starshinazapasa

Журнал Аркадия Бабченко

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Шабат шалом
starshinazapasa
June 3rd, 13:47
Странно, в Праге со мной такого не было. Наверное, потому, что все же ближе, все же теснее связи, все же один общеевропейский дискурс. Россия там - чувствуется. Вот она, рядом, и, как Юпитер своей массой оказывает гравитационное влияние на пространство, так и Россия оказывает влияние на европейский дискурс - хочешь ты этого или не хочешь.
Здесь же Россия не чувствуется совершенно. Не скажу, что Израиль это совсем уж другая планета, как, скажем, США, но - России здесь нет. Вообще. Только в географическом плане. Как у нас Бразилия. Ну, есть где-то такая большая территория - и всё.
И, черт возьми, где-то внутри я начинаю чувствовать, что мне уже не хочется писать про Россию. Не хочется ничего менять, ни на что влиять, ничего строить, ни с кем дискутировать, никому ничего доказывать. Открываешь дискуссию, читаешь, пожимаешь плечами, закрываешь. Ну, есть где-то большая заснеженная Бразилия - да и хер бы на неё.
Впервые в своей жизни я начинаю ощущать себя бюргером. Мещанином. Я никому больше ничего не должен. Никому и ничего. Я все свои долги отдал. Этому обществу. Этой стране. Этому государству. А дальше - ебитесь сами, как хотите. А я на море пошел.


Вот примерно какие-то такие настроения меня сейчас охватывают. Очень непривычно.
Ладно. Я на море пошел.
Удачных всем выходных.
Шабат шалом
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Журналистика без посредников
Продолжаем проект "Журналистика без посредников". Новоприбывшим френдам пару слов о сути. Предлагаю простую схему, работающую уже во всем мире. Которую вкратце можно охарактеризовать так: "я пишу что вижу, вы переводите, сколько считаете нужным", То есть, я пишу свои…
277 comments :
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colobus1
2017-06-03 10:54 am (UTC)
Шабат шалом, Аркадий! Сегодня тепло и море теплое.
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colomb300
2017-06-03 11:06 pm (UTC)
:) Да, жыт сам себя не похвалит, от гоя не дождешься. Влияние Джупитера велико :) :) :)
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alexsas2645
2017-06-03 10:58 am (UTC)
** Здесь же Россия не чувствуется совершенно. **

Это Вам, Аркадий, только так кажется. Во-первых, на улицах и в магазинах каждый третий-четвёртый говорит по-русски. Во-вторых, после того как обживётесь, почувствуете, что ватная составляющая русскоязычных часто даёт о себе знать.

А вообще же настроение правильное. Ебись она конём горбатым эта расея.
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xaxam
2017-06-03 11:50 am (UTC)
>>> на улицах и в магазинах каждый третий-четвёртый говорит по-русски

Ну и что? В Америке вон почти все говорят по-английски. И что американцам Англия?
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h_a_n_k77
2017-06-03 10:59 am (UTC)
платить перестали заявление на увольнение написал
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salomafik_plus
2017-06-03 11:12 am (UTC)
Тебе же в жопу натурой, бггг
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amorality1
2017-06-03 11:02 am (UTC)
Ну вот чувак, наконец-то. Не пиши про Россию.
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salomafik_plus
2017-06-03 11:11 am (UTC)
Про покойницу не пиши
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malpa
2017-06-03 11:06 am (UTC)
Удачи Вам, Аркадий! И хорошего настроения.
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нашего полку прибыло ?

Константин
2017-06-03 11:14 am (UTC)
Жидобандеровцы уже были , теперь очередь за жидороссиянами ? ..))
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Re: нашего полку прибыло ?

xtill
2017-06-03 06:55 pm (UTC)
Так Аркаша хохол и есть. Генетика наружу лезет
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alexshoora
2017-06-03 11:17 am (UTC)
абсолютное нормальное состояние спокойного человека, думать просто о своей жизни и жить :)
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loona09
2017-06-03 11:33 am (UTC)
а кто вообще мешает быть спокойным и жить и думать о своей жизни?)
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dimmoff
2017-06-03 11:35 am (UTC)
Да правильно все, Аркадий...
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blagorodnii_don
2017-06-03 11:56 am (UTC)
Барух а-ба,Аркадий! Поживите,отдохните,расслабтесь. Главное-не ходите на море между 10:00-16:00. Очень злое солнце. Ну и как правило-солнцезащитный крем,бутылка воды,шапка и тёмные очки.
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откуда это ?

almoni33
2017-06-03 01:28 pm (UTC)
что за пляццкая манера - писать не на иврите когда вы намекаете на иврит

вон дикари туркмении тоже пишут аброкадаьрой латиницы на местном суржике ?
хотите иврит - есть шрифт .. знатоки аллек
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Ваши документики!
2017-06-03 12:01 pm (UTC)
Глазам своим не верю. Впрочем, как это можно для таких, как ты - день прожить и ни разу на Родину не плюнуть? Не, точно не сможешь вытерпеть. Так и будешь срать.

Edited at 2017-06-03 12:02 pm (UTC)
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sasha_volk_off
2017-06-03 12:06 pm (UTC)
у вас на головном уборе насрано...
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Grohott
2017-06-03 12:09 pm (UTC)
И снова чехословацкий фашызм поднимает голову! Доколе, вопрошаю я, товарищи?
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Grohott
2017-06-03 05:11 pm (UTC)
Но в этот раз он подпевает израильской военщине и сионисским кругам!
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eponim2008
2017-06-03 12:34 pm (UTC)
Израиль очень способствует хорошему расположению духа. Вдруг оказывается, что слово Родина не надо писать с большой буквы. Это всего-навсего место, где пришлось родиться. Тем более, что и в иврите заглавные буквы не предусмотрены.
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tracktourist
2017-06-03 12:47 pm (UTC)
Аркадий, осторожно там с морем! Не шучу. Можно попасть в очень опасное течение. Относит от берега на десятки метров. Главное не паниковать и не пытаться сразу изо всех сел догрести до берега.
Нужно без паники выгребать параллельно берегу и так выбраться из потока.
Поищи в ютюбе. Это важно.
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berg_berg
2017-06-03 01:47 pm (UTC)
Иудушку судьба все равно настигнет. Из опасного течения он выплывет, а потом за ужином форшмаком подавится
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Mr Ice
2017-06-03 12:49 pm (UTC)
Не расслабляйтесь, пан Аркадий! Русофобия must go on!
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teumim16
2017-06-03 12:55 pm (UTC)
Это климат такой - расслабляющий. Купайтесь,загорайте,поправляйте здоровье , не читайте на ночь российских газет и не смотрите киселёвское телевидение - быстрее поправитесь. Удачи вам!
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lavrovvv5
2017-06-03 01:04 pm (UTC)
это правильно...
нормальная реакция на нормальные условия
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prosto_vova
2017-06-03 01:08 pm (UTC)
Шабат Шалом Аркадий)
Ну и слава богу, как говорится. Искренне тебя понимаю и разделяю :)
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elder_predictor
2017-06-03 03:36 pm (UTC)
Вова, угадай с трех раз, почему Ната от тебя рожать не хочет.
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bomjatnik
2017-06-03 01:11 pm (UTC)
всё верно, не пиши, не сри больше на Родину
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vlasovetz55
2017-06-03 01:30 pm (UTC)
Сосни путинского хуя и захлебнись любовью к Родине
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moskvachenko
2017-06-03 01:17 pm (UTC)
Это на Вас засчет проживания в Прагах и Израилях так поздно сие озарение сошло.
В России все нормальные люди уже давно воспринимают окружающую путинрашку, как далекую Бразилию. То есть, она есть, и там идет какая-то жизнь, но она тебя не касается, ты на нее никак не можешь повлиять, и, в результате, она становится тебе совершенно неинтересна. Новости о выступлениях путина, сообщения Росгосстата о росте ВВП, телесюжеты о борьбе с беспределом и коррупцией, иски усманова к Навльному и какие-то смешные суды по этому поводу, кучи путинтроллей в том же ЖЖ - все это воспринимается как-то отстраненно... Ну вот есть параллельная реальность, где путин - уважаемый лидер, собянин действует на благо москвичей, Россия - страна русских и т.д. Но это именно альтернативка, типа миров Асприна или Гаррисона.
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oboronnik
2017-06-03 01:57 pm (UTC)
В основном вы правы - нормальному человеку ни к чему плеваться говном, где бы он ни жил, можно просто радоваться жизни.
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liqht_in_mind
2017-06-03 01:39 pm (UTC)
Да, все-таки поражает неблагодарность и злоба человеческая! Скажите, кто вас загонял в Россию? Не от смерти ли спасались ваши предки в этой стране? Кто освобождал из лагерей ваших родителей, не Россия ли? Извините, какая то мелкопакостность. Ну нашел место посытнее, живи и радуйся, зачем плевать, туда где выживали твои предки?
Не уступают в злобе и Иудейские богословы, сравнивая Россию с "Вавилонским пленом"! Вы, богословы, если доброта человеческая, действительно беззащитна, но то неужели Вы думаете, что устоите на суде перед праведным Богом, вместо которого Вы поставили в уме своем идола, такого же мелочного и неблагодарного.
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Не нынешняя Россия

abaslafecris
2017-06-03 02:20 pm (UTC)
Офицер Красной Армии Анатолий Павлович Шапиро, который освобождал заключённых Освенцима, родился на Украине, умер в США. Указом Ющенко ему посмертно присвоено звание героя Украины.

Впрочем, некоторые заключённые нацистских лагерей позже стали заключёнными советских лагерей.

А 20 апреля 2017 года, в день рождения Гитлера, фашистская Россия начала новый холокост.


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elyco
2017-06-03 01:43 pm (UTC)
Шабат акбар, хабиби! :-)))
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tinakoff
2017-06-03 01:45 pm (UTC)
Ну и СЛАВА БОГУ!!! Наконец-то оставил в покое Россию...Надеюсь- что больше сюда не вернешься..Сразу воздух посвежел..Вони меньше стало..
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oboronnik
2017-06-03 01:55 pm (UTC)
Аркаша, в тебе столько говна, что ты все равно не выдержишь. Оно же кипит и плещется.
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drug99
2017-06-03 04:24 pm (UTC)
Ватные долбоёбы постоянно скулят этот набор слов:" Говно рот жопа хуй иметь".

Не прогуливай занятия, исправь согласно приведённого Мной списка! Выпольнять!
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szucokot
2017-06-03 02:07 pm (UTC)
Тобi пiзда, уёбок.
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