starshinazapasa

Журнал Аркадия Бабченко

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День, когда по Верхней Вольте поплыли ракеты
starshinazapasa
June 10th, 11:57


И вот они дербанят в пух и прах все свободное телевидение. Закатывают в асфальт любое инакомыслие. Выстраивают линию партии. Переделывают учебники истории. Назначают Мединского министром. Вкладывают ярды баксов. Создают особое отдельное телевидение. Запускают спутники. Закупают лучшую аппаратуру. Камеры, передвижные станции, тарелки, телефоны, мегагерцы, эфиры. Нанимают по всему миру дорогих корреспондентов. Вещают на английском и арабском. Транслируют на весь мир. Принимают закон о формировании положительного образа России за рубежом. Строят Сочи. Устраивают феерическую Олимпиаду. Выдают черное за белое. Выпускают Кургиняна, Дугина, Киселева и Проханова. Рогозин бороздит просторы Луны. "Глонасс" бороздит просторы Тихого океана. "Протоны" бороздят просторы степей под Байконуром. Причем дважды подряд.
В общем, все фантастически трудятся в поте лица и в пене рта, не покладая рук, так, как вообще мало кто трудится в России.
Жить стало лучше. Жить стало веселее. Мир смотрит и завидует и пускает слюни.
А потом случается наводнение. И в поселок Мало, что в Бийском районе на Алтае, приплывает ступень баллистической ракеты из композитных материалов.
А в ступени приплывают две собаки. И радостно машут встречающим хвостами.
Белка и Стрелка, блеать.
- Ну, что, земляне! Не ждали? - как бы говорят нам их идиотские улыбки.

А еще говорят, Бога нет. Да у него такое чувство юмора - никакому Чаплину не снилось! Причем обоим.
Ступень эту должны были утилизировать по договору с американцами, но вместо этого её то ли удачно сп…ли во времена конверсии, то ли продали местным жителям по дешевке, а то ли просто прое… в смысле, раздали забесплатно. Не, ну а чо. У нас в каждой алтайской деревне по такой есть. Так, чисто на сортир. Ну да, ни разу не летала. Ну, да, из композитных материалов. Ну да, новейшие технологии. Ну, да, лямы баксов. Ну и что? Россия - щедрая душа. Жить стало лучше. Веселей.
И в кабинете главного редактора "Раши Тудей" раздается звериный крик простреленной навылет волчицы.
- ИДИОТЫ, БЛД! СКА, БЛД! НЕНВЖУ, БЛД! ДБЛЫ,БЛД! - разносится по коридорам стук многоутруженной головы об элитный шифоньерный шкаф.
За закрытой дверью Константина Львовича звучат два одиноких выстрела.
А Арам Ашотович, нервно закурив тридцать седьмую сигарету, шлет Венедиктову твит: "поучи своих блядей борщ варить".
Но потом Маргарита успокаивается. Берет себя в руки. Варит голову бобра. С картошкой и луком. Съедает её.
Арам Ашотыч тушит сигарету.
Константин Львович промахивается.
Кисилев едет в Амстердам. Съедает сердце гея. Превращает Америку в радиоактивный пепел.
А на надувной лодке приплывает тетенька, узнает свою кормилицу-ракету и со словами "ой, это мое", уводит её за веревочку обратно в стойло.
И все закатывают рукава. И вновь принимаются за работу. И строчат репортажи.
О том, как жить стало лучше. И уж определеннее - веселей.
Из Верхней Вольты с любовью.
Аминь.
И только в сырой английской земле под тяжелой могильной плитой серого камня писатель и публицист Эрик Артур Блэр, более известный под именем Джордж Оруэлл, крутится штопором в своей скорбной юдоли, плачет и бьется головой о крышку гроба.
- Ска… Ненвжу… Блд… Ла-ла-лу-ла-лу-ла-лу-ла…- разносятся из-под земли его одинокие рыдания.
В Антиутопии всходит солнце и начинается новый день.
Доброе утро.
ЗЫ: Три года назад. Помните? А неплохо получилось. До сих пор ржу.
В рамках проекта "Журналистика без посредников"
Как обычно, кто считает нужным, сколько считает нужным
Paypal: putnpnh@gmail.com
Яндекс-кошелек, номер 410 011 372 145 462.
В Сбербанке карта номер 4276 3800 8339 8359.
Для пользователей WebMoney рублевый кошелек номер R361089635093.
Для пользователей WebMoney долларовый кошелек номер: Z525692199692
Для пользователей MasterCard, VISA и Maestro карта номер 4276 3800 8339 8359.
Либо просто кинуть на телефон
МТС: +7 915 237 41 78.
Мегафон: +7 926 558 57 89
Спасибо

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Журналистика без посредников
Продолжаем проект "Журналистика без посредников". Новоприбывшим френдам пару слов о сути. Предлагаю простую схему, работающую уже во всем мире. Которую вкратце можно охарактеризовать так: "я пишу что вижу, вы переводите, сколько считаете нужным", То есть, я пишу свои…
111 comments :
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penetrat0r
2017-06-10 09:02 am (UTC)
Да-да.
Из Твиттера: "Герб России - двуглавый оруэлл"
:)
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causeplay
2017-06-10 11:34 am (UTC)
ты всегда информацию из сортирного очка черпаешь, говноед? и еду себе на пропитание ты там же добываешь, говноед ты тупорылый, бгг?
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robinbobin
2017-06-10 10:00 am (UTC)
по реке плывет утюг
в сторону Чугуева
ну и пусть себе плывет
железяка хуева
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drneubauer555
2017-06-10 10:26 am (UTC)
Нахуя? Пусть пишет свои отличные статьи дальше.
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livejournal
2017-06-10 10:32 am (UTC)
Здравствуйте!
Ваша запись попала в топ-25 популярных записей LiveJournal. Подробнее о рейтинге читайте в Справке.
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livejournal
2017-06-10 10:32 am (UTC)
Здравствуйте! Ваша запись попала в топ-25 популярных записей LiveJournal России! Подробнее о рейтинге читайте в Справке.
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guriny
2017-06-10 11:17 am (UTC)
Да поиздевайтесь немного над Россией, родина всё стерпит. А вам пусть хоть немного от этого веселее жить будет, депрессивные вы наши.
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penetrat0r
2017-06-10 11:51 am (UTC)
Дык в первую очередь, получается, всякие ваши Росстаты, ВЦИОМы, ВШЭ, говорящие головы из министерств и т.п. в основном издеваются над Рассеюшкой, например:
- падение большинства отраслей экономики slon . ru/posts/72510 ,
- ещё одна подборка фактов из _рашенькиных_ же источников о многочисленных пробиваниях днов (днищ) ;) "процесс сжатия экономики шел «широким фронтом», затронув все сектора за исключением оптовой торговли, и в результате экономика не просто пробила достигнутое ранее дно, но и пошла ниже него." www . rbc . ru/economics/01/08/2016/579f06e69a79471547947e3d
- коллапс в медицине - "За год численность среднего и младшего медперсонала сократилась почти на 70 тыс. человек", izvestia . ru/news/621152#ixzz4G3hl9hFG
- коллапс в образовании - www . gazeta . ru/business/2016/07/31/9722969 . shtml
- трата резервов для поддержания штанов - meduza . io/news/2016/07/05/rossiyskiy-minfin-sostavil-plan-rashodovaniya-rezervov
- кража пенсий - www . forbes . ru/news/324551-mintruda-prizvalo-zamorozit-pensionnye-nakopleniya-do-2019-goda
- нехватка денег на еду и одежду у 40% ваты - www . newizv . ru/economics/2016-07-28/243680-ne-hvataet-na-edu-i-odezhdu.html
- "Падение доходов россиян ускорилось в 2 раза" www . finanz . ru/novosti/lichnyye-finansy/padenie-dokhodov-rossiyan-uskorilos-v-2-raza-1001694313
- Продолжение падения покупательной способности - www . ng . ru/economics/2017-01-18/1_6905_zubu . html
и т.п.
- 75% работников в России находятся у черты бедности - www . vestifinance . ru/articles/83521
- Сокращение рабочих мест в промышленности ускорилось до максимума за год www . rbc . ru/economics/02/05/2017/590838999a7947ab97a9bb20?from=newsfeed
- Повседневные расходы россиян сократились до пятилетнего минимума - meduza . io/news/2017/05/11/povsednevnye-rashody-rossiyan-sokratilis-do-pyatiletnego-minimuma
- Положение конкурентоспособности российской экономики - www . imd . org/globalassets/wcc/docs/release-2017/2017-world_competitiveness_ranking . pdf
- Продолжение крутого пике доходов россиян - krizis-kopilka . ru/archives/tag/doxody-rossiyan-pri-krizise
- Чистый отток капитала из России в 2016 году составил $19,2 млрд, vedomosti . ru/economics/news/2017/03/31/683642-chistii-ottok-kapitala
- почти 80% сыра в российских магазинах является фальсификатом - www . interfax . ru/russia/470582
- по итогам 2016 года экспорт России в стоимостном выражении сократился на 17% - theins . ru/wp-content/uploads/2017/06/44-02 . jpg

Ну и другие радостные новости:
- В этом году в рейтинге Doing Business Россия на опустилась на 4 позиции и сползла на 40-е место с 36-го (уступая в том числе Белоруссии, Казахстану, Грузии и Армении - russian . doingbusiness.org/data/exploreeconomies/russia
- Россия в этом году опустилась с 44 на 46 место в рейтинге самых конкурентоспособных экономик по версии швейцарской бизнес-школы IMD - www . rbc . ru/economics/31/05/2017/592f0a239a7947202f218b5c
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aleandra_ua
2017-06-10 11:21 am (UTC)

Ха-ха, посмеялась

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kosmopoliten
2017-06-10 11:24 am (UTC)
Господь, повесь меня на рею, в сковороде поставь на газ, но мне приятно, что Корея обосралась в который раз. Причем, не то, чтоб я злораден. Не то, чтоб им желаю зла. А просто любопытства ради. И чтоб статистика была. Наверно ради этикета я должен выразить печаль: у вас там грохнулась ракета, ах боже ж мой, безумно жаль. Мне правда жаль на самом деле корейский инженерный цех. Который, видимо, расстрелян, включая родственников всех. Но есть один закон природы: всё будет падать каждый раз в стране, где толком нет свободы, и где у власти пидарас. Тут все гниет и все хиреет, и граждане живут в аду. (Напоминаю, что Корея сейчас имеется в виду.)
Какие могут быть ракеты, когда на каждом чертеже великого вождя портреты рисует кульман сам уже? В стране, где любят бегать строем перед начальством, чуть дыша. Союзничать с любым отстоем и опасаться США. Где нет коварнее измены и нет ужаснее вины, чем пожелание замены великого вождя страны. Где модно доносить на близких, лизать подошву сапога, учиться красть из общей миски и хором лаять на врага. Где жопа так привыкла к розгам, что чешется, когда их нет. И каждый, кто родился с мозгом, мечтает жить в другой стране. И те из них, кто похрабрее, давно сбежали за бугор. (У нас о Северной Корее, напоминаю, разговор.)
Какая физика и атом в стране, где по уши навоз. Где самым главным аппаратом был и остался паровоз. Какие к черту полимеры в пространстве круговых порук — где сверху назначают мэров, а мэры назначают слуг. Где иностранную угрозу преподают уже с яслей. Где лидер правит до склероза, пока не ляжет в мавзолей. Где граждане крадут тележку, когда идут в универмаг. Где митинги идут в поддержку того, кто у руля и так. Где в результате школьной дружбы в министры набрано говно. Где больше развиты спецслужбы, чем медицина и кино. Какая на хрен там ракета? Фанера плюс хороший грим. (Я вам напоминаю, это — мы про Корею говорим.)
Я думаю, теперь скорее на Землю упадет Луна, чем возродится из Кореи опять нормальная страна. Законы Дарвина пока что нигде не отменил Господь: повесишь умников на мачту, а остальных велишь пороть — чтоб честный вечно жил без денег, чтоб компетентный был неправ, а каждый лодырь и бездельник имел набор таких же прав. И так из каждого народа, немного порулив страной, нетрудно вывести породу путем селекции одной. Всего немного потрудиться, пропалывая огород, — и через двадцать лет родится другой особенный народ. Умеющий лишь ползать раком, целуя ноги палачу. С таким не сваришь «Доширака». Уж про ракеты я молчу. И будут люди все дурее, и все беднее города. А ты чего ждала, Корея? Господства мирового, да? Что со своей ракетой сраной ты наконец обгонишь всех, кто гражданам с телеэкрана не брешет про сплошной успех? Сидит Корея с жопой голой. Корейский люд в печали стих. И здесь не очень-то веселый сегодня получился стих. (Зато пока нам душу греет одна лишь светлая строка: пока всё это про Корею. Но ключевое здесь — пока.)
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taram_66
2017-06-10 12:20 pm (UTC)
Мне кажется, так не бывает: в стране - один диктатор и те, кого он бьет плетьми. Любой диктатор выстраивает иерархическую пирамиду, или пирамида порождает диктатора. В средневековой Европе: король - под ним дворянское сословие, которое и несет, так сказать, трон. В сталинском СССР: Сталин и система спецраспределителей; кто рьяно служит Сталину, тот отоваривается в спецраспределителе, кушает колбасу и сгущенку. Народ кушает "суп рататуй: одна вода, а посередине картофелина". В Северной Корее, наверное, тоже существует что-то подобное, какая-то социальная пирамида. По - крайней мере, пятая часть населения довольна существующим положением вещей. При любой власти есть свои мажоры.
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living999999999
2017-06-10 11:27 am (UTC)
Раньше говорили, что кто в армии служил, тот в цирке не смеется, теперь это распространилось на всю РФ.
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О

irek_murtazin
2017-06-10 12:03 pm (UTC)
Аркадий, а ты заметил, что превратился в пенсионера, живущего прошлым? Для сегодня и завтра нужна виагра, а на виагру пенсии не хватает.... Грустно как-то совсем... Хороший ты парень, но уже какой-то чужой, заграничный...

Edited at 2017-06-10 12:30 pm (UTC)
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kosmopoliten
2017-06-10 12:31 pm (UTC)
Все рано или поздно преврашаются в пенсионеров, Ирек.
Вот только я не пойму эта ракета из прошлого приплыла или это событие свежее.
И не знаю как у других, а у меня на виагру хватает...главное не переусердствовать с этим.
Аркадия практически выдавили из России, а за что не объявили.
За инакомыслие. За мышление отличное от Проханова или Дугина.
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asmotol
2017-06-10 12:11 pm (UTC)
Госоподи ты боже!
Какая на хрен разница как дегенераты-пидоры прикрывают свой единственный, финт?
Скорее всего и эта писанина служит той же цели, прикрывает их финт - главное, чтоб ни одно быдло не задумалось сколько оно работает на себя, сколько на других, не догадалось, что независимо от приносимой им пользы и затраченных трудов, оно будет иметь тот уровень жизни, который ему назначат, что оно всегда имело и имеет статус скота.
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Роман Титенюк
2017-06-10 01:10 pm (UTC)
А ведь хорошо ведь строчат репортажи, отлично работают. Знакомая семья из Германии насмотрелась русского ТВ переезжают в Красноярск. Сегодня одна пациентка восхищалась Путиным, ругала амеров и показывала такую политическую просвещенность, что я просто охуел. Конечно больше всем досталось украинцам. Так вот она с 1992 го живёт в Германии и родом из Казахстана, то есть в Росси никогда не была. Так что отлично работают ребята.
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yury_nesterenko
2017-06-10 02:15 pm (UTC)
А про голову бобра - это откуда?

Ватникам - неизменно сдохнуть.
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apollo_musaget
2017-06-10 02:25 pm (UTC)
"Если бы нас не во плоти породили, мы бы не знали огня. "
(Книга Фомы Атлета )
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apollo_musaget, тебя запомоили, БГГ

salomafik_plus
2017-06-11 07:25 am (UTC)


хуесосиянин, признайся как ты предчувствуешь свою скорую и страшную смерть от болгарки, гы

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aleandra_ua
2017-06-10 04:44 pm (UTC)
ха-ха! пост не про украину же. че плакать-то
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Владимир Артёмов
2017-06-10 07:07 pm (UTC)
Белка и Стрелка живы всё-таки!
Ну и хорошо. Вот технологии были!
Может их в Думу ... к Терешковой?
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kadet734
2017-06-10 08:36 pm (UTC)
Не качеством,так количеством.Да,подайте ему уже на пиво...
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kadet734, ты обхезался, гы

salomafik_plus
2017-06-11 07:26 am (UTC)


подзалупный, поведай как тебя ебут космонавты, БГГ

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Mr Ice
2017-06-11 02:38 am (UTC)
Аркадий, вот только не надо подсовывать нам старую, несвежую русофобию. Мы все ждем от тебя свежей, качественной русофобии на злобу дня. Не нужно огорчать своих читателей.
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Mr Ice, тебя ебут в пустую голову, хахаха

salomafik_plus
2017-06-11 07:26 am (UTC)


несвидомый говноед, квакни как ты боишься запаха украинского сала с чесноком, бггг

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vasjad
2017-06-11 11:57 am (UTC)
Российский Генштаб обвинил американцев в сотрудничестве с ДАИШ. А почему же РФ не уничтожает тех, кто с ДАИШ сотрудничает? Тем более, в Сирии американцы находятся неофициально. Как и Израиль оккупировал "Крымнаш-Голансиие высоты". Почему россияне не внесли Пентагон в список организаций, сотрудничающих с террористами? Не запретили Пентагон и Госдеп в России почему? Вот американцы расследуют влияние российских хакеров на американские выборы. И допрашивают даже своего президента про то. А в РФ Димона не допросили про его коррупцию. Не создали комиссию по расследованию фактов фильма про премьера!!! Засекретили инфу даже про Медведева!!! Или так же в РФ Навального обвиняют в том, что он якобы, агент Госдепа. Но расследования нет по этому поводу почему-то!А только какие-то мелочи из его расследования рассматривает суд РФ! Т.е. влияние фильма Лёхи важнее и страшнее для кремля, чем якобы попытки Госдепа скинуть Путина через Навального!!! И Поклонская озабочена тем, чтобы "кина не будет", вместо того, чтобы искать корни госдеповские в Навальном! Т.е. Алексея голословно и без доказательств обвиняют в антигосударственной деятельности. А судят за щепки. Понимая, что против него не найдут никаких доказательств в связях с Госдепом. Их просто нет. Он никакой не госдеповец. А ведь посадить его за антигос деятельность можно было бы - и сразу разогнать и заткнуть антикоррупционную деятельность. Но нет доказательств. И значит российская пропаганда лживая сама по себе. И только ложью и может существовать российская лживая власть.
Есть ещё претензии к рос опросам. Тема внуков Путина заинтересовала россиян сильно. Но почему-то не проведены опросы в РФ "желаете ли вы знать о дочках и внуках путина?" Как вы относитесь к тому, что ничего не знаете о них? Тот же ДКиселёв рассказывает о личной жизни Макрона, Трампа. Но не показал ни одного сюжета про детей своего президента. Вот как российские государственные каналы любят запад и США. И умалчивают своего президента! За российские деньги. "РТ" на запад вещает. Но про детей Путина ничего не рассказывает. Т.е. за российские госденьги не рассказывает о российском президенте с семьёй. И этих денег больше, чем в Матильду вложено! И Полконская почему-то не интересуется - а почему это за российские госденьги официальные рупоры Кремля молчат о родне российского президента? Да она должна Симонян порвать в клочки за такое разбазаривание госденег. Да и простые россияне тоже российские СМИ обязаны гнобить за умалчивание жизни президента - не Трампа. Про Трампа в РФ знают всё! Это же не дочки Путина.

Edited at 2017-06-11 12:04 pm (UTC)
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aurora_hws
2017-06-11 11:59 am (UTC)
Это все абсолютно закомомерно,так же как и рухнувшая крыша в цеху у Армат, потому что по другому быть не может у колосса на глиняных ногах.
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