Пара советов

Команда 29 попросила прокомментировать, как вести себя при задержании и в автозаке.

Вопросы такие:

Можно ли как-то минимизировать риск травм при задержании?

Какие опасности подстерегают в транспорте? Оставляют на солнце, открывают двери на холоде, еще что-то?

Как вести себя в автозаке, чтобы не пострадать физически?

1. Можно. Не сопротивляться, держать руки поднятыми вверх на уровни груди ладонями наружу - чтобы было видно, что вы не наносите ударов и не сопротивляетесь. Это минимизирует удары по вам, а, главное, вы на фото и видео будете запечатлены с поднятыми руками, что не даст возможности укатать вас на пять лет за сопротивление полиции. Да и вообще, если вас решили взять, то по одному космонавты не подходят - навалятся втроем-вптяером, сопротивление тут бессмысленно, только руки сломают. Расслабьтесь и дайте отвести себя в автозак. 2. В автозаке могут избить. Это довольно часто происходит. Точнее - почти всегда. Людей закидывают разгоряченными, и внутри уже могут придушить, прижать, избить, вывернуть руки. Но не это самое неприятное. Приготовьтесь - в автозаке вы просидите часа три. Жара, холод - без разницы. Это будет долго. Ни в туалет, ни покурить, как правило, не выводят. Летом это душегубка. Зимой - все же отапливают, водитель и один надзиратель оставются также внутри и они мерзнут. Самое опасное, что со мной было, это - пробитый глушитель. Когда выхлопные газы стали поступать в салон. Вот тогда и вправду стало страшно. Мы начали орать, но дверь эти козлы не открывали долго, мы уже начали задыхаться. Только когда стали вырывать решетку, чтобы разбить окно, космонавты открыли двери. Но автозак нам так и не заменили.



3. В основном, так же, как и при задержании. Расслабьтесь. Все равно уже ничего не сделаете. Поедете в ОВД, оттуда в суд, оттуда на сутки или, в лучшем случае, штраф. Но есть и еще одна стратегия. Надо понимать, что автозак - это территория задержанных. И если оказывать сплоченное организованное сопротивление - то можно и победить. Менты бояться входить в клетку, когда там много людей. И правильно делают. Я знаю несколько случаев, когда они там получали по голове. И это не влекло за собой никаких последствий - свидетелей нет, фото-видеофиксации нет, а сами они об этом распространяться не любят, вроде как не по-пацански. Один раз я сам зашел в автозак, а там мент избивал задержанного. Я взял его за бронежилет, оттянул и сказал что-то вроде: "это наша территоия, не заходи сюда". Подействовало. Но это было в 12-13 годах, когда законодательство было травоядное. Возможно, сейчас уже и не прокатит

Сама памятка Команды с юридическими рекомендациями здесь: https://team29.org/protest/