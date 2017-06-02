Наемный кадыровский киллер. По сообщению "Эспрессо.ТВ" - убийца Умара Исраилова. Очень громкое дело было, если кто не помнит. При этом еще и питерский бандит из девяностых. То есть явно не первое убийство. Не дилетант. "Глок". Неплохо продуманная схема. Итог - у киллера четыре пули в грудине, вырезана часть легкого, впереди пожизненное, нас ждут замечательные показания, жертва покушения жива. Вооруженная пистолетом тренированная женщина остановила профессионального кадыровского киллера и сделала работу, которую десятилетиями не могли проделать МВД и спецслужбы.
Владение оружием должно быть разрешено. Без вариантов.
На самозащиту должен иметь право каждый.
Вильны люди мают зброю.
Амина Окуева Пусть у вас все будет хорошо. Поправляйтесь.
starshinazapasa
Журнал Аркадия Бабченко
Продолжаем проект "Журналистика без посредников". Новоприбывшим френдам пару слов о сути. Предлагаю простую схему, работающую уже во всем мире. Которую вкратце можно охарактеризовать так: "я пишу что вижу, вы переводите, сколько считаете нужным", То есть, я пишу свои…
Не стал добивать свидетеля.
Взял на дело паспорт.
Лох?
Edited at 2017-06-02 12:42 pm (UTC)
Транскрипция - Вильни люды мають зброю!
Раньше в ЖЖ часто писала.
Пишут что у киллера ранения в предплечья ногу и тазобедренный сустав.
Макар с переустановленной рукояткой.
И выяснится что не в банчик а в преферанс, не выиграл, а проиграл, не пятьсот тысяч, а сто рублей.
И так чтоб подол, подол... чтоб такое у вас подобрать... ну, замоскворечье там или чистые пруды ))
а меня ещё удивляло, что наши чеченцы, сьездив к родителям в Чечню, отказываются о ситуации в Чечне говорить... теперь не удивляет.
Сравнивая 140 млн населения и 40 млн населения, приходим к выводу, что процент вполне себе сопоставим.
Может, дело не в том, где что разрешено (а на самом деле не особо и разрешено), а в том, что некоторым даже гражданства Украины не нужно иметь, чтобы таскать с собой вполне серьезную пушку, а другим в этом праве всячески отказывают?
Я отвеитл на твой первый вопрос. Остальные, троллебот, засунь себе в Саус-парк.
Когда афтара кто-нибудь уже из запаса в утиль спишет?
techwork, тебя ебет козел, бггг
хуесос, хрюколайни как ты обслуживаешь своих хозяев, бггг
Edited at 2017-06-02 02:52 pm (UTC)
Оцени себя со стороны, тупорог.
С этим я бы еще согласился, если бы речь не шла про Россию.
В которой на одну женщину, остановившую киллера, будет приходиться пять тысяч пьяных самострелов, 10 тысяч убийц жен, мужей, тещ, любовников и любовниц, начальников и случайных прохожих.
"Наемный кадыровский киллер."
"нас ждут замечательные показания"
Эти два высказывания разительно противоречат друг другу. Если это наемный киллер Кадырова, то его ждет санаторий со всеми удобствами.
ТОП: 18:00 (московское)
Это Ваш 43-й ТОПовый пост в этом году.
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Амина Окуева- чеченка? Одесская еврейка Наталья Никифорова.....Дочь директора одесского музея, укравшего "Поцелкй Иуды" в 2008 году.
"Гражданка Украины Наталья Викторовна Никифорова (она же Анастасия Никифорова, она же Анастасия Мустафинова, она же Амина Мустафинова, она же Амина Окуева) родилась в Одессе 5.06.1983 г. в семье Ирины Каминской. Отцом записан отчим(?) Виктор Сергеевич Никифоров."
smokiss, тебе вставили в жопу трубку, хохохо
савушкинский пидор, признайся как ты вертишься на чеченском хую, ХАХАХА