starshinazapasa

Журнал Аркадия Бабченко

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Праздник каждый день
starshinazapasa
June 5th, 11:48
Жизнь пошла такая - что ни день, то праздник. Сегодня у меня третий день рождения. Три года назад меня, голого, с мешком на голове поставили к стенке. А потом, вдребезги отпизженного, достали из ямы и выкинули в серой зоне. Потом я полз, проклиная эту чертову вышку. А потом меня подобрали. Нет, я вобщем-то, рад, что так вышло. Разбитое плечо я лечил год, и пропустил из-за этого Иловайск, Дебальцево и Аэропорт. За что, глядя на ребенка каждый новый день, и благодарю судьбу до сих пор. Сломанный нос сросся сам. А еще это избавило меня от моральной необходимости ехать туда снова. Чего я и не могу заставить себя сделать вот уже четвертый год. Да, там страшно, на краю этой ямы.


Ну, что ж, товарищ полковник. Не расстреляли, и на том спасибо.
Доброе утро.

А второй был неделю назад. Двадцать девятого мая. Когда генерал Кульчицкий не взял меня на борт на Карачун. Это было тогда самое тяжелое место. Вертушка в тот вылет была очень перегружена. Ушла тяжело, чуть не зацепив стойкой шасси за бруствер. Через пару часов её сбили. Я до сих пор благодарен Кульчицкому, что он не взял меня тогда.

Как бы там ни было - еще лишних три года. Пожалуй, они прожиты мной все же не зря.

Спасибо Вам, товарищ генерал.

И ты, Родина, не кашляй. Двадцать лет устраиваешь праздник каждый день. Двадцать лет устраиваешь такую жизнь, что со счета в своих вторых, третьих, двадцать пятых днях рождения собьешься. У кого еще есть такая страна?

Я второй такой не знаю.

С праздничком


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64 comments :
( 64 comments Leave a comment )
Евгений Мелик
2017-06-05 08:53 am (UTC)
И какой негодяй это сделал? Террористы из ОРДЛО?
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geodez
2017-06-05 08:53 am (UTC)
а в какую сторону полз то?
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genrih_25
2017-06-05 10:25 am (UTC)

Как говорил чеширский кот - не важно в какую сторону ...

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piggy0
2017-06-05 09:49 am (UTC)
С днем рождения...


Потом я полз, проклиная эту чертову вышку

Какую "вышку"? Не понял...
(Reply) (Thread)
Россия Безпутина
2017-06-05 11:41 am (UTC)
Диспетчерскую.Там воины света оборону держали.
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fukinava
2017-06-05 10:00 am (UTC)
И что самое удивительное расстреливали то евроориентированные лыцари, а не мерзкая сепарская вата
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salomafik_plus
2017-06-05 10:22 am (UTC)
Ты хуесос и будешь ликвидирован
(Reply) (Parent) (Thread)

Заговорённый что-ли?

avtutaev
2017-06-05 10:20 am (UTC)
?
(Reply) (Thread)
dagrael
2017-06-05 10:24 am (UTC)
С праздником. У самого такие дни есть...
(Reply) (Thread)
stanislavaangel
2017-06-05 10:32 am (UTC)
ой-ё
пациент где угодно приключение найдёт
(Reply) (Thread)
livejournal
2017-06-05 10:35 am (UTC)
Здравствуйте!
Ваша запись попала в топ-25 популярных записей LiveJournal. Подробнее о рейтинге читайте в Справке.
(Reply) (Thread)
livejournal
2017-06-05 10:35 am (UTC)
Здравствуйте! Ваша запись попала в топ-25 популярных записей LiveJournal России! Подробнее о рейтинге читайте в Справке.
(Reply) (Thread)
try_out
2017-06-05 10:39 am (UTC)
Всё-таки хотелось бы узнать подробности про «вышку», «товарища полковника» и прочее. Это ведь были не сепаратисты, насколько я понял?
(Reply) (Thread)
kadet734
2017-06-05 10:44 am (UTC)
Вот,как празднуют свободные люди:https://www.youtube.com/watch?v=9jwvt4K1S4Y
(Reply) (Thread)

Не расстреляли

xtill
2017-06-05 10:48 am (UTC)
Все правильно, Аркаша, не ходи туда. Потому как в следующий раз - обязательно
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Re: Не расстреляли

Ivan Mouravyeff
2017-06-05 07:33 pm (UTC)
Инфа 146%? твоя мама-блядина в перерывах между торговлей своим очком нагадала?
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yury_nesterenko
2017-06-05 11:22 am (UTC)
Вот присоединяюсь к предыдущим просьбам рассказать подробности этой истории с расстрелом. Кто, за что, почему. Ну раз уж вы вообще об этом упоминаете. Или ссылку дать, если эта история уже честно где-то изложена.

Ватникам - сдохнуть по-любому.
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huev_hui
2017-06-05 11:38 am (UTC)
да какая ж разница то... война же. Чистых нет.
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Nowik
2017-06-05 11:35 am (UTC)
ндя..прям *Судьба чоловика* не экранизированная
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Россия Безпутина
2017-06-05 11:38 am (UTC)
Аркашу киборги в аэропорту три года назад голого, с мешком на голове поставили к стенке. А потом, вдребезги отпизженного, достали из ямы и выкинули в серой зоне. Потом он полз, проклиная эту чертову вышку.А в куеве патриоты на мАйдане нос сломали.Но Аркаша как топил так и топит за укров.Да,любит Аркадий пиздюлей,кто пизделей дал тот и человек.
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ostrovok
2017-06-05 01:32 pm (UTC)
Так это был Аркадий?
Чего же его чекисты не присадили?
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Россия Безпутина
2017-06-05 12:06 pm (UTC)
Война по большому счёту шла всего 2-3 недели но Аркаша чтобы не ломать себе шаблон тут же нашел оправдание воинам света-ВОЙНА ЖИ,ОДИН1ОДИН!!Имеют право!.Терпила чё.И дурак.
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Ivan Mouravyeff
2017-06-05 07:38 pm (UTC)
а ты, пидорок, под луркоеба косишь? Терпила ты и есть, конформист ебучий.
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Ваши документики!
2017-06-05 12:50 pm (UTC)
Бля, Родине дешевле было автора ещё в роддоме нечаянно тумбочкой прищемить.
Не срослось - и теперь Родина будет отдуваться за каждый синяк афтара до тех пор пока его кто-нибудь не грохнет.
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Ivan Mouravyeff
2017-06-05 07:40 pm (UTC)
у вас тут что, массовый побег из курятника сегодня? Сколько боевых сосателей кремлевского ануса, и все жужжат и роятся, мамадорогая!
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Vlad Rykov
2017-06-05 01:33 pm (UTC)
>А еще это избавило меня от моральной необходимости ехать туда снова.

Теперь Аркадий пишет про воинов света и добра исключительно с безопасного расстояния.

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ele120
2017-06-05 03:11 pm (UTC)
ахаххахахаха, 5 баллов! )))))))))))
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kagrebennikov
2017-06-05 02:49 pm (UTC)
"Разбитое плечо я лечил год, и пропустил из-за этого Иловайск, Дебальцево и Аэропорт. За что, глядя на ребенка каждый новый день, и благодарю судьбу до сих пор."
Ну и херли там было делать? Не настрелялся? Забудь как страшный сон все БД и живи дальше. Чем быстрее забудешь - тем лучше заживешь. А то я знаю отдельных товарищей - как перепьют, под балконом окоп роют. А перепивают регулярно.
Детство кончилось, взрослеть пора.
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ele120
2017-06-05 03:12 pm (UTC)
так это как раз Аркаша и есть
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googlof
2017-06-05 02:58 pm (UTC)
Лучше бы тебя убили дурака. :)
Кто не скачет тот маскаль. Ты скакал и получил. А с предателями только так.
Порошенко решил втянуть РФ в свою авантюру и гражданскую войну.
Ну ок. Герои не умирают ..
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Ivan Mouravyeff
2017-06-05 07:43 pm (UTC)
лучше бы тебя убили дурака. Какие предатели? Иди проспись, боров. Предатели - ЛНР и ДНР, за что и получают щас по полной. А Аркаша свой долг отдал, в отличие от тебя, комнатного петуха.
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googlof
2017-06-05 02:59 pm (UTC)
Аркаша, а ты чего за укрофашистов карателей воюешь?
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ele120
2017-06-05 03:13 pm (UTC)
Он за них не воюет, [s]они его просто пиздят[/s]работает спарринг-партнёром
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stoi_smotri
2017-06-05 03:13 pm (UTC)
Хватит аркаш слезу то давить..
Сказочник.
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Ivan Mouravyeff
2017-06-05 07:44 pm (UTC)
разве? Скажешь еще, что твоя мамаша не ебаная проблядь?
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beret2014
2017-06-05 04:09 pm (UTC)
Будь здоров , Аркадий! Самое интересное впереди.
(Reply) (Thread)
Россия Безпутина
2017-06-05 04:15 pm (UTC)
Аркадий ,ты же обещал в посте от 6 июня 14 года всё скоро рассказать,мы ждём.
(Reply) (Thread)
Россия Безпутина
2017-06-05 04:34 pm (UTC)
Вот смотри Аркадий-на той стороне и Савченко 10 раз была и Островский с которым ты там был и много других журналистов в том числе от укроканалов.А вот на укростороне это как русская рулетка и ты как экспонат,как же так Аркадий?Где там террористы то,на какой стороне?
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Ivan Mouravyeff
2017-06-05 07:45 pm (UTC)
Ты заебал тут тусить, кремлебот. У тебя анальный зуд что ли? Сходи к своим корешам по Селигеру.
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