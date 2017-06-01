Дохлого осла уши

Журналисты телеканала "Звезда" подали против Аркадия Бабченко иск о защите репутации - сообщает "Лайф".

Сотрудники телеканала "Звезда" подали коллективный иск в Зюзинский районный суд Москвы. В нём они просят защитить честь и достоинство их погибших в авиакатастрофе под Сочи коллег. Они требуют извинений и компенсации морального ущерба в пользу родственников погибших. Иск появился из-за декабрьского поста Бабченко в "Фейсбуке". В нём он называл разбившихся журналистов "Звезды" сотрудниками массовой пропаганды, которые "клепали сюжеты про фашизм, хунту и распятие детей".

Иск подали несколько недель назад. В списке заявителей — замдиректора ТК по вещанию Максим Додонов, обозреватели Евгений Мужиков и Алексей Самолётов, а также спецкор Максим Гриценко.

По словам Самолётова, журналисты требуют извинений и компенсации морального ущерба

Дорогой телеканал "Звезда"! Мой ответ вы можете посмотреть на фото.С искренним бандеровским приветом.