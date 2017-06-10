День, когда по Верхней Вольте поплыли ракеты





И вот они дербанят в пух и прах все свободное телевидение. Закатывают в асфальт любое инакомыслие. Выстраивают линию партии. Переделывают учебники истории. Назначают Мединского министром. Вкладывают ярды баксов. Создают особое отдельное телевидение. Запускают спутники. Закупают лучшую аппаратуру. Камеры, передвижные станции, тарелки, телефоны, мегагерцы, эфиры. Нанимают по всему миру дорогих корреспондентов. Вещают на английском и арабском. Транслируют на весь мир. Принимают закон о формировании положительного образа России за рубежом. Строят Сочи. Устраивают феерическую Олимпиаду. Выдают черное за белое. Выпускают Кургиняна, Дугина, Киселева и Проханова. Рогозин бороздит просторы Луны. "Глонасс" бороздит просторы Тихого океана. "Протоны" бороздят просторы степей под Байконуром. Причем дважды подряд. И вот они дербанят в пух и прах все свободное телевидение. Закатывают в асфальт любое инакомыслие. Выстраивают линию партии. Переделывают учебники истории. Назначают Мединского министром. Вкладывают ярды баксов. Создают особое отдельное телевидение. Запускают спутники. Закупают лучшую аппаратуру. Камеры, передвижные станции, тарелки, телефоны, мегагерцы, эфиры. Нанимают по всему миру дорогих корреспондентов. Вещают на английском и арабском. Транслируют на весь мир. Принимают закон о формировании положительного образа России за рубежом. Строят Сочи. Устраивают феерическую Олимпиаду. Выдают черное за белое. Выпускают Кургиняна, Дугина, Киселева и Проханова. Рогозин бороздит просторы Луны. "Глонасс" бороздит просторы Тихого океана. "Протоны" бороздят просторы степей под Байконуром. Причем дважды подряд.

В общем, все фантастически трудятся в поте лица и в пене рта, не покладая рук, так, как вообще мало кто трудится в России.

Жить стало лучше. Жить стало веселее. Мир смотрит и завидует и пускает слюни.

А потом случается наводнение. И в поселок Мало, что в Бийском районе на Алтае, приплывает ступень баллистической ракеты из композитных материалов.

А в ступени приплывают две собаки. И радостно машут встречающим хвостами.

Белка и Стрелка, блеать.

- Ну, что, земляне! Не ждали? - как бы говорят нам их идиотские улыбки.



А еще говорят, Бога нет. Да у него такое чувство юмора - никакому Чаплину не снилось! Причем обоим.

Ступень эту должны были утилизировать по договору с американцами, но вместо этого её то ли удачно сп…ли во времена конверсии, то ли продали местным жителям по дешевке, а то ли просто прое… в смысле, раздали забесплатно. Не, ну а чо. У нас в каждой алтайской деревне по такой есть. Так, чисто на сортир. Ну да, ни разу не летала. Ну, да, из композитных материалов. Ну да, новейшие технологии. Ну, да, лямы баксов. Ну и что? Россия - щедрая душа. Жить стало лучше. Веселей.

И в кабинете главного редактора "Раши Тудей" раздается звериный крик простреленной навылет волчицы.

- ИДИОТЫ, БЛД! СКА, БЛД! НЕНВЖУ, БЛД! ДБЛЫ,БЛД! - разносится по коридорам стук многоутруженной головы об элитный шифоньерный шкаф.

За закрытой дверью Константина Львовича звучат два одиноких выстрела.

А Арам Ашотович, нервно закурив тридцать седьмую сигарету, шлет Венедиктову твит: "поучи своих блядей борщ варить".

Но потом Маргарита успокаивается. Берет себя в руки. Варит голову бобра. С картошкой и луком. Съедает её.

Арам Ашотыч тушит сигарету.

Константин Львович промахивается.

Кисилев едет в Амстердам. Съедает сердце гея. Превращает Америку в радиоактивный пепел.

А на надувной лодке приплывает тетенька, узнает свою кормилицу-ракету и со словами "ой, это мое", уводит её за веревочку обратно в стойло.

И все закатывают рукава. И вновь принимаются за работу. И строчат репортажи.

О том, как жить стало лучше. И уж определеннее - веселей.

Из Верхней Вольты с любовью.

Аминь.



И только в сырой английской земле под тяжелой могильной плитой серого камня писатель и публицист Эрик Артур Блэр, более известный под именем Джордж Оруэлл, крутится штопором в своей скорбной юдоли, плачет и бьется головой о крышку гроба.

- Ска… Ненвжу… Блд… Ла-ла-лу-ла-лу-ла-лу-ла…- разносятся из-под земли его одинокие рыдания.

В Антиутопии всходит солнце и начинается новый день.

Доброе утро.



ЗЫ: Три года назад. Помните? А неплохо получилось. До сих пор ржу.



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