Шабат шалом

Странно, в Праге со мной такого не было. Наверное, потому, что все же ближе, все же теснее связи, все же один общеевропейский дискурс. Россия там - чувствуется. Вот она, рядом, и, как Юпитер своей массой оказывает гравитационное влияние на пространство, так и Россия оказывает влияние на европейский дискурс - хочешь ты этого или не хочешь.

Здесь же Россия не чувствуется совершенно. Не скажу, что Израиль это совсем уж другая планета, как, скажем, США, но - России здесь нет. Вообще. Только в географическом плане. Как у нас Бразилия. Ну, есть где-то такая большая территория - и всё.

И, черт возьми, где-то внутри я начинаю чувствовать, что мне уже не хочется писать про Россию. Не хочется ничего менять, ни на что влиять, ничего строить, ни с кем дискутировать, никому ничего доказывать. Открываешь дискуссию, читаешь, пожимаешь плечами, закрываешь. Ну, есть где-то большая заснеженная Бразилия - да и хер бы на неё.

Впервые в своей жизни я начинаю ощущать себя бюргером. Мещанином. Я никому больше ничего не должен. Никому и ничего. Я все свои долги отдал. Этому обществу. Этой стране. Этому государству. А дальше - ебитесь сами, как хотите. А я на море пошел.



Вот примерно какие-то такие настроения меня сейчас охватывают. Очень непривычно.

Ладно. Я на море пошел.

Удачных всем выходных.