Странно, в Праге со мной такого не было. Наверное, потому, что все же ближе, все же теснее связи, все же один общеевропейский дискурс. Россия там - чувствуется. Вот она, рядом, и, как Юпитер своей массой оказывает гравитационное влияние на пространство, так и Россия оказывает влияние на европейский дискурс - хочешь ты этого или не хочешь.
Здесь же Россия не чувствуется совершенно. Не скажу, что Израиль это совсем уж другая планета, как, скажем, США, но - России здесь нет. Вообще. Только в географическом плане. Как у нас Бразилия. Ну, есть где-то такая большая территория - и всё.
И, черт возьми, где-то внутри я начинаю чувствовать, что мне уже не хочется писать про Россию. Не хочется ничего менять, ни на что влиять, ничего строить, ни с кем дискутировать, никому ничего доказывать. Открываешь дискуссию, читаешь, пожимаешь плечами, закрываешь. Ну, есть где-то большая заснеженная Бразилия - да и хер бы на неё.
Впервые в своей жизни я начинаю ощущать себя бюргером. Мещанином. Я никому больше ничего не должен. Никому и ничего. Я все свои долги отдал. Этому обществу. Этой стране. Этому государству. А дальше - ебитесь сами, как хотите. А я на море пошел.
Вот примерно какие-то такие настроения меня сейчас охватывают. Очень непривычно.
Ладно. Я на море пошел.
Удачных всем выходных.
Шабат шалом
Это Вам, Аркадий, только так кажется. Во-первых, на улицах и в магазинах каждый третий-четвёртый говорит по-русски. Во-вторых, после того как обживётесь, почувствуете, что ватная составляющая русскоязычных часто даёт о себе знать.
А вообще же настроение правильное. Ебись она конём горбатым эта расея.
Ну и что? В Америке вон почти все говорят по-английски. И что американцам Англия?
нашего полку прибыло ?
Re: нашего полку прибыло ?
откуда это ?
вон дикари туркмении тоже пишут аброкадаьрой латиницы на местном суржике ?
хотите иврит - есть шрифт .. знатоки аллек
Edited at 2017-06-03 12:02 pm (UTC)
Нужно без паники выгребать параллельно берегу и так выбраться из потока.
Поищи в ютюбе. Это важно.
нормальная реакция на нормальные условия
Ну и слава богу, как говорится. Искренне тебя понимаю и разделяю :)
В России все нормальные люди уже давно воспринимают окружающую путинрашку, как далекую Бразилию. То есть, она есть, и там идет какая-то жизнь, но она тебя не касается, ты на нее никак не можешь повлиять, и, в результате, она становится тебе совершенно неинтересна. Новости о выступлениях путина, сообщения Росгосстата о росте ВВП, телесюжеты о борьбе с беспределом и коррупцией, иски усманова к Навльному и какие-то смешные суды по этому поводу, кучи путинтроллей в том же ЖЖ - все это воспринимается как-то отстраненно... Ну вот есть параллельная реальность, где путин - уважаемый лидер, собянин действует на благо москвичей, Россия - страна русских и т.д. Но это именно альтернативка, типа миров Асприна или Гаррисона.
Не уступают в злобе и Иудейские богословы, сравнивая Россию с "Вавилонским пленом"! Вы, богословы, если доброта человеческая, действительно беззащитна, но то неужели Вы думаете, что устоите на суде перед праведным Богом, вместо которого Вы поставили в уме своем идола, такого же мелочного и неблагодарного.
Не нынешняя Россия
Впрочем, некоторые заключённые нацистских лагерей позже стали заключёнными советских лагерей.
А 20 апреля 2017 года, в день рождения Гитлера, фашистская Россия начала новый холокост.
Не прогуливай занятия, исправь согласно приведённого Мной списка! Выпольнять!