Дохлого осла уши

Журналисты телеканала "Звезда" подали против Аркадия Бабченко иск о защите репутации - сообщает "Лайф".
Сотрудники телеканала "Звезда" подали коллективный иск в Зюзинский районный суд Москвы. В нём они просят защитить честь и достоинство их погибших в авиакатастрофе под Сочи коллег. Они требуют извинений и компенсации морального ущерба в пользу родственников погибших. Иск появился из-за декабрьского поста Бабченко в "Фейсбуке". В нём он называл разбившихся журналистов "Звезды" сотрудниками массовой пропаганды, которые "клепали сюжеты про фашизм, хунту и распятие детей".
Иск подали несколько недель назад. В списке заявителей — замдиректора ТК по вещанию Максим Додонов, обозреватели Евгений Мужиков и Алексей Самолётов, а также спецкор Максим Гриценко.
По словам Самолётова, журналисты требуют извинений и компенсации морального ущерба
Дорогой телеканал "Звезда"! Мой ответ вы можете посмотреть на фото.
С искренним бандеровским приветом.
starshinazapasa
Журнал Аркадия Бабченко
Продолжаем проект "Журналистика без посредников". Новоприбывшим френдам пару слов о сути. Предлагаю простую схему, работающую уже во всем мире. Которую вкратце можно охарактеризовать так: "я пишу что вижу, вы переводите, сколько считаете нужным", То есть, я пишу свои…
Ты пособник Тель-Авива!
Элитный?
Кстати, замдиректора ТК не родственник ли президента Молдавии, лучшего друга самизнаетекого?
А вот на счет требований Додонова и "КЗ" о "компенсации морального ущерба в пользу родственников погибших", так Аркадию не стоит раслабляться, если у него осталось жилье в МОскве, находящееся в его собственности. Эти упыри в Кремле и в суде запросто из желания нагадить могут наложить арест как материальное обеспечение присужденной судом (для них это как чихнуть) "потерпевшим" материального удовлетворения.
2. Курить вредно, опасно, противно.
Мужиков против Бабченко.... Сюжет! )))
Не, обозреватель самолетов каналу "звезда" положен по штату, но обозреватель мужиков?
Нет ли в этом гей-пропоганды?
Их рассудит Деточкин ))
так держать
Re: так держать
И кстати, не знаю как в Чехии, или где ты там еще прячешься,
а в немеции тебя за вот этот твой грязный пальчик на фото
могут притянуть в уголовку - тут нельзя никому пальчики так показывать.
Скучно, девочки...
он непременно насрет на голову кому-нибудь из местных, после чего
огребет по закону или неформально. А потом скажет, что это агентыпутена.
скоро сдохнешь в муках
не надо ему мстить и припоминать что-то
+++
Приедешь - будешь платить. Возможно, и уголовку заведут. Вот свой жест и покажешь в камере. Там любят такие жесты, будешь там Бабеттой.
А если лень будет крАвавАму режЫму тобой, насекомым, заниматься и телодвижения, описанные выше совершать - просто запретят въезд в Россию.
дурачки почему-то всегда думают, что вне страны они в безопасности.
PS. Есять выход. В Лондогн беги, дурачок ))) Если примут ) Или на Украину - там примут точно. Но лучше в Лондон, на украину - это будет твой последний переезд в жизни.
Re: +++
Пусть у канала "звезда" пукан совсем на звезду порвется :)
Дали задание обгавкивать тебя, Веролу... Еще нескольких.
Крембляди, хуле.
Тупо затянуть и растащить морально потерпевших.
Кормите троллей чаще