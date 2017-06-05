Ну, что ж, товарищ полковник. Не расстреляли, и на том спасибо.
Доброе утро.
А второй был неделю назад. Двадцать девятого мая. Когда генерал Кульчицкий не взял меня на борт на Карачун. Это было тогда самое тяжелое место. Вертушка в тот вылет была очень перегружена. Ушла тяжело, чуть не зацепив стойкой шасси за бруствер. Через пару часов её сбили. Я до сих пор благодарен Кульчицкому, что он не взял меня тогда.
Как бы там ни было - еще лишних три года. Пожалуй, они прожиты мной все же не зря.
Спасибо Вам, товарищ генерал.
И ты, Родина, не кашляй. Двадцать лет устраиваешь праздник каждый день. Двадцать лет устраиваешь такую жизнь, что со счета в своих вторых, третьих, двадцать пятых днях рождения собьешься. У кого еще есть такая страна?
Я второй такой не знаю.
С праздничком
Как говорил чеширский кот - не важно в какую сторону ...
Потом я полз, проклиная эту чертову вышку
Какую "вышку"? Не понял...
Заговорённый что-ли?
пациент где угодно приключение найдёт
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Не расстреляли
Re: Не расстреляли
Ватникам - сдохнуть по-любому.
Чего же его чекисты не присадили?
Не срослось - и теперь Родина будет отдуваться за каждый синяк афтара до тех пор пока его кто-нибудь не грохнет.
Теперь Аркадий пишет про воинов света и добра исключительно с безопасного расстояния.
Ну и херли там было делать? Не настрелялся? Забудь как страшный сон все БД и живи дальше. Чем быстрее забудешь - тем лучше заживешь. А то я знаю отдельных товарищей - как перепьют, под балконом окоп роют. А перепивают регулярно.
Детство кончилось, взрослеть пора.
Кто не скачет тот маскаль. Ты скакал и получил. А с предателями только так.
Порошенко решил втянуть РФ в свою авантюру и гражданскую войну.
Ну ок. Герои не умирают ..
Сказочник.