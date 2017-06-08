Попробовали бы в мичети

Россия - страна стереотипов. Все, что не укладывается в стереотипы, вызывает либо агрессию, либо как минимум нездоровое удивление. Собственно, мне и раньше-то было пофиг, но через пару месяцев жизни вне скреп я вообще перестал обращать внимание на цвета кожи, одежду, национальность, религиозную принадлежность, секуальную ориентацию, прически, головные уборы, красные ирокезы и пр. и пр. и пр. Чернющий как слива парнишка африканец в ЦАХАЛе, китайцы с пейсами, арабы-иудеи, звезда Давида на радужном флаге, раскрашенные во все цвета фрики с черными ногтями посреди религиозной страны, ортодоксы в черных польтах и меховых шапках при плюс тридцати - мир настолько велик и разнообразен, это такой карнавал цветов, рас, верований, мировоззрений, ориентаций, одеяний, языко, диалектов, такой калейдоскоп разнообразий и различий, что через пару дней на это совершенно перестаешь обращать внимания. Вот совсем. И если замечашь, то только с одной мыслью - насколько же уныла и однообразна страна скреп, насколько же она зашорена, закомплексована, закрыта, изолирована, монотонна и монохромна. Зачем так обделять себя? Зачем самим запирать себя в средневековом сундуке?
Мусульманки в кедах втыкают в айфоны в Храме гроба господня, христианской святыне.
Доброе утро.
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Мегафон: +7 926 558 57 89
Спасибо
В рамках проекта "Журналистика без посредников"
Как обычно, кто считает нужным, сколько считает нужным
Paypal: putnpnh@gmail.com
Яндекс-кошелек, номер 410 011 372 145 462.
В Сбербанке карта номер 4276 3800 8339 8359.
Для пользователей WebMoney рублевый кошелек номер R361089635093.
Для пользователей WebMoney долларовый кошелек номер: Z525692199692
Для пользователей MasterCard, VISA и Maestro карта номер 4276 3800 8339 8359.
Либо просто кинуть на телефон
МТС: +7 915 237 41 78.
Мегафон: +7 926 558 57 89
Спасибо
svetka_pizikova
2017-06-08 09:11 (UTC)
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чёт вы Родину не любите
freken_magda
2017-06-08 09:16 (UTC)
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чёт вы Родину не любите
у вас одна методичка на двоих?
Родина любит всех!
Попробовали бы для разнообразия поносить топики и шорты.
Чего мелочиться? Топлесс тогда уже ;)))
Но, Аркаша, это не мИчеть!
Хм...Это вы точно про Россию? Или просто по миру еще мало ездили и, к примеру, мононациональные государства не видели?
Ну, преувеличил автор маленько. Если Сев.Кавказ не брать, то так и получается.
тут главное не палиться
Сермяжна, кондова и домотканна
Точняк!
Понимаю.
-"И бросало меня, как осенний листок, я менял города, я менял адреса..."
Разве это многообразие? Все они евреи и собрались со всего мира, чтобы жить в своем единстве. Ваш пример для России, да и для остального мира не катит. Да и потом, уж больно вы благодушны. Вот пырнет палестинец на остановке ножиком в живот, сразу обратите внимание и задумаетесь о различиях.