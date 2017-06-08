starshinazapasa

Журнал Аркадия Бабченко

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Попробовали бы в мичети
starshinazapasa
June 8th, 12:09



Россия - страна стереотипов. Все, что не укладывается в стереотипы, вызывает либо агрессию, либо как минимум нездоровое удивление. Собственно, мне и раньше-то было пофиг, но через пару месяцев жизни вне скреп я вообще перестал обращать внимание на цвета кожи, одежду, национальность, религиозную принадлежность, секуальную ориентацию, прически, головные уборы, красные ирокезы и пр. и пр. и пр. Чернющий как слива парнишка африканец в ЦАХАЛе, китайцы с пейсами, арабы-иудеи, звезда Давида на радужном флаге, раскрашенные во все цвета фрики с черными ногтями посреди религиозной страны, ортодоксы в черных польтах и меховых шапках при плюс тридцати - мир настолько велик и разнообразен, это такой карнавал цветов, рас, верований, мировоззрений, ориентаций, одеяний, языко, диалектов, такой калейдоскоп разнообразий и различий, что через пару дней на это совершенно перестаешь обращать внимания. Вот совсем. И если замечашь, то только с одной мыслью - насколько же уныла и однообразна страна скреп, насколько же она зашорена, закомплексована, закрыта, изолирована, монотонна и монохромна. Зачем так обделять себя? Зачем самим запирать себя в средневековом сундуке?

Мусульманки в кедах втыкают в айфоны в Храме гроба господня, христианской святыне.
Доброе утро.


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Как обычно, кто считает нужным, сколько считает нужным
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Продолжаем проект "Журналистика без посредников". Новоприбывшим френдам пару слов о сути. Предлагаю простую схему, работающую уже во всем мире. Которую вкратце можно охарактеризовать так: "я пишу что вижу, вы переводите, сколько считаете нужным", То есть, я пишу свои…
147 comments :
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svetka_pizikova
2017-06-08 09:11 am (UTC)
чёт вы Родину не любите
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dimmoff
2017-06-08 09:53 am (UTC)
А вы каждое утро встаете с криками, "как же хорошо" и "я люблю Россию". Да и засыпаете под них, до?
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kotofey48
2017-06-08 09:15 am (UTC)
Не возвращайтесь в нее, никогда!
(Reply) (Thread)
Ваши документики!
2017-06-08 11:52 am (UTC)
Мало того! Пусть всех своих единоверцев туда перетаскивает по одному, а лучше скопом.
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freken_magda
2017-06-08 09:16 am (UTC)
чёт вы Родину не любите
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Андрей Плотников
2017-06-08 11:35 am (UTC)

svetka_pizikova
2017-06-08 09:11 (UTC)
Отслеживать
чёт вы Родину не любите

freken_magda
2017-06-08 09:16 (UTC)
Отслеживать
чёт вы Родину не любите

у вас одна методичка на двоих?
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loona09
2017-06-08 09:20 am (UTC)
а Родину вы не любите
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navalnypresiden
2017-06-08 01:40 pm (UTC)
чет вы Родину не любите)
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tomatov_pomidor
2017-06-08 09:22 am (UTC)

Родина любит всех!

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navalnypresiden
2017-06-08 01:41 pm (UTC)
Сталин любит всех, Сталин в тебе и во мне..
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probegavshij
2017-06-08 09:24 am (UTC)
А чего же они тогда втыкают в айфончики лишь в кедах?
Попробовали бы для разнообразия поносить топики и шорты.
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דניס בריזגונוב
2017-06-08 03:40 pm (UTC)

Чего мелочиться? Топлесс тогда уже ;)))

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bband
2017-06-08 09:26 am (UTC)
Не, ну было же время, когда и в России была свобода! 90-е! Трудно представить, что сейчас могла, например, появиться такая песня.
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ele120
2017-06-09 05:13 pm (UTC)
Точно! Свобода! Такого мудака как ты можно было свободно по кускам спустить в канализационный коллектор
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teumim16
2017-06-08 09:32 am (UTC)
Вот точно написано-за 15 лет жизнив Израиле чего только здесь не видала. Вообще пофиг кто как одет и чем занимается.
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elja
2017-06-08 04:17 pm (UTC)
Я тож давно думала, что нечем удивить. Но на днях в квартале красных фонарей Амстердама мусульманки в хиджабах показались мне немного в диссонансе с окружающей толпой)))
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levdvorin
2017-06-08 09:35 am (UTC)
Так Аркадий в Чехии или Израиле?
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critical_errorr
2017-06-08 09:43 am (UTC)
Уж не фашистки ли это...
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nahuhol
2017-06-08 09:45 am (UTC)
вообще то они не мусульманки, они арабки-христианки, и мечеть пишется через "Е"
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arktal
2017-06-08 09:52 am (UTC)
а хиджаб на голове для красоты?
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nailhosny
2017-06-08 10:27 am (UTC)
раньше я при звуках гимна вставал, даже если один был в комнате. сейчас ухожу в туалет какать.
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Ваши документики!
2017-06-08 11:55 am (UTC)
Попробовал бы ты так в Америке!
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popados
2017-06-08 10:40 am (UTC)
чёт вы родину не любите))
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maxvarl
2017-06-08 11:19 am (UTC)
И вы старшину травите! Злой вы, Попадос!
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ljnuke
2017-06-08 10:41 am (UTC)
а кеды повсюду и в киеве, и в ростове, и в риге, и в иерусалиме одни и те же - китайские
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xboctram
2017-06-08 11:06 am (UTC)
да во всём мире они китайские- а зачем изобретать велосипед если всё хорошо?
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o5_aikon
2017-06-08 11:08 am (UTC)
В мИчети в кедах низя. Только босиком. С айфоном, полагаю, можно.
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maxvarl
2017-06-08 11:18 am (UTC)
Израиль - прекрасная страна.
Но, Аркаша, это не мИчеть!
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mostsouthern
2017-06-08 11:24 am (UTC)
"зашорена, закомплексована, закрыта, изолирована, монотонна и монохромна"

Хм...Это вы точно про Россию? Или просто по миру еще мало ездили и, к примеру, мононациональные государства не видели?
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vlasovetz55
2017-06-08 12:41 pm (UTC)
<..,Зашорена.......>

Ну, преувеличил автор маленько. Если Сев.Кавказ не брать, то так и получается.
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old_hippi_buba
2017-06-08 11:35 am (UTC)
Всей этой хуйни и в Москве хватает, разве что гей-флагов нет
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Ваши документики!
2017-06-08 11:51 am (UTC)
То что автор на сексуальную ориентацию внимания не обращает - это мы давно заметили.
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тут главное не палиться

asbatura
2017-06-09 11:50 am (UTC)
тут главное не палиться - и не обращать на сексуальную ориентацию СЛИШКОМ сильное внимание...
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ideagenerator
2017-06-08 11:52 am (UTC)
"зашорена, закомплексована, закрыта, изолирована, монотонна и монохромна"

Сермяжна, кондова и домотканна
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negative1984
2017-06-08 11:53 am (UTC)
очередной субъективный поток либерального сознания ничего не имеющий общего с реальностью. сегрегация и деление по национальному признаку пришла с запада, поскольку национализм это фишка капитализма. и если уж говорить о предвзятости и стереотипах, то начинать надо не с проклятой рашки а с омэрики, где все живут обособленно каждый в своем национальном квартале.
(Reply) (Thread)

Точняк!

Ваши документики!
2017-06-08 11:57 am (UTC)
Вон тут неподалёку Немиша пишет, что в европках уже гейские кварталы встречаются.
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Косалимов Дмитрий
2017-06-08 12:11 pm (UTC)
Че, в Израиле тоже жизнь не сахар?
Понимаю.
-"И бросало меня, как осенний листок, я менял города, я менял адреса..."
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sergey_loiret
2017-06-08 05:24 pm (UTC)
"я менял имена" учите матчасть, юноша.
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punk_lowliness
2017-06-08 12:12 pm (UTC)
чёт вы Родину не любите
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cherepet
2017-06-08 12:37 pm (UTC)
"Чернющий как слива парнишка африканец в ЦАХАЛе, китайцы с пейсами, арабы-иудеи, звезда Давида на радужном флаге, раскрашенные во все цвета фрики с черными ногтями посреди религиозной страны, ортодоксы в черных польтах и меховых шапках при плюс тридцати - мир настолько велик и разнообразен, это такой карнавал цветов, рас, верований, мировоззрений, ориентаций, одеяний, языко, диалектов, такой калейдоскоп разнообразий и различий, что через пару дней на это совершенно перестаешь обращать внимания"

Разве это многообразие? Все они евреи и собрались со всего мира, чтобы жить в своем единстве. Ваш пример для России, да и для остального мира не катит. Да и потом, уж больно вы благодушны. Вот пырнет палестинец на остановке ножиком в живот, сразу обратите внимание и задумаетесь о различиях.
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si_99
2017-06-12 06:54 pm (UTC)
там еще с евреями собрались их родственники (точнее свойственники) неевреи, тоже со всего мира. если не ошибаюсь, под пол-лимона человек, никакого отношения к Моисею неимеют.
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