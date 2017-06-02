Наемный кадыровский киллер. По сообщению "Эспрессо.ТВ" - убийца Умара Исраилова.

Очень громкое дело было, если кто не помнит. При этом еще и питерский бандит из девяностых. То есть явно не первое убийство. Не дилетант. "Глок". Неплохо продуманная схема. Итог - у киллера четыре пули в грудине, вырезана часть легкого, впереди пожизненное, нас ждут замечательные показания, жертва покушения жива. Вооруженная пистолетом тренированная женщина остановила профессионального кадыровского киллера и сделала работу, которую десятилетиями не могли проделать МВД и спецслужбы.

Владение оружием должно быть разрешено. Без вариантов.

На самозащиту должен иметь право каждый.

Вильны люди мают зброю.

Пусть у вас все будет хорошо. Поправляйтесь.