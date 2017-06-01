starshinazapasa

Журнал Аркадия Бабченко

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Дохлого осла уши
starshinazapasa
June 1st, 15:14
Журналисты телеканала "Звезда" подали против Аркадия Бабченко иск о защите репутации - сообщает "Лайф".
Сотрудники телеканала "Звезда" подали коллективный иск в Зюзинский районный суд Москвы. В нём они просят защитить честь и достоинство их погибших в авиакатастрофе под Сочи коллег. Они требуют извинений и компенсации морального ущерба в пользу родственников погибших. Иск появился из-за декабрьского поста Бабченко в "Фейсбуке". В нём он называл разбившихся журналистов "Звезды" сотрудниками массовой пропаганды, которые "клепали сюжеты про фашизм, хунту и распятие детей".
Иск подали несколько недель назад. В списке заявителей — замдиректора ТК по вещанию Максим Додонов, обозреватели Евгений Мужиков и Алексей Самолётов, а также спецкор Максим Гриценко.
По словам Самолётова, журналисты требуют извинений и компенсации морального ущерба



Дорогой телеканал "Звезда"! Мой ответ вы можете посмотреть на фото.
С искренним бандеровским приветом.

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Продолжаем проект "Журналистика без посредников". Новоприбывшим френдам пару слов о сути. Предлагаю простую схему, работающую уже во всем мире. Которую вкратце можно охарактеризовать так: "я пишу что вижу, вы переводите, сколько считаете нужным", То есть, я пишу свои…
247 comments :
( 247 comments Leave a comment )
egor65g
2017-06-01 12:17 pm (UTC)
Хм, дохнуло с фотачки знакомым, а потом углядел объявление на балкончике)
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alexsas2645
2017-06-01 12:30 pm (UTC)
водку пьёшь? Вино и пиво?
Ты пособник Тель-Авива!
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svetka_pizikova
2017-06-01 12:18 pm (UTC)
Зашибись квартал.
Элитный?
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nsamohin
2017-06-01 01:31 pm (UTC)
Тель-Авитный! ))
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alexsas2645
2017-06-01 12:22 pm (UTC)
послать публично нахуй путинских пропагондонов - хорошее дело.
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svetka_pizikova
2017-06-01 12:24 pm (UTC)
На Лубянке, возле парадной ФСБ или как говно из монитора?
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pipesmokerrus
2017-06-01 12:24 pm (UTC)
Правду говорить в нашей стране легко и приятно, но дорого...

Кстати, замдиректора ТК не родственник ли президента Молдавии, лучшего друга самизнаетекого?
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derik_536
2017-06-01 02:48 pm (UTC)
Там Додон (как пушникский царь с петушком), а тут Додонов.

А вот на счет требований Додонова и "КЗ" о "компенсации морального ущерба в пользу родственников погибших", так Аркадию не стоит раслабляться, если у него осталось жилье в МОскве, находящееся в его собственности. Эти упыри в Кремле и в суде запросто из желания нагадить могут наложить арест как материальное обеспечение присужденной судом (для них это как чихнуть) "потерпевшим" материального удовлетворения.
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georg4177
2017-06-01 12:25 pm (UTC)
1.озаботьтесь тем, чтобы у вас не осталось в РФ имущества, которое могут у вас изъять для оплаты морального ущерба. сЦена морального ущерба может оказаться офигенной.
2. Курить вредно, опасно, противно.
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navalnypresiden
2017-06-01 02:45 pm (UTC)
Как можно просить компенсации и извинений в пользу уже умерших?
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gray_bird
2017-06-01 12:36 pm (UTC)
На балконе в Зюзино ты бы такого себе не позволил! :)
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saint_daemon
2017-06-01 01:36 pm (UTC)
Попробовал бы старшина такое в мичети!!11
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befree220513
2017-06-01 12:37 pm (UTC)

Мужиков против Бабченко.... Сюжет! )))

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strangerdiary
2017-06-01 12:46 pm (UTC)
Обозреватель Мужиков и обозреватель Самолетов, серьезно?
Не, обозреватель самолетов каналу "звезда" положен по штату, но обозреватель мужиков?
Нет ли в этом гей-пропоганды?
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caldeye
2017-06-01 04:12 pm (UTC)
розги, водка, содомия - скрепы же
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nsamohin
2017-06-01 01:14 pm (UTC)
Мужиков против Бабченко - прикольно.
Их рассудит Деточкин ))
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Ваши документики!
2017-06-01 01:43 pm (UTC)
Могут и несколько мужыков. Он многих достал.
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так держать

Vladim1952
2017-06-01 01:28 pm (UTC)
молодец Аркадий.
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Re: так держать

Grohott
2017-06-01 11:07 pm (UTC)
+++++
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nsdentatus
2017-06-01 01:32 pm (UTC)
А это, как я понял, Аркагей даёт телеканалу "Звезда" гневную отповедь?

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valroma
2017-06-01 06:29 pm (UTC)
Это вы на видео?
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drugayatatiana
2017-06-01 01:33 pm (UTC)
Какой такой моральный ущерб можно причинить аморальным типам?
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navalnypresiden
2017-06-01 02:47 pm (UTC)
Которые уже умерли, видимо из Ада иск прислали
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umgezogen
2017-06-01 01:35 pm (UTC)
Ты лишний раз доказал, что ты конченая нищяя падаль.
И кстати, не знаю как в Чехии, или где ты там еще прячешься,
а в немеции тебя за вот этот твой грязный пальчик на фото
могут притянуть в уголовку - тут нельзя никому пальчики так показывать.
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ostrovok
2017-06-01 01:58 pm (UTC)
Думается мне, что аркаша за свои поступки таки ответит
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Ваши документики!
2017-06-01 01:42 pm (UTC)
Да ничего. Они подождут, приедешь когда-нибудь. Будешь потом верещать про купленый суд, как все ваши верещат.

Скучно, девочки...
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umgezogen
2017-06-01 01:54 pm (UTC)
Агкаше не надо никуда ехать. Будучи записным гандоном по жизни,
он непременно насрет на голову кому-нибудь из местных, после чего
огребет по закону или неформально. А потом скажет, что это агентыпутена.
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digivixx
2017-06-01 01:51 pm (UTC)
бухай и кури, ублюдина
скоро сдохнешь в муках
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52vadim
2017-06-01 01:56 pm (UTC)
Завидуйте тихо.
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bunsha_i_van
2017-06-01 01:51 pm (UTC)
Чёт кошелёчек больше не печатаешь. На зарплату перешёл? И вообще лучше извинись- полегчает.
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christian_needy
2017-06-01 01:53 pm (UTC)
Не ешьте в незнакомых местах, покупайте только запечатанную еду. Проверяйте продукты на радиоактивность, особенно если вас угощают, ну или на кружку чая позвали.
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navalnypresiden
2017-06-01 02:49 pm (UTC)
Браслетик с детектором радиации носить надо, чтоб пищал когда чайек принесут
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svk_44
2017-06-01 01:59 pm (UTC)
человека, нашего соотечественника, уже вынудили уехать, травлей, он уехал, понятно, что ему обидно и он пишет часто эмоциально и недовольно
не надо ему мстить и припоминать что-то
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karabasych
2017-06-01 02:11 pm (UTC)
Какого человека? Где человека?
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+++

antifanatik
2017-06-01 02:02 pm (UTC)
Проебешщь суд - будешь платить. не будешь платить - подадут в розыск в интерпол. тут же Чехия (или где там ты) выдаст тебя, не будет маленькая страна ссориться.

Приедешь - будешь платить. Возможно, и уголовку заведут. Вот свой жест и покажешь в камере. Там любят такие жесты, будешь там Бабеттой.

А если лень будет крАвавАму режЫму тобой, насекомым, заниматься и телодвижения, описанные выше совершать - просто запретят въезд в Россию.

дурачки почему-то всегда думают, что вне страны они в безопасности.

PS. Есять выход. В Лондогн беги, дурачок ))) Если примут ) Или на Украину - там примут точно. Но лучше в Лондон, на украину - это будет твой последний переезд в жизни.
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Re: +++

mimohodom1966
2017-06-01 02:32 pm (UTC)
На Украину не вариант ,там грохнуть могут.
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dynamo
2017-06-01 02:04 pm (UTC)
Жгу мосты. Недорого, материал заказчика.

Пусть у канала "звезда" пукан совсем на звезду порвется :)
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vasily_suchkov
2017-06-03 10:26 am (UTC)
На звезду Давида,бгггг))))
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drug99
2017-06-01 02:08 pm (UTC)

Дали задание обгавкивать тебя, Веролу... Еще нескольких.
Крембляди, хуле.

(Reply) (Thread)
Ваши документики!
2017-06-02 03:24 am (UTC)
А кто даёт? Скока платят? Я тоже хочу!
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karabasych
2017-06-01 02:10 pm (UTC)
Культурные люди же. А могли бы ебало набить за углом. Эх, не ценишь ты культуру.
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boristumentcev
2017-06-01 02:12 pm (UTC)
на Лайф Ру не может попасть человек с честью и достоинством.
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boristumentcev
2017-06-01 02:15 pm (UTC)
Просто нужно смонтировать из репортажей покойных шурнашлюх клипец, где они употребляют слова "киевская хунта, украинские фашисты и рассказывают выдуманные страсти - мордасти и предъявить в суде. И встречный иск, конечно!
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vysypkov
2017-06-01 02:17 pm (UTC)
Аркадий, лучи поддержки. Надеюсь, что найдется компетентный судебный спец, компетентный в таких делах, и возьмется за дело.
Тупо затянуть и растащить морально потерпевших.
Кормите троллей чаще
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