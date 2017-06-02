starshinazapasa

Журнал Аркадия Бабченко

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Вильны люди мают зброю.
starshinazapasa
June 2nd, 12:29
Наемный кадыровский киллер. По сообщению "Эспрессо.ТВ" - убийца Умара Исраилова. Очень громкое дело было, если кто не помнит. При этом еще и питерский бандит из девяностых. То есть явно не первое убийство. Не дилетант. "Глок". Неплохо продуманная схема. Итог - у киллера четыре пули в грудине, вырезана часть легкого, впереди пожизненное, нас ждут замечательные показания, жертва покушения жива. Вооруженная пистолетом тренированная женщина остановила профессионального кадыровского киллера и сделала работу, которую десятилетиями не могли проделать МВД и спецслужбы.
Владение оружием должно быть разрешено. Без вариантов.
На самозащиту должен иметь право каждый.
Вильны люди мают зброю.
Амина Окуева Пусть у вас все будет хорошо. Поправляйтесь.
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Журналистика без посредников
Продолжаем проект "Журналистика без посредников". Новоприбывшим френдам пару слов о сути. Предлагаю простую схему, работающую уже во всем мире. Которую вкратце можно охарактеризовать так: "я пишу что вижу, вы переводите, сколько считаете нужным", То есть, я пишу свои…
186 comments :
( 186 comments Leave a comment )
ju_88
2017-06-02 09:33 am (UTC)
о, так и австрийцы к нему будут иметь вопросов. Его одного из группы не выловили.
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zavod007
2017-06-02 12:41 pm (UTC)
Пенсионер.
Не стал добивать свидетеля.
Взял на дело паспорт.

Лох?

Edited at 2017-06-02 12:42 pm (UTC)
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ds_finance
2017-06-02 09:36 am (UTC)
Цілком підтримую!
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maxim_zt
2017-06-02 09:42 am (UTC)
ВІЛЬНІ ЛЮДИ МАЮТЬ ЗБРОЮ!
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gatta_bianka
2017-06-02 09:46 am (UTC)
Только заглавие коряво, не по-украински звучит.
Транскрипция - Вильни люды мають зброю!
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starshinazapasa
2017-06-02 10:03 am (UTC)
А оно и не по украински написано
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drneubauer555
2017-06-02 09:59 am (UTC)
Так то вильни. Россияне к ним не относятся.
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levdvorin
2017-06-02 02:46 pm (UTC)
А что, украинцы к ним относятся? Мают зброю?
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geomsk
2017-06-02 10:00 am (UTC)
Не робкого десятка женщина!
Раньше в ЖЖ часто писала.
Пишут что у киллера ранения в предплечья ногу и тазобедренный сустав.
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dagrael
2017-06-02 10:24 am (UTC)
Конечно, неробкая, учитывая специфику ее деятельности и боевой путь.
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alicecoo
2017-06-02 10:20 am (UTC)
украинские фейки повторять не проверив- ваш, аркадий, уровень? вы серъёзно? 60 летний "кадыровский киллер"? близкий знакомый встречавшийся с "жертвами" не один раз? жена жертвы в тесноте машины умудрившаяся достать пистолет и подстрелить "киллера"? вам не стыдно этот бред повторять?
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saint_daemon
2017-06-02 10:24 am (UTC)
По аватарке видно профессионального проверятеля фейков, лол.
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dagrael
2017-06-02 10:35 am (UTC)
Не Глок.
Макар с переустановленной рукояткой.
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human_cognitio
2017-06-02 01:22 pm (UTC)
Я чую ешё последует много много уточнений.
И выяснится что не в банчик а в преферанс, не выиграл, а проиграл, не пятьсот тысяч, а сто рублей.
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(Suspicious comment)
vvalera11
2017-06-02 11:04 am (UTC)
Перемоги измельчали....
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nsamohin
2017-06-02 04:44 pm (UTC)
ануж подкинь аналогичненькое фром раша виз файе. так, чтоб чеченская женщина с оружием, защитила чеченского мужчину, от чеченского же киллера.
И так чтоб подол, подол... чтоб такое у вас подобрать... ну, замоскворечье там или чистые пруды ))
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rus_maxim
2017-06-02 11:41 am (UTC)
на русском языке украинскую фразу правильно писать - "Вильни люды мають зброю."
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d_nation
2017-06-02 11:41 am (UTC)
да уж......
а меня ещё удивляло, что наши чеченцы, сьездив к родителям в Чечню, отказываются о ситуации в Чечне говорить... теперь не удивляет.
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hryu
2017-06-02 11:49 am (UTC)
А подскажите, какие документы нужны для разрешения носить огнестрельное оружие в Украине? Судя по статистике: по итогам 2016 года на учете в полиции состоят 878 739 владельцев огнестрельного оружия, - это довольно сложное мероприятие. В то же время: информационный центр Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации сообщил, что в настоящее время около 4,4 миллиона граждан зарегистрированы в качестве владельцев 6,7 миллиона единиц оружия.
Сравнивая 140 млн населения и 40 млн населения, приходим к выводу, что процент вполне себе сопоставим.
Может, дело не в том, где что разрешено (а на самом деле не особо и разрешено), а в том, что некоторым даже гражданства Украины не нужно иметь, чтобы таскать с собой вполне серьезную пушку, а другим в этом праве всячески отказывают?
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dagrael
2017-06-02 11:10 pm (UTC)
Документов к наградному достаточно. Амина пользовалась именно таким.
Я отвеитл на твой первый вопрос. Остальные, троллебот, засунь себе в Саус-парк.
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Михаил Радзибаев
2017-06-02 11:56 am (UTC)
ты даже свою мову толком не знаешь, тупорогий рагуль
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cbapog
2017-06-02 01:26 pm (UTC)
при том что залупенфюррер 202 указом забанил всё оружие для граждан с 1 июня на полтора месяца.
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szucokot
2017-06-02 01:59 pm (UTC)
Калпрессо тв ниипаца иксперд, особенно буткевич, ога. Шарий подтвердит.
Когда афтара кто-нибудь уже из запаса в утиль спишет?
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salomafik_plus
2017-06-03 04:26 am (UTC)
Хуесос, засунь того шария себе в жопу
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techwork
2017-06-02 02:15 pm (UTC)
парный цирк Пети и Вовы
(Reply) (Thread)

techwork, тебя ебет козел, бггг

salomafik_plus
2017-06-03 10:24 pm (UTC)


хуесос, хрюколайни как ты обслуживаешь своих хозяев, бггг

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Ваши документики!
2017-06-02 02:18 pm (UTC)
Штота наш борцун за рубежами хохлеет не по дням, а по часам. Скоро окончательно охохлится. Наверное, нашёл себе спонсора их Незалежного племени Хохлуту.
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salomafik_plus
2017-06-03 04:27 am (UTC)
Хуесос, пора тебе засунуть себе в жопу лом
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aib0lit
2017-06-02 02:23 pm (UTC)
Вильны люды мають зброю / вільни люди мають зброю
(Reply) (Thread)
nsamohin
2017-06-02 04:40 pm (UTC)
вільні/вильни
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makaronov
2017-06-02 02:34 pm (UTC)
Минусы перевешивают
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kondybas
2017-06-02 02:41 pm (UTC)
Во всяком переходном процессе могут быть колебания вверх и вниз разнообразной статистики. Но нас интересуют не колебания, а конечное состояние общества. Которое безусловно перевешивает всякие возражения.
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levdvorin
2017-06-02 02:51 pm (UTC)
Что- что, дорогие товарищи, а право- то вы имеете.. Но оружия вам не будет. Это вольные люди его имеют.

Edited at 2017-06-02 02:52 pm (UTC)
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dagrael
2017-06-02 11:12 pm (UTC)
Что- что, дорогие товарищи, а право- то вы имеете.. Но восхода Солнца, как и безвиза, вам не будет. Это вольные люди его имеют.
Оцени себя со стороны, тупорог.
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lussien
2017-06-02 03:36 pm (UTC)
"Владение оружием должно быть разрешено. Без вариантов".
С этим я бы еще согласился, если бы речь не шла про Россию.
В которой на одну женщину, остановившую киллера, будет приходиться пять тысяч пьяных самострелов, 10 тысяч убийц жен, мужей, тещ, любовников и любовниц, начальников и случайных прохожих.

"Наемный кадыровский киллер."
"нас ждут замечательные показания"
Эти два высказывания разительно противоречат друг другу. Если это наемный киллер Кадырова, то его ждет санаторий со всеми удобствами.
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lampika
2017-06-02 04:16 pm (UTC)
Россия - центр вселенной?
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gryfae
2017-06-02 03:51 pm (UTC)
ЖУЙ ГОВНО УБЛЮДОК
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salomafik_plus
2017-06-03 04:29 am (UTC)
Хуесос, ты само говно
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sergazt
2017-06-02 05:15 pm (UTC)
Вильни люды мають зброю.
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ТОП: 18:00 (московское)

magict30p
2017-06-03 03:00 pm (UTC)
Вы попали в Т30P самых обсуждаемых тем в блогосфере.
Это Ваш 43-й ТОПовый пост в этом году.
Посмотреть статистику автора можно в карточке топблогера.
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smokiss
2017-06-03 05:15 pm (UTC)

Амина Окуева- чеченка? Одесская еврейка Наталья Никифорова.....Дочь директора одесского музея, укравшего "Поцелкй Иуды" в 2008 году.
"Гражданка Украины Наталья Викторовна Никифорова (она же Анастасия Никифорова, она же Анастасия Мустафинова, она же Амина Мустафинова, она же Амина Окуева) родилась в Одессе 5.06.1983 г. в семье Ирины Каминской. Отцом записан отчим(?) Виктор Сергеевич Никифоров."

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smokiss, тебе вставили в жопу трубку, хохохо

salomafik_plus
2017-06-03 10:24 pm (UTC)


савушкинский пидор, признайся как ты вертишься на чеченском хую, ХАХАХА

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