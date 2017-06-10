День, когда по Верхней Вольте поплыли ракеты

И вот они дербанят в пух и прах все свободное телевидение. Закатывают в асфальт любое инакомыслие. Выстраивают линию партии. Переделывают учебники истории. Назначают Мединского министром. Вкладывают ярды баксов. Создают особое отдельное телевидение. Запускают спутники. Закупают лучшую аппаратуру. Камеры, передвижные станции, тарелки, телефоны, мегагерцы, эфиры. Нанимают по всему миру дорогих корреспондентов. Вещают на английском и арабском. Транслируют на весь мир. Принимают закон о формировании положительного образа России за рубежом. Строят Сочи. Устраивают феерическую Олимпиаду. Выдают черное за белое. Выпускают Кургиняна, Дугина, Киселева и Проханова. Рогозин бороздит просторы Луны. "Глонасс" бороздит просторы Тихого океана. "Протоны" бороздят просторы степей под Байконуром. Причем дважды подряд.
В общем, все фантастически трудятся в поте лица и в пене рта, не покладая рук, так, как вообще мало кто трудится в России.
Жить стало лучше. Жить стало веселее. Мир смотрит и завидует и пускает слюни.
А потом случается наводнение. И в поселок Мало, что в Бийском районе на Алтае, приплывает ступень баллистической ракеты из композитных материалов.
А в ступени приплывают две собаки. И радостно машут встречающим хвостами.
Белка и Стрелка, блеать.
- Ну, что, земляне! Не ждали? - как бы говорят нам их идиотские улыбки.
А еще говорят, Бога нет. Да у него такое чувство юмора - никакому Чаплину не снилось! Причем обоим.
Ступень эту должны были утилизировать по договору с американцами, но вместо этого её то ли удачно сп…ли во времена конверсии, то ли продали местным жителям по дешевке, а то ли просто прое… в смысле, раздали забесплатно. Не, ну а чо. У нас в каждой алтайской деревне по такой есть. Так, чисто на сортир. Ну да, ни разу не летала. Ну, да, из композитных материалов. Ну да, новейшие технологии. Ну, да, лямы баксов. Ну и что? Россия - щедрая душа. Жить стало лучше. Веселей.
И в кабинете главного редактора "Раши Тудей" раздается звериный крик простреленной навылет волчицы.
- ИДИОТЫ, БЛД! СКА, БЛД! НЕНВЖУ, БЛД! ДБЛЫ,БЛД! - разносится по коридорам стук многоутруженной головы об элитный шифоньерный шкаф.
За закрытой дверью Константина Львовича звучат два одиноких выстрела.
А Арам Ашотович, нервно закурив тридцать седьмую сигарету, шлет Венедиктову твит: "поучи своих блядей борщ варить".
Но потом Маргарита успокаивается. Берет себя в руки. Варит голову бобра. С картошкой и луком. Съедает её.
Арам Ашотыч тушит сигарету.
Константин Львович промахивается.
Кисилев едет в Амстердам. Съедает сердце гея. Превращает Америку в радиоактивный пепел.
А на надувной лодке приплывает тетенька, узнает свою кормилицу-ракету и со словами "ой, это мое", уводит её за веревочку обратно в стойло.
И все закатывают рукава. И вновь принимаются за работу. И строчат репортажи.
О том, как жить стало лучше. И уж определеннее - веселей.
Из Верхней Вольты с любовью.
Аминь.
И только в сырой английской земле под тяжелой могильной плитой серого камня писатель и публицист Эрик Артур Блэр, более известный под именем Джордж Оруэлл, крутится штопором в своей скорбной юдоли, плачет и бьется головой о крышку гроба.
- Ска… Ненвжу… Блд… Ла-ла-лу-ла-лу-ла-лу-ла…- разносятся из-под земли его одинокие рыдания.
В Антиутопии всходит солнце и начинается новый день.
Доброе утро.
ЗЫ: Три года назад. Помните? А неплохо получилось. До сих пор ржу.
В рамках проекта "Журналистика без посредников"
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Спасибо
Из Твиттера: "Герб России - двуглавый оруэлл"
:)
в сторону Чугуева
ну и пусть себе плывет
железяка хуева
Ваша запись попала в топ-25 популярных записей LiveJournal. Подробнее о рейтинге читайте в Справке.
- падение большинства отраслей экономики slon . ru/posts/72510 ,
- ещё одна подборка фактов из _рашенькиных_ же источников о многочисленных пробиваниях днов (днищ) ;) "процесс сжатия экономики шел «широким фронтом», затронув все сектора за исключением оптовой торговли, и в результате экономика не просто пробила достигнутое ранее дно, но и пошла ниже него." www . rbc . ru/economics/01/08/2016/579f06e69a794715
- коллапс в медицине - "За год численность среднего и младшего медперсонала сократилась почти на 70 тыс. человек", izvestia . ru/news/621152#ixzz4G3hl9hFG
- коллапс в образовании - www . gazeta . ru/business/2016/07/31/9722969 . shtml
- трата резервов для поддержания штанов - meduza . io/news/2016/07/05/rossiyskiy-minfin-sos
- кража пенсий - www . forbes . ru/news/324551-mintruda-prizvalo-zamoroz
- нехватка денег на еду и одежду у 40% ваты - www . newizv . ru/economics/2016-07-28/243680-ne-hvatae
- "Падение доходов россиян ускорилось в 2 раза" www . finanz . ru/novosti/lichnyye-finansy/padenie-dokh
- Продолжение падения покупательной способности - www . ng . ru/economics/2017-01-18/1_6905_zubu . html
и т.п.
- 75% работников в России находятся у черты бедности - www . vestifinance . ru/articles/83521
- Сокращение рабочих мест в промышленности ускорилось до максимума за год www . rbc . ru/economics/02/05/2017/590838999a7947ab
- Повседневные расходы россиян сократились до пятилетнего минимума - meduza . io/news/2017/05/11/povsednevnye-rashody-r
- Положение конкурентоспособности российской экономики - www . imd . org/globalassets/wcc/docs/release-2017/2
- Продолжение крутого пике доходов россиян - krizis-kopilka . ru/archives/tag/doxody-rossiyan-pri-kriz
- Чистый отток капитала из России в 2016 году составил $19,2 млрд, vedomosti . ru/economics/news/2017/03/31/683642-chis
- почти 80% сыра в российских магазинах является фальсификатом - www . interfax . ru/russia/470582
- по итогам 2016 года экспорт России в стоимостном выражении сократился на 17% - theins . ru/wp-content/uploads/2017/06/44-02 . jpg
Ну и другие радостные новости:
- В этом году в рейтинге Doing Business Россия на опустилась на 4 позиции и сползла на 40-е место с 36-го (уступая в том числе Белоруссии, Казахстану, Грузии и Армении - russian . doingbusiness.org/data/exploreeconomies/r
- Россия в этом году опустилась с 44 на 46 место в рейтинге самых конкурентоспособных экономик по версии швейцарской бизнес-школы IMD - www . rbc . ru/economics/31/05/2017/592f0a239a794720
Ха-ха, посмеялась
Какие могут быть ракеты, когда на каждом чертеже великого вождя портреты рисует кульман сам уже? В стране, где любят бегать строем перед начальством, чуть дыша. Союзничать с любым отстоем и опасаться США. Где нет коварнее измены и нет ужаснее вины, чем пожелание замены великого вождя страны. Где модно доносить на близких, лизать подошву сапога, учиться красть из общей миски и хором лаять на врага. Где жопа так привыкла к розгам, что чешется, когда их нет. И каждый, кто родился с мозгом, мечтает жить в другой стране. И те из них, кто похрабрее, давно сбежали за бугор. (У нас о Северной Корее, напоминаю, разговор.)
Какая физика и атом в стране, где по уши навоз. Где самым главным аппаратом был и остался паровоз. Какие к черту полимеры в пространстве круговых порук — где сверху назначают мэров, а мэры назначают слуг. Где иностранную угрозу преподают уже с яслей. Где лидер правит до склероза, пока не ляжет в мавзолей. Где граждане крадут тележку, когда идут в универмаг. Где митинги идут в поддержку того, кто у руля и так. Где в результате школьной дружбы в министры набрано говно. Где больше развиты спецслужбы, чем медицина и кино. Какая на хрен там ракета? Фанера плюс хороший грим. (Я вам напоминаю, это — мы про Корею говорим.)
Я думаю, теперь скорее на Землю упадет Луна, чем возродится из Кореи опять нормальная страна. Законы Дарвина пока что нигде не отменил Господь: повесишь умников на мачту, а остальных велишь пороть — чтоб честный вечно жил без денег, чтоб компетентный был неправ, а каждый лодырь и бездельник имел набор таких же прав. И так из каждого народа, немного порулив страной, нетрудно вывести породу путем селекции одной. Всего немного потрудиться, пропалывая огород, — и через двадцать лет родится другой особенный народ. Умеющий лишь ползать раком, целуя ноги палачу. С таким не сваришь «Доширака». Уж про ракеты я молчу. И будут люди все дурее, и все беднее города. А ты чего ждала, Корея? Господства мирового, да? Что со своей ракетой сраной ты наконец обгонишь всех, кто гражданам с телеэкрана не брешет про сплошной успех? Сидит Корея с жопой голой. Корейский люд в печали стих. И здесь не очень-то веселый сегодня получился стих. (Зато пока нам душу греет одна лишь светлая строка: пока всё это про Корею. Но ключевое здесь — пока.)
О
Edited at 2017-06-10 12:30 pm (UTC)
Вот только я не пойму эта ракета из прошлого приплыла или это событие свежее.
И не знаю как у других, а у меня на виагру хватает...главное не переусердствовать с этим.
Аркадия практически выдавили из России, а за что не объявили.
За инакомыслие. За мышление отличное от Проханова или Дугина.
Какая на хрен разница как дегенераты-пидоры прикрывают свой единственный, финт?
Скорее всего и эта писанина служит той же цели, прикрывает их финт - главное, чтоб ни одно быдло не задумалось сколько оно работает на себя, сколько на других, не догадалось, что независимо от приносимой им пользы и затраченных трудов, оно будет иметь тот уровень жизни, который ему назначат, что оно всегда имело и имеет статус скота.
Ватникам - неизменно сдохнуть.
(Книга Фомы Атлета )
apollo_musaget, тебя запомоили, БГГ
хуесосиянин, признайся как ты предчувствуешь свою скорую и страшную смерть от болгарки, гы
Ну и хорошо. Вот технологии были!
Может их в Думу ... к Терешковой?
kadet734, ты обхезался, гы
подзалупный, поведай как тебя ебут космонавты, БГГ
Mr Ice, тебя ебут в пустую голову, хахаха
несвидомый говноед, квакни как ты боишься запаха украинского сала с чесноком, бггг
Есть ещё претензии к рос опросам. Тема внуков Путина заинтересовала россиян сильно. Но почему-то не проведены опросы в РФ "желаете ли вы знать о дочках и внуках путина?" Как вы относитесь к тому, что ничего не знаете о них? Тот же ДКиселёв рассказывает о личной жизни Макрона, Трампа. Но не показал ни одного сюжета про детей своего президента. Вот как российские государственные каналы любят запад и США. И умалчивают своего президента! За российские деньги. "РТ" на запад вещает. Но про детей Путина ничего не рассказывает. Т.е. за российские госденьги не рассказывает о российском президенте с семьёй. И этих денег больше, чем в Матильду вложено! И Полконская почему-то не интересуется - а почему это за российские госденьги официальные рупоры Кремля молчат о родне российского президента? Да она должна Симонян порвать в клочки за такое разбазаривание госденег. Да и простые россияне тоже российские СМИ обязаны гнобить за умалчивание жизни президента - не Трампа. Про Трампа в РФ знают всё! Это же не дочки Путина.
Edited at 2017-06-11 12:04 pm (UTC)