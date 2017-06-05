Жизнь пошла такая - что ни день, то праздник. Сегодня у меня третий день рождения. Три года назад меня, голого, с мешком на голове поставили к стенке. А потом, вдребезги отпизженного, достали из ямы и выкинули в серой зоне. Потом я полз, проклиная эту чертову вышку. А потом меня подобрали. Нет, я вобщем-то, рад, что так вышло. Разбитое плечо я лечил год, и пропустил из-за этого Иловайск, Дебальцево и Аэропорт. За что, глядя на ребенка каждый новый день, и благодарю судьбу до сих пор. Сломанный нос сросся сам. А еще это избавило меня от моральной необходимости ехать туда снова. Чего я и не могу заставить себя сделать вот уже четвертый год. Да, там страшно, на краю этой ямы.

Ну, что ж, товарищ полковник. Не расстреляли, и на том спасибо.

Доброе утро.

А второй был неделю назад. Двадцать девятого мая. Когда генерал Кульчицкий не взял меня на борт на Карачун. Это было тогда самое тяжелое место. Вертушка в тот вылет была очень перегружена. Ушла тяжело, чуть не зацепив стойкой шасси за бруствер. Через пару часов её сбили. Я до сих пор благодарен Кульчицкому, что он не взял меня тогда.

Как бы там ни было - еще лишних три года. Пожалуй, они прожиты мной все же не зря.

Спасибо Вам, товарищ генерал.

И ты, Родина, не кашляй. Двадцать лет устраиваешь праздник каждый день. Двадцать лет устраиваешь такую жизнь, что со счета в своих вторых, третьих, двадцать пятых днях рождения собьешься. У кого еще есть такая страна?

Я второй такой не знаю.

С праздничком