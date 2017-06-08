Попробовали бы в мичети

Россия - страна стереотипов. Все, что не укладывается в стереотипы, вызывает либо агрессию, либо как минимум нездоровое удивление. Собственно, мне и раньше-то было пофиг, но через пару месяцев жизни вне скреп я вообще перестал обращать внимание на цвета кожи, одежду, национальность, религиозную принадлежность, секуальную ориентацию, прически, головные уборы, красные ирокезы и пр. и пр. и пр. Чернющий как слива парнишка африканец в ЦАХАЛе, китайцы с пейсами, арабы-иудеи, звезда Давида на радужном флаге, раскрашенные во все цвета фрики с черными ногтями посреди религиозной страны, ортодоксы в черных польтах и меховых шапках при плюс тридцати - мир настолько велик и разнообразен, это такой карнавал цветов, рас, верований, мировоззрений, ориентаций, одеяний, языко, диалектов, такой калейдоскоп разнообразий и различий, что через пару дней на это совершенно перестаешь обращать внимания. Вот совсем. И если замечашь, то только с одной мыслью - насколько же уныла и однообразна страна скреп, насколько же она зашорена, закомплексована, закрыта, изолирована, монотонна и монохромна. Зачем так обделять себя? Зачем самим запирать себя в средневековом сундуке?