ли как-то минимизировать риск травм при задержании?
Какие опасности подстерегают в транспорте? Оставляют на солнце, открывают двери на холоде, еще что-то?
Как вести себя в автозаке, чтобы не пострадать физически?

1. Можно. Не сопротивляться, держать руки поднятыми вверх на уровни груди ладонями наружу - чтобы было видно, что вы не наносите ударов и не сопротивляетесь. Это минимизирует удары по вам, а, главное, вы на фото и видео будете запечатлены с поднятыми руками, что не даст возможности укатать вас на пять лет за сопротивление полиции. Да и вообще, если вас решили взять, то по одному космонавты не подходят - навалятся втроем-вптяером, сопротивление тут бессмысленно, только руки сломают. Расслабьтесь и дайте отвести себя в автозак.

2. В автозаке могут избить. Это довольно часто происходит. Точнее - почти всегда. Людей закидывают разгоряченными, и внутри уже могут придушить, прижать, избить, вывернуть руки. Но не это самое неприятное. Приготовьтесь - в автозаке вы просидите часа три. Жара, холод - без разницы. Это будет долго. Ни в туалет, ни покурить, как правило, не выводят. Летом это душегубка. Зимой - все же отапливают, водитель и один надзиратель оставются также внутри и они мерзнут. Самое опасное, что со мной было, это - пробитый глушитель. Когда выхлопные газы стали поступать в салон. Вот тогда и вправду стало страшно. Мы начали орать, но дверь эти козлы не открывали долго, мы уже начали задыхаться. Только когда стали вырывать решетку, чтобы разбить окно, космонавты открыли двери. Но автозак нам так и не заменили.


3. В основном, так же, как и при задержании. Расслабьтесь. Все равно уже ничего не сделаете. Поедете в ОВД, оттуда в суд, оттуда на сутки или, в лучшем случае, штраф. Но есть и еще одна стратегия. Надо понимать, что автозак - это территория задержанных. И если оказывать сплоченное организованное сопротивление - то можно и победить. Менты бояться входить в клетку, когда там много людей. И правильно делают. Я знаю несколько случаев, когда они там получали по голове. И это не влекло за собой никаких последствий - свидетелей нет, фото-видеофиксации нет, а сами они об этом распространяться не любят, вроде как не по-пацански. Один раз я сам зашел в автозак, а там мент избивал задержанного. Я взял его за бронежилет, оттянул и сказал что-то вроде: "это наша территоия, не заходи сюда". Подействовало. Но это было в 12-13 годах, когда законодательство было травоядное. Возможно, сейчас уже и не прокатит

Сама памятка Команды с юридическими рекомендациями здесь: https://team29.org/protest/


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50 comments :
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greywildcat
2017-06-12 11:47 am (UTC)
Рекомендация сплоченно сопротивляться похоже для РФ не актуальна. Значит повяжут поодиночке.
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friendlystrnger
2017-06-12 01:42 pm (UTC)
могли бы давно уже взять пример с украинцев, но, рожденные ползать...
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morexod55
2017-06-12 12:40 pm (UTC)
В 30-х годах тактика была аналогичная. Ночью, по одному, пересажали всех, но не это главное. Главное создали атмосферу тотального страха. Ублюдочная страна.
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a_shestakov
2017-06-12 12:53 pm (UTC)
Вы так говорите, будто эту атмосферу создавали марсиане. Между тем, бойцы омона и прочих собров - Сережка с Малой Бронной и Витька с Моховой.
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stagla
2017-06-12 12:48 pm (UTC)
ага
расслабиться.
ничего себе советики
может еще до митинга расслабиться и не ходить на него?
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dasblinkenlight.dreamwidth.org
2017-06-12 01:26 pm (UTC)
Это правда, совет "не ходить на него" был бы гораздо лучше. Митинг "с высочайшего позволения" - это игра с напёрсточниками. Единственный способ не проиграть - это не играть.
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oldoy
2017-06-12 01:11 pm (UTC)
Нужно помнить-власть капиталистов- енто вам не коммуняки. Это гораздо зверее, ибо у власти КПСС было правильное учение, но воплощение уродливое, ну исполнители неумелые, а у этих само учение, сам исходник уёбищен-и по своему проекту заложено, что человек- чисто рабочая скотина для добывания себе всех удовольствий. Менты и прочие шохи- тут отбор по холуёности. Быть с ними воспитанными паиньками-самоуничтожение.Доброта с кулаками- аксиома бытия.
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Daniyar Nauryz
2017-06-12 08:11 pm (UTC)
Правильно сказал и лаконично!
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Gobbas F
2017-06-12 01:31 pm (UTC)
Миньены не парьтесь. пусть вас бьют. желательно что бы перед камерами. ваш Леша будет только рад. Особенно будет рад если кого нибудь из вас убьют. Станете небесной сотней для Лешиного пиара.
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Sergei Vz
2017-06-12 02:34 pm (UTC)
-Можно ли как-то минимизировать риск травм при задержании?
Травмированный мент не может тебя травмировать.
-Какие опасности подстерегают в транспорте? Оставляют на солнце, открывают двери на холоде, еще что-то?
В перевёрнутый и горящий "автозак" не сажают.
-Как вести себя в автозаке, чтобы не пострадать физически?
Смотри предыдущий вопрос.
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noneinbox
2017-06-12 02:46 pm (UTC)

С такими советами вам самая дорога в горящий автозак.

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noneinbox
2017-06-12 02:44 pm (UTC)

Какой ты все таки сказочник, Андерсензапаса

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Sergey Sirin
2017-06-12 02:59 pm (UTC)
Не может быть высокоразвитым общество, в котором не развивается и не преобладает научно обоснованное мировоззрение, граждане которого знают язык только на бытовом разговорном уровне и совершенно не знают структуру человеческого/русского языка, то есть постоянные естественные взаимосвязи таких понятий как: народ, общество, свобода, революция, права, закон, мораль, справедливость, открытие, человек, возвышение, и т.д.
В высокоразвитых обществах должны оптимально воспроизводиться все реальности из последовательности развития человека и общества. В современных обществах преобладает плюрализм примитивных мировоззрений, и чрезмерно воспроизводятся реальности из начала последовательности развития, из-за чего не хватает ресурсов на воспроизводства высокоразвитых реальностей из конца последовательности развития.
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boristumentcev
2017-06-12 03:06 pm (UTC)
В Москве на антикоррупционной акции задержаны около 400 человек, сообщает телеканал "Дождь" со ссылкой на "ОВД-Инфо".

Мусора на Терской русофобов "крутили".
- Негодяев силком волокли в "автозак"
за публичное пение Гимна России
и за поднятый ввысь государственный флаг.
Скоро мы доживём до полнейшего треша
и увидим в реальности этот момент:
как менты россиян без суда будут вешать
за публично показанный вовкин портрет!
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oleg_lukin
2017-06-12 03:43 pm (UTC)
http://classic.newsru.com/russia/12jun2017/moscow_4.html
Не менее 750 человек в Москве и около 900 в Санкт-Петербурге задержаны во время антикоррупционных акций 12 июня. Такие данные около 17:30 привел РБК со ссылкой на правозащитников из "ОВД Инфо". Официальной информации по задержанным пока нет.

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oleg_lukin
2017-06-12 03:44 pm (UTC)
сегодня полицаи начали ловить ответку.
Это не начало конца, но конец начала (С)
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jonn1ck2
2017-06-12 03:47 pm (UTC)
конец начала... чувак ты гений
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jonn1ck2
2017-06-12 03:44 pm (UTC)
Точно не прокатит. Диктатура крепчает. Пора валить.
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oleg_lukin
2017-06-12 06:03 pm (UTC)
Мы ебём - Путин крепчает. Все при деле.
Не тушкой, так чучелом каддафи отпустим.
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dimbass_32
2017-06-12 04:36 pm (UTC)
"Любят русские бунтовать! Встанут на колени перед барским домом и стоят, подлецы! Знают, что бунтуют и всё равно стоят!"
М.Е.Салтыков-Щедрин
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human_cognitio
2017-06-12 05:07 pm (UTC)

Провокаторы эти митингующие! Я там был и всё видел. Они митинговали, сорвали часть фестиваля.

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oleg_lukin
2017-06-12 06:04 pm (UTC)
И только доблестным поллюционерам удалось спасти другую часть фестиваля.
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graf_andrey
2017-06-12 05:53 pm (UTC)
Вчера украинцы получили безвиз со странами ЕС.

Сегодня россияне, в честь праздника, получили пиздюлей от своих властей.

В этом вся разница.
Украина, пусть медленно, но идет к цивилизованным странам. А Россия все больше скатывается в средневековье.
Украина, с каждым днем все больше не Россия. Именно за это мы "скакали" на Майдане. Именно за это погибли ребята на Институтской и гибнут на полях Донбасса.
Кто нибудь может себе представить, чтобы сегодня десять тысяч украинцев вышли на Хрещатик, а их начали избивать дубинками и бросать в автозаки? Через пару часов там был бы весь Киев, к вечеру половина Украины, а к утру уже выбирали бы нового гетьмана!
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oleg_lukin
2017-06-12 06:06 pm (UTC)
Если коротко -у всех свой путь. И личного выбора порой недостаточно -в масштабах страны.
За украинцев искренне рад, но лично я не выбирал, где мне родиться.
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nemec_vader
2017-06-12 09:33 pm (UTC)
Можно еще на колени стать и иконку Царя-батюшки на лоб приклеить. Так оно безопаснее протестовать-то. Ну, а если и отпиздят, то можно утешить себя тем, что из больницы получатся крутые селфи с кучей лайков.
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dirtyfarmermiro
2017-06-12 11:14 pm (UTC)
Да расслабьтесь совсем уже, борцуны! Целее будете. Лапки вместе, ножки врозь.
Или умрите за свою победу. Ссыкотно?
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svet_dobro
2017-06-13 07:25 am (UTC)
Аркадей делится турецким опытом.
Там то не церемонились,да,Аркаш?
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